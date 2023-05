Tolles Appartement in Mar de Cristal

Sie möchten einen, selbst in der Hochsaison, beschaulichen und ruhigen Urlaub verbringen? Wie wäre es dann mit Mar de Cristal, an einem herrlichen Strand mit Strandpromenade.gelegen. Dieser Ort lädt ein zum Entspannen, umgeben von feinem goldgelbem Sand. Wenn Sie dann etwas mehr Trubel genießen wollen befindet sich ca. zwei Km entfernt der Nachbarort Los Belones. Innerhalb eines Radius von 30 Minuten Fahrzeit gibt es eine große Anzahl an sehr interessanten Golfplätzen.

Appartement für einen gechillten Urlaub

In Mar de Cristal, nur 400 m vom Mar Menor entfernt liegt das sehr schöne, mietbare Appartement einer Deutschen Familie. Der Eigentümer ist ein sehr erfahrener Inhaber eines Reisebüros. Er hat ein Gespür für die schönen Plätze in Spanien. So ist auch das Appartement sehr hochwertig ausgestattet mit allem was man so benötigt. Für Tipps rund um Mar de Cristal ist er ebenfalls genau der Richtige.

Mar de Cristal

In Mar de Cristal hält man sich am südlichen Ende des Mar Menor auf. Wohin das Auge blickt wunderschöne Strände, warmes Wasser und eine bemerkenswerte Aussicht! Die Ortschaft liegt an der Costa Calida und bietet hochwertige Strandeinrichtungen, ausgezeichnete Golfmöglichkeiten und eine ruhige Atmosphäre. Bars und Restaurants. Riesige Palmen sind entlang der Promenade verteilt. Kleine Bars und Gastronomías bieten viele köstliche Leckereien und entspannende Cocktails.

Das Appartement

Es verfügt über 2 Schlafzimmer und einem Sofabett im Wohnzimmer, 2 Badezimmer, eine voll ausgestatte Küche, Waschmaschine, Webergrill, Klimaanlage (Warm/Kalt), einer ca. 8 m Fensterfrontfront mit 3 Schiebeelementen die zum eigentlichen Highlight, der 30 m2 großen Terrasse von der man direkt zum Pool gelangt, führen. Ferner gehören WIFI und deutsches TV zur Ausstattung.

Golf Reisende

Als passionierter Golfer hat der Eigentümer mit diversen Golfplätzen in der Region Green Fee Vereinbarungen getroffen. Somit spielen Sie z.B. auf dem nächstgelegenen Golf Resort La Mange die 54 Loch vergünstigt. Weitere ermäßigte Golfplätze erreicht man innerhalb von 30 Minuten Fahrzeit.

Tipp zu Golfanlagen im Umkreis

Mediteranes Klima

Durch das mediterrane Klima von Mar de Cristal gibt es hier ein perfektes Urlaubswetter. Mit durchschnittlich 325 Tage Sonnenschein pro Jahr ein perfektes Reiseziel. Mai bis Oktober sind die wärmsten Monate der Region Murcia.

Preise für das Appartement in Mar de Cristal

Familienurlaub

Mar de Cristal bietet einige der sichersten und saubersten Strände Spaniens. Für Familien ein ausgezeichneter Strandurlaub. Glasklares Wasser bietet sich wunderbar an zum Schwimmen, Tauchen, Windsurfen und Segeln. Für entspannte Spaziergänge bietet eine malerische Kulisse an der Promenade goldene Sandstrände und Mee(h)r…

Kulinarik

Die köstliche lokale Küche ist reich an lokalem Obst, Gemüse und einer großen Auswahl an frischen Meeresfrüchten. Die nahe gelegenen Supermärkte bieten eine tolle Vielfalt.

Frischen Fisch gibt es dann auch in dem sehr schönen Fischerort Cabo de Palos, keine 5 Minuten mit dem Auto entfernt. Das offene Mittelmeer wird hier durch die Landzunge La Manga vom Mar Menor getrennt.

Für Taucher ist Palo de Cabos ein echtes Paradies. Ein Eldorado mit Tauchschulen bestückt.

Biken

Wer gerne mit dem Bike oder Fahrrad unterwegs ist hat ebenfalls die Möglichkeit einzigartige Ausflüge zu erleben. Der Appartement Eigentümer übernimmt gerne Buchungen hierzu. Organisiert werden kann auch der Transfer oder die Mietwagen Buchungen ab/bis Flughafen.

Ein weiterer Geheim Tipp ist Calblaque, der Naturpark. Er lädt mit seinen Traumstränden zum Baden ein. Auf seinen Sandwegen ist es ideal zu Wandern oder per Mountain Bike unterwegs zu sein.

Kultur

Musikliebhaber kommen am besten in der ersten Augustwoche. Da findet das Trovalia-Musikfestival statt. Volksmusik und traditionelle spanische Musik stehen im Mittelpunkt des Festivals und präsentieren Künstler aus Argentinien, Kuba, Kolumbien und vielen anderen lateinamerikanischen Ländern. In den Städten rundum finden parallel dazu viele Kunstfeste statt – Jazz, Theater, Tanz und sogar Malerei.

Kontaktmöglichkeiten

Wenn Sie nun schon gespannt sind Mar de Cristal, die wunderschöne Umgebung und das tolle, moderne Appartement kennenzulernen, dann melden Sie sich am besten sofort beim Eigentümer Thomas Duppke. Er gibt Ihnen gerne weitere Auskunft.

Mobil: 0171-8388329 [email protected] Tel: +49 – (0) 2271 – 496681 www.dtsreisen.com Fax: +49 -(0) 2271 – 497191 Schauen Sie doch einfach mal bei Facebook rein: www.facebook.com/reisebuerobergheim

Saludos

