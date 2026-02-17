Die Kunst der ästhetischen Souveränität: Dr. Laura Döhring-Schlusnus über Verantwortung und Visionen

Medizinische Exzellenz und unternehmerischer Weitblick gehen heute oft Hand in Hand. Besonders im Bereich der ästhetischen Chirurgie reicht bloßes Handwerk allein kaum noch aus, um sich dauerhaft zu etablieren. Es benötigt eine klare Identität und ein tiefes Verständnis für die Wünsche der Menschen.

Genau an diesem Punkt setzt Dr. med. Laura Döhring-Schlusnus an. Mit ihrer Praxis „Kaiserin Chirurgie“ hat die Fachärztin einen Ort geschaffen, der hochmoderne Medizin mit einem exklusiven Wohlfühl-Ambiente verbindet. Dabei steht nicht die bloße Veränderung im Vordergrund, sondern ein ganzheitlicher Ansatz, der das eigene Wohlbefinden stärkt.

Doch wie gelingt der Spagat zwischen ärztlicher Verantwortung und marktwirtschaftlichem Denken? Und warum ist Vertrauen in diesem sensiblen Bereich die wichtigste Währung? Das folgende Interview beleuchtet die Philosophie hinter der Marke, die Bedeutung regionaler Verankerung und den hohen Anspruch an natürliche Ergebnisse.

Eine Marke mit Ausstrahlung

business-on.de:

Der Name „Kaiserin Chirurgie“ ist ein sehr starkes Statement in einer Branche, die sonst oft von nüchternen Fachbegriffen oder dem reinen Namen des Arztes dominiert wird. Er suggeriert Souveränität, Exklusivität und einen hohen Anspruch. Was war der grundlegende unternehmerische Gedanke hinter dieser sehr persönlichen und zugleich royalen Markenbildung und wie spiegelt sich dieser Anspruch im Praxisalltag für den Patienten wider?

Dr. Laura Döhring-Schlusnus:

Der Name „Kaiserin Chirurgie“ ist bewusst vielschichtig gewählt. Zum einen bezieht er sich ganz konkret auf die Ingelheimer Kaiserpfalz und damit auf einen Ort historischer Bedeutung, Stärke und Verantwortung. Zum anderen und das ist mir mindestens genauso wichtig steht „Kaiserin“ sinnbildlich für eine innere Haltung, die viele Frauen im Laufe ihres Alltags verlieren.

Gerade Frauen vergessen sich in ihren Rollen als Mutter, Partnerin oder Arbeitnehmerin oft selbst. Sie funktionieren, organisieren und tragen Verantwortung stellen aber die eigenen Bedürfnisse zurück. Die Idee hinter Kaiserin Chirurgieist es, einen Raum zu schaffen, in dem die Patientin wieder zur Hauptperson wird. Während ihres Aufenthalts in unserer Praxis darf sie sich bewusst Zeit für sich nehmen, sich gesehen und ernst genommen fühlen und wieder in die Rolle der Kaiserin ihres eigenen Lebens zurückfinden.

Dieser Anspruch spiegelt sich im Praxisalltag wider: durch persönliche Betreuung, Ruhe, Wertschätzung und höchste medizinische Qualität. Jede Behandlung ist individuell, nichts ist standardisiert. Ziel ist nicht, jemand anderen aus der Patientin zu machen, sondern sie dabei zu unterstützen, wieder das beste Ich zu werden, das bereits in ihr steckt selbstbewusst, souverän und im Einklang mit sich selbst.

Anziehungskraft im Rhein-Main-Gebiet

business-on.de:

Qualität spricht sich herum, und Ihr Patientenstamm beschränkt sich längst nicht mehr nur auf die unmittelbare Nachbarschaft der Praxis. Wir beobachten, dass viele Interessenten für eine professionelle Botoxbehandlung bei Mainz oder Wiesbaden mittlerweile auch längere Anfahrtswege gerne in Kauf nehmen, um explizit Ihre Expertise in Anspruch zu nehmen. Wie erklären Sie sich diese wachsende überregionale Anziehungskraft im dicht besiedelten Rhein-Main-Gebiet?

Dr. Laura Döhring-Schlusnus:

Die wachsende überregionale Nachfrage erkläre ich mir vor allem durch Vertrauen und klare Haltung. Gerade bei Botox-Behandlungen ist für viele Patientinnen und Patienten entscheidend, dass medizinische Expertise, ästhetisches Feingefühl und Erfahrung zusammenkommen und dass Ergebnisse natürlich bleiben. In einem Markt mit vielen Anbietern suchen Menschen sehr bewusst nach Qualität und Orientierung.

Ein wichtiger Baustein dafür ist auch mein Instagram-Account. Dort zeige ich meine Arbeit transparent, fachlich fundiert und ohne Schönheitsversprechen. Interessenten bekommen einen realistischen Eindruck von meiner Herangehensweise, meiner Haltung zur Ästhetik und davon, was Botox leisten kann und was nicht. Diese Offenheit schafft Vertrauen, noch bevor ein persönlicher Kontakt entsteht.

Gleichzeitig grenzen wir uns klar von standardisierten Schönheitskliniken ab. Bei uns gibt es keine schnellen Behandlungen nach Schema F. Jede Patientin wird individuell beraten, anatomisch genau analysiert und ausschließlich ärztlich behandelt. Viele nehmen dafür bewusst eine längere Anfahrt in Kauf, weil sie keine anonyme „Beauty-Dienstleistung“ suchen, sondern eine medizinisch fundierte, persönliche Betreuung und ein Ergebnis, das langfristig überzeugt.

Vertrauen als wichtigste Währung

business-on.de:

Als Fachärztin operieren Sie zwar am Körper, aber im Grunde behandeln Sie oft auch das Selbstbewusstsein Ihrer Patienten. Das erfordert ein immenses Maß an Vertrauen, das oft schon in den ersten Minuten eines Gesprächs entstehen muss. Wie gelingt es Ihnen, die Menschen in der Beratung emotional dort abzuholen, wo sie stehen, und eine Atmosphäre der Sicherheit für diese sensiblen Entscheidungen zu schaffen?

Dr. Laura Döhring-Schlusnus:

Der Wunsch nach einer sichtbaren, aber nicht offensichtlichen Veränderung ist heute sehr ausgeprägt gerade im beruflichen Umfeld. Meine Aufgabe als Ärztin sehe ich darin, diesen Wunsch einzuordnen und medizinisch wie ästhetisch zu führen. Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll. Absolute Natürlichkeit ist für mich kein Trend, sondern ein ärztlicher Anspruch.

Der Schlüssel liegt in einer sehr genauen Analyse des Gesichts, der Mimik und der individuellen Persönlichkeit. Jede Behandlung beginnt mit einer ausführlichen Beratung: Was stört die Patientin wirklich, in welchen Situationen fühlt sie sich nicht mehr ganz wohl und was passt zu ihrem Gesicht? Ziel ist nicht, Züge zu verändern, sondern Spannungen zu lösen, Frische zurückzugeben und den Gesichtsausdruck wieder mit dem inneren Gefühl in Einklang zu bringen.

Gerade bei minimalinvasiven Behandlungen wie Botox gilt: Weniger ist oft mehr. Ich arbeite bewusst zurückhaltend, in kleinen Schritten und mit einem klaren, langfristigen Konzept. So bleibt der individuelle Charakter des Gesichts vollständig erhalten das Ergebnis wirkt erholt, souverän und authentisch. Idealerweise fällt nicht auf, dass etwas gemacht wurde, sondern nur, dass jemand gut aussieht.

Ein Blick in die Zukunft

business-on.de:

Die ästhetische Medizin entwickelt sich technologisch rasant weiter, und Stillstand ist in diesem Feld fast schon ein Rückschritt. Wenn wir fünf Jahre in die Zukunft schauen: Wo sehen Sie die „Kaiserin Chirurgie“ langfristig? Welche Rolle spielen dabei vielleicht auch innovative, nicht-operative Verfahren, um den steigenden Ansprüchen an kurze Ausfallzeiten und maximale Effizienz gerecht zu werden?

Dr. Laura Döhring-Schlusnus:

Wenn wir fünf Jahre nach vorne blicken, sehe ich die Kaiserin Chirurgie als eine weiter gewachsene, aber klar positionierte Praxis. Technologische Innovationen und neue nicht-operative Verfahren werden in der ästhetischen Medizin eine immer größere Rolle spielen vor allem, weil Patientinnen heute hohe Ansprüche an natürliche Ergebnisse, kurze Ausfallzeiten und effiziente Behandlungsabläufe haben. Diese Entwicklungen sehe ich als Chance, nicht als Selbstzweck.

Langfristig kann ich mir gut vorstellen, das Angebot gezielt zu erweitern, auch im stark nachgefragten kosmetischen Bereich. Ergänzende Konzepte wie physio- oder lymphtherapeutische Behandlungen können dabei eine sinnvolle Rolle spielen, insbesondere im Kontext von Regeneration, Heilung und ganzheitlichem Wohlbefinden. Entscheidend ist für mich, dass jede Erweiterung medizinisch fundiert ist und einen echten Mehrwert für die Patientinnen bietet.

Unabhängig von neuen Technologien oder zusätzlichen Angeboten möchte ich meinen Grundprinzipien treu bleiben: individuelle Beratung, ausreichend Zeit für jede einzelne Patientin und Behandlungen, die nicht standardisiert, sondern maßgeschneidert sind. Wachstum bedeutet für mich nicht Beschleunigung um jeden Preis, sondern Qualität, Kontinuität und eine Praxisstruktur, die es erlaubt, auch in Zukunft sehr persönlich und verantwortungsvoll zu arbeiten.