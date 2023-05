Saxophonisten als Vorboten der Jazz Rally

Wenn die Pfingstrose als Vorbote des Sommers gilt, so ist der Aufmarsch zahlreicher Saxophonisten am morgigen Samstag der Vorbote der schauinsland-reisen-Jazz-Rally. Eine Woche vor dem Auftakt ziehen zahlreiche Musiker durch die Altstadt, um für dieses Kulturhighlight in Düsseldorf eben an Pfingsten zu werben.

Da die meisten teilnehmenden Musiker das erste Mal aufeinandertreffen, müssen die Musikstücke erst einmal einstudiert werden. Das geschieht ab 13 Uhr im Foyer des Hotels The Wellem (Andreas Quartier) an der Mühlenstraße in der Altstadt. Publikum ist dazu eingeladen.

Um 14.15 Uhr beginnt der Zug durch die „Gemeinde“, in diesem Fall die Altstadt. Dabei steuern die Musiker unter anderem die Hausbrauerei „Zum Schlüssel“ an der Bolker Straße an. Wohin es die Truppe danach zieht, ist ungewiss. Im letzten Jahr spielten sie auch bei den Kasematten. Gegen 15.30 Uhr werden die Instrumente wieder eingepackt.

Die schauinsland-reisen Jazz Rally läuft vom 26. bis 28. Mai 2023. Das neue Herzstück des Festivals ist die Rheinterrasse, in der zahlreiche Konzerte stattfinden werden. Doch auch die Innenstadt wird mit und durch Marching-Bands musikalisch ins Programm eingebunden.

Infos zur Jazz Rally Tickets gibt´s unter hier.

Zu den Highlights der diesjährigen Rally zählen Auftritte der legendären Hip–Hop–, Reggae– und Latin–Band Culcha Cundela, der hochkarätig besetzten Wolfgang Haffner & Allstar Band – u.a. mit Spitzentrompeter Nils Landgren –, der Funk– und Jazz–Legende Fred Wesley, des französischen Jazztrompeters Erik Truffaz, der atemberaubenden Bombast–Musiker von Kid Creole & The Coconuts, der furiosen Jazzrausch Bigband, des Singer–Songwriters Charles Pasi, des herausragenden polnischen Anna Maria Jopek Quartets oder von Senor Coconut, der mit Kraftwerk–Klassikern im Latino–Style für Furore sorgt. Zudem bieten wir mit dem Sparda Jazz Award auch dem musikalischen Nachwuchs wieder eine große Bühne

Foto: Destination Düsseldorf