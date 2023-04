Hamburger Hafen mit Direktanschluss an die Großen Seen in Nordamerika

Seit April verbindet die Fednav mit ihrem Dienst Atlantic Lakes Line (FAL Line) den Hamburger Hafen mit den Großen Seen in Nordamerika. Zu den Destinationen in Übersee zählen Hamilton in Kanada sowie Cleveland in den USA. Als erster sogenannter Laker legte die „Federal Oshima“ mit einer Tragfähigkeit von 36.000 Tonnen am Terminal C. Steinweg an.

„Dieser neue Dienst deutet bereits an, dass es mehr und mehr zu einer Diversifizierung der Linien kommt. Dabei rücken nachfragestarke Regionen wie die USA aber auch Afrika mehr und mehr in den Fokus der Reedereien. Dass Hamburg bei einigen jetzt mit auf dem Fahrplan steht, zeigt wiederum, wie wichtig der Hamburger Hafen als weltweiter Logistik-Hub ist“, sagt Axel Mattern, Vorstand Hafen Hamburg Marketing e.V., in einer Pressemitteilung Anfang April.

Diesen Trend unterstreichen weitere Liniendienste, die im ersten Quartal den Hamburger Hafen mit gelistet haben. So nahm im Februar die Reederei Peter W. Lampke als deutsche Vertreterin von Ellermann City Liners Hamburg in die transatlantische Linie USX auf. Fünf Schiffe mit Kapazitäten von bis zu 5.000 TEU (20-Fuß-Standardcontainer) verkehren zwischen Hamburg, Tilbury, New York, Jacksonville, Wilmington, Bilbao, Antwerpen und Rotterdam und verbinden die Hansestadt somit direkt mit der US-amerikanischen Ostküste.

Mit der Westküste Afrikas ist Hamburg ebenfalls seit Februar auf der von MSC befahrenen Linie NWC-Canary-WAF verbunden. Anlaufhäfen sind dabei laut Angaben Antwerpen, London, Le Havre, Tema, Lomé, Lagos, Abidjan und Dakar. Sechs Schiffe mit 5.550 bis 5.760 TEU Fassungsvermögen beliefern so den Norden Europas unter anderem mit Obst, Gemüse und Tiefkühlprodukten aus dem Senegal.

Mit der Reederei Containerships hat die CMA-CGM-Gruppe ebenfalls zum Jahresbeginn zwei neue Dienste gestartet. Die „Ruth” fährt seit Februar wöchentlich auf der neuen Linie Denmark Express (DKX). Von Hamburg laufen die Schiffe Aarhus, Fredericia, Kopenhagen und Bremerhaven an.

Anfang Februar nahmen zudem die beiden Schwesterschiffe Containerships Borealis und Stellar mit jeweils 1.368 TEU ihren Dienst auf der Linie Finland Express (FLX) auf. Die Linie verbindet Hamburg mit Finnland und Estland. Die Häfen sind Kotka, Helsinki, Muuga und Bremerhaven.