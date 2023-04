Messe Düsseldorf baut Nordafrika-Geschäft aus

Die Messe Düsseldorf verzeichnet starkes Wachstum in Ägypten und baut ihre Marktposition dort weiter aus. Vom 2. bis zum 4. September 2023 bringt das Unternehmen erstmals die Fachmessen GIFA MEA, METEC MEA, wire MEA und Tube MEA nach Kairo. Das Unternehmen ist bereits seit 2019 mit der pacprocess MEA und seit 2022 mit der FoodAfrica Cairo in Ägypten aktiv, weitere Messeprojekte sind in Planung. Damit eröffnet die Messe Düsseldorf ihren Kundinnen und Kunden nicht nur den Zugang zum attraktiven ägyptischen Binnenmarkt. Ägypten ist auch das Tor zu Afrika und zum Nahen Osten. Die Expansion ist Teil der internationalen Neugeschäftsoffensive, die die Wettbewerbsposition des Messestandortes Düsseldorf stärkt und die Messegesellschaft zukunftssicher aufstellen soll.

„Unser Maßstab bei der Internationalisierung: attraktive Märkte für unsere Kundinnen und Kunden, die einen hohen Bedarf an Investitionen in Industrie und Infrastruktur haben und geografisch vorteilhaft liegen. Auf Ägypten trifft beides zu“, erklärt Wolfram N. Diener, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Düsseldorf. „Ägypten mit seiner großen und wachsenden Bevölkerung, den anstehenden Großprojekten in vielen Wirtschaftsbereichen und seiner Rolle als Tor nach Afrika und zum Nahen Osten ist ein Zukunftsstandort. Wir werden unser Angebot hier kontinuierlich ausbauen und maßgeschneiderte Plattformen für den ägyptischen Markt schaffen.“

Die Messe Düsseldorf kooperiert hierbei eng mit der ägyptischen Regierung. Das Handels- und Industrieministerium fördert Delegationsreisen afrikanischer Wirtschaftsvertreterinnen und -vertreter zu den Messe-Düsseldorf-Veranstaltungen in Ägypten. Das Unternehmen steht darüber hinaus der Ägyptischen Messe- und Kongressbehörde (EECA / Egypt Expo and Convention Authority) bei der Entwicklung von Messezentren beratend zur Seite. Im Februar 2023 fand ein Gespräch zwischen Ahmed Samir Saleh, Handels- und Industrieminister, und Bernd Jablonowski, Executive Director Trade Fairs der Messe Düsseldorf, zu einer intensiveren Zusammenarbeit sowie weiteren möglichen Plattformen für andere Branchen statt.

Der ägyptische Markt bietet Chancen in vielen Branchen

Ägypten mit seinen rund 104 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern verzeichnete in den vergangenen Jahren ein Wirtschaftswachstum von vier bis fünf Prozent pro Jahr. 2022 waren es sogar 6,6 Prozent. Zwar bremsen die Folgen der Coronapandemie und des Ukrainekriegs sowie die hohe Inflation im Land die positive Entwicklung derzeit etwas ab, nach einem BIP-Wachstum von etwa zwei Prozent in diesem Jahr, soll der Wert jedoch 2024 auf 4,1 Prozent steigen. Die ägyptische Regierung hat zudem neue Maßnahmen ergriffen, um mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Außerdem investiert sie in große Infrastrukturprojekte wie die 1.100 Kilometer lange elektrische Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke von Kairo nach Abu Simbel und Assuan. Einen wichtigen Impuls hat die Weltklimakonferenz COP27 im November 2022 im ägyptischen Scharm El Scheich gegeben. Dort kündigten Unternehmen Projekte mit einem Investitionsvolumen in dreistelliger Milliardenhöhe (US$) für grünen Wasser- und Kraftstoff sowie für Windkraft an.