Invest4Kids: Gericht stoppt unberechtigte Kritik im Wettbewerb

Wenn Wettbewerber im Internet gezielt falsche Kritik an einem Unternehmen verüben, steht mehr auf dem Spiel als nur der gute Ruf. Kundenvertrauen, Marktposition und letztlich Umsatz sind bedroht. Ein aktuelles Urteil des Landgerichts Leipzig zeigt, dass sich Unternehmen gegen solche Kritik erfolgreich wehren können.

Invest4Kids, ein auf Investment- und Vorsorgelösungen für Kinder spezialisiertes Finanzberatungsunternehmen, konnte vor dem Landgericht Leipzig einen wichtigen juristischen Erfolg erzielen. Mit einer einstweiligen Verfügung stoppte das Gericht rufschädigende Aussagen, die über das Unternehmen verbreitet wurden.

Die Entscheidung ist ein klares Zeichen, dass unlauterer Wettbewerb und geschäftsschädigende und unwahre Kritik kein Kavaliersdelikt sind.

Gericht untersagt falsche Behauptungen über Invest4Kids

Im Zentrum des Verfahrens standen mehrere Behauptungen, die öffentlich über Invest4Kids verbreitet wurden. Unter anderem wurde suggeriert:

Invest4Kids verspreche unrealistisch hohe Gewinne für Kinder

Das Unternehmen setze ausschließlich auf ein einzelnes Versicherungsprodukt

Die Anlagestrategie sei mit einem unzulässigen Vergleich zum MSCI World herabgewürdigt worden

Einer Kundin sei eine übermäßig lange Laufzeit von 64 Jahren empfohlen worden

Nach Auffassung des Landgerichts Leipzig (Urteil vom 04.12.2025, Az. EV 04 HK O 2549/25) handelte es sich dabei nicht um zulässige Meinungsäußerungen, sondern um unwahre Tatsachenbehauptungen und damit um unlautere geschäftliche Handlungen im Sinne des Wettbewerbsrechts (§§ 3, 4 UWG).

Das Gericht untersagte die weitere Verbreitung dieser Aussagen per einstweiliger Verfügung.

Nachzulesen im Artikel der Media Kanzlei https://media-kanzlei.com/news/blog-artikel/erfolg-im-wettbewerbsrecht-landgericht-leipzig-stoppt-rufschaedigung-gegen-invest4kids/

Wettbewerbsrecht gilt auch im Netz

Der Fall unterstreicht eine zentrale Entwicklung unserer Zeit. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Was offline als wettbewerbswidrig gilt, bleibt es auch online.

Unternehmen dürfen Mitbewerber weder auf Websites noch in sozialen Netzwerken oder anderen digitalen Kanälen nicht durch falsche oder irreführende Aussagen herabsetzen. Gerade in sensiblen Bereichen wie der Finanzberatung für Kinder wiegt öffentliche Kritik besonders schwer. Hier geht es nicht nur um Marktanteile, sondern um Vertrauen, Verantwortung und langfristige Vorsorgeentscheidungen von Eltern.

Das Gericht stellte klar, dass die unberechtgte Kritik geeignet war, das Vertrauen potenzieller Kunden in Invest4Kids gezielt zu untergraben. Damit lag ein klassischer Fall wettbewerbsrechtlich relevanter Rufschädigung vor.

Invest4Kids: Spezialisierte Finanzberatung für Kinder

Die Invest4Kids GmbH mit Sitz in Kiel ist auf Investment- und Vorsorgelösungen für Kinder spezialisiert und unterstützt Eltern dabei, frühzeitig strukturiert Vermögen für ihre Kinder aufzubauen. Das Unternehmen bietet eine individuelle Finanzberatung für Familien, entwickelt langfristige, kapitalmarktorientierte Anlagestrategien und schafft transparente Entscheidungsgrundlagen, damit Eltern fundierte finanzielle Entscheidungen treffen können.

Ergänzt wird das Angebot durch eine kontinuierliche Betreuung sowie umfassenden Service über die Laufzeit hinweg. Darüber hinaus legt Invest4Kids großen Wert auf die Vermittlung von transparenter Finanzbildung, um nachhaltige und gut informierte Entscheidungen rund um den Vermögensaufbau zu fördern. Ziel ist es, Eltern eine verlässliche Grundlage zu bieten, mit der sie die finanzielle Zukunft ihrer Kinder planbar und strukturiert gestalten können.

Wiederholte Angriffe und ein klares Signal des Gerichts

In den vergangenen Monaten häuften sich laut Verfahrenslage öffentliche Angriffe von Mitbewerbern. Der aktuelle Beschluss aus Leipzig setzt hier ein deutliches Zeichen. Gezielte geschäftsschädigende Kampagnen unter dem Deckmantel der angeblichen Aufklärung werden rechtlich nicht toleriert.

Invest4Kids zeigt auch gegenüber der Verbraucherzentrale klare Kante. Größe oder Reputation einer Institution schützen nicht vor rechtlicher Überprüfung, wenn Aussagen oder Kritik falsch, irreführend und rufschädigend sind. Wer sich als Verbraucherschützer betitelt, muss sich genauso an Fakten halten wie jeder andere Marktteilnehmer und genau das lässt Invest4Kids derzeit gerichtlich überprüfen. Einen Teilsieg konnte Invest4Kids auch bereits für sich verbuchen. Die Verbraucherzentrale musste bereits einige ihrer rufschädigenden Aussagen korrigieren, denn selbst die Kritik etablierter Institutionen hält einer rechtlichen Prüfung nicht immer stand.

Für Invest4Kids bedeutet die Entscheidung einen wichtigen Etappensieg beim Schutz des eigenen guten Rufs und der vertrauensvollen Kundenbeziehungen.

Juristische Unterstützung durch spezialisierte Medien- und Wettbewerbsrechtler

Vertreten wurde Invest4Kids in dem Verfahren von einer auf Wettbewerbsrecht, Persönlichkeitsschutz und Social-Media-Recht spezialisierten Kanzlei. Solche Verfahren zeigen, wie wichtig schnelle rechtliche Schritte bei Rufschädigung im Internet sein können, insbesondere durch einstweilige Verfügungen, die weitere Verbreitung sofort stoppen.

Signalwirkung für fairen Wettbewerb

Die Entscheidung des Landgerichts Leipzig sendet ein starkes Signal über den Einzelfall hinaus. Wer Mitbewerber mit falscher Kritik angreift, muss mit spürbaren rechtlichen Konsequenzen rechnen. Auch und gerade im digitalen Raum.

Für Invest4Kids bedeutet das Urteil nicht nur eine Stärkung des eigenen guten Rufs, sondern auch eine klare Bestätigung der eigenen transparenten und langfristig ausgerichteten Beratungspraxis. Das Unternehmen sieht sich in seinem Anspruch bestärkt, für eine sachliche, faktenbasierte Bewertung seiner Arbeit einzutreten und sich gegen verzerrende Darstellungen entschieden zu wehren.

Die Entscheidung des Landgerichts Leipzig stärkt damit nicht nur Invest4Kids, sondern setzt branchenübergreifend ein Signal für fairen Wettbewerb im digitalen Raum.