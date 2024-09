Timebutler Erfahrungen

Mit nur ein paar Klicks die Urlaubsplanung deines Teams meistern – das soll mit dem Zeiterfassungstool Timebutler möglich sein. Die Online-Plattform ist nicht nur ein Urlaubsplaner, sondern verwaltet auch Abwesenheiten, Arbeitszeiten und Überstunden deiner Mitarbeiter. Jeder im Team hat sein eigenes Konto, um seine Zeiten zu erfassen und Urlaubsanträge zu stellen. Vorgesetzte werden automatisch informiert, der individuelle Urlaubsanspruch wird berechnet und alle wichtigen Personaldaten sind sicher in der digitalen Personalakte gespeichert.

Mit über 300.000 Nutzern und mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung bietet Timebutler effiziente Funktionen, die den Arbeitsalltag erleichtern – von Genehmigungsworkflows bis hin zu übersichtlichen Kalender- und Listenansichten. Ob du nur ein kleines Team hast oder ein großes Unternehmen – Timebutler passt sich laut eigenen Aussagen individuell an die Bedürfnisse jedes Unternehmens an. Ein unverbindliches Ausprobieren ist jederzeit möglich, dank der bereitgestellten Demoversion auf der Webseite.

Wir haben die Software genau unter die Lupe genommen: Ob das Zeiterfassungstool wirklich hält, was es versprichst, erfährst du in diesem Erfahrungsbericht.

Alles über Timebutler

Timebutler ist eine umfangreiche Software für die Verwaltung von Urlaubsanträgen, Abwesenheiten und die Erfassung der Arbeitszeit von Mitarbeitern. Seit über 21 Jahren bietet die Plattform umfassende Funktionen zur Digitalisierung von Personalprozessen. Mit Timebutler kann jeder Mitarbeiter seine Arbeitszeiten und Abwesenheiten selbstständig erfassen, während das System die Vorgesetzten über eingereichte Anträge informiert und automatisch den Urlaubsanspruch berechnet. Die Software integriert eine Vielzahl von Funktionen wie Genehmigungsworkflows, Kalender- und Listenansichten sowie Dashboards, die Überschneidungen und Urlaubssperren visualisieren.

Ein wesentlicher Vorteil von Timebutler ist die Möglichkeit zur individuellen Anpassung. Nutzer können beispielsweise Betriebsurlaube festlegen, individuelle Feiertage definieren und spezifische Abwesenheitsarten erstellen. Zudem erleichtern die automatisierten Benachrichtigungen und die Möglichkeit, Anträge direkt aus E-Mails heraus zu genehmigen, den administrativen Prozess erheblich.

Allerdings gibt es auch Einschränkungen: Es fehlt eine mobile App, was die Flexibilität für Nutzer unterwegs einschränkt. Die Plattform ist primär für den Einsatz auf Desktop-Geräten optimiert, was die Handhabung außerhalb des Büros erschwert.

Für Unternehmen, die eine detaillierte und anpassbare Lösung für die Personalverwaltung suchen, bietet Timebutler trotz dieser kleinen Nachteile eine robuste und bewährte Plattform – das gilt sowohl für kleine und mittelständische Unternehmen, aber auch für größere Unternehmen und Personaldienstleister mit einer flexiblen Anzahl an Mitarbeitern.

Das Versprechen von Timebutler

Timebutler verspricht umfassende Lösung für all jene Unternehmen, die den Überblick über Urlaube, Abwesenheiten und Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter behalten möchten. Das Tool zeichnet sich dadurch aus, jedem Teammitglied zu ermöglichen, seine Daten eigenständig zu pflegen – während es gleichzeitig Vorgesetzte automatisch über neue Anträge informiert und Arbeitszeitkonten führt. Arbeitgeber können das System individuell konfigurieren, um es genau auf die Bedürfnisse ihres Unternehmens abzustimmen, und es sogar in ihrem Unternehmensdesign darstellen. Dabei unterstützt es auch mehrsprachige Optionen und eine Vielzahl von Währungen, was es ideal für international tätige Unternehmen macht.

Das Alleinstellungsmerkmal von Timebutler ist die Kombination aus Zeiterfassung und Abwesenheitsmanagement in einer einzigen Plattform, was es besonders für Unternehmen interessant macht, die eine integrierte Lösung suchen. Die Versprechen des Anbieters umfassen neben der Einfachheit vor allem die Zuverlässigkeit der Software, welche die Planung und Verwaltung von Mitarbeiterabwesenheiten transparent und nachvollziehbar macht.

Nutzerbewertungen Timebutler

In der Bewertung der Nutzererfahrungen mit Timebutler auf Plattformen wie Capterra, Trusted und OMR Reviews heben die Nutzer besonders die Benutzerfreundlichkeit und intuitive Gestaltung des Tools hervor. Die einfache Handhabung wird als großer Vorteil betont, da es Mitarbeitern ermöglicht, ihre Arbeits- und Urlaubszeiten selbstständig und unkompliziert zu erfassen. Dies führt zu einer hohen Akzeptanz unter den Anwendern und erleichtert die administrative Abwicklung im Unternehmen.

Die Weiterempfehlungsquote auf Capterra ist ein weiterer Indikator für die positive Resonanz der Nutzer. Eine nahezu perfekte Bewertung zeigt, dass viele Nutzer Timebutler nicht nur aktiv verwenden, sondern auch anderen Unternehmen empfehlen würden. Dies spricht für die Zuverlässigkeit und Effektivität des Tools in der täglichen Anwendung.

Allerdings gibt es auch Kritikpunkte, die sich vor allem auf die Einschränkungen in der Anpassbarkeit und Erweiterbarkeit der Funktionen beziehen. Einige Nutzer wünschen sich mehr Individualisierungsoptionen bei den Berichten und eine flexiblere Anpassung an spezielle Unternehmensbedürfnisse. Auch die fehlende Möglichkeit zur Schichtplanung kann für viele Anforderungen ein Hindernis darstellen. Diese Rückmeldungen sind wertvoll für die Weiterentwicklung des Tools, um den verschiedenen Anforderungen von Unternehmen noch besser gerecht zu werden.

Unsere Erfahrungen mit Timebutler

Wenn du überlegst, wie Timebutler in der Praxis funktioniert, bist du hier genau richtig. Unser Team hat das Tool ausgiebig getestet – hier sind unsere ehrlichen Eindrücke.

Analyse und Bewertung der Versprechen

Timebutler verspricht eine einfache und effiziente Handhabung der Zeiterfassung, Urlaubsplanung und Abwesenheitsverwaltung. Dieses Versprechen hält die Software größtenteils ein: Die Einfachheit der Benutzeroberfläche und die intuitive Bedienung sind besonders hervorzuheben. Die Software passt sich zudem problemlos an und bietet ein übersichtliches Cockpit zur Überwachung von Anträgen.

Bewertungen von Nutzern

Die Nutzerbewertungen auf Plattformen wie Capterra zeichnen grundsätzlich ein positives Bild. Viele loben die Benutzerfreundlichkeit und die klare Struktur. Nutzer merken beispielsweise an, dass Timebutler „schnell und übersichtlich“ ist und den administrativen Aufwand deutlich reduziert. Kritik gibt es allerdings für die eingeschränkten Exportmöglichkeiten, die eine flexiblere Datenverarbeitung wünschenswert machen würden.

Anwendungsbeispiele

In unserem Test von Timebutler lag der Fokus auf der Erfassung von Arbeitszeiten, der Verwaltung von Urlaubsanträgen und der Überwachung von Überstunden, was für Selbstständige und Unternehmen von hoher Relevanz ist. Das Tool bietet eine intuitive Oberfläche, die es den Nutzern ermöglicht, Arbeitszeiten präzise zu dokumentieren und Urlaubstage effizient zu managen. Besonders hervorzuheben ist die automatische Überstundenberechnung, die es Managern und Teams ermöglicht, Arbeitslasten gerecht zu verteilen und den Überblick über zusätzliche Arbeitsstunden zu behalten.

Produktfunktionen und ihre Zielgruppe

Timebutler eignet sich besonders für kleine bis mittelgroße Unternehmen, die eine zuverlässige Lösung für die Verwaltung von Mitarbeiterdaten suchen. Die Funktionen umfassen unter anderem Genehmigungsworkflows, Kalender- und Listenansichten sowie Überstundenmanagement. Das Tool unterstützt auch die Planung von Vertretungen und gibt einen guten Überblick über die Verfügbarkeiten im Team. Die Möglichkeit, eine digitale Personalakte zu führen, erweitert den Nutzen zusätzlich.

Stärken und Schwächen

Die größte Stärke von Timebutler liegt in seiner Benutzerfreundlichkeit und der umfassenden Funktionspalette, die kleine bis mittlere Unternehmen benötigen. Eine Schwäche ist die fehlende mobile App, die die Flexibilität, insbesondere für Teams, die auch von unterwegs arbeiten möchten, einschränken könnte. Auch eine direkte Schichtplanung ist nicht möglich, was für Organisationen mit wechselnden Arbeitszeiten eine Herausforderung darstellen kann. Diese Einschränkung könnte für Unternehmen in Branchen wie dem Einzelhandel oder der Gastronomie, in denen Schichtarbeit üblich ist, problematisch sein.

Einrichtung und Einarbeitung

Die Einrichtung von Timebutler gestaltet sich als unkompliziert und schnell. Neue Nutzer können sich leicht zurechtfinden, dank der intuitiven Benutzeroberfläche und hilfreichen Anleitungen. Die Einarbeitungszeit ist kurz, und die meisten Teams können innerhalb weniger Tage vollständig mit dem Tool arbeiten.

Einige Alternativen zu Timebutler

Falls du nach einer Alternative zu Timebutler suchst, gibt es eine Vielzahl von Optionen, die je nach deinen spezifischen Bedürfnissen passen könnten. Hier sind einige, die du in Betracht ziehen könntest:

askDANTE bietet robuste Funktionen zur Arbeitszeiterfassung und Urlaubsverwaltung, mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, die vor allem für kleinere Teams und Freiberufler geeignet ist. Die askDANTE Erfahrungen sind überwiegend positiv.

awork bietet eine breite Palette an Funktionen für Projektmanagement und Teamplanung neben der Zeiterfassung, was es besonders für Teams geeignet macht, die an vielfältigen und dynamischen Projekten arbeiten.

Clockodo ist eine weitere beliebte Wahl, bekannt für seine intuitive Stoppuhr-Funktion und umfassende Projektzeiterfassung, ideal für kleine und mittelständische Unternehmen.

Crewmeister zeichnet sich durch einfache Handhabung und EuGH-konforme Zeiterfassung aus, was besonders wichtig ist für Unternehmen, die auf Compliance achten.

Sage HR bietet eine umfangreiche HR-Plattform mit eingebauter Zeiterfassung und Ressourcenplanung, was es zu einer umfassenden Lösung für größere Organisationen macht.

clockin ist ebenfalls eine gute Wahl für KMUs, die neben der Zeiterfassung auch mobile Optionen und einfache Abwesenheitsverwaltung suchen.

Ordio ist spezialisiert auf flexible Arbeitszeitmodelle und bietet insbesondere für Schichtarbeit und mobile Arbeitskräfte passende Lösungen. Mehr Informationen über das Tool findest du im Artikel Ordio Erfahrungen.

Screenshots zum Tool Timebutler

Die folgenden Screenshots aus der Demo-Ansicht von Timebutler bieten dir einen guten Einblick in die Benutzeroberfläche des Tools:

Timebutler Preise

Timebutler bietet verschiedene Preispläne an, die auf die Bedürfnisse kleiner bis großer Unternehmen zugeschnitten sind. Beginnend mit einer sechswöchigen, kostenfreien Testphase können Nutzer die vollständigen Funktionen der Software erkunden. Anschließend reicht das Spektrum von monatlichen Kosten für kleine Teams bis hin zu individuellen Preisgestaltungen für größere Unternehmen. Der Fokus liegt dabei auf einer transparenten Preispolitik ohne versteckte Gebühren, inklusive Zugang zu allen Funktionen und persönlichem Support.

Kostenlose Testphase: Timebutler bietet dir und deinem gesamten Team die Möglichkeit, die Software sechs Wochen lang kostenlos zu nutzen. So kannst du alle Funktionen ausgiebig testen und sehen, ob sie deinen Bedürfnissen entspricht.

Timebutler bietet dir und deinem gesamten Team die Möglichkeit, die Software sechs Wochen lang kostenlos zu nutzen. So kannst du alle Funktionen ausgiebig testen und sehen, ob sie deinen Bedürfnissen entspricht. Preismodell: Nach der Testphase beginnen die Kosten bei 19 Euro pro Monat für bis zu 5 Nutzer. Dieser Tarif beinhaltet eine echte Flatrate ohne versteckte Kosten und kommt mit vollumfänglichem persönlichem Support. Alle Features sind freigeschaltet, einschließlich Urlaubsverwaltung, Arbeitszeiterfassung, digitaler Personalakte und Überstundenverwaltung.

Nach der Testphase beginnen die Kosten bei 19 Euro pro Monat für bis zu 5 Nutzer. Dieser Tarif beinhaltet eine echte Flatrate ohne versteckte Kosten und kommt mit vollumfänglichem persönlichem Support. Alle Features sind freigeschaltet, einschließlich Urlaubsverwaltung, Arbeitszeiterfassung, digitaler Personalakte und Überstundenverwaltung. Für größere Teams: Wenn dein Team mehr als 5 Nutzer hat, aber weniger als 40, bleibt der Preis bei 39 Euro pro Monat. Für noch größere Teams bietet Timebutler eine individuelle Preisgestaltung, die bei 1,20 Euro pro Nutzer und Monat beginnt, wenn du mehr als 39 Nutzer hast.

Timebutler Kundenmeinungen

Hier sind einige Zitate aus Nutzerbewertungen von Plattformen wie OMR Reviews, Trusted und Capterra zu Timebutler, die die verschiedenen Erfahrungen der Benutzer widerspiegeln:

Christiane, Geschäftsführerin : „Die browserbasierte Applikation ist sehr übersichtlich und wurde von den Mitarbeitern schnell adaptiert. Besonders nützlich finde ich die Erinnerungsfunktion für Jubiläen und Geburtstage“.

: „Die browserbasierte Applikation ist sehr übersichtlich und wurde von den Mitarbeitern schnell adaptiert. Besonders nützlich finde ich die Erinnerungsfunktion für Jubiläen und Geburtstage“. Anja, Sachbearbeiterin : „Timebutler kommt ohne den unnötigen Ballast anderer Programme aus und beschränkt sich auf das Wesentliche. Die einfache Bedienung hat es den Mitarbeitern sehr erleichtert“.

: „Timebutler kommt ohne den unnötigen Ballast anderer Programme aus und beschränkt sich auf das Wesentliche. Die einfache Bedienung hat es den Mitarbeitern sehr erleichtert“. Elena, Projektmanagerin IT : „Die Handhabung ist sehr einfach und man kann leicht Urlaubstage oder Abwesenheiten einstellen. Allerdings ist die Übersicht über die Kollegen manchmal etwas unübersichtlich“.

: „Die Handhabung ist sehr einfach und man kann leicht Urlaubstage oder Abwesenheiten einstellen. Allerdings ist die Übersicht über die Kollegen manchmal etwas unübersichtlich“. Bianca, Projektassistenz e-Commerce : „Die Übersichtlichkeit über Urlaube und Krankheitstage und die intuitive Führung durch das System sind wirklich gut. Einziger Nachteil ist, dass man Urlaubsanträge nur am Stück stellen kann“.

: „Die Übersichtlichkeit über Urlaube und Krankheitstage und die intuitive Führung durch das System sind wirklich gut. Einziger Nachteil ist, dass man Urlaubsanträge nur am Stück stellen kann“. Mirco, Assistenz der Geschäftsführung: „Die Software ist einfach einzurichten und Urlaub wird unkompliziert genehmigt. Ein großer Vorteil ist auch die Möglichkeit, eine Vertretung im Urlaubsantrag anzugeben“.

Fazit

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass Timebutler viele der wesentlichen Anforderungen an ein modernes Time Tracking Tool erfüllt und damit eine gute Lösung für all diejenigen Unternehmen darstellt, die eine effiziente, benutzerfreundliche Lösung für Urlaubsplanung, Abwesenheitsmanagement und Arbeitszeiterfassung suchen. Besonders hervorzuheben ist die intuitive Benutzeroberfläche, die es ermöglicht, ohne umfangreiche Schulungen oder technische Kenntnisse schnell effektiv zu arbeiten.

Obwohl es eine umfangreiche Plattform ist, gibt es jedoch auch einige Schwachstellen wie die Abwesenheit einer mobilen App – das erschwert die Nutzung außerhalb des Büros. Für Unternehmen, die eine umfassende Lösung zur Zeiterfassung suchen, bleibt Timebutler trotz kleinerer Mängel eine überzeugende Wahl, die Effizienz und einfache Handhabung in den Vordergrund stellt.