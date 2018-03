Familienunternehmen sind das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Der Regionalvorsitzende von DIE FAMILIENUNTERNEHMER des Regionalkreis Nordrhein (Köln/ Bonn/ Leverkusen), Olaf Ziegs, spricht über seinen Unternehmerverband, warum Familienunternehmen für Deutschland so relevant sind und warum die Unterstützung mittelstandfreundlicher Politik für die deutsche Wirtschaft so wichtig ist.

Im Mittelpunkt der beratenden Tätigkeit von Paul Imhäuser stehen die Mitarbeiter von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Der Unternehmer aus Olpe ist Experte in Sachen Mitarbeiterführung und -bindung. In diesem Segment berät er Inhaber und Geschäftsführer von KMUS. Die können sich so auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und das wichtige Thema Personal quasi auslagern. Denn wer gutes Personal haben will – Stichwort Fachkräftemangel und Alterspyramide – muss sich als attraktiver Arbeitgeber präsentieren.

