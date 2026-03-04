Wie werde ich Fahrlehrer? Berufsbild, Voraussetzungen und Ausbildung im Überblick

Der Fahrlehrerberuf gehört zu den zentralen Ausbildungsberufen im Straßenverkehr. Fahrlehrer bringen angehende Autofahrer Schritt für Schritt an den Punkt, an dem sie die Fahrerlaubnis der Klasse B sicher erwerben können. Sie vermitteln nicht nur die fahrpraktischen Abläufe beim Autofahren, sondern strukturieren die gesamte Fahrausbildung von der ersten Fahrstunde bis zur fahrpraktischen Prüfung.

Im Alltag bedeutet das: Fahrlehrer planen und geben Theorieunterricht, begleiten Fahrschüler im Fahrunterricht auf unterschiedlichen Fahrzeugen und bereiten sie gezielt auf Prüfungssituationen vor. Der Beruf verbindet pädagogische Arbeit mit einem hohen Maß an Verantwortung im Straßenverkehr, denn jede Entscheidung während des Fahrunterrichts wirkt unmittelbar auf Sicherheit und Fahrverhalten.

Was macht den Fahrlehrerberuf heute aus?

Ein typischer Arbeitstag in einer Fahrschule besteht aus mehreren Fahrstunden, Theorieeinheiten, individueller Beratung und organisatorischen Aufgaben. Dazu gehören die Dokumentation des Ausbildungsstands, Absprachen mit Fahrschülern zu Terminen sowie eine enge Zusammenarbeit mit Prüfstellen. Wer Fahrlehrer werden möchte, entscheidet sich für einen Beruf, in dem Menschen und deren Verhalten im Straßenverkehr im Mittelpunkt stehen.

Der Beruf bietet viel Abwechslung: Jede Person lernt anders, bringt andere Vorerfahrungen und unterschiedliche Erwartungen an den Führerschein mit. Fahrlehrer müssen flexibel reagieren, geduldig erklären und in Stresssituationen ruhig bleiben. Gleichzeitig verlangt der Beruf eine konsequente Haltung zu Regeln und Vorschriften, denn Verkehrsrecht, Fahrerlaubnis-Verordnung und die Vorgaben des Fahrlehrergesetzes bilden den verbindlichen Rahmen der täglichen Arbeit.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen, um überhaupt in die Fahrlehrerausbildung einsteigen zu können.

Welche gesetzlichen Voraussetzungen gelten für angehende Fahrlehrer?

Der Weg in den Fahrlehrerberuf ist gesetzlich genau geregelt. Grundlage ist das Fahrlehrergesetz (FahrlG) mit seinen Paragrafen zu Eignung, Fahrerlaubnis und persönlicher Zuverlässigkeit. Wer eine Ausbildung zum Fahrlehrer anstrebt, muss daher bereits vor dem Beginn der Fahrlehrerausbildung eine ganze Reihe von Bedingungen erfüllen.

Zu den wichtigsten Voraussetzungen gehören:

ein Mindestalter von 21 Jahren

eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf oder ein gleichwertiger schulischer Abschluss

eine seit mehreren Jahren bestehende Fahrerlaubnis der Klasse B

persönliche Zuverlässigkeit, nachgewiesen unter anderem durch ein Führungszeugnis

körperliche und geistige Eignung, zum Beispiel belegt durch ärztliche Gutachten

eine ausreichende Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift

Die Fahrerlaubnis der Klasse B muss in der Regel seit mindestens drei Jahren vorliegen. Für die spätere Fahrlehrerlaubnis der Klasse BE wird zusätzlich die Fahrerlaubnis der Klasse BE benötigt, spätestens zur fahrpraktischen Prüfung in der Ausbildung. Wer später Motorräder oder Lastkraftwagen ausbilden möchte, benötigt zusätzlich Fahrerlaubnisse der Klasse A oder CE und entsprechende Erweiterungen der Fahrlehrerlaubnis.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist das persönliche Verhalten im Straßenverkehr. Schwere Verstöße gegen Verkehrsregeln, häufige Punkte im Fahreignungsregister oder frühere Entziehungen der Fahrerlaubnis können dazu führen, dass die zuständige Behörde die persönliche Eignung verneint. Die Behörde prüft daher sehr genau, ob eine Person die Verantwortung im Fahrlehrerberuf tragen kann.

Neben der formalen Qualifikation spielt auch die persönliche Eignung eine zentrale Rolle. Geduld, pädagogisches Geschick, ein ruhiger Umgang mit unsicheren Fahrschülern und ein hohes Verantwortungsbewusstsein werden von Ausbildungsstätten und Fahrschulen als unverzichtbare Eigenschaften beschrieben. Erst wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, kann der nächste Schritt erfolgen: die Anmeldung an einer Fahrlehrerausbildungsstätte.

Wie ist die Fahrlehrerausbildung in Deutschland aufgebaut?

Herzstück der Fahrlehrerausbildung sind zwei Lernorte: die Fahrlehrerausbildungsstätte und die Ausbildungsfahrschule. Die Ausbildung erstreckt sich in der Regel über etwa ein Jahr und ist in mehrere Phasen gegliedert.

In der ersten Phase findet der Unterricht überwiegend an einer anerkannten Fahrlehrerfachschule statt. Dort erwerben angehende Fahrlehrer die fachlichen Grundlagen, die für die spätere Arbeit notwendig sind. Dazu gehören Verkehrsrecht, Technik des Fahrzeugs, Verkehrspsychologie, Didaktik und Methodik des Fahrunterrichts sowie die Planung von Theorieunterricht. Diese Phase ist intensiv und ähnlich strukturiert wie eine Vollzeitausbildung, häufig mit Unterricht in Blöcken über mehrere Monate.

In der zweiten Phase folgt das Lehrpraktikum in einer Ausbildungsfahrschule. Hier setzen angehende Fahrlehrer das theoretische Wissen in der praktischen Fahrausbildung um. Zunächst wird der Fahrunterricht erfahrener Kollegen beobachtet. Schrittweise übernehmen die angehenden Fahrlehrer immer mehr eigene Fahrstunden und Unterrichtseinheiten, zunächst begleitet, später eigenständiger. Ziel ist es, den Umgang mit unterschiedlichen Fahrschülern zu erlernen, Fahrunterricht sicher zu steuern und sich auf Lehrproben vorzubereiten.

Typischerweise lässt sich die Fahrlehrerausbildung in folgende Phasen einteilen:

Phase Lernort Ungefähre Dauer Schwerpunkte Theoretische Grundausbildung Fahrlehrerausbildungsstätte mehrere Monate Verkehrsrecht, Didaktik, Methodik, Psychologie Fahrpraktische Vertiefung Fahrlehrerausbildungsstätte begleitend zur Theorie Fahrtechnik auf höherem Niveau, Gefahrenlehre Lehrpraktikum Ausbildungsfahrschule mehrere Monate Fahrunterricht, Theorieunterricht, Hospitation Prüfungsvorbereitung beide Lernorte gegen Ende der Ausbildung Festigung des Prüfungsstoffs, Übung von Lehrproben

Die genaue Dauer kann je nach Ausbildungsstätte geringfügig variieren, der grundsätzliche Aufbau bleibt jedoch ähnlich. Die Ausbildung vermittelt Schritt für Schritt alle Kenntnisse, die später im Fahrlehrerberuf benötigt werden: von rechtlichen Grundlagen über Unterrichtsplanung bis zu einem sicheren Auftreten im Fahrunterricht.

Wer sich für eine Fahrlehrerausbildung entscheidet, sollte einplanen, während dieser Zeit überwiegend in Vollzeit an der Ausbildung zu arbeiten. Parallel dazu ist die formale Seite frühzeitig zu klären – insbesondere der Antrag auf Fahrlehrerlaubnis.

Wie sieht der Weg vom Antrag bis zur Fahrlehrerlaubnis konkret aus?

Zwischen dem ersten Interesse und der Erteilung der Fahrlehrerlaubnis liegt ein klar strukturierter Weg. Dieser beginnt mit der Informationsphase und endet mit der endgültigen Erlaubnis, Verantwortung in der Fahrschule zu übernehmen.

In der Praxis hat sich folgende Abfolge etabliert:

Informationsphase

Erste Informationen über den Beruf, Gespräche mit Fahrlehrern, Besuch von Infoveranstaltungen einer Fahrlehrerausbildungsstätte, Einholen von Unterlagen und Informationen zu Kosten, Ablauf und Anforderungen. Beratung und Eignungsprüfung

Beratungsgespräch bei einer Fahrlehrerausbildungsstätte, gegebenenfalls interne Eignungstests oder Vorgespräche zur persönlichen und fachlichen Eignung. Antrag bei der zuständigen Behörde

Einreichen des Antrags auf Erteilung einer befristeten Fahrlehrerlaubnis. Benötigt werden unter anderem Nachweise über abgeschlossene Berufsausbildung, Fahrerlaubnis der Klasse B, ärztliche Gutachten, Sehtest, Führungszeugnis und weitere Unterlagen. Zulassung zur Fahrlehrerausbildung

Nach positiver Prüfung der Unterlagen erteilt die Behörde eine vorläufige Zustimmung. Die Fahrlehrerausbildungsstätte kann die Person zum Lehrgang aufnehmen. Theoretische und fahrpraktische Ausbildung

Teilnahme am Unterricht an der Fahrlehrerausbildungsstätte, begleitende fahrpraktische Schulung und Vorbereitung auf die Prüfungen. In dieser Phase werden die Grundlagen für Unterricht und Fahrstunden gelegt. Prüfungen und Lehrproben

Ablegen der fahrpraktischen Prüfung, der schriftlichen und mündlichen Fachkundeprüfung sowie der Lehrproben. Jede Prüfung prüft einen anderen Aspekt der Eignung. Lehrpraktikum in der Ausbildungsfahrschule

Mit der befristeten Fahrlehrerlaubnis (Klasse BE) beginnt das Lehrpraktikum in der Ausbildungsfahrschule. Unter Anleitung erfahrener Fahrlehrer werden Fahrstunden durchgeführt, Theorieunterricht gehalten und Erfahrungen mit unterschiedlichsten Fahrschülern gesammelt. Erteilung der unbefristeten Fahrlehrerlaubnis

Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung, des Lehrpraktikums und der Lehrproben erteilt die Behörde die endgültige Fahrlehrerlaubnis. Erst damit ist der Schritt in den Fahrlehrerberuf vollständig abgeschlossen.

Jeder dieser Schritte bringt eigene Anforderungen mit sich. Insbesondere der Antrag bei der Behörde erfordert eine sorgfältige Vorbereitung, weil alle Nachweise vollständig und fristgerecht vorliegen müssen. Gute Fahrlehrerausbildungsstätten unterstützen Bewerber hier mit Checklisten und individuellen Informationen, damit der Weg zur Fahrlehrerlaubnis so reibungslos wie möglich verläuft.

Welche Prüfungen müssen angehende Fahrlehrer bestehen?

Die Prüfungen bilden den entscheidenden Abschluss der Fahrlehrerausbildung. Sie stellen sicher, dass angehende Fahrlehrer sowohl fachlich als auch fahrpraktisch und pädagogisch für den Beruf vorbereitet sind. Wer die Ausbildung zum Fahrlehrer antritt, sollte sich frühzeitig mit den Prüfungsformaten vertraut machen.

Ein zentraler Baustein ist die fahrpraktische Prüfung. Sie orientiert sich nicht an den Maßstäben der gewöhnlichen Führerscheinprüfung, sondern liegt deutlich darüber. Bewertet werden unter anderem souveränes Fahren in komplexen Verkehrssituationen, ein besonders vorausschauendes Fahrverhalten und ein sicherer Umgang mit dem Fahrzeug. Die Prüfer achten darauf, ob das eigene Fahren als Vorbild für Fahrschüler geeignet ist.

Hinzu kommt die schriftliche Fachkundeprüfung. In dieser Prüfung werden Kenntnisse aus Verkehrsrecht, Fahrzeugtechnik, Gefahrenlehre, Verkehrspsychologie und Didaktik abgefragt. Die Aufgaben verlangen, rechtliche Vorgaben korrekt anzuwenden und Situationen aus dem Fahrunterricht fachlich zu beurteilen. Die Prüfung setzt voraus, dass der Stoff aus der Fahrlehrerausbildung gründlich erarbeitet wurde.

Praktische und mündliche Prüfungsmodule

Ein weiterer Prüfungsbaustein ist die mündliche Fachkundeprüfung. In einem Prüfungsgespräch erläutern angehende Fahrlehrer ihre Entscheidungen, erklären Fachbegriffe, beurteilen typische Situationen aus dem Fahrunterricht und beantworten vertiefende Fragen. Dabei geht es nicht nur um reines Faktenwissen, sondern auch um die Fähigkeit, Inhalte verständlich und strukturiert darzustellen.

Besonders praxisnah sind die Lehrproben. In der theoretischen Lehrprobe wird eine Unterrichtseinheit im Theorieunterricht geplant und vor einer Prüfungskommission durchgeführt. Bewertet werden Aufbau, Verständlichkeit, Medienauswahl und der Umgang mit Fragen. In der praktischen Lehrprobe leiten angehende Fahrlehrer eine Fahrstunde mit einem Fahrschüler. Die Prüfer beobachten, wie Hinweise gegeben, Fehler korrigiert und Sicherheitsaspekte durchgesetzt werden.

Je nach Landesrecht und Ausbildungsordnung bestehen Möglichkeiten, einzelne Prüfungsteile bei Nichtbestehen zu einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen. Die Anforderungen sind jedoch so ausgelegt, dass nur diejenigen die Fahrlehrerlaubnis erhalten, die den Beruf mit der notwendigen Sorgfalt ausüben können.

Welche Fahrlehrerlaubnisklassen und Spezialisierungen gibt es?

Der Einstieg in den Fahrlehrerberuf erfolgt in der Regel über die Fahrlehrerlaubnis der Klasse BE. Damit dürfen Fahrschüler in der Fahrschule für die Fahrerlaubnis der Klasse B und BE ausgebildet werden. Wer sich später weiterentwickeln möchte, kann die Fahrlehrerlaubnis schrittweise um weitere Klassen erweitern und so zusätzliche Zielgruppen bedienen.

Die wichtigsten Fahrlehrerlaubnisklassen lassen sich übersichtlich darstellen:

Fahrlehrerlaubnis Ausbildung von Fahrschülern für Typische Einsatzfelder BE Klasse B und BE Pkw-Fahrschule, Mobilität im Alltag A Klassen AM, A1, A2, A Motorradausbildung, Zweirad-Fahrschulen CE Klassen C und CE Lkw-Ausbildung, Berufskraftfahrerbereich D (Erweiterung) Klassen D1 und D Busunternehmen, Personenverkehr

Wer mit Pkw beginnt, erhält einen sehr breiten Zugang zum Markt, denn die Fahrerlaubnis der Klasse B ist nach wie vor die häufigste Fahrerlaubnis in Deutschland. Mit der Erweiterung auf die Fahrlehrerlaubnis der Klasse A erschließen sich zusätzliche Möglichkeiten, zum Beispiel in stark nachgefragten Motorradsaisons oder in Fahrschulen mit starkem Zweirad-Schwerpunkt. Die Klassen CE und D öffnen schließlich Wege in den gewerblichen Verkehr, etwa in Ausbildungszentren für Berufskraftfahrer oder in Kooperation mit Logistikunternehmen.

Die Spezialisierung beeinflusst den beruflichen Alltag deutlich. In der Motorradausbildung stehen der Umgang mit besonderen Fahrdynamiken und Schutzkleidung im Mittelpunkt. In der Ausbildung von Lkw-Fahrern geht es verstärkt um Ladungssicherung, Lenk- und Ruhezeiten und den Einsatz spezieller Fahrzeuge. Im Busbereich spielt der Umgang mit vielen Fahrgästen eine Rolle. In allen Bereichen bleibt die Verantwortung im Straßenverkehr hoch, die Fahrausbildung folgt jedoch unterschiedlichen Schwerpunkten.

Für jede Erweiterung der Fahrlehrerlaubnis gelten zusätzliche Anforderungen. So ist eine länger bestehende Fahrerlaubnis der betreffenden Klasse erforderlich, teilweise ergänzt um bestimmte Fahrpraxisnachweise. Die Erweiterung erfolgt jeweils über gesonderte Lehrgänge an einer Fahrlehrerausbildungsstätte und über weitere Prüfungen. Wer langfristig plant, kann die eigene Qualifikation stufenweise ausbauen und sich gezielt in den Bereichen positionieren, in denen die eigene Erfahrung und das persönliche Interesse am stärksten sind.

Wie sehen Arbeitsbedingungen, Gehalt und Perspektiven im Fahrlehrerberuf aus?

Der Fahrlehrerberuf verbindet viel Verantwortung mit recht besonderen Arbeitszeiten. Die Fahrschule orientiert sich an den Möglichkeiten der Fahrschüler. Diese stehen häufig erst nach der Schule oder nach der Arbeit zur Verfügung. Deshalb liegen viele Fahrstunden in den Nachmittags- und Abendstunden, oft auch am Samstag. In Prüfungsphasen entstehen zusätzlich dichte Termintage mit mehreren Prüfungsbegleitungen und vorbereitendem Fahrunterricht.

Vergütung und Gehalt sind je nach Region und Fahrschule unterschiedlich organisiert. In manchen Fahrschulen erhalten Fahrlehrer ein festes Monatsgehalt, in anderen hängt das Einkommen stärker von der Anzahl der gegebenen Fahrstunden ab. Mischformen mit Grundgehalt und Umsatzbeteiligung sind ebenfalls verbreitet. Neben dem reinen Stundenumfang spielen die Auslastung der Fahrschule, die Zahl der angemeldeten Fahrschüler und die Organisation von Theorieunterricht eine wichtige Rolle.

Die Perspektiven im Fahrlehrerberuf werden stark von der Marktsituation geprägt. In vielen Regionen wird seit Jahren von einem Mangel an qualifizierten Fahrlehrern berichtet. Gleichzeitig stehen Fahrschulen in Konkurrenz zueinander, wenn es darum geht, geeignete Bewerber für offene Stellen zu finden. Fachkundige Fahrlehrer, die verlässlich arbeiten und eine gute Ausbildung liefern, haben daher häufig mehrere Optionen.

Bezogen auf den Alltag lassen sich wesentliche Chancen und Herausforderungen benennen:

Chance auf einen stabilen Job in einem regulierten Berufsfeld

direkte Arbeit mit Menschen und sichtbare Lernerfolge

Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und Fahrschülern Sicherheit zu vermitteln

unregelmäßige Arbeitszeiten, auch abends und am Wochenende

hohe Konzentrationsanforderung durch permanente Beobachtung des Fahrverhaltens

Druck durch Prüfungstermine, Verkehrsaufkommen und wirtschaftliche Erwartungen der Fahrschule

Viele Fahrlehrer berichten, dass gerade die Kombination aus pädagogischer Arbeit und der Dynamik im Straßenverkehr für viel Abwechslung sorgt. Anstrengend wird der Beruf vor allem dann, wenn dauerhaft zu wenig Zeit für Vorbereitung und Erholung bleibt. Wer Fahrlehrer werden möchte, sollte daher genau prüfen, wie die jeweilige Fahrschule Dienstpläne, Pausenregelungen und Urlaub organisiert.

Langfristig bietet der Fahrlehrerberuf verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten. Neben einer Tätigkeit als angestellter Fahrlehrer ist der Schritt in die Selbstständigkeit mit einer eigenen Fahrschule ein verbreitetes Ziel. Hinzu kommen Spezialisierungen, etwa für Aufbauseminare, für Berufskraftfahrer oder für spezielle Zielgruppen wie Personen mit hoher Prüfungsangst.

Wie verändern Reformen und Digitalisierung den Fahrlehrerberuf?

Die Fahrausbildung ist in den letzten Jahren stärker in den Fokus politischer Diskussionen gerückt. Zum einen stehen die Kosten für den Führerschein im Mittelpunkt, zum anderen die Frage, wie sich Verkehrssicherheit nachhaltig verbessern lässt. In diesem Umfeld werden Modelle diskutiert, die Fahrunterricht und Theorieunterricht verändern könnten.

Digitalisierung spielt eine zentrale Rolle. Theorieunterricht in Präsenz wird zunehmend durch digitale Formate und auch Künstliche Intelligenz ergänzt. Lernplattformen, interaktive Aufgaben und Online-Meetings ersetzen nicht jedes Unterrichtsgespräch im Schulungsraum, sie verschieben jedoch den Schwerpunkt. Fahrlehrer planen nicht mehr ausschließlich klassische Unterrichtsstunden, sondern moderieren Lernphasen, in denen Fahrschüler bereits viele Informationen über Apps und Online-Module erhalten haben.

Auch in der praktischen Ausbildung verändert sich der Alltag. Moderne Fahrzeuge verfügen über Fahrerassistenzsysteme, die im Fahrunterricht erklärt und richtig eingeordnet werden müssen. Gleichzeitig helfen digitale Fahrtenaufzeichnungen, das Fahrverhalten der Fahrschüler detaillierter auszuwerten. Einige Fahrschulen setzen Fahrsimulatoren ein, um gefährliche Situationen zu üben, ohne im realen Straßenverkehr ein Risiko einzugehen.

Diskutierte Reformen im Fahrerlaubnisrecht betreffen zusätzlich klassische Eckpfeiler der Fahrausbildung. Zur Sprache kommen unter anderem die Anzahl der Pflichtfahrstunden, die Dauer der Prüfungen, die Rolle von Laien bei der praktischen Ausbildung und die mögliche Flexibilisierung von Vorgaben für die Ausbildungsstätte. Sollte der feste Unterrichtsraum an Bedeutung verlieren und digitale Lösungen stärker zugelassen werden, verändert sich das tägliche Arbeitsumfeld von Fahrlehrern und Fahrlehrerinnen deutlich.

Für den Fahrlehrerberuf entstehen damit sowohl Chancen als auch Unsicherheiten. Chancen zeigen sich überall dort, wo Fahrlehrer digitale Werkzeuge aktiv einsetzen und ihre Rolle als Lernbegleiter ausbauen. Unsicherheiten entstehen, wenn klassische Einnahmemodelle in Frage gestellt werden, etwa durch eine geringere Zahl von Pflichtfahrstunden oder veränderte Prüfungsabläufe. Bei der Entscheidung für die Fahrlehrerausbildung sollte deshalb immer berücksichtigt werden, dass sich das Berufsbild in den kommenden Jahren weiterentwickeln wird.

Welche praktischen Tipps erleichtern den Einstieg in die Fahrlehrerausbildung?

Wer den Weg in den Fahrlehrerberuf ernsthaft in Betracht zieht, profitiert von einer systematischen Vorbereitung. Neben der Prüfung der formalen Voraussetzungen zählt dazu vor allem eine gründliche Auswahl der Fahrlehrer-Ausbildungsstätte und der Ausbildungsfahrschule.

Orientierung bietet folgende Checkliste:

vorab persönliche Eignung und Belastbarkeit realistisch einschätzen

Informationen zu mehreren Fahrlehrerausbildungsstätten einholen

Lehrpläne, Dauer und Aufbau der Fahrlehrerausbildung vergleichen

nach Bestehensquoten und Erfahrungen ehemaliger Teilnehmer fragen

klären, mit welchen Ausbildungsfahrschulen die Einrichtung zusammenarbeitet

Kosten, Fördermöglichkeiten und Finanzierungsmodelle sorgfältig prüfen

frühzeitig Kontakt zur zuständigen Behörde aufnehmen und Anforderungen an den Antrag klären

im Vorfeld gelegentlich Fahrlehrern im Alltag über die Schulter schauen, zum Beispiel durch Hospitationen

Gespräche mit bereits tätigen Fahrlehrern liefern oft wertvolle Einblicke in den Berufsalltag. Dabei zeigen sich schnell Themen, die von außen kaum sichtbar sind: Umgang mit nervösen Fahrschülern, Vorbereitung auf schwierige Prüfungsphasen, Zusammenarbeit mit Prüfern und Behörden, aber auch organisatorische Fragen wie Terminplanung und Fahrzeugmanagement.

Hilfreich ist außerdem ein genauer Blick auf die eigene berufliche Ausgangssituation. Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist ohnehin Pflicht, darüber hinaus kann Berufserfahrung aus anderen Bereichen einen Vorteil bringen. Wer bereits mit Menschen gearbeitet hat, Unterrichtserfahrung gesammelt oder in kundenorientierten Berufen gearbeitet hat, findet viele dieser Fähigkeiten im Fahrlehrerberuf wieder.

Fahrlehrerverbände bieten häufig Informationsmaterialien, Beratungsangebote und Fortbildungen an, die sich auch an Interessierte richten. Eine frühe Kontaktaufnahme kann helfen, den eigenen Weg zu planen, Ansprechpartner zu finden und spätere Fortbildungspflichten zu kennen. So entsteht Schritt für Schritt ein realistisches Bild der Fahrlehrererlaubnis, des Lehrpraktikums und der Anforderungen im späteren Fahrlehrerberuf.

Was lässt sich als Fazit für die Berufsentscheidung ziehen?

Wer Fahrlehrer werden möchte, wählt einen Beruf mit hohem Einfluss auf die Verkehrssicherheit. Die Kombination aus Fahrunterricht, Theorieunterricht, Begleitung von Fahrschülern und der Verantwortung im Straßenverkehr setzt eine solide fachliche Grundlage und eine ausgeprägte persönliche Eignung voraus. Das Fahrlehrergesetz und die Fahrerlaubnis-Verordnung sorgen dafür, dass nur Personen mit geeigneter Qualifikation und verlässlichem Verhalten im Straßenverkehr in diesen Beruf einsteigen.

Die Ausbildung zum Fahrlehrer ist anspruchsvoll und umfasst sowohl theoretische als auch praktische Phasen. Sie führt über eine Fahrlehrerausbildungsstätte, ein Lehrpraktikum in der Ausbildungsfahrschule, mehrere Prüfungen von der Fachkundeprüfung bis zur Lehrprobe und endet mit der Erteilung der Fahrlehrerlaubnis der Klasse BE oder weiterer Klassen. Wer diesen Weg konsequent geht, erwirbt ein klares Qualifikationsprofil, das in vielen Regionen nachgefragt wird.