Online Geld verdienen für Anfänger: Die 10 besten Möglichkeiten und wie Sie Ihre Chancen verbessern

Sie wollen auf eine seriöse Weise online Geld machen und sind auf der Suche nach der besten Option, welche perfekt zu Ihnen passt? Die gute Nachricht ist, dass sich das Geld verdienen im Internet in der heutigen Zeit zugänglicher als früher gestaltet. Sehr viele Menschen überall auf der Welt arbeiten vornehmlich im Internet und bestreiten auf diese Weise ihren Lebensunterhalt.

Wenn auch Sie sich eine bessere Work-Life-Balance wünschen, oder sich einfach etwas dazuverdienen möchten, sind Sie hier genau richtig. Erfahren Sie alles Wichtige zu den 10 besten Wegen und wie Sie Ihr Vorhaben mit überschaubarem Startaufwand Schritt für Schritt umsetzen können. Die Risiken bleiben jedoch bestehen. Es ist nicht garantiert, dass Sie auf diese Weise online Geld machen werden, aber es besteht eine Chance auf Erfolg, wenn Sie diesem Leitfaden folgen.

Geld online verdienen: Darum lohnt sich der Einstieg für Sie jetzt

Jetzt ist ein guter Zeitpunkt loszulegen und sich darüber zu informieren, wie Sie online Einnahmen aufbauen können, denn der Markt durchläuft momentan eine stabile Phase. Laut offiziellen Angaben des HDE (Handelsverband Deutschland) konnte der deutsche Onlinehandel im vergangenen Jahr (2024) erneut zulegen. Insgesamt wurden circa € 88,8 Milliarden netto umgesetzt, was einen deutlichen Zuwachs von um die 3,8 % im direkten Vergleich zum Vorjahr (2023) bedeutet. Für dieses Jahr (2025) schätzt der Handelsverband Deutschland, dass die deutsche E-Commerce-Branche circa € 92,4 Milliarden generieren wird. Somit könnte sich der Aufwärtstrend mit einem Plus von 4 % weiter fortsetzen.

Für Sie bedeutet das im Klartext, dass die Nachfrage ansteigt und noch mehr Nischen geschaffen werden. Somit eröffnen sich mehr Chancen für Einsteiger und Profis, durch Inhalte, Services oder Produkte Geld zu verdienen im Internet.

Online-Reichweite lässt sich mittlerweile sehr viel genauer messen: Ein wichtiger Vorteil für Sie

Seit diesem April (2025) veröffentlicht die AGF Videoforschung mit Sitz in Frankfurt jeden Tag aktuelle Daten zur Streaming-Leistung von einzelnen Videoinhalten. Dies ist ein besonders wertvoller Vorteil für Sie, wenn Sie zum Beispiel Videos für YouTube produzieren möchten. Mithilfe der AGF-Daten lassen sich Werbepartner sehr viel einfacher gewinnen. Somit bietet sich Ihnen ein echter Vorteil beim Verhandeln, denn Sie können Ihre persönliche Reichweite und Streaming-Leistung mit belastbaren Daten belegen.

Ein Beispiel aus der Praxis: Sie sind Betreiber eines YouTube-Kanals und veröffentlichen auf wöchentlicher Basis Fitness-Videos. Durch die AGF-Daten können Sie verschiedenen Sponsoren echte Zahlen zu einzelnen Videos bereitstellen (Anzahl der Aufrufe, Watchtime, Veröffentlichungsdatum).

Dieser Faktor macht das Online Geld verdienen seriös, weil Entscheidungen somit auf echten Daten beruhen und nicht aus dem Bauch heraus getroffen werden.

Die 10 am häufigsten genutzten Wege im Überblick: Diese Optionen bieten Ihnen ein gutes Potenzial

Sie stellen sich die Frage: „Wie kann ich Geld verdienen?“ und hier sind die 10 am häufigsten genutzten Wege, welche Ihnen eine Chance auf Erfolg bieten. Bevor Sie durchstarten, müssen Sie sich jedoch entscheiden, welche Richtung Sie einschlagen wollen. Sie können Online-Content erstellen, mit Marken zusammenarbeiten, einen Online-Shop eröffnen, sich als Freelancer selbstständig machen und vieles mehr. Sobald Sie sich sicher sind, welcher dieser Wege am besten zu Ihren persönlichen Fähigkeiten passt, werfen Sie einen Blick auf die Liste der 10 besten Wege online Geld zu verdienen und entscheiden Sie sich für Ihre Nische:

1. Das Affiliate-Marketing:

Hier geben Sie Produktempfehlungen gegen eine Provision vom Hersteller. Suchen Sie eine klare Nische, schreiben Sie Vergleichsseiten und Ratgeber und binden Sie seriöse Partnerprogramme ein. Beim Affiliate-Marketing testen Sie zum Beispiel drei Produkte, erklären die Vorteile und Nachteile und verlinken zu Ihrem Affiliate-Partner. Sollten die Leser das Produkt kaufen, erhalten Sie eine Provision.

2. YouTube-Videos:

Auf YouTube können Sie Shorts oder lange Videos (Longform) hochladen. Geld machen ist hier durch Werbeschaltung, Sponsoring und Affiliate möglich. Durch Langform-Videos besteht Potenzial für wiederkehrende Einnahmen, während Shorts neue Zuschauer anziehen.

Wenn Sie einen YouTube-Kanal, welcher über die Nutzung von Excel informiert betreiben, veröffentlichen Sie beispielsweise montags ein Tutorial und im Verlauf der Woche Shorts.

3. Das Live-Streaming auf Twitch, Kick & Co.:

Hier besteht die Möglichkeit, dass Sie durch Abonnements, Spenden und Sponsoren Geld machen. Sie legen feste Sendezeiten fest und integrieren Q&A-Formate sowie wiederkehrende Routinen. Durch Abos und Stamm-Zuschauer lassen sich eventuelle Einnahmen hier besser einschätzen. Beim Live-Streaming auf Twitch, Kick & Co. beantworten Sie beispielsweise die Fragen der Zuschauer im Stream und platzieren dezente Sponsorenhinweise. Sobald Ihre Zuschauerzahlen wachsen, bietet sich hier die Chance auf schnell Geld verdienen online.

In dieser Sparte ist das Geld verdienen online 200-500€/Tag keine Seltenheit und große Streamer verdienen zudem deutlich mehr, zahlreiche Kanäle bleiben klein und feiern keine Erfolge. Die Einnahmen gestalten sich hier stark volatil und sind von der Reichweite abhängig.

4. Blogs und SEO-Portale:

Sie erstellen Ratgeber, Vergleiche und Werbeanzeigen. Um loszulegen, sammeln Sie 20 bis 30 Suchbegriffe und Fragen, die besonders häufig auf Google eingegeben werden. Jede Woche veröffentlichen Sie ein paar hilfreiche Artikel und integrieren Links, welche zu Affiliates leiten. Hier schreiben Sie zum Beispiel einen Ratgeber „Balkon & Garten für Einsteiger“ und informieren die Leser zu Bewässerung und Pflanzen. So kann das Geld verdienen im Internet mit dem ersten Aufbau von Traffic gelingen.

5. Digitale Produkte:

Sie erstellen E-Books, Vorlagen oder Mini-Kurse, die ein konkretes Thema behandeln oder ein Problem erörtern und lösen. Sie könnten ein E-Book mit dem Thema „Steuerklärung leicht gemacht für Selbstständige“ inklusive eines Video-Guides veröffentlichen. Wenn Sie hier einmalig viel Zeit investieren und gute Inhalte erstellen, besteht die Möglichkeit, dass Sie diese in großen Zahlen verkaufen und einfach Geld verdienen, ohne dass Sie ein Lager benötigen oder sich um den Versand kümmern müssen.

6. Freelance-Arbeit von zu Hause aus:

Es existieren zahlreiche Möglichkeiten, sich im Internet als Freelancer selbstständig zu machen: Texterstellung, Video-Schnitt, Grafik-Design, Social-Ads und Übersetzungen sind nur einige der Optionen. Hier kommt es bei der Entscheidung für eine Nische besonders auf Ihre persönlichen Fachkenntnisse an und Freelance-Portale wie „Upwork“ und „Fiverr“ bieten Ihnen die perfekte Grundlage für den Einstieg. Sie können zum Beispiel wöchentlich Short-Clips für drei Kunden und diese jeden Freitag in Rechnung stellen.

Freelance-Arbeit gilt oft als kalkulierbarer als andere Modelle und gestaltet das online Geld verdienen seriös. Es kann in manchen Fällen eine Weile dauern, bis ein eventueller Kunde auf Sie aufmerksam wird. Wichtig ist es, am Ball zu bleiben und klein anzufangen.

7. Micro-E-Commerce:

Um im Bereich des Online Handels durchzustarten, prüfen Sie zuerst die Nachfrage hinsichtlich Ihres Produkts auf einem öffentlichen Online-Marktplatz. Sollte das Produkt sich oft verkaufen, erstellen Sie im Anschluss Ihren eigenen Online-Shop. Wenn Sie beispielsweise 3D-gedruckte Tabletop-Miniaturen verkaufen, eröffnen Sie Ihren eigenen Shop nach 200 Verkäufen auf einem öffentlichen Marktplatz und bieten zahlreiche Varianten und Bundle-Rabatte. Sollte Ihr Online-Shop Anklang finden, können Sie hier durch Stammkundschaft Geld online verdienen.

8. Newsletter & Memberships:

Mit einem eigenen Algorithmus-unabhängigen Newsletter besteht eine Chance gutes Geld online verdienen zu können. Wer sich einträgt und registriert, erhält Ihre Inhalte direkt via E-Mail-Postfach. So könnten Sie sich relativ planbare Einnahmen über Sponsorenplatzierungen und Abonnements aufbauen. Sie veröffentlichen beispielsweise jeden Mittwoch Ihren Newsletter und am Monatsende rechnen Sie das Sponsoring und die Abos ab. Das macht das Geld verdienen online seriös und unabhängig von Algorithmen, falls Sie Erfolg haben.

9. Kurzvideo-Serien (Reels und Shorts):

Bauen Sie Reichweite für Ihren Blog, Online-Shop oder Ihre Inhalte auf, indem Sie täglich einen Kurzclip mit einem klaren „Call-to-Action“ veröffentlichen. Sie erstellen und veröffentlichen beispielsweise einen 20 Sekunden-Clip pro Tag, der direkt zu Ihrem Produkt führt. Eine große Reichweite kann Ihre Verkäufe ankurbeln, die Umsätze bleiben jedoch stets rein spekulativ.

10. B2B-Dienstleistungen:

Hier bieten Sie Contentüberwachung, Lokalisierungen und LinkedIn-Betreuung für Firmen. Bündeln Sie wiederkehrende Aufgaben. Sie können zum Beispiel einen monatlichen „Content-Kalender“ anbieten, denn Unternehmen schätzen verlässliche Pakete. Sie liefern jeden Monat Untertitel, Kurzfassungen und Berichte. Am Ende des Monats erstellen Sie eine feste Monatsabrechnung.

Anhand dieser 10 Wege sollte die Frage: „Wie kann man Geld verdienen?“ für Sie im Online-Bereich kein Rätsel mehr darstellen. Wichtig ist es vor allen Dingen, dass Sie sich für eine Nische entscheiden, in welcher Sie Expertise aufweisen. Wenn Sie konsequent dranbleiben und geduldig sind, können Sie Erfolg haben.

Kann man in Online Casinos Geld online verdienen?

Sie sollten das Spielen in einem Online Casino nicht als eine verlässliche Einnahmequelle betrachten. Es ist und bleibt ein Hobby mit Risiko. Falls Sie trotzdem spielen, ist es wichtig, zwischen reinem Glück (Slotspiele mit Hausvorteil) und Skill-basierten Formaten zu unterscheiden.

Online Casino Spiele wie Poker und Blackjack basieren neben dem Faktor Glück auf einer Grundstrategie. Hier sind Gewinne möglich, lassen sich jedoch niemals sicher planen. Unabhängige Informationsportale können Ihnen einen Überblick über neue deutsche Casinos und aktuelle Anbieter verschaffen. So gestaltet es sich für Sie einfacher, sich ein Bild zur Lizenz, dem Spielerschutz und den Auszahlungsquoten (RTP) zu machen. Diese Infos helfen Ihnen, seriöse von unseriösen Betreibern zu unterscheiden, ohne dass Sie sich durch unklare Marketingversprechen klicken müssen.

Beachten Sie unbedingt: Überprüfen Sie Betreiber stets auf eine gültige Glücksspiellizenz & Aufsicht (aus Deutschland oder einem anderen EU-Land) und lesen Sie die Bonusbedingungen gründlich durch. Behandeln Sie Ihre Einsätze wie Projektkosten und konzentrieren Sie sich, wenn überhaupt, auf Skill-basierte Spiele, welche auf einer Grundstrategie beruhen. Spielen Sie niemals mit geliehenem Geld und jagen Sie niemals Verlusten hinterher.

Das Online Glücksspiel bleibt ein Freizeitangebot mit hohem Risiko. Eine reale Chance, verlässliche Online-Einnahmen zu generieren erzeugen Sie durch Content, Produkte oder Dienstleistungen und nicht durch den Faktor Glück.

Das müssen Sie als Einsteiger zu Rahmenbedingungen, Steuern & Setup wissen

Damit das Online Geld verdienen für Sie seriös und ohne Stress ablaufen kann, benötigen Sie ein klares Setup. Seit dem 1. Januar dieses (2025) gilt eine neue Regelung für Kleinunternehmer. Ihre Umsätze sind von der Umsatzsteuer befreit, wenn Ihr Nettoumsatz im Vorjahr ≤ € 25.000 lag und Sie im laufenden Jahr ≤ € 100.000 bleiben.

Beachten Sie: Wenn Sie die € 100.000-Grenze im laufenden Jahr überschreiten, entfällt der Status ab genau diesem Umsatz. Das regelt das BMF-Schreiben zur Neufassung von § 19 UStG und dem neuen § 19a UStG (EU-Kleinunternehmer-Verfahren). Beachten Sie diese Klausel, wenn Ihre Einnahmen schnell ansteigen.

Ihre Kunden wünschen sich schnelle und unkomplizierte Online Zahlungsmethoden. Laut offiziellen Angaben des EHI Retail Institute war PayPal im Jahr 2024 mit 28,5 % die Nummer 1 unter den Online-Zahlungsmethoden. Knapp dahinter lag der Kauf auf Rechnung mit 25,8 % und die klassische Lastschrift mit 17,3 %. Binden Sie diese drei Zahlungsmethoden in Ihren Online-Shop ein. Auf diese Weise kommt es zu weniger Kaufabbrüchen und Ihre Affiliate-Konversionen steigen. Sie testen drei Online-Shops, welche dasselbe Produkt anbieten. Shop A bietet nur Kreditkartenzahlungen. Shop B bietet PayPal-Zahlungen und den Kauf auf Rechnung. Shop C bietet PayPal-Zahlungen, Kauf auf Rechnung und das Lastschriftverfahren. Nun werten Sie aus, welcher Online-Shop am meisten verkauft. Sie nutzen dieselben Online Zahlungsmethoden für Ihren eigenen Shop.

Vom Beginn bis zur ersten möglichen Einnahme: Ihr persönlicher 90 Tage Plan

Ein realistisches Ziel für Ihre ersten 90 Tage ist es, erste Leads zu generieren, Formate zu testen und Prozesse zu verbessern, doch die Ergebnisse können stark variieren. Entscheidend ist nicht ein viraler Hit, sondern, dass Sie jede Woche etwas veröffentlichen und sich monatlich verbessern:

Monat 1: Die Grundlage

Wählen Sie eine Basis (z.B YouTube) und eine Ergänzung (z.B. Shorts). Veröffentlichen Sie jede Woche Longform-Videos. Begleitend veröffentlichen Sie 3 bis 5 Shorts pro Woche. Dokumentieren Sie jede Veröffentlichung mit Datum, Thema und dem Ergebnis.

Monat 2: Die Optimierung und die Überprüfung

Verbessern Sie schwache Titel, Thumbnails sowie die ersten 15 Sekunden Ihrer Videos und bereiten Sie die Intros Ihrer Artikel auf. Verlinken Sie vom Ratgeber zu Ihrem Vergleich oder vom Short zu Ihrem Longform-Video. Prüfen Sie CTR, Watchtime, Klicks und Leads. Jetzt ist es für Sie an der Zeit, kleine Sponsoring-Pakete zu testen. So zum Beispiel eine Werbeinblendung in der Mitte des Videos.

Monat 3: Monetarisierung und Skalierung

Nutzen Sie Affiliates und melden Sie die Nutzung an. Erstellen Sie ein Mini-Produkt und bieten Sie Newsletter-Memberships an (für zum Beispiel € 5 bis €10 pro Monat) für Vorlagen, Archiv oder Q&A. Behalten Sie stets den Überblick hinsichtlich Ihres Umsatzes und beachten Sie die Stufen der Kleinunternehmerregelung. Auf diese Weise bekommen Sie keine Probleme mit dem Finanzamt. Wenn Sie online Geld verdienen Online Sofort Auszahlung nutzen, damit Auszahlungen zügig abgewickelt werden können.

Klein anfangen und sich konsequent verbessern: So kann sich Ihr Online-Einkommen schrittweise stabilisieren

Derzeit ist ein guter Zeitpunkt für Sie mit dem Online Geld verdienen zu beginnen. Der E-Commerce in Deutschland legt wieder zu und die AGF macht Streaming-Leistungen auf täglicher Basis für jedes einzelne Video einsehbar. So haben Sie etwas in der Hand, wenn Sie Sponsoren gewinnen möchten.

Die neue Kleinunternehmerregelung legt transparent fest, wann Sie steuerfrei starten und ab wann Sie in die Regelbesteuerung wechseln. Beachten Sie diese Rahmenbedingungen von Anfang an. Auf diese Weise können Sie ruhig schlafen, vorausschauend planen und sicherer verhandeln.

Für Sie ist der Weg nun klar. Wählen Sie eine Grundlage. Falls Sie sich für YouTube entscheiden, veröffentlichen Sie Shorts auf wöchentlicher Basis neben den Longform-Videos. Nutzen Sie Newsletter als Zubringer, optimieren Sie diese monatlich und bauen Sie parallel die Monetarisierung auf (Affiliate, Sponsoring, Memberships). Achten Sie bei der Wahl von Partnern und dem eigenen Checkout im Online-Shop auf die Top-Online-Zahlungsmethoden, welche in Deutschland genutzt werden. So können Sie Ihre Conversion ohne zusätzliche Reichweite steigern. Fangen Sie klein an, beachten Sie Rahmenbedingungen und verbessern Sie sich konsequent.