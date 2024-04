Markt und Mittel gegen erektile Dysfunktion

Erektile Dysfunktion ist eine häufige Erkrankung, die sich auf die wiederkehrende Unfähigkeit bezieht, eine Erektion von ausreichender Steifheit und Dauer für den Geschlechtsverkehr zu bekommen oder aufrechtzuerhalten. Sie kann auf physische oder psychische Faktoren zurückzuführen sein, wie z. B. Probleme mit dem Blutfluss oder Angst vor dem sexuellen Leistungsdruck.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass gelegentlich Erektionsprobleme auftreten und daher auch nicht verwunderlich, dass der Markt für Potenzmittel immer größer wird. Wenn regelmäßig Potenzprobleme auftreten und das Leben einer Person beeinträchtigen, kann man verschiedene medizinische oder naturheilkundliche Behandlungen ausprobieren.

Ursachen und Behandlung von erektiler Dysfunktion

Die Behandlung von erektiler Dysfunktion (ED) hängt von der Ursache ab. Sie kann natürliche Mittel gegen Erektionsprobleme, verschreibungspflichtige Medikamente wie Sildenafil (Viagra), Vakuumgeräte oder eine Operation umfassen. Aber auch eine Änderung der Lebensweise und andere natürliche Behandlungsmethoden können zur Verbesserung von Potenzproblemen beitragen.

In einigen Fällen hat ED eine körperliche Ursache, wie z. B. ein behandelbares Gesundheitsproblem oder ein Kreislaufproblem. Die Behandlung der zugrunde liegenden Erkrankungen kann helfen. Die Betroffenen können Maßnahmen ergreifen, um ihren Kreislauf in Schwung zu bringen, z. B. regelmäßigen Sport treiben, gegebenenfalls das Rauchen aufgeben und ihre Ernährung umstellen.

Erektile Dysfunktion tritt häufiger bei Menschen auf, die

älter sind,

gesundheitliche Probleme wie Diabetes oder Bluthochdruck haben,

eine Verletzung des Rückenmarks, des Penis oder des Beckens erlitten haben,

Medikamente wie Antidepressiva oder Blutdruckmedikamente einnehmen,

Ängste oder Stress haben,

übergewichtig sind oder

rauchen.

Der Markt für Potenzmittel in Deutschland

Der deutsche Markt für Potenzmittel hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht, getrieben durch eine steigende Nachfrage, die teilweise auf eine zunehmende Offenheit im Umgang mit sexueller Gesundheit und die Alterung der Bevölkerung zurückzuführen ist. Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass sich die Daten und Trends schnell ändern können, und meine Informationen könnten seitdem veraltet sein. Hier ist ein Überblick basierend auf den Informationen bis zu diesem Zeitpunkt:

Jahresumsätze

Der genaue Jahresumsatz im Bereich der Potenzmittel in Deutschland variiert, aber es ist ein Milliardenmarkt. Der Umsatz wird stark durch die führenden Marken und Generika angetrieben, wobei sowohl verschreibungspflichtige als auch frei verkäufliche Mittel zum Tragen kommen. Im Jahr 2016 konnten allein die beiden führenden Anbieter Pfizer und Eli Lilly in Deutschland Potenzmittel für mehr als 3 Milliarden Dollar umsetzen.

Allerdings gehen die Umsätze der beiden Branchenriesen und ihrer führenden Produkte seither zurück, wobei Experten vor allem mit einer Verschiebung hin zu Generika, neueren Mitteln oder alternativen Behandlungsmöglichkeiten rechnen und daher mit einem insgesamt weiter steigenden Marktvolumen rechnen.

Beliebte Medikamente und Mittel

Die bekanntesten verschreibungspflichtigen Medikamente zur Behandlung von Erektionsstörungen sind:

Sildenafil (Viagra) : Eines der bekanntesten Potenzmittel, ursprünglich von Pfizer entwickelt. Viagra und seine Generika bleiben aufgrund ihrer Wirksamkeit und des abgelaufenen Patentschutzes, der den Markt für günstigere Generika öffnete, sehr beliebt.

: Eines der bekanntesten Potenzmittel, ursprünglich von Pfizer entwickelt. Viagra und seine Generika bleiben aufgrund ihrer Wirksamkeit und des abgelaufenen Patentschutzes, der den Markt für günstigere Generika öffnete, sehr beliebt. Tadalafil (Cialis) : Bekannt für seine lange Wirkungsdauer von bis zu 36 Stunden. Cialis und seine Generika sind ebenfalls weit verbreitet.

: Bekannt für seine lange Wirkungsdauer von bis zu 36 Stunden. Cialis und seine Generika sind ebenfalls weit verbreitet. Vardenafil (Levitra) : Ein weiteres bekanntes Medikament, das für seine schnelle Wirksamkeit geschätzt wird.

: Ein weiteres bekanntes Medikament, das für seine schnelle Wirksamkeit geschätzt wird. Avanafil (Spedra): Ein neueres Medikament mit schneller Wirkung, das sich als Alternative zu den anderen Wirkstoffen etabliert hat.

Alternative Möglichkeiten zur Behandlung von Erektionsstörungen

Gesundheitsfördernde Maßnahmen wie Sport, Yoga oder das gezielte an- und entspannen der Beckenbodenmuskulatur und ein gesunder Lebensstil können einen großen Einfluss auf Potenzprobleme haben. Das Rauchen aufzugeben, eine ausgewogene Diät zu haben und auf ausreichend Bewegung zu achten, sind ein wichtiger Bestandteil in der Behandlung einer erektilen Dysfunktion. Bestimmte körperliche Übungen können ebenso helfen.

Zudem haben auch viele Kräuter das Potenzial, die sexuelle Funktionsfähigkeit des Mannes zu verbessern, aber oft gibt es nur wenige klinische Studien und medizinisch anerkannte Beweise für positive Effekte bei der Verwendung von pflanzlichen Medikamenten zur Behandlung von erektiler Dysfunktion. Bei der Einnahme jeglicher Form von pflanzlichen Nahrungsergänzungsmitteln ist deshalb immer Vorsicht geboten und eine Rücksprache mit einem ausgebildeten Mediziner stets empfehlenswert.

Mönchspfeffer (Vitex agnus castus)

Mönchspfeffer zeigt eine wissenschaftlich nachweisbare positive Wirkung auf die sogenannte Manneskraft. Das zuständige Bundesinstitut hat Potenzmittel mit dem Wirkstoff Vitex agnus castus als gut verträglich eingestuft, weshalb die Mittel in der Regel rezeptfrei in der Apotheke erhältlich.

Das Extrakt aus Mönchspfeffer hat durch seinen Einfluss in der Hypophyse (Hirnanhangdrüse) eine regulierende Wirkung auf den Spiegel der Sexualhormone. Daher kann die Einnahme von Vitex agnus castus beispielsweise bei Erektionsstörungen, hormonell bedingter Akne oder neurologischen Erkrankungen wie dem Restless-Leg-Syndrom („Unruhige Beine“) positiv wirken.

Horny Goat Weed (Epimedium)

Dieses chinesische Kraut wird verwendet, um die Ursachen für sexuelle Funktionsstörungen, einschließlich der erektilen Dysfunktion, zu lindern. Frauen können es auch einnehmen, um die Häufigkeit von schmerzhaftem Geschlechtsverkehr und Libidoverlust zu verringern.

Der genaue Mechanismus von Epimedium ist noch nicht bekannt, aber es wird davon ausgegangen, dass es den Spiegel bestimmter Hormone im Körper verändert, was wiederum die sexuelle Leistungsfähigkeit verbessern kann. Die Einnahme dieses Krauts kann die Herzfunktion beeinträchtigen. Menschen mit einer Herzerkrankung sollten es nicht einnehmen, da es zu unregelmäßigem Herzschlag führen kann. Es kann auch Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten haben.

Ginkgo Biloba

Ginkgo Biloba ist ein Kraut, das von Ärzten seit Tausenden von Jahren zur Behandlung einer Reihe von bedenklichen Gesundheitszuständen verwendet wird. Beispiele sind Demenz, Angstzustände und eine schlechte Durchblutung des Gehirns. Befürworter der Einnahme von Ginkgo bei Erektionsstörungen glauben, dass es die Blutgefäße erweitert und so die Durchblutung der Sexualorgane fördert. Ginkgo-Extrakt gilt allgemein als stresslindernd und daher als Mittel gegen stressbedingte Erkrankungen wie Tinnitus oder auch die erektile Dysfunktion.

Ginkgo kann allerdings auch das Risiko für Blutungen erhöhen, und Menschen, die Blutverdünner einnehmen, sollten es nicht einnehmen. Weitere Nebenwirkungen sind Übelkeit, Kopfschmerzen, Magenverstimmung und Mundreizung.

L-Arginin

L-Arginin ist eine Aminosäure, die Wissenschaftler in den 1800er Jahren erstmals aus Tierhorn isolierten. Sie wird in Nahrungsergänzungsmitteln eingesetzt, um die Menge an Stickstoffmonoxid im Körper zu erhöhen. In hohen Dosen eingenommen, kann L-Arginin die Blutgefäße dazu anregen, sich zu erweitern. Dadurch wird der Blutfluss verbessert, was dem Mann helfen kann, eine Erektion zu bekommen.

In der Behandlung einer erektilen Dysfunktion wird L-Arginin häufig mit Glutamat und Yohimbinhydrochlorid kombiniert. In einer Studie verabreichten Forscher den Teilnehmern eine Kombination aus L-Arginin und Pycnogenol, dem eingetragenen Markennamen für französischen Seekiefernrindenextrakt. Nach einer dreimonatigen Behandlung berichteten 92,5 Prozent der 40 teilnehmenden Männer, die an ED litten, dass sie eine normale Erektion hatten.

Zu den Nebenwirkungen der Einnahme von L-Arginin können Magenverstimmungen, Krämpfe und Durchfall gehören. Das Präparat kann auch mit der Einnahme des Medikaments Viagra in Wechselwirkung treten.

Roter Ginseng

Ginseng ist ein Kraut, das von koreanischen Kräuterkundigen wegen seiner Fähigkeit zur Behandlung von Erektionsstörungen angepriesen wird. Ein anderer Name für roten Ginseng ist Panax ginseng. Forscher sind sich nicht ganz sicher, wie er die erektile Dysfunktion lindert, aber es gibt mehrere Theorien darüber, warum roter Ginseng bei Erektionsstörungen helfen könnte.

Eine Theorie besagt, dass er die Hormone beeinflusst, die für die Erektion verantwortlich sind. Eine andere besagt, dass er die Durchblutung fördert, indem er die Menge an Stickstoffmonoxid erhöht. Die Einnahme von rotem Ginseng kann zu Schlaflosigkeit führen. Bei kurzfristiger Einnahme wird er jedoch weitgehend als sicher eingestuft.

Yohimbin

Was ist das? Yohimbin ist ein Ergänzungsmittel, das aus der Rinde eines afrikanischen Baumes gewonnen wird. Bevor es Medikamente wie Viagra gab, empfahlen Ärzte häufig Yohimbin zur Behandlung von erektiler Dysfunktion.

Yohimbin wirkt, indem es Rezeptoren im Körper aktiviert, die die Freisetzung der Hormone Epinephrin und Norepinephrin auslösen. Diese können die Wirkung anderer Substanzen blockieren, die ansonsten die Blutgefäße im Penis verengen können.

Die Einnahme von Yohimbin zur Behandlung von ED wird oft kritisiert, da es viele Nebenwirkungen hat. Beispiele sind hoher Blutdruck, schneller Herzschlag und Angstzustände. Männer sollten Yohimbe nicht einnehmen, ohne vorher ihren Arzt zu konsultieren.