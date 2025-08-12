MPK Nails – Ein Gespräch mit Geschäftsführerin Melanie Kühnel

Die Nagelpflegebranche befindet sich derzeit in einem intensiven Wandel, der von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst wird. Kundinnen und Kunden erwarten heute weit mehr als nur eine einfache Maniküre oder Pediküre. Sie suchen nach innovativen Designs, hochwertigen und nachhaltigen Produkten sowie einem umfassenden Service, der individuell auf ihre Wünsche eingeht. Auch die Digitalisierung verändert die Branche grundlegend: Online-Shops, soziale Medien und digitale Beratungsangebote prägen das Einkaufserlebnis und schaffen neue Möglichkeiten für Hersteller und Dienstleister.

In einem solchen anspruchsvollen Marktumfeld hat sich MPK Nails als eine der führenden Marken im Bereich Nagelpflege und Naildesign etabliert. Das Unternehmen verbindet traditionelles Handwerk mit moderner Technologie und Innovation, um eine breite Palette an Produkten anzubieten, die sowohl professionelle Nagelstudios als auch private Endkunden ansprechen. Qualität, Kreativität und Kundenorientierung stehen dabei im Mittelpunkt aller Aktivitäten.

Wir hatten die besondere Gelegenheit, mit der Geschäftsführerin Melanie Kühnel über die Entwicklung von MPK Nails, die Herausforderungen in der Branche und die strategischen Ziele des Unternehmens zu sprechen. Im ausführlichen Interview gibt Frau Kühnel nicht nur Einblicke in die Innovationskraft und Produktentwicklung von MPK Nails, sondern erläutert auch, wie wichtig es ist, auf die sich wandelnden Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden einzugehen. Zudem spricht sie über die Rolle der Nachhaltigkeit in der Branche, die Auswirkungen der Digitalisierung auf Marketing und Vertrieb sowie die Zukunftsvisionen für MPK Nails.

Das Gespräch zeigt eindrucksvoll, wie MPK Nails seinen Platz in einem wettbewerbsintensiven Markt behauptet und gleichzeitig neue Maßstäbe setzt. Mit Engagement, Kreativität und einem klaren Fokus auf Qualität gelingt es dem Unternehmen, Trends zu setzen und Kunden langfristig zu begeistern. Für alle, die sich für die Nagelpflegebranche interessieren oder Einblicke in ein erfolgreich geführtes Unternehmen suchen, bietet dieses Interview wertvolle Perspektiven und spannende Informationen.

business-on.de: Frau Kühnel, wie hat sich MPK Nails in den letzten Jahren entwickelt?

Melanie Kühnel: Die Geschichte von MPK Nails begann 2005 ganz klein – mit einem Homestudio und einem überschaubaren Kundenkreis. Nach meiner Ausbildung habe ich zunächst ein kleines Studio eröffnet und sogar Hausbesuche gemacht. Dabei fiel mir auf, dass ich beim Einkauf von Produkten immer wieder auf Materialien stieß, mit denen ich selbst nicht gut zurechtkam. Diese Produkte habe ich dann einfach weiterverkauft – und war überrascht, wie schnell sie gekauft wurden. Das war der Moment, in dem ich gemerkt habe: Hier steckt Potenzial.

So entstand die Idee, einen kleinen eBay-Shop zu starten – einfach nebenbei, mit ein paar ausgesuchten Produkten. Damals lag unser Fokus auf Nailart und Zubehör. Nach und nach haben wir unser Sortiment erweitert, und plötzlich war das damalige 35-Quadratmeter-Büro zu klein. Ende 2009 sind wir dann in größere Geschäftsräume umgezogen.

Parallel dazu ging unser eigener Onlineshop an den Start, mit dem wir neue Kundinnen und Kunden direkt erreichen wollten. Das Sortiment wuchs schnell – von UV-Gelen und Arbeitsgelen über Pinsel, Nagelfeilen, Cleaner und Nagelöle bis hin zu Stamping-Lacken und den damals sehr gefragten Konad-Schablonen.

Anfangs habe ich alles gemeinsam mit meinem Mann abgewickelt – vom Verkauf bis zum Versand. Doch mit den steigenden Bestellzahlen wurden auch meine Eltern Teil des Teams. 2011 stand dann der nächste Umzug in noch größere Räume an, verbunden mit der Einstellung neuer Mitarbeiter*innen.

2012 war ein wichtiger Meilenstein: Wir haben den eBay-Shop geschlossen und uns vollständig auf den eigenen Onlineshop konzentriert. Zusätzlich haben wir einen zweiten Shop für Wiederverkäufer eröffnet – mit attraktiven Preisen und exklusiven Produkten, die wir direkt in großen Mengen beim Hersteller einkaufen konnten.

Seit 2014 sind wir in unseren heutigen Räumen und haben unser Team stetig erweitert. Die steigende Nachfrage machte es notwendig, alle Abläufe professioneller zu gestalten. Ende 2014 haben wir dann den Schritt gewagt, aus der Einzelfirma eine GmbH zu machen – das war für uns ein logischer und wichtiger Schritt in der Entwicklung von MPK Nails.

Heute blicken wir auf über 15 Jahre Branchenerfahrung zurück und dürfen stolz sagen: Mehr als 20.000 Kundinnen und Kunden vertrauen inzwischen auf unsere Produkte und unseren Service – vom privaten Nailart-Fan bis zum professionellen Studio.

business-on.de: Was unterscheidet MPK Nails von anderen Anbietern im Nagelpflegebereich?

Melanie Kühnel: „Eine unserer größten Stärken bei MPK Nails, die wir auch häufig von unseren Kunden hören, ist unser außergewöhnlich schneller Versand. Wir wissen, wie wichtig es ist, dass unsere Profis und Enthusiasten ihre Produkte schnell erhalten, und wir haben unsere Prozesse optimiert, um genau das zu gewährleisten.

Darüber hinaus setzen wir auf kompromisslose Produktqualität. Jedes Produkt in unserem Sortiment wird sorgfältig ausgewählt und getestet, damit unsere Kunden stets zuverlässige und erstklassige Ware erhalten.

Was uns aber wirklich besonders macht und unsere Wertschätzung für jeden einzelnen Kunden zeigt: Jeder Bestellung liegt ein wunderschönes, sorgfältig ausgewähltes Geschenk bei. Das ist unsere Art, uns für das Vertrauen zu bedanken und unseren Kunden jedes Mal eine kleine Freude zu bereiten. Es ist dieses persönliche Extra, das über den reinen Einkauf hinausgeht und zeigt, wie wichtig uns unsere Community ist.“

business-on.de: Welche Trends sehen Sie aktuell im Nageldesign und wie reagiert MPK Nails darauf?

Melanie Kühnel: Die Nagelbranche ist extrem dynamisch, und wir bei MPK Nails sind immer am Puls der Zeit. Aktuell sehen wir zwei Haupttrends:

Einerseits die „Quiet Luxury“ Bewegung mit Fokus auf natürliche Eleganz, wie dezente Nude-Töne, den Babyboomer-Look oder glänzende „Lipgloss Nails“. Andererseits sind glamouröse Effekte wie Chrome Nails, Metallic-Finishes und Glazed/Pearl Nails sehr gefragt. Parallel dazu gewinnen Nagelgesundheit und Nachhaltigkeit immer mehr an Bedeutung, mit steigender Nachfrage nach ‚Free-from‘-Formulierungen sowie veganen und tierversuchsfreien Produkten.

Wir bei MPK Nails reagieren darauf, indem wir unser Sortiment kontinuierlich anpassen, um die neuesten Trendfarben und Effekte anzubieten. Gleichzeitig legen wir höchsten Wert auf qualitativ hochwertige Produkte, die den Ansprüchen an Gesundheit und Nachhaltigkeit genügen. Unser außergewöhnlich schneller Versand sorgt dafür, dass unsere Kunden diese Trends sofort umsetzen können und immer am Puls der Zeit bleiben.

Advertisement. Scroll to continue reading.

business-on.de: Wie wichtig ist Innovation für Ihr Unternehmen und welche neuen Produkte oder Techniken haben Sie kürzlich eingeführt?

Melanie Kühnel: Innovation ist für MPK Nails absolut entscheidend – sie ist der Motor, der uns antreibt und uns ermöglicht, unseren Kunden stets die besten und modernsten Produkte anzubieten. Die Nagelbranche ist unglaublich dynamisch, und wer hier nicht innovativ ist, bleibt schnell zurück. Wir sehen es als unsere Verantwortung, die neuesten Entwicklungen nicht nur zu verfolgen, sondern sie auch proaktiv in unser Sortiment zu integrieren und damit Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen.

Wir sind stolz darauf, kürzlich einige spannende Neuheiten eingeführt zu haben, die direkt auf die Bedürfnisse unserer Community zugeschnitten sind:

Revolutionäre Stampinglacke: Viele unserer Kunden lieben Nail Art, besonders das Stamping. Ein häufiges Problem dabei ist jedoch, dass herkömmliche Stampinglacke sehr schnell trocknen, was Präzision erschwert und den Druck erhöht. Wir haben darauf reagiert und neue Stampinglacke eingeführt, die eine längere Trocknungszeit bieten. Das gibt unseren Kunden deutlich mehr Zeit für die perfekte Platzierung des Motivs und führt zu saubereren, professionelleren Ergebnissen – ein echter Game Changer für alle Stamping-Fans.

Innovatives UV Acryl Liquid: Beim Arbeiten mit Acryl ist der intensive Geruch von herkömmlichen Liquids oft eine Herausforderung, sowohl für den Anwender als auch für die Umgebung. Hier haben wir auf die Wünsche unserer Profis gehört und ein neues UV Acryl Liquid entwickelt, das sich durch einen deutlich angenehmeren Geruch auszeichnet. Dieses Liquid behält dabei seine hervorragenden Verarbeitungseigenschaften und die gewohnte Qualität, verbessert aber das Arbeitserlebnis erheblich und macht die Modellage angenehmer. Zudem härtet dieses Liquid unter UV Licht anstatt wie herkömmliche Liquids an der Luft. Damit bleibt dem Anwender mehr Zeit um die Modellage und das Design optimal zu gestalten. Der Moment der Aushärtung kann so selbst bestimmt werden.

Diese Beispiele zeigen, wie wir Innovation bei MPK Nails leben: Wir hören unseren Kunden zu, identifizieren Schmerzpunkte und entwickeln oder suchen Produkte, die echte Lösungen bieten und das Nageldesign-Erlebnis verbessern.

business-on.de: Wie gehen Sie auf die individuellen Wünsche Ihrer Kunden ein?

Melanie Kühnel: Bei MPK Nails steht der Kunde im Mittelpunkt, und das bedeutet für uns, flexibel auf individuelle Wünsche einzugehen. Wir wissen, dass beim Bestellen manchmal etwas vergessen wird oder sich Pläne ändern.

Deshalb ist es für uns selbstverständlich, auch nach Bestelleingang noch Änderungen vorzunehmen. Wenn ein Kunde beispielsweise bemerkt, dass ein Produkt vergessen wurde oder ein Artikel doch noch hinzugefügt werden soll, tun wir unser Bestes, dies unkompliziert und schnell zu ermöglichen, bevor die Bestellung versandt wird.

Diese Flexibilität ist ein wichtiger Teil unseres kundenorientierten Services. Es geht uns darum, den Einkauf bei MPK Nails so reibungslos und angenehm wie möglich zu gestalten und unseren Kunden das Gefühl zu geben, dass wir für sie da sind und auf ihre Bedürfnisse hören.

business-on.de: Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit bei MPK Nails?

Melanie Kühnel: Wenn es um Nachhaltigkeit geht, ist es uns wichtig, über reine Absichtserklärungen hinauszugehen. Wir setzen auf konkrete Maßnahmen, die einen Unterschied machen:

Ein zentraler Punkt ist die passende Verpackungsgröße. Wir sind stets bemüht, den Versandkarton nicht übermäßig groß zu wählen. Das spart nicht nur Material, sondern ist auch entscheidend für eine effizientere Logistik. Kleinere, passgenaue Pakete benötigen weniger Platz in den Lieferfahrzeugen, was den Kraftstoffverbrauch und damit die CO2-Emissionen pro Lieferung reduziert.

Als Füllmaterial setzen wir bewusst auf umweltfreundliches Packpapier anstelle von Plastikfüllstoffen. Packpapier ist recycelbar und oft auch recycelt, was den Materialkreislauf schließt und die Umweltbelastung minimiert.

Diese Maßnahmen tragen dazu bei, unseren ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten und zeigen, dass wir bei MPK Nails auch im Versand unserer Verantwortung für die Umwelt nachkommen.

business-on.de: Wie hat die Corona-Pandemie Ihr Geschäft beeinflusst und wie haben Sie darauf reagiert?

Melanie Kühnel: Die Corona-Pandemie war für viele in der Beauty-Branche eine große Herausforderung – auch für uns. Durch die Lockdowns mussten zahlreiche Nagelstudios schließen, viele gewerbliche Kunden konnten ihr Studio wirtschaftlich nicht mehr halten und mussten sich beruflich neu orientieren. Das war natürlich ein schmerzhafter Einschnitt, vor allem, weil wir viele dieser Studios über Jahre begleitet haben.

Gleichzeitig hat sich aber eine neue Zielgruppe entwickelt: Der Bereich der privaten Anwender*innen ist stark gewachsen. Viele wollten auch während der Pandemie nicht auf gepflegte Nägel verzichten und haben begonnen, ihre Maniküre selbst in die Hand zu nehmen. Das hat bei uns zu einem deutlichen Anstieg an Bestellungen über den Onlineshop geführt – insbesondere bei klassischen Produkten wie UV-Gel, Nagellack oder Startersets für Zuhause.

Wir haben schnell reagiert, unser Sortiment gezielt auf diese Nachfrage abgestimmt und zusätzlich in verständliche Anleitungen, Tutorials und Anwendungstipps investiert. So konnten wir vielen Einsteiger*innen den Start erleichtern – und viele von ihnen sind bis heute treue Kund*innen geblieben.

business-on.de: Was sind die größten Herausforderungen in der Nagelpflegebranche derzeit?

Melanie Kühnel: „Die Nagelpflegebranche ist derzeit mit mehreren großen Herausforderungen konfrontiert.

Einerseits ist da die unglaubliche Geschwindigkeit, mit der sich Trends entwickeln. Farben, Techniken und Designs ändern sich rasant, und es ist eine ständige Herausforderung, nicht nur Schritt zu halten, sondern unser Sortiment auch proaktiv anzupassen, um unseren Kunden stets das Neueste und Gefragteste zu bieten.

Ein ganz entscheidender Punkt ist aber auch die zunehmende Strenge der EU-Regularien bezüglich der Inhaltsstoffe von Kosmetikprodukten. Die Europäische Union verschärft kontinuierlich die Vorschriften für Zusatzstoffe, wie zuletzt etwa das Verbot bestimmter Substanzen wie TPO ab September 2025 für Nagelprodukte oder die strengeren Regeln für HEMA. Das erfordert von uns als Anbieter eine kontinuierliche Anpassung und Überprüfung unseres gesamten Sortiments, um sicherzustellen, dass alle unsere Produkte nicht nur leistungsfähig, sondern auch hundertprozentig konform mit den neuesten EU-Standards sind. Das ist eine große Verantwortung und eine ständige Aufgabe, die viel Fachwissen und Engagement erfordert.

Advertisement. Scroll to continue reading.

business-on.de: Welche Weiterbildungsangebote oder Schulungen bieten Sie für Ihr Team an?

Melanie Kühnel: Weiterbildung ist für uns ein wichtiger Bestandteil der täglichen Arbeit – besonders in einer Branche, die sich stetig weiterentwickelt. Deshalb schulen wir unsere Mitarbeiterinnen regelmäßig, sowohl im Bereich Kundenservice als auch in Produktschulung. Uns ist es wichtig, dass unser Team fachlich immer auf dem neuesten Stand ist, um Kundinnen kompetent beraten zu können.

Zusätzlich arbeiten wir eng mit dem professionellen Schulungszentrum „Schwesterherz – das Nagelstudio und Schulungszentrum“ in Nunkirchen zusammen. Dort nehmen unsere Mitarbeiterinnen regelmäßig an Weiterbildungen teil – sei es zu neuen Techniken, Trends oder Inhaltsstoffen. So stellen wir sicher, dass jede Frage fachlich fundiert beantwortet werden kann und unsere Kundinnen sich bestens aufgehoben fühlen.

business-on.de: Wie wichtig ist für Sie die digitale Präsenz und welche Rolle spielen Social Media Kanäle?

Melanie Kühnel: Unsere digitale Präsenz ist ein zentraler Bestandteil unseres Erfolgs. Wir sind auf verschiedenen Social-Media-Kanälen aktiv – darunter Instagram, TikTok, Facebook und YouTube – und nutzen diese Plattformen nicht nur zur Produktpräsentation, sondern auch, um echten Mehrwert für unsere Kundinnen zu schaffen.

Wir veröffentlichen regelmäßig Produktvideos, die genau zeigen, wie ein bestimmter Artikel anzuwenden ist, sowie Tutorials mit kreativen Nailart-Ideen. Auch kleine Tipps, Tricks und Hilfestellungen bei häufigen Fragen finden dort ihren Platz. Außerdem teilen wir regelmäßig Fotos von Nageldesigns unserer Kundinnen – das inspiriert andere und zeigt die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten mit unseren Produkten.

Damit unsere Inhalte professionell und ansprechend sind, haben wir eine engagierte Mitarbeiterin, die sich ausschließlich um die Erstellung von hochwertigen Produktfotos und Videos kümmert. So können wir unseren Followern und Kundinnen auf allen Kanälen ein stimmiges, modernes und visuell starkes Markenerlebnis bieten.

Ein besonderes Highlight sind unsere beiden großen Facebook-Gruppen:

Zum einen haben wir die unternehmensbezogene Gruppe „MPK Nails GmbH – das Original“, in der sich alles rund um unsere Marke dreht. Hier können Mitglieder ihre Arbeiten zeigen, Fragen stellen, Erfahrungen austauschen und bekommen Hilfestellung direkt von uns oder der Community. Außerdem informieren wir dort über Produktneuheiten, Aktionen und besondere Angebote.

Zum anderen betreiben wir die für alle Marken offene und sehr aktive Gruppe „Nageldesign Ideen 💜“, in der sich derzeit über 260.000 Mitglieder tummeln. Dort findet ein freier, kreativer Austausch rund ums Thema Nageldesign statt – von Inspirationen über Techniktipps bis hin zum freundlichen Miteinander.

business-on.de: Wie definieren Sie den Erfolg von MPK Nails?

Melanie Kühnel: Der Erfolg von MPK Nails zeigt sich für uns nicht nur in Zahlen, sondern vor allem in der Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden. Besonders stolz sind wir auf unseren schnellen Versand – ein Punkt, der uns von vielen Seiten positiv zurückgemeldet wird. Unsere Produkte überzeugen durch geprüfte Qualität, denn wir legen großen Wert darauf, nur das ins Sortiment zu nehmen, was wir selbst mit gutem Gewissen empfehlen können. Jede Bestellung enthält außerdem ein kleines, liebevoll ausgewähltes Geschenk – als Zeichen unserer Wertschätzung.

Wir hören unseren Kundinnen genau zu und entwickeln Produkte, die echte Lösungen bieten und den Alltag im Studio oder Zuhause erleichtern. Flexibilität ist für uns selbstverständlich: Auch nach Bestelleingang versuchen wir Änderungen unkompliziert möglich zu machen. Zudem achten wir auf Nachhaltigkeit, etwa durch passgenaue Verpackungen, die Transportwege effizienter und umweltfreundlicher gestalten. Kurz gesagt: Unser Erfolg liegt in einem ganzheitlichen Service, bei dem Qualität, Schnelligkeit, Kundennähe und Verantwortung Hand in Hand gehen.

business-on.de: Was raten Sie jungen Unternehmerinnen und Unternehmern, die in die Beauty-Branche einsteigen wollen?

Melanie Kühnel: Die Beauty-Branche ist nach wie vor spannend, kreativ und bietet viele Möglichkeiten – aber der Einstieg ist heute deutlich anspruchsvoller als noch vor einigen Jahren. Wer diesen Weg gehen möchte, sollte sich bewusst sein, dass rechtliche Rahmenbedingungen sich ständig ändern und immer komplexer werden. Eine enge Zusammenarbeit mit einem Steuerberater ist daher ebenso wichtig wie eine juristische Begleitung, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein.

Zudem ist Flexibilität entscheidend: Trends, Plattformen und Kundenbedürfnisse wandeln sich rasant – wer hier erfolgreich sein möchte, muss bereit sein, sich schnell anzupassen. Wichtig ist auch, nicht nur von der Leidenschaft für Beauty zu leben, sondern betriebswirtschaftlich zu denken und professionell zu handeln.

Mein Rat: Informiert euch gut, plant realistisch, lasst euch beraten – und habt Mut zur Innovation, ohne dabei die rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen aus den Augen zu verlieren.

Aber: Wenn man sich bewusst für diesen Schritt entscheidet, kann man einer wirklich erfüllenden und schönen Arbeit nachgehen. Die tägliche Beschäftigung mit farbenfrohen Produkten, das ausgiebige Testen, um nur das Beste ins Sortiment zu nehmen, und vor allem der direkte Kontakt mit den Kunden – das alles macht unglaublich viel Freude. Nicht selten entstehen aus diesen Kontakten sogar echte Freundschaften – und das ist etwas ganz Besonderes.

business-on.de: Abschließend, wie sehen Sie die Zukunft von MPK Nails in den kommenden fünf Jahren?

Melanie Kühnel: Wir blicken optimistisch in die Zukunft und hoffen, unsere Position am Markt weiter festigen und unseren Kundenkreis kontinuierlich ausbauen zu können. Dabei liegt unser Fokus nicht nur auf Wachstum, sondern auch auf Qualität und Kundennähe – beides möchten wir weiterhin in den Mittelpunkt stellen. Natürlich werden wir unser Sortiment ständig erweitern und neue, innovative Produkte einführen, die sowohl Profis als auch privaten Anwendern echten Mehrwert bieten.

Gleichzeitig ist uns bewusst, dass sich Trends und Anforderungen in der Beauty-Branche schnell ändern – daher bleiben wir flexibel, offen und neugierig. Auch im Bereich Nachhaltigkeit möchten wir in den kommenden Jahren weitere Schritte gehen, sei es bei Verpackungen oder im Versandprozess.

Ein großes Ziel ist es außerdem, unsere Community noch stärker einzubinden – sei es über Social Media, unsere Gruppen oder kreative Aktionen.

Wir möchten den Austausch fördern, Inspiration liefern und unsere Kunden aktiv in unsere Weiterentwicklung einbeziehen. Auch das Thema Schulung und Wissenstransfer wird künftig noch mehr Raum einnehmen, um unser Fachwissen zu teilen und weiterzugeben.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Kurz gesagt: MPK Nails soll weiterhin nicht nur ein Shop, sondern eine starke Marke mit Herz, Persönlichkeit und echtem Mehrwert für die Kunden sein.

business-on.de: Vielen Dank, Frau Kühnel, dass Sie sich die Zeit für dieses ausführliche Gespräch genommen haben. Wir schätzen die spannenden und ausführlichen Einblicke, die Sie uns in MPK Nails, seine Philosophie und die Zukunftspläne gegeben haben. Ihre Ausführungen zeigen deutlich, wie wichtig Innovation, Qualität und Kundenzufriedenheit für den Erfolg Ihres Unternehmens sind. Wir wünschen Ihnen und Ihrem Team weiterhin viel Erfolg und freuen uns darauf, die weitere Entwicklung von MPK Nails zu verfolgen.

Bidquella: Foto von RDNE Stock project