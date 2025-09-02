Natürliche Schönheit ist keine Frage des Trends“ – Interview mit Angela Marti-Müller von Kosmetik Schwetzingen

business-on.de im Gespräch mit Angela Marti-Müller, Inhaberin von Kosmetik Schwetzingen. Seit über 40 Jahren ist sie mit Leidenschaft Kosmetikerin und setzt dabei auf ehrliche Behandlungen, die den Menschen in seiner Gesamtheit stärken.

business-on.de: Frau Marti-Müller, Sie sind seit mehr als vier Jahrzehnten in der Kosmetikbranche tätig. Was hat Sie dazu bewegt, diesen Weg einzuschlagen?

Angela Marti-Müller: Schon als junge Frau wusste ich, dass ich etwas machen möchte, das Menschen guttut. Mir war wichtig, eine Tätigkeit zu finden, die nicht nur das Äußere verschönert, sondern auch das innere Wohlbefinden stärkt. Die Haut ist ja ein Spiegel unserer Seele – und wenn man sich in seiner Haut wieder wohlfühlt, wirkt sich das auf das gesamte Selbstbewusstsein aus. Diese Überzeugung begleitet mich bis heute.

business-on.de: Ihr Studio in Schwetzingen ist bekannt für individuelle Behandlungen. Was unterscheidet Sie von klassischen Kosmetikstudios?

Angela Marti-Müller: Bei mir gibt es keine Pauschal-Lösungen. Jede Haut ist anders, jeder Mensch hat unterschiedliche Bedürfnisse. Deshalb nehme ich mir Zeit für die Haut, für Fragen und manchmal auch einfach für ein persönliches Gespräch. Viele meiner Kundinnen sagen, dass sie sich bei mir nicht wie in einer „Behandlung“, sondern wie in einem geschützten Raum fühlen.

Außerdem kombiniere ich Bewährtes mit Neuem. Ich bilde mich regelmäßig weiter, probiere moderne Techniken aus und setze sie dort ein, wo sie sinnvoll sind. So entsteht ein Mix aus Erfahrung und Innovation, immer abgestimmt auf die jeweilige Kundin.

business-on.de: Sie sprechen von „ehrlichen Behandlungen“. Was genau meinen Sie damit?

Angela Marti-Müller: Damit meine ich, dass ich niemandem etwas verspreche, das nicht realistisch ist. Es geht mir nicht darum, jemanden komplett zu verändern oder einem Schönheitsideal nachzueifern. Ich möchte die natürliche Schönheit meiner Kundinnen unterstreichen auf eine Weise, die typgerecht und authentisch bleibt.

Wenn jemand nach einer Behandlung in den Spiegel schaut und sagt: „Das bin ich, nur erfrischt und strahlender“, dann habe ich mein Ziel erreicht.

business-on.de: Welche Leistungen bieten Sie in Ihrem Studio konkret an?

Angela Marti-Müller: Das Spektrum ist sehr vielseitig. Klassische Gesichtsbehandlungen gehören genauso dazu, wie professionelle Hautpflegekonzepte. Darüber hinaus biete ich Brauen-Styling, Wimpern- und Brauenbehandlungen, Brow Lifting, Make-up für verschiedene Anlässe sowie professionelle Enthaarung mit Wachs oder Zucker an. Besonders beliebt ist die Sugaring-Methode, weil sie schonend ist und auch für empfindliche Haut geeignet.

business-on.de: Trends wechseln in der Beauty-Branche sehr schnell. Wie gehen Sie damit um?

Angela Marti-Müller: Natürlich beobachte ich die Trends – aber ich folge ihnen nicht blind. Mein Anspruch ist es, herauszufinden, was wirklich zu meinen Kundinnen passt. Manche Trends verschwinden so schnell, wie sie gekommen sind. Nachhaltig sind nur die Methoden, die Haut und Wohlbefinden gleichermaßen unterstützen.

Meine Kundinnen wissen: Bei mir bekommen sie keine „Trends von der Stange“, sondern individuelle Lösungen, die langfristig wirken.

business-on.de: Sie haben über 40 Jahre Berufserfahrung. Was hat sich in dieser Zeit am meisten verändert?

Angela Marti-Müller: Sehr viel. Früher standen klassische Behandlungen wie Reinigung, Maske und Pflege im Vordergrund. Heute erwarten Kundinnen eine ganzheitliche Betreuung. Hautpflege ist Teil eines modernen Lifestyles geworden. Gleichzeitig sind die Produkte und Techniken viel ausgefeilter, wissenschaftlicher und wirkungsvoller geworden.

Was sich jedoch nicht geändert hat: Die Bedeutung des persönlichen Kontakts. Trotz aller Technik bleibt die individuelle Zuwendung das Wichtigste.

business-on.de: Was bedeutet für Sie persönlich Erfolg?

Angela Marti-Müller: Erfolg bedeutet für mich nicht, möglichst viele Behandlungen pro Tag durchzuführen. Erfolg ist, wenn meine Kundinnen zufrieden und gestärkt nach Hause gehen. Wenn sie spüren, dass es nicht nur um ihr äußeres Erscheinungsbild geht, sondern dass sie sich innerlich besser fühlen. Dieses Vertrauen über Jahre hinweg aufzubauen, ist für mich die größte Bestätigung.

business-on.de: Zum Schluss – was möchten Sie potenziellen Kundinnen und Kunden mit auf den Weg geben?

Angela Marti-Müller: Wer Wert auf Ehrlichkeit, Erfahrung und echte Zuwendung legt, ist bei mir genau richtig. Ich sehe jede Kundin und jeden Kunden als einzigartig und gehe darauf ein. Schönheit ist für mich nichts Oberflächliches, sondern ein Zusammenspiel aus Wohlbefinden, Natürlichkeit und Selbstvertrauen.

Ich freue mich über alle, die diesen Weg mit mir gehen möchten – und die vielleicht schon bald in meinem Studio in Schwetzingen Platz nehmen.

Fazit:

Angela Marti-Müller ist mehr als eine Kosmetikerin – sie ist Begleiterin auf dem Weg zu mehr Wohlbefinden und natürlicher Schönheit. Mit über 40 Jahren Erfahrung, stetiger Weiterbildung und einer großen Portion Herzlichkeit bietet sie in Schwetzingen einen Ort, an dem Kundinnen nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich strahlen können.