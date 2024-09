Lukratives Direktinvestment in Photovoltaikanlagen – Markus Baumann von Sonneco erklärt, wie Privatinvestoren von Freilandanlagen profitieren können

In einer Zeit, in der nachhaltige Investitionen immer mehr an Bedeutung gewinnen, bieten Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) eine attraktive Möglichkeit für Privatinvestoren, sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Vorteile zu vereinen. Besonders Freilandanlagen, die auf ungenutzten landwirtschaftlichen Flächen, Brachland oder ehemaligen Industriearealen installiert werden, bieten dabei zahlreiche Vorteile. Diese Anlagen stehen auf eigenem Grund und Boden und unterliegen daher nicht den Risiken, die mit Dachanlagen auf fremden Gebäuden verbunden sein können. In diesem Beitrag erklärt Markus Baumann von Sonneco alles Wichtige zum Thema.

Photovoltaik-Direktinvestment – Markus Baumann von Sonneco über eine sichere und nachhaltige Kapitalanlage

Einer der ältesten, aber auch zuverlässigsten Energielieferanten unseres Planeten ist die Sonne. Die Nutzung dieser Solarenergie steht jedem Investor kostenfrei und unbegrenzt zur Verfügung. Photovoltaik-Direktinvestments ermöglichen es, diese unerschöpfliche Energiequelle effizient zu nutzen. Mit Sonneco etwa können Sie diese Möglichkeiten ausschöpfen und in betriebsbereite Photovoltaikanlagen investieren, die planbare Erträge liefern und ein erhebliches Potenzial zur Steueroptimierung bieten.

Als Privatinvestor erwerben Sie bei einem Direktinvestment die Eigentumsrechte an einer PV-Anlage. Dies bietet Ihnen nicht nur langfristig gesicherte Erträge durch die gesetzlich geregelte Einspeisevergütung, sondern auch die Möglichkeit, von verschiedenen steuerlichen Vorteilen zu profitieren. Die Investition ist dabei nicht nur nachhaltig, sondern auch mit einem umfangreichen Versicherungsschutz ausgestattet, um die finanziellen Risiken für den Investor zu minimieren.

Warum Freilandanlagen besonders attraktiv sind

Freilandanlagen bieten im Vergleich zu Dachanlagen auf fremden Gebäuden einige entscheidende Vorteile. Da diese Anlagen auf eigenem oder gepachtetem Land installiert werden, entfallen die Risiken, die durch bauliche Mängel oder Unsicherheiten in der Gebäudestruktur entstehen könnten. Darüber hinaus können Freilandanlagen in der Regel größer dimensioniert werden, was zu höheren Erträgen und besseren Skalierungsmöglichkeiten führt.

Ein weiterer Vorteil von Freilandanlagen ist die Flexibilität in der Standortwahl. Solange die Sonneneinstrahlung ausreichend ist, können diese Anlagen auf unterschiedlichsten Flächen errichtet werden, die sonst keine oder nur eine geringe wirtschaftliche Nutzung haben. Dies macht sie besonders für landwirtschaftliche Flächen, Konversionsflächen oder ungenutzte Industriebrachen interessant.

Planbare Erträge und steuerliche Vorteile

Ein wesentliches Merkmal von Photovoltaik-Direktinvestments ist die Planbarkeit der Erträge. Durch die Einspeisevergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) erhalten Investoren über mindestens 20 Jahre einen festen Preis für den erzeugten Strom. Ab einer Anlagenleistung von 100 kWp kann der überschüssige Strom sogar an der Strombörse vermarktet werden, was zusätzliche Einnahmen generiert.

Aktuelle steuerliche Vorteile und Sonderabschreibungen

Steuerlich gesehen macht Sie der Erwerb einer Photovoltaikanlage zum Unternehmer, was Ihnen verschiedene Abschreibungsmöglichkeiten bietet. Neben der jährlichen linearen Abschreibung können Investoren aktuell von attraktiven zusätzlichen Abschreibungsmöglichkeiten profitieren.

Dank der aktuellen Regelungen zur Sonderabschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter gem. § 7g EStG kann man unter bestimmten Voraussetzungen des § 7g Abs. 2 EStG einen Investitionsabzugsbetrag (IAB) in Höhe von bis zu 50 % (max. jedoch EUR 200.000,00) der Anschaffungskosten geltend machen- und dies bereits vor ihrer geplanten Investition. Aufgrund der Regelungen im § 7g Abs. (3) EstG kann die Bildung eines IAB bereits 3 Jahre vor der Investition umgesetzt werden, in der Konsequenz führt die Inanspruchnahme zu einem Verlust aus Gewerbebetrieb.

Im Jahr der Anschaffung/Investmenthandlung führt dies für das Abschreibungsvolumen zu einer Reduktion um den gebildeten Investitionsabzugsbetrag, mit der Folge, dass auch die lineare Abschreibung als Ausgangspunkt, den um den IAB reduzierten Anschaffungswert hat.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer Sonderabschreibung gem. § 7g Abs. 5 EStG von weiteren 20,00 % der Netto-Anschaffungskosten, die über die ersten fünf Jahre verteilt werden kann. Die Abschreibung kann sowohl im Jahr der Anschaffung/Investmenthandlung voll ausgeschöpft oder aber auf bis zu 5 Jahre verteilt werden. Die lineare Abschreibung (über 20 Jahre) erfolgt zu einem Satz von 5,00 % und ist in den ersten 5 Jahren zunächst von den um den IAB reduzierten Anschaffungsbetrag zu berechnen. Im 6. Jahr reduziert sich der lineare Abschreibungsbetrag auf den um Investitionsabzugsbetrag, Sonderabschreibung und lineare Abschreibung reduzierten verbleibenden Restbuchwert im Verhältnis zur Restnutzungsdauer. Diese Regelungen machen Photovoltaikanlagen besonders attraktiv für Privatinvestoren, da sie die Investitionskosten über den Mindestbetriebszeitraum von 20 Jahren vollständig abschreiben können.

Durch das Zusammenspiel aus Investitionsabzugsbetrag, Sonderabschreibung und linearer Abschreibung, liegt ein steuerwirksames Abschreibungsvolumen von 62,50 % bereits im 1. Jahr vor.

Diese steuerlichen Anreize bieten nicht nur einen kurzfristigen Vorteil, sondern optimieren auch die langfristige Rendite erheblich.

Abschreibung Potenzial Betrag in EUR entspricht Hinweis Investment / Sachanlage 125.000,00 100 % Bildung Investitionsabzugsbetrag 62.500,00 50 % 3 Jahre vor Erwerb Abschreibungsvolumen 62.500,00 50 % Im Jahr des Erwerbs Sonderabschreibung 12.500,00 20 % Im Jahr des Erwerbs oder verteilt auf 5 Jahre nach Erwerb Lineare Abschreibung 3.125,00 5 % 1.-5. Jahr Lineare Abschreibung nach 5 Jahren 2.291,67 5 % des Restbuchwertes nach dem 5. Jahr 6.-20. Jahr

Abschreibung Wirkung Betrag in EUR entspricht Steuereffekt (42 % Grenzsteuersatz) in € Investment / Sachanlage 125.000,00 100 % Bildung Investitionsabzugsbetrag 62.500,00 50 % 26.250,00 Abschreibungsvolumen 62.500,00 50 % Sonderabschreibung 12.500,00 20 % 5.250,00 Lineare Abschreibung 3.125,00 5 % 1.312,50 Lineare Abschreibung nach 5 Jahren 2.291,67 5 % des Restbuchwertes nach dem 5. Jahr 962,50

Die hier zu Grunde legende Annahme ist ein persönlicher Steuersatz von 42,00% (der Einbezug von Solidaritätszuschlag wird hier nicht umgesetzt). Eine gesamtheitliche Betrachtung von Einnahmen und Ausgaben wird ebenfalls nicht dargestellt, sondern lediglich eine Betrachtung von Abschreibungsbeträgen und deren Wirkung.

Umfassender Versicherungsschutz und Wartung

Ein weiterer Aspekt, der Photovoltaik-Direktinvestments besonders attraktiv macht, ist der umfassende Versicherungsschutz. Sonneco zum Beispielbietet eine vollumfängliche Versicherung sowie regelmäßige Wartungs- und Reparaturservices, die sicherstellen, dass Ihre Anlage über die gesamte Laufzeit hinweg optimal funktioniert. Dadurch minimieren Sie das Risiko von Ertragsausfällen und sichern sich eine langfristig hohe Leistungsfähigkeit der Anlage.

Individuelle Beratung und Unterstützung

Sonneco unterstützt Sie als Investor von Anfang an und bietet Ihnen eine persönliche Beratung, um das Investment optimal auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen. Unsere enge Zusammenarbeit mit Netzbetreibern, Gutachtern und Fachanwälten gewährleistet, dass Sie ein qualitativ hochwertiges Produkt erhalten, das Ihnen über Jahrzehnte stabile Erträge liefert.

Das Sonneco-Fazit: Warum Photovoltaik-Freilandanlagen eine kluge Investition sind

Für Privatinvestoren bieten Photovoltaik-Freilandanlagen eine attraktive Möglichkeit, in eine nachhaltige und zukunftsfähige Kapitalanlage zu investieren. Die langfristig gesicherten Erträge, die umfangreichen Steueroptimierungsmöglichkeiten durch aktuelle Sonderabschreibungen und der umfassende Versicherungsschutz machen diese Form des Direktinvestments besonders interessant. Durch die Vermeidung der Risiken, die mit Dachanlagen auf fremden Gebäuden verbunden sein können, bieten Freilandanlagen zusätzliche Sicherheit und Planbarkeit.

Über Sonneco

Sonneco gestaltet die Zukunft der Energieversorgung durch den Aufbau stabiler, nachhaltiger und autarker Systeme. Das Unternehmen verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der alle Aspekte des Energiekreislaufs integriert. Mit einem breiten Spektrum an Projekten, das sowohl Industrie- als auch Freilandanlagen umfasst, ist Sonneco ein zentraler Akteur der Energiewende.

Das Unternehmen übernimmt die Planung, den Bau und die Wartung der eigenen Solaranlagen und sorgt so für eine verlässliche Energieversorgung, die den Anforderungen der heutigen Zeit entspricht. Die entwickelten Lösungen sind darauf ausgerichtet, ökologisch und ökonomisch sinnvoll zu sein und einen langfristigen Mehrwert zu schaffen.

Über den Autor

Markus Baumann – Der Vordenker

Berufserfahrung: Über 25 Jahre Erfahrung in der Führung und dem Aufbau von Unternehmen

Auszeichnungen: Mehrfach für innovative Leistungen in der Umwelttechnik ausgezeichnet

Stärken: Expertise in strategischer Planung, Finanzmanagement und Unternehmensentwicklung

Funktion bei Sonneco: Verantwortlich für die organisatorische Struktur, die finanzielle Planung und die Entwicklung langfristiger Unternehmensstrategien

