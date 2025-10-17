Arbeitsrechtliche Risiken bei Remote Work: Das sollten Arbeitgeber beachten

Homeoffice, mobile Arbeit und Remote Work sind längst fester Bestandteil der modernen Arbeitswelt. Sie bieten Flexibilität, sparen Pendelzeiten und ermöglichen Unternehmen, Talente unabhängig vom Standort zu beschäftigen. Doch die neuen Arbeitsformen bringen auch arbeitsrechtliche Herausforderungen mit sich. Wer hier als Arbeitgeber keine klaren Regelungen trifft, riskiert rechtliche Unsicherheiten – von Arbeitszeiterfassung bis Datenschutz.

In solchen Fragen kann ein kompetenter Anwalt in Freilassing wertvolle Unterstützung bieten, um rechtssichere Verträge zu gestalten und Risiken frühzeitig zu vermeiden.

Arbeitszeit und Erreichbarkeit: klare Grenzen schaffen

Eines der häufigsten Probleme im Homeoffice betrifft die Arbeitszeit. Laut Arbeitszeitgesetz gilt auch im Remote Work dieselbe Regelung: Die tägliche Arbeitszeit darf grundsätzlich acht Stunden nicht überschreiten, mit maximal zehn Stunden in Ausnahmefällen. Gleichzeitig müssen Ruhezeiten eingehalten werden.

In der Praxis verschwimmen diese Grenzen jedoch leicht – etwa, wenn Mitarbeitende spät abends noch E-Mails beantworten oder sich früh morgens einloggen. Arbeitgeber sollten deshalb klare Vereinbarungen treffen:

Arbeitszeitfenster definieren: Wann gilt der Mitarbeitende als erreichbar, wann nicht?



Zeiterfassungssysteme nutzen: Digitale Tools helfen, gesetzliche Vorgaben einzuhalten.



Schulungen anbieten: Bewusstsein schaffen für Arbeitszeitrecht und Selbstorganisation.



So vermeiden Unternehmen Konflikte und stellen sicher, dass die Verantwortung für Pausen und Arbeitszeiten transparent geregelt ist.

Arbeitsschutz und Ergonomie im Homeoffice

Auch für das Homeoffice gelten die Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes. Arbeitgeber müssen sicherstellen, dass der Arbeitsplatz ergonomisch und gesundheitlich unbedenklich gestaltet ist. Das betrifft unter anderem Beleuchtung, Sitzmöbel, Bildschirmposition und Pausenregelung.

Zwar ist eine Vor-Ort-Prüfung in der privaten Wohnung meist nicht möglich, dennoch können Arbeitgeber durch Selbstchecks, Schulungsunterlagen oder Zuschüsse zur Ausstattung ihrer Fürsorgepflicht nachkommen. Eine Vereinbarung über die Bereitstellung oder Kostenerstattung von Bürostühlen, Monitoren oder Tastaturen ist empfehlenswert.

Regelmäßige Feedbackgespräche helfen zudem, Belastungen frühzeitig zu erkennen – besonders bei Mitarbeitenden, die dauerhaft remote arbeiten.

Der Schutz sensibler Daten gehört zu den größten rechtlichen Herausforderungen bei Remote Work. Arbeitgeber sind verpflichtet, sicherzustellen, dass personenbezogene Daten und Geschäftsgeheimnisse auch außerhalb des Büros geschützt sind.

Wichtige Maßnahmen sind:

Nutzung von VPN-Verbindungen und sicheren Passwörtern,



regelmäßige IT-Sicherheits-Trainings,



klare Zugriffsrechte und Trennung privater und beruflicher Geräte,



verschlüsselte Kommunikationswege.



Besonders relevant wird dies bei internationalen Teams, wenn Daten über Ländergrenzen hinweg ausgetauscht werden. Verstöße gegen die DSGVO können empfindliche Bußgelder nach sich ziehen – hier lohnt es sich, rechtzeitig juristischen Rat einzuholen.

Haftung und Unfallversicherung: Wer trägt das Risiko?

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Haftung bei Unfällen im Homeoffice. Grundsätzlich sind Beschäftigte auch zu Hause gesetzlich unfallversichert – allerdings nur, wenn der Unfall im unmittelbaren Zusammenhang mit der Arbeit steht.

Ein Sturz auf dem Weg zur Kaffeemaschine oder zur Toilette zählt in der Regel nicht dazu. Auch hier schafft eine klare Dokumentation und Kommunikation Sicherheit. Arbeitgeber sollten ihre Mitarbeitenden über den genauen Versicherungsschutz informieren und im Zweifel eine ergänzende Absicherung prüfen.

Vertragsgestaltung und Kontrollrechte

Damit Remote Work rechtssicher umgesetzt werden kann, empfiehlt sich eine schriftliche Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag. Diese sollte unter anderem folgende Punkte regeln:

Arbeitsort und Umfang der mobilen Tätigkeit



Arbeitszeiten und Erreichbarkeit



Bereitstellung und Nutzung von Arbeitsmitteln



Datenschutz und Sicherheitsmaßnahmen



Rückkehrrecht ins Büro oder Widerrufsrecht des Arbeitgebers



Auch Kontrollrechte des Arbeitgebers müssen rechtlich sauber formuliert sein. Zwar ist eine unangekündigte Überprüfung des Homeoffice-Arbeitsplatzes unzulässig, wohl aber können regelmäßige Statusgespräche und Leistungsbewertungen vereinbart werden.

Vertrauen als Grundlage moderner Arbeitskultur

Neben juristischen Aspekten entscheidet die Unternehmenskultur über den Erfolg von Remote Work. Vertrauen, Kommunikation und klare Ziele sind essenziell. Wer seine Mitarbeitenden ernst nimmt und gleichzeitig verbindliche Rahmenbedingungen schafft, profitiert langfristig von Motivation und Effizienz.

Arbeitgeber sollten Führungskräfte darauf vorbereiten, virtuelle Teams zu leiten und Konflikte früh zu erkennen. Eine gute Balance aus Freiheit und Verantwortung stärkt das Miteinander – und beugt rechtlichen wie menschlichen Problemen vor.

Fazit: Rechtssicherheit beginnt mit klaren Strukturen

Remote Work ist gekommen, um zu bleiben – doch rechtlich ist sie kein Selbstläufer. Arbeitgeber stehen in der Pflicht, Arbeitszeit, Datenschutz und Arbeitsschutz auch außerhalb des Büros zu gewährleisten.

Mit klaren Regeln, moderner Technik und juristischer Beratung lassen sich Risiken minimieren. So entsteht ein Arbeitsumfeld, das Flexibilität ermöglicht, ohne die rechtliche Sicherheit aus den Augen zu verlieren.

Wer sich dabei absichern möchte, sollte den Rat eines kompetenten Anwalts einholen – und sicherstellen, dass modernes Arbeiten nicht nur effizient, sondern auch rechtssicher gestaltet ist.

Quelle: Foto von Jan Baborák