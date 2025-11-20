Interview mit Albert P. Ankenbauer: Steuern verstehen, Zukunft gestalten – Warum strategische Steuerberatung heute wichtiger ist als je zuvor

Steuern sind weit mehr als nur Zahlen auf einem Formular sie spiegeln unternehmerische Entscheidungen, Investitionen und Zukunftsstrategien wider. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, steigender regulatorischer Anforderungen und digitaler Veränderungen stehen Unternehmer und Privatpersonen zunehmend vor der Frage, wie sie ihre steuerlichen Verpflichtungen nicht nur erfüllen, sondern aktiv gestalten können.

Ein Experte, der seit vielen Jahren Unternehmen und Privatmandanten in dieser komplexen Welt begleitet, ist Albert P. Ankenbauer. Der erfahrene Steuerberater in Wasserburg am Inn unterstützt seine Mandanten mit Fachwissen, Weitblick und persönlicher Beratung. In seiner Kanzlei legt er besonderen Wert auf Transparenz, Vertrauen und langfristige Zusammenarbeit denn nur so entsteht ein umfassendes Verständnis für die individuellen Ziele und Herausforderungen jedes einzelnen Mandanten.

Die Steuerkanzlei Ankenbauer versteht sich nicht nur als Dienstleister, sondern als strategischer Partner, der seinen Klienten hilft, Chancen zu erkennen und steuerliche Spielräume bestmöglich zu nutzen. Dabei spielt die Digitalisierung eine immer größere Rolle: Digitale Buchführung, automatisierte Abläufe und elektronische Kommunikation schaffen Effizienz und entlasten Mandanten spürbar.

Albert P. Ankenbauer betont, dass Steuerberatung heute weit über die reine Deklarationsarbeit hinausgeht. Es geht um Zukunftsgestaltung, um die richtige Balance zwischen Sicherheit, Wachstum und steuerlicher Optimierung. Besonders mittelständische Unternehmen profitieren von einer Beratung, die individuelle Strukturen berücksichtigt und aktiv zu unternehmerischen Entscheidungen beiträgt.

Wir haben mit Albert P. Ankenbauer über die Entwicklungen in der Steuerberatung, die wachsende Bedeutung digitaler Prozesse und die Rolle von Vertrauen und Verantwortung in seinem Berufsalltag gesprochen.

business-on.de: Herr Ankenbauer, wie hat sich die Steuerberatung in den letzten Jahren verändert insbesondere im Zuge der Digitalisierung?

Albert P. Ankenbauer: Die Steuerberatung ist heute weit digitaler, vernetzter und strategischer als noch vor wenigen Jahren. Prozesse, die früher manuell waren, laufen jetzt automatisiert über digitale Plattformen wie DATEV. Besonders durch DATEV Unternehmen online hat sich die Zusammenarbeit mit Mandanten stark vereinfacht Belege, Auswertungen und Kommunikation erfolgen digital und in Echtzeit. Dadurch bleibt mehr Zeit für das, was wirklich zählt: individuelle Beratung und strategische Planung.

business-on.de: Welche Vorteile sehen Sie für Mandanten durch die zunehmende Digitalisierung von Buchführung und Steuererklärungen?

Albert P. Ankenbauer: Mandanten profitieren von höherer Effizienz, Transparenz und Aktualität. Mit digitalen Lösungen und der Einführung der E-Rechnung werden Belege schneller verarbeitet und Fehlerquellen reduziert. Über DATEV Unternehmen online haben Mandanten jederzeit Zugriff auf ihre aktuellen Zahlen und können Entscheidungen auf einer sicheren, tagesaktuellen Datenbasis treffen. Das spart nicht nur Zeit, sondern stärkt auch die finanzielle Steuerung im Unternehmen.

business-on.de: Worauf legen Sie bei der Betreuung Ihrer Mandanten besonders großen Wert?

Albert P. Ankenbauer: Auf Vertrauen, Verständlichkeit und digitale Kompetenz. Uns ist wichtig, dass Mandanten die Vorteile der Digitalisierung aktiv nutzen können. Deshalb begleiten wir sie Schritt für Schritt von der Einführung der E-Rechnung bis zur sicheren Anwendung digitaler Systeme. Eine enge, persönliche Zusammenarbeit bleibt dabei zentral, denn Technologie ersetzt nicht den menschlichen Austausch.

business-on.de: Welche typischen Herausforderungen beobachten Sie aktuell bei mittelständischen Unternehmen?

Albert P. Ankenbauer: Viele Mittelständler stehen vor der Herausforderung, ihre Buchhaltung an die neuen gesetzlichen Vorgaben wie die E-Rechnungspflicht anzupassen und gleichzeitig ihre Prozesse effizient zu gestalten. Oft fehlt intern das Know-how oder die Zeit für den digitalen Wandel. Hier unterstützen wir aktiv mit praxisnaher Einführung digitaler Tools, Schulungen und einer auf das Unternehmen zugeschnittenen Prozessoptimierung.

business-on.de: Wie wichtig ist strategische Steuerplanung für langfristigen wirtschaftlichen Erfolg?

Albert P. Ankenbauer: Strategische Steuerplanung ist ein entscheidender Erfolgsfaktor. Wer seine steuerlichen Möglichkeiten kennt und digital auswertet, kann frühzeitig Chancen nutzen und Risiken vermeiden. Durch automatisierte Auswertungen und transparente Datenbasis lassen sich Szenarien besser planen etwa bei Investitionen, Nachfolgen oder Liquiditätsstrategien. Vorausschauendes Handeln schafft Sicherheit und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit.

business-on.de: Wie sehen Sie die Zukunft der Steuerberatung und welche Rolle möchten Sie mit Ihrer Kanzlei in Wasserburg am Inn dabei spielen?

Albert P. Ankenbauer: Die Zukunft der Steuerberatung ist klar digital, aber sie bleibt menschlich. Automatisierte Prozesse und künstliche Intelligenz werden Routinearbeiten erleichtern, doch Beratung, Vertrauen und strategisches Denken bleiben unersetzlich. Mit unserer Kanzlei in Wasserburg möchten wir diesen Weg aktiv mitgestalten als digital kompetenter Partner, der moderne Technik wie DATEV Unternehmen online nutzt, ohne den persönlichen Kontakt aus den Augen zu verlieren.

business-on.de: Herr Ankenbauer, wir danken Ihnen herzlich für das Gespräch und die wertvollen Einblicke. Es zeigt sich, dass moderne Steuerberatung weit über Zahlen hinausgeht sie ist ein entscheidender Faktor für Stabilität, Wachstum und nachhaltigen Erfolg

Quelle: Foto von Van Tay Media