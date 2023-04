“Searching for Home” gewinnen den Sparda Jazz Award 2023

Aus mehr als 80 Bewerbungen aus ganz Deutschland hat eine Experten-Jury die Preisträger des Nachwuchswettbewerbs Sparda Jazz Award 2023 ausgewählt. Die drei Gewinner des Sparda Jazz Awards sind: Searching for Home (1. Platz), KOOB (2. Platz) sowie The Emanias Project (3. Platz). Die drei Bands sind auf der Sparda Open-Air-Bühne am Schadowplatz live während der 29. Jazz Rally zu sehen. Vom 26. bis 28. Mai werden insgesamt 63 Konzerte auf 19 Bühnen an zahlreichen Spielorten in der Innenstadt wieder für das unverwechselbare Jazz Rally-Flair in Düsseldorf sorgen. Deutlich mehr als die Hälfte der Konzerte finden unter freiem Himmel statt und sind damit kostenlos für alle Musikfans.

Der Sparda Jazz Award wurde in diesem Jahr bereits zum zwölften Mal ausgeschrieben. „Wir hatten noch nie so viele Bewerbungen wie in diesem Jahr. Insgesamt haben über 80 talentierte Solisten und Bands Stücke eingereicht – das ist Rekord. Ich muss den jungen Künstlerinnen und Künstlern ein großes Kompliment machen: Das allgemeine Niveau war so hoch, dass wir in der Tat ‚die Qual der Wahl‘ hatten. Die Gewinnerbands konnten mit ihren außergewöhnlichen und sehr unterschiedlichen Stücken überzeugen. Umso mehr freuen wir uns auf drei ganz verschiedenartige Live-Auftritte während des Festivals“, sagt Ursula Wißborn, Vorstand der Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West.

Die Preisträger können sich auf einen Live-Auftritt während der 29. schauinsland-reisen Jazz Rally Düsseldorf und ein Preisgeld in Höhe von 3.500 € (1. Platz), 2.000 € (2. Platz) oder 1.500 € (3. Platz) freuen. Alle drei Gewinner erhalten zudem einen professionellen Mitschnitt ihres Live-Auftritts. Der/die Erstplatzierte erhält im Folgejahr eine weitere Auftrittsmöglichkeit (Sparda Jazz Channel-Konzert).

Mehr Infos und das komplette Programm der Jazz Rally 2023 gibt es hier.