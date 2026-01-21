Langzeitkrankheit im Team – So handeln Arbeitgeber rechtssicher

Lohnfortzahlung und Krankengeld: Die finanzielle Seite der Langzeiterkrankung

Erkrankt ein Mitarbeiter langfristig, stehen Arbeitgeber zunächst vor der Frage der Lohnfortzahlung. Das Entgeltfortzahlungsgesetz regelt, dass Arbeitnehmer bei Arbeitsunfähigkeit für eine begrenzte Dauer ihren vollen Lohn erhalten. Danach übernimmt in der Regel die Krankenkasse mit dem Krankengeld einen Teil der Absicherung.

Für Unternehmen bedeutet dies eine finanzielle Belastung zu Beginn einer Langzeiterkrankung. Viele Arbeitgeber unterschätzen dabei die administrativen Herausforderungen: Die korrekte Dokumentation der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, die Kommunikation mit Krankenkassen und die Planung von Vertretungsregelungen erfordern strukturierte Prozesse.

Besondere Vorsicht ist bei wiederholten Kurzzeiterkrankungen geboten. In bestimmten Konstellationen kann die Lohnfortzahlungspflicht erneut entstehen. Die Abgrenzung, ob eine Fortsetzungserkrankung oder eine neue Erkrankung vorliegt, sowie die Berechnung einschlägiger Zeiträume verlangt Sorgfalt und gegebenenfalls rechtliche Prüfung.

Betriebliches Eingliederungsmanagement: Pflicht und Chance zugleich

Das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) ist für Arbeitgeber nicht nur eine gesetzliche Pflicht, sondern auch eine Chance, wertvolle Fachkräfte zu halten. Besteht Arbeitsunfähigkeit über einen längeren Zeitraum, muss ein BEM grundsätzlich angeboten werden unabhängig davon, ob die Fehlzeiten zusammenhängend oder in mehreren Phasen auftreten.

Der Prozess beginnt mit einer schriftlichen Einladung zum BEM-Gespräch, die Ziele, Datenschutz und Umfang der Datenverarbeitung transparent macht. Die Teilnahme ist für den Arbeitnehmer freiwillig; eine Ablehnung kann im Rahmen arbeitsrechtlicher Auseinandersetzungen berücksichtigt werden.

Im BEM-Verfahren arbeiten Arbeitgeber, betroffener Mitarbeiter und je nach Situation Betriebsrat, Schwerbehindertenvertretung und Betriebsarzt zusammen. Gemeinsam werden Maßnahmen entwickelt, die eine Rückkehr an den Arbeitsplatz ermöglichen, etwa technische Hilfsmittel, organisatorische Anpassungen oder stufenweise Wiedereingliederung. Eine sorgfältige Dokumentation aller Schritte schafft Transparenz und unterstützt die rechtliche Absicherung.

Kündigungsoptionen bei Langzeiterkrankung: Ein rechtliches Minenfeld

Die krankheitsbedingte Kündigung stellt für Arbeitgeber eine der komplexesten Herausforderungen im Arbeitsrecht dar. Grundsätzlich ist eine Kündigung wegen Krankheit nur unter engen Voraussetzungen möglich, die von der Rechtsprechung streng kontrolliert werden. Erforderlich sind eine belastbare negative Gesundheitsprognose, erhebliche Beeinträchtigungen betrieblicher Interessen sowie eine umfassende Interessenabwägung zugunsten des Arbeitgebers.

Bei der Prognose reicht es nicht aus, dass der Mitarbeiter aktuell krank ist. Maßgeblich ist, ob objektiv auch künftig mit erheblichen Fehlzeiten zu rechnen ist. Die betrieblichen Beeinträchtigungen können sich in Störungen des Ablaufs oder in spürbaren wirtschaftlichen Belastungen zeigen.

Die größte Fehlerquelle liegt häufig in einem unzureichend durchgeführten BEM-Verfahren. Ohne ordnungsgemäßes BEM ist eine krankheitsbedingte Kündigung vor Gericht kaum durchsetzbar. Hier kann ein Spezialist rund um das Thema Arbeitsrecht unterstützen, um kostspielige Fehler zu vermeiden. Gerichte prüfen jeden Fall einzeln und achten genau auf die Einhaltung sämtlicher formaler und inhaltlicher Anforderungen.

Der Umgang mit Gesundheitsdaten erfordert höchste Sensibilität und strikte Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben. Arbeitgeber dürfen nur die für das Arbeitsverhältnis erforderlichen Informationen erheben und verarbeiten. Diagnosen sind grundsätzlich nicht offenzulegen, es sei denn, sie sind für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit oder für Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz zwingend relevant.

Alle im Rahmen des BEM erhobenen Daten unterliegen besonderen Schutzvorschriften. Sie müssen getrennt von der Personalakte aufbewahrt werden und dürfen nur einem eng begrenzten Personenkreis zugänglich sein. Die Einwilligung des Mitarbeiters zur Datenverarbeitung ist zu dokumentieren und kann widerrufen werden.

Besondere Vorsicht ist bei der Kommunikation im Team geboten. Informationen über die Erkrankung eines Kollegen dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung weitergegeben werden. Verstöße gegen den Datenschutz gefährden nicht nur die Rechtssicherheit, sondern auch die Vertrauensbasis zwischen Arbeitgeber und Belegschaft.

Präventionsstrategien und betriebliche Gesundheitsförderung

Langzeiterkrankungen lassen sich nicht immer verhindern, doch gezielte Präventionsmaßnahmen können das Risiko spürbar senken. Moderne Unternehmen setzen auf ein ganzheitliches Gesundheitsmanagement, das physische und psychische Belastungen gleichermaßen berücksichtigt. Ergonomische Arbeitsplätze, flexible Arbeitszeiten und Angebote zum Stressmanagement sind dabei wichtige Bausteine.

Die Investition in betriebliche Gesundheitsförderung zahlt sich mehrfach aus: sinkende Krankenstände, höhere Mitarbeiterzufriedenheit und ein positives Unternehmensimage sind typische Effekte. Führungskräfte spielen eine Schlüsselrolle, indem sie für Warnsignale sensibilisiert werden und eine Kultur fördern, in der Überlastung frühzeitig angesprochen werden kann.

Für die Implementierung von Gesundheitsmaßnahmen ist die Beteiligung der Mitarbeiter entscheidend. Systematische Bedarfsanalysen und regelmäßige Evaluationen stellen sicher, dass die Angebote passgenau sind und tatsächlich genutzt werden. Kooperationen mit Krankenkassen und externen Fachstellen erschließen zusätzliche Ressourcen. Ein proaktiver Ansatz stärkt die Gesundheit der Belegschaft und die Attraktivität als Arbeitgeber.

Quelle: Foto von reallywellmadedesks