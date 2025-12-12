Connect with us

Arbeitsleben

Wenn ein Mitarbeiter stirbt – Ein Leitfaden für Führungskräfte

Veröffentlicht

Erste Schritte nach der Todesnachricht

Inhaltsverzeichnis Verbergen
1 Erste Schritte nach der Todesnachricht
2 Kommunikation im Team gestalten
3 Unterstützung der Hinterbliebenen organisieren
4 Trauerbewältigung am Arbeitsplatz begleiten
5 Langfristige Maßnahmen und Prävention

Der plötzliche Tod eines Mitarbeiters löst im Unternehmen eine Schockwelle aus. Als Führungskraft stehen Sie vor der schwierigen Aufgabe, schnell und besonnen zu handeln.

Zuerst sollten Sie die Information verifizieren und sich einen Überblick verschaffen. Kontaktieren Sie gegebenenfalls Angehörige oder Behörden, um die Situation zu klären. Parallel dazu müssen Sie entscheiden, wer im Unternehmen umgehend informiert werden muss  etwa die Geschäftsleitung, die Personalabteilung und direkte Teammitglieder.

Die Art der Mitteilung spielt eine entscheidende Rolle. Vermeiden Sie unpersönliche Rundmails. Stattdessen sollten Sie enge Kollegen persönlich informieren und dabei Raum für erste Reaktionen lassen. Bedenken Sie, dass jeder Mensch anders auf solche Nachrichten reagiert. Manche benötigen sofortige Unterstützung, andere ziehen sich zurück.

Dokumentation ist in dieser Phase wichtig, aber nicht vordringlich. Notieren Sie sich die wichtigsten Schritte und Gespräche für die spätere Nachbereitung. Die emotionale Betreuung der Mitarbeiter hat jedoch Vorrang vor administrativen Aufgaben.

Kommunikation im Team gestalten

Die Übermittlung der Todesnachricht an das Team erfordert Fingerspitzengefühl und eine durchdachte Herangehensweise. Wählen Sie einen ruhigen Ort und ausreichend Zeit für das Gespräch.

Beginnen Sie mit klaren, einfachen Worten. Teilen Sie die verfügbaren Informationen mit, ohne zu spekulieren. Respektieren Sie dabei die Privatsphäre des Verstorbenen und seiner Familie. Details zur Todesursache gehören nur dann in die Mitteilung, wenn sie bereits öffentlich bekannt sind.

Geben Sie Ihrem Team Zeit, die Nachricht zu verarbeiten. Rechnen Sie mit unterschiedlichen Reaktionen  von Tränen über Schweigen bis hin zu scheinbarer Gleichgültigkeit. Alle diese Reaktionen sind normal und sollten akzeptiert werden.

Bieten Sie konkrete Unterstützung an. Das kann die Freistellung für den Rest des Tages sein, die Möglichkeit zu Einzelgesprächen oder die Vermittlung professioneller Hilfe. Klären Sie auch praktische Fragen: Wie geht die Arbeit weiter? Wer übernimmt welche Aufgaben? Diese Struktur gibt vielen Menschen in der ersten Schockphase Halt.

Unterstützung der Hinterbliebenen organisieren

Die Angehörigen des verstorbenen Mitarbeiters durchleben eine extrem belastende Zeit. Als Unternehmen können Sie praktische Hilfe anbieten, die über bloße Beileidsbekundungen hinausgeht.

Nehmen Sie zeitnah Kontakt zur Familie auf. Ein persönlicher Anruf oder Besuch zeigt mehr Wertschätzung als eine formelle Kondolenzkarte. Fragen Sie konkret, womit Sie helfen können. Oft sind es praktische Dinge wie die Abholung persönlicher Gegenstände aus dem Büro oder Unterstützung bei Behördengängen.

Viele Unternehmen stellen Angehörigen einen Ansprechpartner zur Seite, der bei organisatorischen Fragen hilft. Ein erfahrenes Bestattungsunternehmen in Augsburg kann dabei eine wichtige Entlastung für die Familie darstellen. Solche Experten übernehmen viele Formalitäten und geben den Hinterbliebenen Raum für ihre Trauer.

Finanzielle Unterstützung sollte diskret angeboten werden. Manche Unternehmen haben Notfallfonds oder können bei der Beantragung von Versicherungsleistungen helfen. Wichtig ist, dass alle Angebote ohne Druck erfolgen und die Familie selbst entscheiden kann, welche Hilfe sie annehmen möchte.

Trauerbewältigung am Arbeitsplatz begleiten

Nach dem ersten Schock beginnt für das Team die Phase der Trauerbewältigung. Diese kann Wochen oder Monate dauern und beeinflusst die Arbeitsatmosphäre nachhaltig.

Schaffen Sie Raum für Erinnerungen. Ein Kondolenzbuch, eine Gedenkecke oder eine kleine Zeremonie helfen vielen Menschen, Abschied zu nehmen. Achten Sie darauf, dass niemand zur Teilnahme gezwungen wird  Trauer ist individuell.

Die Arbeitsleistung kann in dieser Zeit schwanken. Seien Sie geduldig und flexibel. Manche Mitarbeiter stürzen sich in die Arbeit, andere brauchen häufiger Pausen. Beide Verhaltensweisen sind normale Bewältigungsstrategien.

Professionelle Trauerbegleitung kann sinnvoll sein. Viele Unternehmen bieten Employee Assistance Programme an oder vermitteln Kontakte zu Therapeuten. Auch Supervisionen für das gesamte Team können helfen, gemeinsam einen Weg durch die Trauer zu finden.

Beobachten Sie aufmerksam, ob einzelne Mitarbeiter besondere Unterstützung benötigen. Anzeichen können sozialer Rückzug, deutlicher Leistungsabfall oder körperliche Symptome sein. Sprechen Sie betroffene Personen behutsam an und bieten Sie Hilfe an, ohne zu drängen.

Langfristige Maßnahmen und Prävention

Ein Todesfall im Team hinterlässt Spuren, die lange nachwirken. Nutzen Sie diese Erfahrung, um Ihr Unternehmen besser auf künftige Krisensituationen vorzubereiten.

Erstellen Sie einen Notfallplan, der klare Zuständigkeiten und Kommunikationswege festlegt. Wer informiert wen? Welche externen Partner sollten kontaktiert werden? Eine solche Struktur gibt Sicherheit in chaotischen Momenten.

Überprüfen Sie Ihre Unternehmenskultur im Umgang mit schwierigen Lebenssituationen. Gibt es bereits Angebote zur psychologischen Unterstützung? Sind Führungskräfte für Krisengespräche geschult? Investitionen in diese Bereiche zahlen sich langfristig aus.

Die Nachfolgeplanung verdient besondere Aufmerksamkeit. Dokumentieren Sie wichtige Prozesse und Zugänge, damit die Arbeit auch bei plötzlichen Ausfällen weitergehen kann. Das schafft nicht nur Sicherheit, sondern entlastet auch die Kollegen in der akuten Trauerphase.

Gedenktage oder jährliche Erinnerungen können dem Team helfen, den Verstorbenen zu würdigen. So bleibt die Person Teil der Unternehmensgeschichte, während gleichzeitig neues Leben in die Organisation einzieht.

Quelle: Foto von Pavel Danilyuk

