Nacht der Museen: KONNICHIWA im Hetjens-Museum

Über 40 Museen und Locations beteiligen sich an der Nacht der Mussen hier in Düsseldorf. Dabei präsentiert sich das Hetjens-Museum fast vollständig japanisch – mit tollen Aktionen, die unbedingt vorgestellt werden sollten. In der Sonderausstellung „Gold und 1.000 Farben“ wird das Kunsthandwerk aus Japan mit Keramik, Kimonos und filigranen Handfächern zu bestaunen sein.

Die Trommlerinnen von „TAIKO MIYABI“ sorgen kräftig für Stimmung, an der Karaoke-Bar kann jeder seine Gesangskunst unter Beweis stellen und auch Tokios Popkultur kommt durch den Anime- Cosplay-Wettbewerb voll auf ihre Kosten. Das beste Kostüm wird prämiert. Für Fotos steht eine Selfie-Area im Hanami-Kirschblüten-Look zur Verfügung. Special Guest ist Pikachu. Es wird mitreißend im Keramikmuseum! Zur Stärkung stehen für die Besucherinnen und Besucher japanische Köstlichkeiten und Fingerfood bereit. Als Andenken können die Gäste ihr Porträt im Manga-Stil oder einen selbstgestalteten Handfächer mit nach Hause nehmen.

Gold und 1.000 Farben – Kunstgewerbe aus Japan

Bis in die 1850er Jahre hatte Japan sich nahezu vollkommen vom Westen isoliert. Dann kam Commander Perry und seine Kanonebootpolitik. Vorher war es nur sehr wenigen Europäern möglich, Einblicke in die jahrhundertealte Kultur Japans zu erhalten. Durch die plötzliche Öffnung des Landes brach in Europa und den USA eine enorme Begeisterung für die japanische Kunst und Kultur aus. Zahlreiche Sammler begannen, insbesondere die Angewandte Kunst Japans zu erwerben. Japanische Künstler produzierten daraufhin speziell für den westlichen Markt und zeigten ihre Objekte auf den Weltausstellungen.

Dieser japanischen Kunst des 19. Jahrhunderts widmet das Hetjens-Museum eine Sonderausstellung. Neben japanischen Keramiken werden Fächer, Elfenbeinarbeiten und Kimonos präsentiert. Die Objekte kommen hauptsächlich aus der Sammlung Hildegard und Wilhelm Preker, die das Hetjens jüngst als Schenkung erhalten hat, und werden durch ebenso hochkarätige Leihgaben ergänzt.

Doch zurück zur Nacht der Museen im Hetjens. Da lautet das Programm im Einzelnen.

Workshop

19–01:00 Uhr Kreativstation „SENSU – japanische Handfächer gestalten“ (1. OG) Mit der Künstlerin Naomi Akimoto können die Teilnehmer und Teilnehmerinnen japanische Handfächer mit japanischen Motiven wie Bambus, Kiefer oder Kirschblüte bemalen. Unter Verwendung besonderer Tusche- und Aquarellstifte, die auch für Manga-Kunst verwendet werden, und Wasserfarben können die Motive individuell gestaltet werden.

Performance

20 Uhr, 21 Uhr und 22 Uhr: Live Show mit den Trommlerinnen der Gruppe „TAIKO MIYABI“. Die Mitglieder haben viele Jahre Erfahrung als Musikerinnen und führen zahlreiche Konzerte und Auftritte in Deutschland und europaweit auf. Sie spielen traditionelle japanische Musik bis hin zu zeitgenössischen japanischen Stücken. Das Taiko-Trommeln wurde ursprünglich von der Samurai-Klasse als Alarmsignal verwendet.

19 – 22 Uhr Präsentation diverser Kimono-Arten durch den Kimono Klub der Heinrich-Heine-Universität.

Specials oder typisch Japan

19 – 01.00 Uhr „Karaoke-Bar!“

Eine Live-Performance der besonderen Art im Untergeschoss.

19 – 00.00 Uhr „Anime – Cosplay – Wettbewerb: Das beste Kostüm wird prämiert!“

Im Rahmen der Veranstaltung lädt das Hetjens Besucherinnen und Besucher zum „Anime-Cosplay-Wettbewerb“ ein. Die drei besten Kostüme werden prämiert. Auf dem Siegertreppchen winkt je ein eigenes Porträt im Manga-Stil von der Künstlerin Sarah Louise Wolter. Die Teilnahme an dem Kostümwettbewerb ist in Verbindung mit einem Foto in der Hanami-Kirschblütenkulisse (1. OG.) und der Anwesenheit in der Zeit derPrämierung um 0:00 Uhr in der „Hetjens-Karaoke-Bar“ möglich.

19 – 22:00 Uhr Manga-Mania – Schnellporträts im Manga-Stil (1. OG) Die Vorlagen für japanische Comics, deren Name sich aus den beiden Wörtern „man“ (skizzenhaft oder improvisiert) und „ga“ (Bilder) zusammensetzt, stammen vermutlich von japanischen.

19 – 01:00 Uhr Selfie-Wand „Hanami – Japanische Kirschblüte“ (1. OG)

Mit ihrer außerordentlichen Schönheit und zarten Vergänglichkeit besitzt die japanische Kirschblüte (japanisch sakura) große Symbolkraft in der Kultur des Landes. Ihr Erblühen markiert alljährlich den Beginn des Frühlings und wird dortzulande traditionell mit dem Hanami (japanisch „Blüten betrachten“) gefeiert. Eine Selfie-Area fängt einen Hauch des Hanami-Zaubers blütenreichen Stadtkulisse ein.

19 – 01:00 Uhr Special Guest: PIKACHU

Spätestens seit Ende der 1990er-Jahre ist die bunte Anime- und Spielewelt rund um Pokémon allgegenwärtig. In Japan durch das Spielesoftwareunternehmen „Game Freak“ entwickelt, reißt der Hype um die quirligen Wesen nicht ab. Das wohl bekannteste Pokémon Pikachu wird als Special Guest im Hetjens zu Gast sein.

WICHTIGER HINWEIS: TICKETS SIND BEI DEN TEILNEHMENDEN LOCATIONS UND AUSGEWÄHLTEN VVK-STELLEN ERHÄLTLICH. DAS ONLINE-KONTINGENT IST AUSVERKAUFT.