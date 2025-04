OMR Festival 2025: Wie die Agentur REBELBUZZ aus Barcelona kreatives Influencer-Marketing umsetzt

Influencer-Marketing ist längst mehr als ein kurzfristiger Hype – es ist ein entscheidender Bestandteil moderner Markenkommunikation. Auf dem OMR Festival 2025, einem der bedeutendsten Branchenevents für digitales Marketing im deutschsprachigen Raum, zeigt die Agentur REBELBUZZ, wie strategisches Influencer-Marketing heute funktioniert: kreativ, datengetrieben und immer am Puls der Zeit. Als Aussteller mit eigenem Stand gibt REBELBUZZ Einblicke in ihre Methodik, Technologie und Erfolgsbeispiele.

Gegründet in Barcelona von dem deutschen Unternehmer Michael B. Ayala, hat sich REBELBUZZ auf die Zusammenarbeit mit Unternehmen aus dem DACH-Raum spezialisiert. Dabei bringt das Team nicht nur kulturelles Feingefühl und sprachliche Nähe mit, sondern auch frische Ideen aus einer der kreativsten Städte Europas. Wer also die Zukunft des Influencer-Marketings verstehen – und aktiv gestalten – möchte, sollte sich diese Begegnung auf dem OMR Festival nicht entgehen lassen.

Ob Markenkommunikation, Leadgenerierung oder Community-Stärkung: REBELBUZZ zeigt, wie digitale Kommunikation durch smarte Technologie und emotionales Storytelling zu echten Ergebnissen führt. Die Agentur steht exemplarisch für eine neue Generation von Dienstleistern – kreativ, international, technologiebasiert. Und vor allem: nah dran an den Herausforderungen und Zielen moderner Marken.

OMR Festival 2025 – der Hotspot für die digitale Marketingwelt

Am 6. und 7. Mai 2025 verwandelt sich die Messe Hamburg erneut in das Epizentrum der digitalen Wirtschaft: Das OMR Festival öffnet seine Tore für über 67.000 Besucherinnen, mehr als 800 Speakerinnen und über 1.000 Aussteller und Partner. Mit einer Mischung aus Keynotes, Masterclasses, Side Events und Konzerten bietet das Festival eine Plattform für den Austausch von Wissen, Inspiration und Networking auf höchstem Niveau.

Das OMR Festival hat sich als Pflichttermin für Marketingprofis etabliert. Mit einer beeindruckenden Vielfalt an Themen, von digitalem Marketing über Popkultur bis hin zu Politik und Sport, bietet das Festival eine einzigartige Gelegenheit, aktuelle Trends zu entdecken und wertvolle Kontakte zu knüpfen. Die Teilnahme von Top-Speakern wie NBA-Legende und Brand Ambassador Dirk Nowitzki und Ex-Apple-Retail-Chefin Angela Ahrendts unterstreicht die Bedeutung des Events.​

Unter den zahlreichen Ausstellern sticht die REBELBUZZ Agentur hervor. Gegründet im Jahr 2022 in Barcelona, hat sich REBELBUZZ auf kreatives Influencer-Marketing spezialisiert und bietet ihre Dienstleistungen insbesondere für den deutschsprachigen Raum an. Mit einem eigenen Stand in Halle B6, Stand F10, präsentiert sich die Agentur auf dem OMR Festival und lädt Marketingentscheider dazu ein, ihre Ansätze für besondere Kommunikation kennenzulernen.

Wer ist REBELBUZZ? Eine kreative Kommunikationsagentur mit Tech-DNA

REBELBUZZ ist eine kreative Kommunikationsagentur mit Sitz in Barcelona, die sich auf Influencer-Marketing, Community Management, Digitale PR sowie Sponsoring und Events spezialisiert hat. Die Agentur richtet sich insbesondere an Brands, Startups und Organisationen aus dem DACH-Raum und bietet ihre Dienstleistungen in deutscher Sprache an. Das Team kombiniert kreative Ideen mit technologischer Expertise, um maßgeschneiderte Kampagnen zu entwickeln, die sowohl authentisch als auch wirkungsvoll sind.​

Zum Team von REBELBUZZ gehört Nina Poggemann, Influencer Marketing Managerin, die sehr viel Erfahrung im Influencer Marketing mitbringt. Mit ihrer Expertise und ihrem Engagement trägt sie dazu bei, dass REBELBUZZ innovative und effektive Kampagnen für ihre Kunden umsetzt.

Das Serviceportfolio von REBELBUZZ: Kreativität trifft auf Strategie und Werte

Die Kommunikationsagentur REBELBUZZ steht für ein modernes Verständnis von Markenkommunikation, das kreative Ansätze mit datengetriebener Präzision verbindet. Ihr Portfolio umfasst vier zentrale Leistungsbereiche, die aufeinander abgestimmt und individuell kombinierbar sind. Im Zentrum steht dabei stets das Ziel, Marken mit ihrer Zielgruppe auf Augenhöhe zu verbinden – authentisch, kreativ und wirksam.

Influencer Marketing: Authentische Markenbotschaften durch strategische Partnerschaften

Influencer Marketing ist längst kein Trend mehr, sondern fester Bestandteil der Markenstrategie. REBELBUZZ geht hier einen entscheidenden Schritt weiter: Die Agentur nutzt modernste Matching-Technologien, um Marken mit den richtigen Influencern zusammenzubringen – jenen, die nicht nur zur Zielgruppe passen, sondern deren Werte und Kommunikationsstil auch mit der Marke harmonieren.

Dabei basiert die Zusammenarbeit nicht auf reiner Reichweite, sondern auf der Qualität der Beziehung zwischen Influencer und Community. Die eingesetzte Softwarelösung ermöglicht eine präzise Analyse von Zielgruppen, Engagement-Raten und Content-Qualität. So entstehen Kampagnen, die nicht wie Werbung wirken, sondern wie echte Empfehlungen oder Unterhaltungsformate – mit Effekt auf Brand Awareness, Markenimage und letztlich auch auf die Conversion Rates im Marketing-Mix.

Durch ihre fundierte Marktkenntnis – insbesondere im DACH-Raum – versteht REBELBUZZ die Feinheiten der kulturellen und sprachlichen Nuancen, was zu besonders wirksamen Kampagnen in deutschsprachigen Märkten führt.

Community Management: Aufbau und Pflege echter Markenloyalität

In einer zunehmend fragmentierten Medienwelt ist der Aufbau einer eigenen Community für Marken entscheidend. REBELBUZZ unterstützt Unternehmen dabei, digitale Räume zu schaffen, in denen echter Austausch und echte Verbindung stattfinden kann – sei es auf Social-Media-Plattformen, über exklusive Formate oder durch gezielte Interaktionen mit der Community.

Der Fokus liegt dabei auf der langfristigen Beziehungspflege: Online Communitys werden nicht nur aufgebaut, sondern aktiv betreut, analysiert und weiterentwickelt. Die Agentur nutzt dafür erprobte Tools und kreative Formate, um den Dialog zwischen Marke und Nutzer zu fördern. Ob Storytelling, Gamification-Elemente oder Co-Creation mit der Zielgruppe – REBELBUZZ versteht es, Marken erlebbar zu machen.

So wird aus einer Zielgruppe eine Fangemeinschaft – und aus Markenbekanntheit echte Markenbindung.

Digitale PR: Sichtbarkeit durch starke Medienpräsenz

Im Bereich Digitale PR verfolgt REBELBUZZ einen hybriden Ansatz: Klassische Medienarbeit trifft auf digitale Multiplikatoren. Die Agentur sorgt dafür, dass Marken dort stattfinden, wo ihre Zielgruppen unterwegs sind – in etablierten Online-Medien, in relevanten Blogs und in Print-Medien.

Das erfahrene PR-Team entwickelt maßgeschneiderte Strategien zur Positionierung und bringt Markenbotschaften in die Medien – ob als Interview, Reportage, Expertenbeitrag oder andere innovative Formate. Besonders im Fokus: die Glaubwürdigkeit der Kommunikation.

Durch ein breites Netzwerk an Medienpartnern und eine datenbasierte Auswahl erzielt REBELBUZZ nicht nur Reichweite, sondern auch Vertrauen – ein entscheidender Faktor für Marken in der digitalen Ära.

Erlebnisse sind der Schlüssel zu emotionaler Markenbindung – und genau hier setzt REBELBUZZ mit seinem Event- und Sponsoring-Angebot an. Die Agentur konzipiert und realisiert Events, die echten Mehrwert für Marken und Zielgruppen schaffen.

Ob Launch-Events, Pop-Up-Erlebnisse, Creator-Events oder Roadshows: REBELBUZZ übernimmt die komplette Organisation – von der Idee über die Location-Auswahl bis hin zur Betreuung der teilnehmenden Influencer und Gäste. Auch das Sponsoring wird strategisch integriert, um Marken sichtbar zu machen, ohne aufdringlich zu wirken.

Ziel ist es stets, ein emotionales Markenerlebnis zu schaffen, das in Erinnerung bleibt – und in der Folge für organische Weiterverbreitung in den sozialen Medien sorgt. So wird jede Veranstaltung nicht nur zum Event, sondern zum Content-Motor.

Wie Influencer-Marketing funktioniert: Zwischen Reichweite, Vertrauen und Community

Influencer-Marketing lebt von der Glaubwürdigkeit. Nutzer:innen folgen Influencern nicht primär wegen Werbung, sondern weil sie deren Inhalte schätzen, deren Lebensstil inspirierend finden oder ihnen in bestimmten Themen Kompetenz zuschreiben. Genau an diesem Punkt setzt Influencer-Marketing an: Marken kooperieren mit Creators, um ihre Botschaft authentisch in relevante Zielgruppen zu transportieren – eingebettet in organischen Content.

Der Erfolgsfaktor liegt dabei in der Balance zwischen kreativer Freiheit und strategischer Steuerung. Gute Influencer-Kampagnen basieren auf einem klaren Briefing, das die Markenwerte vermittelt, lassen aber gleichzeitig Raum für den individuellen Stil des Influencers. Denn nur dann wirken Inhalte echt – und genau das ist der Schlüssel zur Wirkung: Empfehlungen von Personen, denen man vertraut, entfalten eine deutlich höhere Kauf- und Bindungsbereitschaft als klassische Werbung.

Die Rolle der Agentur: Strategie, Selektion und Erfolgsmessung

Für Unternehmen, die mit Influencer-Marketing starten oder es strategisch ausbauen möchten, ist eine spezialisierte Agentur wie REBELBUZZ ein wertvoller Partner. Denn erfolgreiches Influencer-Marketing ist mehr als nur die Auswahl eines Gesichts mit großer Reichweite. Es beginnt mit einer tiefgehenden Zielgruppenanalyse und der klaren Definition von KPIs – von Markenbekanntheit über Engagement bis hin zu konkreten Conversions.

Agenturen übernehmen die aufwendige Vorrecherche, prüfen potenzielle Influencer auf Authentizität, Zielgruppenpassung und bisherige Kooperationen und koordinieren die Kommunikation zwischen Marke und Creator. Darüber hinaus sorgen sie für ein professionelles Kampagnenmanagement: Von der Erstellung und Abstimmung der Briefings, der Content-Freigabe über die zeitliche Taktung bis hin zur Nachverfolgung der Ergebnisse. Mittels Performance-Tracking und Reportings kann so genau gemessen werden, was funktioniert – und was in Zukunft optimiert werden sollte.

Eine Agentur wie REBELBUZZ bringt dabei nicht nur das technische und operative Know-how mit, sondern auch das kreative Gespür, um Markenbotschaften in emotional wirksame Stories zu übersetzen. Das macht sie zu einem echten strategischen Partner im Influencer-Marketing – nicht nur für kurzfristige Kampagnen, sondern auch für langfristige Brand Building-Initiativen.

Influencer-Marketing auf dem nächsten Level: Technologie trifft Storytelling

Influencer-Marketing befindet sich im Wandel – weg von bloßer Reichweite, hin zu echter Relevanz und messbarem Impact. REBELBUZZ treibt diese Entwicklung maßgeblich voran, indem die Agentur technologische Präzision mit emotionalem Storytelling verbindet. Die Basis jeder Kampagne bildet eine fundierte Analyse: Mithilfe marktführender Softwarelösungen durchsucht REBELBUZZ tausende Creator-Profile nach Parametern wie Engagement-Rate, Zielgruppenaffinität, inhaltlicher Ausrichtung und früheren Kooperationen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Markenbotschaften nicht nur viele Menschen erreichen, sondern auch bei den richtigen Zielgruppen auf Resonanz stoßen. Dabei achtet die Agentur konsequent auf den sogenannten „Brand Fit“ – also die Übereinstimmung von Markenwerten und dem persönlichen Stil des Influencers. Das Ergebnis sind Partnerschaften, die glaubwürdig wirken und nachhaltiges Vertrauen schaffen.

Doch die technologische Komponente ist nur der Anfang. Was REBELBUZZ besonders macht, ist die Fähigkeit, echte Geschichten zu entwickeln. Kreatives Storytelling ist das Herzstück jeder Kampagne. Die Agentur arbeitet eng mit Marken und Influencern zusammen, um Inhalte zu schaffen, die nicht wie Werbung aussehen – sondern wie persönliche Empfehlungen, die inspirieren, informieren oder unterhalten. Dabei entstehen Formate, die sich nahtlos in den Content-Flow der Influencer einfügen und hohe Interaktionsraten erzielen. Der thematische Spannungsbogen, die Gestaltung der Inhalte und der Call-to-Action werden so konzipiert, dass sie auf die Kommunikationsziele der Marke einzahlen – sei es Reichweitenaufbau, Community-Wachstum oder Lead-Generierung.

Wie solche Kampagnen in der Praxis aussehen könnten, lässt sich an typischen Szenarien veranschaulichen: etwa einer Social-Media-Challenge für ein nachhaltiges Modelabel, bei der Mikro-Influencer ihre Follower zur aktiven Beteiligung motivieren. Oder an der gezielten Zusammenarbeit mit Fitness- und Health-Influencern beim Markteintritt eines digitalen Gesundheitsprodukts. Solche fiktiven Beispiele verdeutlichen, wie REBELBUZZ datenbasiertes Targeting, kreative Exzellenz und strategisches Fingerspitzengefühl miteinander kombiniert – und dadurch Influencer-Marketing auf das nächste Level hebt.

Auf Tuchfühlung mit REBELBUZZ: Standbesuch auf dem OMR Festival

Wer sich einen authentischen Eindruck von der Arbeitsweise und Innovationskraft von REBELBUZZ verschaffen möchte, sollte beim OMR Festival 2025 unbedingt in Halle B6, Stand F10 vorbeischauen. Dort präsentiert sich das Team nicht nur als klassischer Aussteller, sondern als echter Gesprächspartner auf Augenhöhe – offen, nahbar und mit einer klaren Mission: Marken zu helfen, sich im digitalen Raum stärker zu positionieren.

Der Stand von REBELBUZZ ist weit mehr als eine Infofläche – er ist ein kreativer Begegnungsraum. Wer mehr über Community-Aufbau, kreative Content-Konzepte oder PR-Taktiken erfahren möchte, wird hier fündig – direkt im Austausch mit den Köpfen hinter der erfolgreichen Agentur.

Für Markenverantwortliche bietet sich damit eine wertvolle Gelegenheit: Statt abstrakter Werbeversprechen gibt es konkrete Beispiele aus der Praxis, die verdeutlichen, wie REBELBUZZ mit Kreativität und Technologie echten Mehrwert schafft. Zudem ist das Team offen für spontane Strategiegespräche, individuelle Fragen und Projektideen – ganz gleich, ob es um ein erstes Kennenlernen oder die Weiterentwicklung bestehender Konzepte geht.

Gerade in einem zunehmend komplexen Marktumfeld ist der persönliche Austausch auf dem OMR Festival eine willkommene Chance, die passende Agenturpartnerin zu finden. REBELBUZZ versteht die Herausforderungen von Unternehmen im DACH-Raum, agiert international und bringt dabei ein tiefes Verständnis für lokale Märkte mit. Der Besuch am Stand ist daher besonders für Entscheiderinnen und Entscheider relevant, die auf der Suche nach frischen Impulsen für ihr Markenwachstum sind – und dabei Wert auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit legen.

Warum REBELBUZZ genau die richtige Agentur für Marken aus dem DACH-Raum ist

Was REBELBUZZ von vielen anderen Influencer- und Kommunikationsagenturen unterscheidet, ist die tiefe Verankerung im deutschsprachigen Raum – trotz des internationalen Standortes in Barcelona. Die Agentur wurde von einem deutschen Gründer aufgebaut und versteht dadurch nicht nur die Sprache, sondern auch die kulturellen Feinheiten und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen von Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dieses Verständnis ist essenziell, wenn es um zielgerichtete Kampagnen geht, die Resonanz erzeugen sollen.

Ob Tonalität, Markenwahrnehmung oder Konsumverhalten – REBELBUZZ weiß, worauf es in der DACH-Region ankommt. Gleichzeitig bietet die Agentur durch ihren Sitz in Barcelona den entscheidenden Perspektivwechsel: Sie bringt kreative Impulse aus dem internationalen Umfeld mit, ohne den Bezug zur Zielgruppe zu verlieren. Marken profitieren so von einem frischen, internationalen Mindset – kombiniert mit lokalem Know-how.

Ein weiterer Vorteil: REBELBUZZ ist flexibel aufgestellt und unterstützt ihre Partner sowohl remote als auch vor Ort. Dank effizienter Prozesse und digitaler Tools kann die Zusammenarbeit ortsunabhängig erfolgen. Gleichzeitig lädt das Team regelmäßig Kund:innen nach Barcelona ein – sei es für strategische Workshops, Content-Produktion oder kreative Team-Offsites. Die hybride Arbeitsweise schafft Raum für intensive Kollaboration und persönlichen Austausch in einem kreativen Umfeld.

Barcelona Calling: Workation mit REBELBUZZ

Für viele Unternehmen ist Barcelona längst mehr als eine sonnige Metropole – sie ist zum Synonym geworden für inspirierendes Arbeiten in kreativer Umgebung. Genau diesen Spirit lebt REBELBUZZ. Die Agentur empfängt regelmäßig Kund:innen, die vor Ort nicht nur Strategien entwickeln, sondern auch neue Perspektiven gewinnen wollen.

Der Besuch bei REBELBUZZ wird so zur echten Workation: Vormittags Brainstorming in den lichtdurchfluteten Büros der Agentur, nachmittags Spaziergang am Strand oder Tapas mit dem Team – so entstehen nicht nur gute Ideen, sondern auch starke Beziehungen. Marketingverantwortliche können so Business mit Inspiration verbinden und sich im direkten Austausch mit den Expert:innen von REBELBUZZ auf die nächste Kampagne einstimmen.

Erfahrungswerte aus bisherigen Kundentreffen bestätigen: Die kreative Energie Barcelonas, gepaart mit der Professionalität von REBELBUZZ, erzeugt einen einzigartigen Flow, der in klassischen Büromeetings oft fehlt. Der Aufenthalt wird nicht als Geschäftsreise, sondern als kreativer Neuanfang empfunden – ein klarer Wettbewerbsvorteil in einer Branche, die ständig neue Impulse braucht.

Ausgezeichnete Arbeit: Mitgliedschaft im Bundesverband Influencermarketing & OMR Proud Partner

Vertrauen spielt im Influencer-Marketing eine zentrale Rolle – nicht nur zwischen Marke und Publikum, sondern auch zwischen Marke und Agentur. REBELBUZZ unterstreicht ihre Seriosität durch ihre aktive Mitgliedschaft im Bundesverband Influencermarketing e.V., einem der wichtigsten Gremien der Branche. Die Mitgliedschaft steht für Qualität, Transparenz und den Anspruch, sich stetig weiterzuentwickeln und ethische Standards zu wahren.

Darüber hinaus ist REBELBUZZ offiziell als Proud Partner von OMR 2025 ausgezeichnet worden – ein exklusives Prädikat, das nur ausgewählte Partner erhalten, die durch Innovation, Professionalität und Branchenrelevanz hervorstechen. Diese Auszeichnung ist nicht nur ein Qualitätssiegel, sondern auch ein sichtbares Zeichen dafür, dass REBELBUZZ im Herzen der digitalen Marketingelite angekommen ist.

Für Kund:innen bedeutet das: Sie arbeiten mit einer Agentur zusammen, die höchste Ansprüche an sich selbst stellt und deren Leistungen von führenden Branchenplattformen anerkannt werden. Eine Zusammenarbeit mit REBELBUZZ ist somit nicht nur ein Schritt in Richtung erfolgreicher Kampagnen, sondern auch ein Bekenntnis zu Verantwortung, Qualität und strategischer Weitsicht.

Fazit: REBELBUZZ jetzt kennenlernen – auf dem OMR Festival oder in Barcelona

Das OMR Festival bietet nicht nur Trends und Insights, sondern auch die Chance, starke Partner für die eigene Markenstrategie zu entdecken. REBELBUZZ gehört zweifellos dazu. Wer auf der Suche nach frischen Perspektiven, einem innovativen Sparringspartner und echten Lösungen für digitale Sichtbarkeit ist, sollte den direkten Austausch mit dem Team vor Ort nutzen.

Ob für ein erstes Kennenlernen, den Abgleich konkreter Projektideen oder als Impulsgeber für kommende Kampagnen – ein Besuch bei REBELBUZZ lohnt sich. Und für alle, die weiterdenken: Auch abseits der Messe öffnet die Agentur ihre Türen in Barcelona – für gemeinsame Projekte mit Weitblick und Kreativität.