Trotz Millionen Euro minus keine Steuererhöhungen

Nein, ein Besteller wird dieses über 1200 Seiten starke Werk bestimmt nicht. Obwohl man zwischen den Buchrücken beeindruckendes finden kann. Gilt dieses Verwaltungsmachwerk doch der Düsseldorfer Politik in den kommenden zwei Jahren als Ausgaben- und Einnahmen-Wegweiser. Die Rede ist von dem Doppelhaushaltentwurf der Stadt Düsseldorf, der jetzt dem Rat vorgestellt wurde. Damit hat die Verwaltung ihre Schuldigkeit getan. Nun stellt sich die Frage, inwieweit sich die Politik den Vorschlägen und Prognosen annähert oder letztlich eigene Zahlenspiele in Umlauf bringen wird. Die Ratssitzung im Dezember wird Klärung bringen – müssen

„Doppelhaushalt“ – schon der Begriff verrät nichts Gutes. Denn üblicherweise wird ein städtischer Etat nur für ein Jahr beschlossen. Doch Oberbürgermeister Stephan Keller bekennt: „Wir müssen mit Fehlbeträgen rechnen und können Strukturelles nicht ausgleichen.“ Nun also die Einheits-Variante für die beiden Jahre 2024/25, wobei natürlich über jedes einzelne Jahr abgestimmt werden muss. Nur wenn die Stadt mit Fehlbeträgen rechnet, sind das andere Hausnummern als die Handelsüblichen. Für das Jahr 2024 beläuft sich die Summe auf 374,6 Millionen Euro (Etat von 3,9 Milliarden Euro) und 2025 liegt der Fehlbetrag bei 365,8 Millionen Euro (Etat von vier Milliarden Euro).

Doch wie kommt die Stadt auf die Summen? Herausragend ist in diesem Fall das Wegbrechen der gesetzlichen Grundlage, mit der die Finanzschäden des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine aufgefangen wurde. Hier ist die Rede von über 100 Millionen Euro. So seien nicht alle Zahlen hausgemacht, betonte Keller, der sofort auf die positiven Aspekte des negativen Haushalts und die neuartige Zwei-Jahres-Variante sprang. Zwei Begriffe konnten dabei als Überschrift herangezogen werden: Sicherheit und Investitionen. Sicherheit bringe dieser Doppelhaushalt der Politik, der Kommune und allen städtischen Partnern. Denn jeder weiß, was er zu erwarten hat. Er sei somit ein „guter Schritt in durchaus schwierigen Zeiten.“

Investitionen nicht auf die lange Bank schicken

Stichwort Investitionen: in diesem Fall verweist Keller auf die steigenden Kosten aber auch darauf, dass für 100 Millionen Euro das Luisen-Gymnasium am neuen Standort an der Völklinger Straße gebaut wird. Dadurch relativieren sich allerdings die rund 300 Millionen Euro deutlich, die der OB herausragend in das Thema Schule und Bildung mit über 53 Prozent darstellte. Insgesamt, so steht es in der Vorlage, werden 2024 568,6 Millionen Euro investiert. Keller: „Wenn wir die Investitionen jetzt gestoppt hätten, wird alles später teurer.“ Und eben ein großes Schulbauprojekt steht halt in den kommenden Jahren nicht an. Aber war da nicht irgendetwas mit dem maroden Rheinbrücken, die der Stadt gehören?

Sei´s drum. Investitionen müssen her auch oder gerade, weil die Situation schwierig ist. Denn ohne Investitionen in und durch die Stadt würde die Strahlkraft Düsseldorfs für ausländische Firmen und Start-Ups sinken. Eine Abwärtsspirale wäre kaum aufzuhalten. Deswegen: „Impulse setzen“, so Keller.

Auf Dauer nicht mehr ausgeben, als einnehmen

Trotz alledem zahlt die Landeshauptstadt des bevölkerungsreichsten Bundeslandes einen hohen Preis. Obwohl der Haushalt „vertretbar“ sei, muss er von der Bezirksregierung genehmigt werden. Keller: „Auf Dauer können wir nicht mehr Geld ausgeben, als wir einnehmen. Wir sind an der Grenze unserer finanziellen Möglichkeiten.“ Allerdings, und das stellte Keller mehr als eindeutig fest: „Es wird keine Steuererhöhungen geben.“

Auch wenn die Gewerbesteuereinnahmen steigen und eine entsprechende Prognose Hoffnung für die kommenden Jahre rund um das Reiterstandbild des Kurfürsten versprüht, es muss gespart werden. Doch wo? Um eine konsolidierte Antwort auf die Frage zu finden, sollen die beiden Jahre des Doppelhaushaltes ebenfalls dienen.

Trotzdem birgt ein Doppelhaushalt Risiken. Das wohl größte Risiko ist, dass sich die Rahmenbedingungen unter denen das zweite Jahr, in diesem Fall 2025, geplant wurde, dramatisch verändern und ein Nachtragshaushalt als Ergänzung alle Träume und Wünsche obsolet erscheinen lässt. Dann wird einigen Ratsdamen und -herren beim Betreten des Ratssaales der bekannte Satz des Dichters Dante aus der göttlichen Komödie im Kopfe herumgeistern: „Ihr, die ihr hier eintretet, lasst alle Hoffnung fahren.“