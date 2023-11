Online-Shopping wiegt schwer: Krankenstand in Hamburger Zustellbranche weit über Landesdurchschnitt

Berufstätige in Hamburgs Zustellbranche und Lagerwirtschaft fehlten demnach vergangenes Jahr durchschnittlich 30,9 Tage krankheitsbedingt bei der Arbeit. Berufsübergreifend lag der Wert in der Stadt bei 20,6 Tagen. „Von 1.000 Beschäftigten in dieser aktuell so stark geforderten Berufsgruppe fallen jeden Tag 85 arbeitsunfähig aus“, sagt Dr. Susanne Klein, Landesgeschäftsführerin der Barmer in Hamburg. Dabei sei der entsprechende Krankenstand von 8,5 Prozent bundesweit sogar der niedrigste.

Rückenbeschwerden Hautpursache für Fehltage



Insbesondere Rückenleiden führen bei Beschäftigten der Zustellbranche und Lagerwirtschaft zu hohen krankheitsbedingten Fehlzeiten. Der Barmer-Analyse zufolge gehen durchschnittlich 8,2 Fehltage allein auf Rückenbeschwerden zurück. Damit liege dieser Wert knapp dreimal so hoch wie über alle Berufe hinweg betrachtet mit 2,9 Fehltagen in dieser Diagnosegruppe. Auch Verletzungen wie Frakturen, Zerrungen oder Schürfwunden schlagen mit überdurchschnittlichen Fehlzeiten zu Buche. In der Gruppe der Zustelldienste und Lagerwirtschaft führten sie im vergangenen Jahr zu 3,5 Fehltagen, während der Schnitt in Hamburg bei 1,8 Tagen lag.

Entlastung für Beschäftigte in der Zustellbranche schaffen

„Um Beschäftige in der Zustellbranche und Lagerwirtschaft wenigstens etwas zu entlasten, können Kunden beim Online-Einkauf beispielsweise darauf achten, möglichst viele Artikel in einer Bestellung zusammenzufassen. Eine kleine Hilfe kann auch sein, der Zustellerin oder dem Zusteller bei der nächsten Lieferung ein paar Schritte entgegenzugehen“, so Klein. Auch Arbeitgeber könnten mit Angeboten zur Gesundheitsförderung und einem effektiven betrieblichen Gesundheitsmanagement vieles bewegen, um die Gesundheit ihrer Beschäftigten zu stärken.

