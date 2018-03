Hendrik Lennarz

Im Gespräch mit DIE WIRTSCHAFT erklärt Hendrik Lennarz, was ein Growth Hacker ist und dass Growth Hacking Skills wesentliche Bestandteile einer erfolgreichen Digitalisierung sind. Ein exzellentes Produkt über die richtigen Marketingkanäle und mit Hochgeschwindigkeit in den Markt bringen – so in etwa lauten die Anforderungen an einen Job, der auch schon ganz andere Berufsbezeichnungen hatte.