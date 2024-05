Sommerzeit ist Veranstaltungszeit – Tipps für den Besuch von Festivals und Volksfesten

Mit dem Sommer wird die Zeit der Festivals und Volksfeste eingeläutet. Die Freude ist bei zahlreichen Menschen gigantisch; schließlich haben wir lange genug auf diesen Moment gewartet. Unvorbereitet oder blauäugig sollten wir in diese Saison jedoch nicht starten. Der Besuch eines Festivals oder Volksfestes bereitet zwar viel Freude und Spaß, er kann aber auch zu einer kleinen körperlichen Belastung werden. Des Weiteren darf natürlich das richtige Outfit für eine solche Veranstaltung nicht fehlen. Wie wir uns richtig vorbereiten und worauf es bei der Kleiderwahl zu achten gilt, verrät der folgende Artikel.

Mit dem perfekten Outfit zum Hingucker werden

Viele Menschen legen Wert darauf, dass das eigene Outfit ausgefallen ist und garantiert Aufmerksamkeit generiert. Das ist nicht verkehrt, jedoch sollte das Outfit gleichzeitig auch praktisch und stilvoll sein. Zu wenig Stoff kann rasch ein ungewolltes Bild erzeugen. Auf Volksfesten, wie dem Frühlingsfest oder dem Oktoberfest in München sowie den Cannstatter Wasen in Stuttgart, gehören Dirndl, Lederhose & Co nicht nur zum guten Ton. Sie sind charakteristisch für diese Veranstaltungen. Überdies sind sie elegant und stilvoll.

Die Damen dürfen sich über eine große Auswahl an farbenfrohen und dezenten Dirndl freuen, welche mit einer hochwertigen Dirndlbluse kombiniert werden. Dirndlblusen gibt es in zahlreichen Ausführungen – hochgeschlossen, offenherzig oder mit kurzen sowie langen Ärmeln. Besonders beliebt sind Modelle mit 3/4-Ärmeln, denn sie eignen sich auch für Tage, an denen das Wetter nicht ganz mitspielen möchte. Ein Dirndl können wir aber nicht nur zu Volksfesten tragen. Immer mehr Menschen bevorzugen eine Trachtenhochzeit und erwarten, dass ihre Gäste sich ebenfalls in einen edlen Zwirn werfen. In jedem Kleiderschrank sollte also eine hochwertige Lederhose samt Hemd sowie ein Dirndl mit Dirndlbluse zu finden sein.

Die richtige Vorbereitung

Wer das passende Outfit bereits gefunden hat, darf sich für einen kurzen Moment entspannt zurücklehnen. Die Vorbereitungen erledigen sich schließlich nicht von selbst. Neben einer hochwertigen Garderobe dürfen speziell bei den Damen die Haare nicht außer Acht gelassen werden. Aufwendige Flechtfrisuren oder Hochsteckfrisuren setzen eine gesunde und kräftige Haarpracht voraus. Fehlendem Volumen können wir mit Extensions entgegenwirken. Schöner ist es jedoch, wenn wir auf unsere eigenen Haare zurückgreifen können. Für eine glänzende Haarpracht sollten wir auf die richtige Pflege sowie eine ausgewogene Ernährung achten. Des Weiteren sollte auf übermäßige Hitze verzichtet werden. Falls dies nicht möglich ist, muss ein qualitatives Hitzeschutzmittel verwendet werden.

Die Haare sind aber nicht alles, denn auch unser Schlaf hat Auswirkungen auf die Zeit auf dem Festival oder Volksfest. Wenn wir ausgeruht und ausgeschlafen sind, verfügen wir über mehr Energie. Wir können die Zeit in vollen Zügen genießen und halten außerdem deutlich länger durch. Schlafen wir in der Nacht vor der Veranstaltung gut, den Rest der Woche aber nicht, holen wir das Schlafdefizit nicht nach. Wichtig ist es daher, dass wir generell auf einen gesunden Schlaf achten. Mit einer durchdachten Schlafroutine sowie einem effektiven Stressmanagement können wir am Abend schneller einschlafen. In der Nacht wachen wir seltener auf und sind am Morgen fitter und konzentrierter. Der Schlaf wird überdies von unserer Ernährung beeinflusst. Gesunde und nährstoffreiche Lebensmittel sind essenziell. Sie stellen die Grundlage für einen gesunden Lebensstil sowie eine gute Zeit auf dem Volksfest dar.