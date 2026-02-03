Interview mit Dr. med. Nina Mattyasovszky: Moderne Schönheitsmedizin zwischen Verantwortung, Individualität und Präzision

Die ästhetische Medizin hat sich in den vergangenen Jahren rasant weiterentwickelt. Was früher vor allem als Luxus oder Nischenangebot galt, ist heute ein stark nachgefragter Bestandteil moderner Gesundheits- und Selbstfürsorge. Immer mehr Menschen wünschen sich wirksame, natürliche und sichere Behandlungen, die nicht verändern, sondern unterstreichen sollen, wer sie sind. Gleichzeitig steigt der Anspruch an Qualität, Transparenz und medizinische Fachkompetenz ,denn ästhetische Eingriffe sind längst keine kurzfristigen Trends mehr, sondern Entscheidungen, die auf Vertrauen beruhen.

In diesem Umfeld steht die Praxis KONTUR für einen medizinischen Ansatz, der Präzision, individuelle Beratung und verantwortungsvolle Behandlung in den Mittelpunkt stellt. Geleitet wird sie von Dr. med. Nina Mattyasovszky und Dr. med. Gregor Schleider, die gemeinsam die medizinische Ausrichtung der Praxis prägen. Ihr Leistungsspektrum reicht von körperformenden Eingriffen wie Brustoperationen, Fettabsaugungen und Straffungen über minimalinvasive Verfahren wie Botulinumtoxin, Hyaluron, Laser- und Morpheus8-Behandlungen bis hin zu modernen Konzepten der Hautregeneration und Narbenbehandlung. Unterstützt wird das Team von weiteren qualifizierten Fachärztinnen und Fachärzten, die in der täglichen Patientenversorgung wichtige Impulse setzt.

Für die Geschäftsführung steht fest: Ästhetische Medizin bedeutet nicht, jemanden zu verändern, sondern Natürlichkeit, Symmetrie und Wohlbefinden in Einklang zu bringen. Dieser Grundsatz gilt unabhängig davon, ob es um chirurgische Eingriffe, minimalinvasive Behandlungen oder individuelle Hauttherapien geht.

Besonders hervorzuheben ist der Fokus auf Aufklärung und Sicherheit. Jede Behandlung beginnt mit einem ausführlichen Gespräch, in dem medizinische Voraussetzungen, Risiken und Alternativen transparent erläutert werden. Diese verantwortungsvolle Herangehensweise schafft die Grundlage für langfristige Ergebnisse und ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Arzt und Patient.

Gleichzeitig wächst die Bedeutung schonender Verfahren stetig , darunter Fillerbehandlungen, Botulinumtoxin, regenerative Therapien und neue haut- und gewebestraffende Technologien. Die Nachfrage steigt, aber ebenso die Notwendigkeit, qualifizierte Anbieter zu erkennen. Für die leitenden Ärzte gilt daher: Jede Maßnahme muss medizinisch sinnvoll, sicher und individuell sinnvoll sein.

business-on.de sprach mit Dr. med. Nina Mattyasovszky über Trends in der ästhetischen Medizin, über die Verantwortung moderner Behandler und darüber, weshalb Vertrauen heute wichtiger ist als je zuvor.

business-on.de: Frau Dr. Mattyasovszky, Sie arbeiten seit vielen Jahren im Bereich der ästhetischen Medizin. Wie hat sich das Verständnis von Schönheit und Behandlungsmöglichkeiten in dieser Zeit verändert?

Dr. med. Nina Mattyasovszky: Das Verständnis von Schönheit hat sich deutlich weiterentwickelt. Früher standen oft Korrekturen im Vordergrund, heute geht es viel mehr darum, die eigene natürliche Ausstrahlung zu erhalten und zu unterstützen. Parallel dazu haben sich die medizinischen Möglichkeiten enorm verfeinert. Moderne Verfahren erlauben sehr präzise, schonende Behandlungen mit natürlichen Ergebnissen und kurzen Ausfallzeiten. Schönheit wird heute individueller, ganzheitlicher und verantwortungsvoller gedacht.

business-on.de: Gemeinsam mit Dr. Gregor Schleider legen Sie großen Wert auf eine umfassende medizinische Beratung. Warum ist dieser Schritt für Sie unverzichtbar?

Dr. med. Nina Mattyasovszky: Eine fundierte Beratung ist für uns die Basis jeder Behandlung. Ästhetische Medizin bedeutet Verantwortung , medizinisch wie menschlich. Nur wenn wir die Wünsche, Erwartungen und auch möglichen Grenzen offen besprechen, können wir gemeinsam sinnvolle und sichere Entscheidungen treffen. Uns ist wichtig, dass sich Patient:innen gut informiert und ernst genommen fühlen.

business-on.de: Welche Behandlungen werden aktuell besonders häufig nachgefragt , und welche Trends zeichnen sich für die kommenden Jahre ab?

Dr. med. Nina Mattyasovszky: Sehr gefragt sind minimalinvasive Behandlungen wie Botox, Hyaluron, moderne Laser- und Radiofrequenzverfahren sowie regenerative Konzepte zur Hautverbesserung. Gleichzeitig sehen wir einen Trend zu Kombinationsbehandlungen, die Hautqualität, Kontur und Straffung gemeinsam adressieren. Für die Zukunft erwarten wir eine noch stärkere Individualisierung sowie den weiteren Fokus auf Natürlichkeit und langfristige Hautgesundheit.

business-on.de: Die Branche boomt, gleichzeitig steigt die Zahl unerfahrener Anbieter. Wie können Patienten seriöse von unseriösen Angeboten unterscheiden?

Dr. med. Nina Mattyasovszky: Patient:innen sollten auf eine fachärztliche Qualifikation, transparente Aufklärung und realistische Beratung achten. Seriöse Anbieter nehmen sich Zeit, klären über Risiken auf und versprechen keine Wunder. Auch Hygiene, Nachsorge und Erreichbarkeit spielen eine wichtige Rolle. Ein gutes Bauchgefühl nach dem Beratungsgespräch ist oft ein sehr verlässlicher Indikator.

business-on.de: Viele Menschen wünschen sich natürliche Ergebnisse statt großer Veränderungen. Wie setzen Sie diesen Wunsch in Ihrer täglichen Praxis um?

Dr. med. Nina Mattyasovszky: Indem wir sehr individuell planen und bewusst zurückhaltend behandeln. Unser Ziel ist es nicht, Gesichter oder Körper zu verändern, sondern vorhandene Proportionen zu harmonisieren und Frische zu bewahren. Oft sind es kleine, gezielte Maßnahmen, die den größten Effekt haben , ohne dass das Umfeld eine Behandlung sofort erkennt.

business-on.de: Welche Vision verfolgen Sie persönlich für KONTUR , und welche Rolle spielt medizinische Weiterentwicklung in Ihrem Arbeitsalltag?

Dr. med. Nina Mattyasovszky: Unsere Vision für Kontur ist es, medizinische Exzellenz mit Menschlichkeit und Ästhetik zu verbinden. Medizinische Weiterentwicklung ist dabei zentral – wir investieren kontinuierlich in neue Technologien, Fortbildungen und evidenzbasierte Konzepte. Gleichzeitig möchten wir ein Ort sein, an dem sich Patient:innen sicher, verstanden und gut aufgehoben fühlen.

business-on.de: Frau Dr. Mattyasovszky, vielen Dank für das Gespräch und Ihre wertvollen Einblicke. Sie zeigen eindrucksvoll, wie verantwortungsvolle ästhetische Medizin Menschen stärkt, aufklärt und nachhaltig begleitet.