Nachhaltige Benefits: Bewerber:innen überzeugen und Belegschaft motivieren

Warum Nachhaltigkeit wichtiger wird

Wer die junge Generation als Arbeitnehmerschaft anwerben möchte, kann besonders mit nachhaltigen Benefits punkten. Die Generation Z ist mit Klimaprotesten und nachhaltigen Initiativen aufgewachsen und auch zukünftige Arbeitgeber sollen diesem Standard gerecht werden. Vor allem Absolvent:innen von MINT-Studiengängen und Fachkräfte sind rar gesät und können sich ihren Arbeitgeber nach ihren eigenen Anforderungen aussuchen. Wer als Unternehmen nachhaltig unterwegs ist, hat dabei die Nase vorn.

Die Studien zum Thema Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz sprechen eine deutliche Sprache, darunter auch eine Studie des Karriereportals Stepstone in Kooperation mit dem Handelsblatt Research Institute. Drei von vier Befragten erachteten es als wichtig, dann Nachhaltigkeit bei ihrem (zukünftigen) Arbeitgeber einen hohen Stellenwert hat. Mit anderen Worten: Wer jetzt nicht nachhaltig wird, könnte bald Schwierigkeiten beim Recruiting bekommen.

Gesunde Mitarbeiter:innen, saubere Umwelt

Der Bereich Ernährung und Gesundheit ist ein wichtiger Bestandteil nachhaltiger Benefits. Das Wichtigste ist dabei genügend Wasser. Plastikflaschen können nicht nur Giftstoffe enthalten, sondern sorgen auch für mehr Plastikmüll. Durch einen Wasserspender kann dies vermieden werden. Es kommt besonders gut an, als Unternehmen selbst die nötigen Glasflaschen zur Verfügung zu stellen. Die Trinkflaschen von Flaschenfreunde eignen sich beispielsweise als nachhaltiges Geschenk direkt zum Einstieg oder zu Feierlichkeiten. Unternehmen können die Flaschen mit ihrem Logo bedrucken lassen und zu mehr Nachhaltigkeit im Arbeitsalltag beitragen.

Von nachhaltigen Gesundheits-Benefits profitiert auch das Unternehmen. Sind die Mitarbeiter:innen gesünder, bedeutet das oft weniger Krankheitstage und mehr Produktivität. Außerdem bleiben Arbeitnehmer:innen tendenziell lieber bei Unternehmen, die ihre Bedürfnisse und Werte respektieren.

Besonders in der jungen Generation ist vegetarische oder vegane Ernährung sehr verbreitet. Arbeitgeber, die diesen Ernährungsbedürfnissen entgegenkommen, haben also einen Vorteil. Schon Kleinigkeiten wie vegane Milchalternativen an der Kaffeemaschine oder leckere vegetarische/vegane Optionen in der Betriebskantine können dem Unternehmen einen nachhaltigeren Anstrich geben. Aber Achtung: eine einzige vegetarische oder vegane Option ist bei vielen Unternehmen schon Standard. Um herauszustechen, braucht es mehr Auswahl.

Fahrrad statt Firmenwagen

Des Weiteren spielt klimaschonende Mobilität eine wichtige Rolle. Während früher der Firmenwagen als Statussymbol galt, können Unternehmen heute eher mit Leasing-Bikes oder Zuschüssen für öffentliche Verkehrsmittel punkten. Das Unternehmen kann auch Carsharing-Optionen anbieten, sodass sich Mitarbeiter:innen auf dem Weg zur Arbeit zusammentun und Emissionen und Spritkosten minimieren können.

Um den Mitarbeiter:innen selbst die Wahl des Verkehrsmittels zu überlassen, kommt auch ein monatliches Mobilitätsbudget infrage. Mobiles Arbeiten kann ebenfalls ein Weg sein, die Emissionen bei der Fahrt zur Arbeit zu vermeiden. Diese Option bringt auch noch weitere Vorteile wie Flexibilität und Familienfreundlichkeit mit sich und ist deshalb sehr beliebt bei Arbeitnehmer:innen.

Bildungsangebote und nachhaltige Events

Wer als nachhaltiges Unternehmen ernst genommen werden möchte, sollte seine Vision für eine nachhaltigere Zukunft greifbar machen. Dies kann geschehen, indem auf Bildungsangebote im Bereich Nachhaltigkeit zurückgegriffen wird. Events mit Gastrednern, die der Belegschaft auch für ihr Privatleben einen Mehrwert bieten, sind eine attraktive Option.

Manche Beschäftigte schätzen auch bezahlte freie Tage, die für ehrenamtliches Engagement genutzt werden können. Idealerweise müssen die Angestellten ihren Arbeitsplatz aber gar nicht verlassen, um der Umwelt gutes zu tun. Durch Events im Bereich Corporate Social Responsibility gelingt ein grünes Employer Branding mit Mehrwert. Zu den vielfältigen Möglichkeiten gehören Kleidertauschbörsen, eine Bibliothek für gebrauchte Bücher im Büro oder ein gemeinsam angelegtes Beet mit bienenfreundlichen Pflanzen.

Achtung vor Greenwashing

Die Selbstdarstellung als nachhaltiges Unternehmen kann auch nach hinten losgehen. Wer Mitarbeiter:innen dauerhaft halten möchte, sei vor sogenanntem Greenwashing gewarnt. Dieser Begriff bezeichnet den Versuch von Unternehmen, sich nachhaltig zu präsentieren, ohne dabei einen wirklichen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

Wer Nachhaltigkeit verspricht, sollte diese auch liefern. Denn nichts schreckt Bewerber:innen und Mitarbeitende mehr ab als Unehrlichkeit. Menschen, die Wert auf Nachhaltigkeit legen, sind oft gut informiert und fallen nicht so schnell auf grüne PR-Maßnahmen herein.

Hier einige Tipps für authentische Nachhaltigkeit im Unternehmen:

Nicht mit Selbstverständlichkeiten schmücken: Die Mandelmilch für den Kaffee mag eine gute Sache sein, sollte aber nicht als besondere Leistung angepriesen werden. Das schreckt eher ab.

Wer im Namen der Nachhaltigkeit mit anderen Unternehmen kooperiert, sollte sicherstellen, dass sie ihre grünen Versprechen auch einhalten. Mit gutem Beispiel vorangehen: Vor allem Führungskräfte sollten dazu angehalten werden, der Belegschaft Nachhaltigkeit vorzuleben, beispielsweise indem sie selbst unnötige Ausdrucke vermeiden.

Beschäftigten die Wahl geben

Mitarbeiter:innen haben individuelle Bedürfnisse, zu denen Führungskräfte oft keinen direkten Zugang haben. Anstatt von oben herab nachhaltige Maßnahmen zu beschließen, ist es deshalb besser, die Belegschaft in den Entscheidungsprozess einzubeziehen.

Umfragen zum Thema Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz können mehr Klarheit darüber schaffen, was den Angestellten tatsächlich wichtig ist. Daran können auch die Benefits ausgerichtet werden. Ein positiver Nebeneffekt ist auch das Gefühl der Mitbestimmung unter den Beschäftigten, denn so fühlen sie sich gesehen und wertgeschätzt. Emotionen, die für die Mitarbeiterbindung sehr förderlich sind.

Es kann auch vorkommen, dass die Mitarbeitenden Wünsche nach finanziellen Zusatzleistungen, Fitnessstudio-Mitgliedschaften oder frei wählbare Weiterbildungsoptionen wünschen. Auch Ausgleichsleistungen für Familien können ein Unternehmen attraktiv machen. Wichtig ist, greifbar und konkret darzustellen, was das Unternehmen bieten soll und was die Vision dahinter ist.

Ein Gewinn für Unternehmen und Angestellte

Nachhaltige Benefits lohnen sich für Unternehmen und sind für die Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr wegzudenken. Grüne Benefits helfen nicht nur, Mitarbeiter:innen anzuwerben und zu halten, sondern sorgen auch für ein gesundes, produktives und kreatives Team. Um das zu gewährleisten, sollten Unternehmen nicht vor einer Investition in ein nachhaltigeres Arbeitsumfeld zurückschrecken.

Selbst für kleineren Unternehmen mit geringerem Budget stehen viele Wege offen. Vor allem der Bereich Ernährung und Gesundheit erweist sich hier als dankbar – Hafermilch für den Kaffee, regionaler Bio-Obst oder eine Unternehmens-Gasflasche sind einfach umzusetzen, können aber einen bleibenden Eindruck bei der Belegschaft hinterlassen.