HubSpot Alternative: Welche CRM Tools gibt es sonst noch?

In der digitalen Welt von heute sind Kundenbeziehungsmanagement-Systeme (CRM) zu einem unverzichtbaren Tool für Unternehmen geworden. HubSpot zählt zu den führenden Anbietern in diesem Bereich und bietet eine breite Palette an Funktionen für Marketing, Vertrieb und Kundenservice. Doch so leistungsstark HubSpot auch ist, es ist nicht immer die ideale Wahl für jedes Unternehmen. Aus diesem Grund suchen viele Unternehmen nach Alternativen zu HubSpot, die besser zu ihren individuellen Anforderungen passen – sei es in Bezug auf Kosten, spezifische Funktionen oder den Datenschutz.

Dieser Artikel gibt einen umfassenden Überblick über die besten Alternativen zu HubSpot, was sie von der CRM-Suite unterscheidet und wie Unternehmen von diesen Alternativen profitieren können.

Warum eine Alternative zu HubSpot in Betracht ziehen?

Obwohl HubSpot für viele Unternehmen eine leistungsstarke CRM-Plattform darstellt, gibt es verschiedene Gründe, warum Unternehmen eine Alternative in Erwägung ziehen. Einer der Hauptfaktoren ist, dass die HubSpot-Pakete im Laufe der Zeit teuer werden können – insbesondere wenn das Unternehmen wächst und mehr Funktionen benötigt. Zudem bietet HubSpot eine Fülle von Tools und Features, die für kleinere Unternehmen oder Startups häufig überdimensioniert sind, was die Komplexität erhöht und die Benutzerfreundlichkeit mindert.

Eine weitere Überlegung ist der Datenschutz. In Zeiten von DSGVO und anderen strengen Datenschutzvorschriften ist es für Unternehmen entscheidend, dass ihre Daten sicher und konform gespeichert werden. Einige Unternehmen ziehen es daher vor, auf eine Alternative umzusteigen, die mehr Datenschutzgarantien bietet oder auf Servern innerhalb der EU gehostet wird.

Top 5 HubSpot-Alternativen, die überzeugen

Wenn Unternehmen nach einer Alternative zu HubSpot suchen, stehen ihnen zahlreiche CRM-Systeme zur Auswahl. Diese HubSpot-Alternativen bieten verschiedene Funktionen, die speziell auf die individuellen Anforderungen eines Unternehmens zugeschnitten sind. Dabei spielen Kosten, Benutzerfreundlichkeit, Integrationen und Datenschutz eine wichtige Rolle. Im Folgenden werden die fünf besten CRM-Alternativen zu HubSpot vorgestellt, die in unterschiedlichen Bereichen überzeugen.

Salesforce Sales Cloud: Der Marktführer

Salesforce Sales Cloud gilt als einer der führenden CRM-Konkurrenten von HubSpot und ist besonders in großen Unternehmen und komplexen Strukturen weit verbreitet. Salesforce bietet eine CRM-Plattform, die extrem anpassungsfähig ist und eine Vielzahl von CRM-Tools bereitstellt. Ein besonderes Merkmal von Salesforce ist die starke Fokussierung auf den Vertrieb, aber auch eine Marketing-Automatisierung und E-Mail-Marketing-Software sind nahtlos integriert.

Salesforce bietet umfassende CRM-Lösungen, die flexibel an die Anforderungen von Unternehmen jeder Größe angepasst werden können. Ein Vorteil gegenüber HubSpot ist die hohe Skalierbarkeit und die Möglichkeit, das CRM-System durch zahlreiche Funktionen und Add-Ons zu erweitern, was besonders bei wachsenden Unternehmen ein entscheidender Faktor sein kann. Obwohl die Kosten im Vergleich zu anderen CRM-Alternativen hoch sind, überzeugt Salesforce durch seine Flexibilität und Leistungsstärke. Schon gewusst? Gerade im Projektmanagement spielt die Planung und Einhaltung des magischen Dreiecks des Projektmanagements eine wichtige Rolle, um Kosten, Zeit und Qualität im Gleichgewicht zu halten.

Microsoft Dynamics 365 Sales: Der Alleskönner

Microsoft Dynamics 365 Sales ist eine beliebte CRM-Alternative, die sich durch ihre tiefe Integration in das Microsoft-Ökosystem auszeichnet. Für Unternehmen, die bereits mit Microsoft-Tools wie Office 365 arbeiten, bietet Dynamics 365 eine nahtlose Verbindung und ermöglicht ein zentralisiertes Kundenbeziehungsmanagement. Es ist besonders gut geeignet für Unternehmen, die umfangreiche CRM-Lösungen benötigen, die Vertriebs-, Marketing- und Kundensupport-Aufgaben abdecken.

Ein weiterer Vorteil von Microsoft Dynamics 365 liegt in der Nutzung von KI-gestützten Funktionen und der umfassenden Analyse-Tools, die Unternehmen helfen, Leads besser zu bewerten und Verkaufsprozesse zu optimieren. Wie bei Salesforce sind die Kosten höher als bei anderen CRM-Alternativen, aber die All-in-One-Features machen es besonders für Unternehmen attraktiv, die ein integriertes CRM-System mit hoher Funktionalität suchen. Auch der Datenschutz ist bei Microsoft vorbildlich, was für viele Unternehmen ein ausschlaggebender Faktor ist.

ActiveCampaign: Die Automatisierungs-Expertise

ActiveCampaign ist besonders stark im Bereich der Automatisierung und richtet sich an Unternehmen, die ihren Fokus auf E-Mail-Marketing und Marketing-Automatisierungssoftware legen. Es bietet zahlreiche CRM-Funktionen, die insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen helfen, ihre Marketingprozesse zu optimieren und Leads effizient zu bewerten.

Im Vergleich zu HubSpot CRM ist ActiveCampaign kostengünstiger, bietet aber dennoch eine breite Palette an Funktionen wie Lead-Bewertung, E-Mail-Marketing, Marketing-Automatisierung und umfangreiche Analyse-Tools. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv gestaltet und ermöglicht es Unternehmen, ohne großen Schulungsaufwand in die Automatisierung einzusteigen. Besonders für Unternehmen, die ihre Marketing-Software für E-Mails optimieren möchten, stellt ActiveCampaign eine exzellente HubSpot-Alternative dar.

Pipedrive: Das intuitive CRM

Pipedrive ist eine CRM-Lösung, die durch ihre einfache Handhabung und ihre Fokussierung auf den Vertriebsprozess besticht. Sie richtet sich vor allem an kleine und mittelständische Unternehmen, die eine benutzerfreundliche CRM-Plattform suchen, die schnell einsatzbereit ist. Im Vergleich zu HubSpot CRM ist Pipedrive nicht nur günstiger, sondern auch weniger komplex, was es zu einer der besten CRM-Alternativen für Unternehmen macht, die eine einfache und effiziente Lösung benötigen.

Ein besonderes Merkmal von Pipedrive ist die visuelle Darstellung von Verkaufsprozessen, die es Teams erleichtert, den Überblick über Leads und Verkäufe zu behalten. Pipedrive bietet alle wichtigen CRM-Funktionen, einschließlich E-Mail-Integration, Kalender-Synchronisierung und Pipeline-Management.

Zoho CRM: Flexibel und skalierbar

Zoho CRM ist eine besonders flexible CRM-Alternative, die sich an Unternehmen jeder Größe anpassen lässt. Die Plattform bietet umfangreiche Funktionen in den Bereichen E-Mail-Marketing, Vertrieb, Kundensupport und Automatisierung. Zoho CRM ist bekannt für seine Skalierbarkeit, was es besonders für Unternehmen attraktiv macht, die in verschiedenen Märkten oder Regionen tätig sind.

Eine der Stärken von Zoho CRM ist die Möglichkeit, die Plattform durch zahlreiche Add-Ons und Integrationen zu erweitern, sodass Unternehmen die Lösung individuell an ihre Bedürfnisse anpassen können. Zudem ist Zoho preislich sehr attraktiv, was es zu einer kostengünstigen Alternative zu HubSpot macht. Im Bereich Datenschutz bietet Zoho ebenfalls ein hohes Maß an Sicherheit, was besonders für europäische Unternehmen mit strengen Datenschutzanforderungen relevant ist.

Leistungsstarke Funktionen im Vergleich

HubSpot bietet eine umfassende Suite von Marketing-, Vertriebs- und Kundenservice-Tools, die über Automatisierung, E-Mail-Marketing, Lead-Management und mehr verfügen. Doch nicht alle Unternehmen benötigen diesen umfassenden Funktionsumfang.

Alternativen wie Salesforce Sales Cloud oder Microsoft Dynamics 365 bieten ebenfalls eine breite Palette an Tools, oft mit stärkerer Integration in bestehende Systeme wie Office 365 oder Google Workspace. Systeme wie ActiveCampaign konzentrieren sich verstärkt auf Automatisierung und E-Mail-Marketing, während Pipedrive durch seine Benutzerfreundlichkeit punktet. Einige dieser Alternativen bieten spezifische Funktionen, die in bestimmten Branchen oder Unternehmensgrößen besser geeignet sind als die All-in-One-Lösungen von HubSpot.

Kosten: HubSpot vs. Alternativen

Kosten sind für viele Unternehmen ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung für eine CRM-Plattform. HubSpot ist bekannt dafür, eine kostenlose Version mit eingeschränkten Funktionen anzubieten – doch für erweiterte Funktionen können die Kosten schnell steigen. Insbesondere, wenn Unternehmen mehrere Module benötigen (wie Marketing, Vertrieb und Service), kann HubSpot teurer werden als vergleichbare Alternativen. Tipp: Unternehmen sollten an dieser Stelle auch überlegen, wohin sich das Unternehmen in der Zukunft entwickeln möchte. Ist beispielsweise geplant, weitere Mitarbeiter einzustellen, sollte auch das berücksichtigt werden. Gut zu wissen an dieser Stelle: Was kostet ein Mitarbeiter für ein Unternehmen?

Zoho CRM und Pipedrive bieten preiswertere CRM-Lösungen an, die dennoch umfassende Funktionen für kleine und mittelständische Unternehmen bieten. Auch ActiveCampaign punktet durch ein flexibles Preismodell, das vor allem für Unternehmen attraktiv ist, die ihre Marketing-Automatisierung ausbauen möchten. Im direkten Vergleich sind viele dieser Alternativen im Preis-Leistungs-Verhältnis konkurrenzfähig und bieten gleichzeitig Lösungen, die speziell auf die jeweiligen Bedürfnisse und Budgets der Unternehmen zugeschnitten sind.

Der Datenschutz ist ein immer wichtigeres Thema, insbesondere in Europa mit der Einführung der DSGVO. Unternehmen müssen sicherstellen, dass ihre Daten nicht nur sicher gespeichert, sondern auch konform mit allen gesetzlichen Vorgaben behandelt werden. Während HubSpot den Datenschutz ernst nimmt und sich an internationale Standards hält, suchen einige Unternehmen nach Hubspot CRM-Alternativen, die stärker auf regionale Datenschutzbestimmungen achten.

Plattformen wie Zoho CRM, das Server innerhalb der EU anbietet, oder Microsoft Dynamics 365, das sich ebenfalls stark an den Datenschutzanforderungen orientiert, bieten oft mehr Flexibilität in Bezug auf Datenlokalität und Sicherheitsprotokolle. Dies kann besonders für Unternehmen wichtig sein, die in hochregulierten Branchen tätig sind oder sensible Kundendaten verarbeiten. Auch Salesforce und ActiveCampaign bieten robuste Datenschutzlösungen und Compliance-Optionen, die sich je nach Region und Bedarf anpassen lassen.

Welche Unternehmen sollten welche HubSpot-Alternativen wählen?

Die Wahl der richtigen HubSpot-Alternative hängt von den individuellen Bedürfnissen und Anforderungen des Unternehmens ab. Je nach Größe, Branche und Zielsetzung eignen sich verschiedene CRM-Systeme besser als andere. Hier sind einige Empfehlungen:

Große Unternehmen mit komplexen Strukturen

Unternehmen, die umfangreiche Kundenbeziehungsmanagement-Systeme benötigen, sollten auf leistungsstarke und anpassbare CRM-Lösungen wie Salesforce Sales Cloud oder Microsoft Dynamics 365 Sales setzen. Diese Plattformen bieten eine hohe Flexibilität, zahlreiche Integrationen und die Möglichkeit, Prozesse individuell anzupassen. Besonders Unternehmen mit großen Vertriebs- oder Marketing-Teams profitieren von den umfangreichen Funktionen, die diese Systeme bieten. Microsoft Dynamics ist dabei ideal, wenn die Integration in bestehende Microsoft-Tools wichtig ist, während Salesforce sich durch seine umfassenden Funktionen und seine hohe Skalierbarkeit auszeichnet.

Für KMUs, die ein kostengünstiges und dennoch funktionales CRM-Tool suchen, sind Pipedrive und Zoho CRM die besten Alternativen zu HubSpot. Pipedrive punktet durch seine Benutzerfreundlichkeit und das einfache Pipeline-Management, was es ideal für Unternehmen macht, die den Fokus auf den Vertrieb legen. Zoho CRM hingegen bietet eine skalierbare Lösung mit zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten und ist besonders gut für Unternehmen geeignet, die flexibel wachsen möchten. Beide Plattformen sind im Vergleich zu HubSpot oft kostengünstiger und einfacher zu implementieren.

Unternehmen, die ihre E-Mail-Marketing-Kampagnen und Automatisierungen in den Vordergrund stellen, sollten ActiveCampaign als Alternative in Betracht ziehen. ActiveCampaign bietet besonders starke Funktionen im Bereich der Marketing-Automatisierung und Lead-Bewertung, was es zu einer hervorragenden Wahl für Marketing-Teams macht, die stark auf Automatisierung und effiziente Kampagnenplanung setzen. Im Vergleich zu HubSpot bietet es oft ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bei ähnlicher Funktionalität.

Fazit

Die Suche nach einer Alternative zu HubSpot ist für viele Unternehmen sinnvoll, insbesondere wenn sie nach einer kostengünstigeren oder spezifischeren Lösung suchen. HubSpot ist zweifellos eine der umfassendsten CRM-Plattformen auf dem Markt – aber es ist dennoch nicht immer die beste Option für jedes Unternehmen. Alternativen wie Salesforce, Microsoft Dynamics 365, ActiveCampaign, Pipedrive und Zoho CRM bieten unterschiedliche Vorteile, die besser auf die jeweiligen Bedürfnisse und Budgets zugeschnitten sein können.

Die Entscheidung für eine CRM-Software sollte auf den spezifischen Anforderungen des Unternehmens basieren. Unternehmen, die umfangreiche Funktionen und maximale Anpassungsfähigkeit benötigen, sind mit Salesforce und Microsoft Dynamics 365 gut beraten. KMUs, die ein benutzerfreundliches und kostengünstiges System suchen, können auf Pipedrive oder Zoho CRM setzen. Für Unternehmen mit einem starken Fokus auf E-Mail-Marketing und Automatisierung ist ActiveCampaign die richtige Wahl.

Letztendlich liegt der Schlüssel zum Erfolg in der Auswahl des CRM-Systems, das am besten zur Geschäftsstrategie und den operativen Anforderungen passt. Durch die Analyse der verfügbaren Alternativen und die Berücksichtigung von Faktoren wie Kosten, Datenschutz und Funktionalität können Unternehmen die passende Lösung finden und langfristig von einer verbesserten Kundenbeziehungsmanagementstrategie profitieren.