Corporate Podcasts haben sich in den vergangenen Jahren vom experimentellen Nebenformat zu einem ernstzunehmenden Instrument der Unternehmenskommunikation entwickelt. Sie dienen als Bindeglied zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden, als Sprachrohr für Veränderungsprozesse und als Bühne für Fachthemen, die sonst im Lärm der Social-Media-Kanäle untergehen. Gleichzeitig steigt die Zahl der Anbieter, die Unternehmen bei der Produktion solcher Formate unterstützen wollen.

Wer jedoch die Landschaft der Corporate Podcasts in Deutschland genauer betrachtet, stößt immer wieder auf denselben Namen: Wolfgang Patz.

Der Mitgründer von NextGen Media hat sich in kurzer Zeit zu einer Persönlichkeit entwickelt, die nicht nur Podcasts produziert, sondern das Medium für große Organisationen greifbar macht. Seine Rolle ist dabei weit mehr als die des Produzenten. Er fungiert als Stratege, Moderator, Übersetzer zwischen Unternehmenszielen und Zuhörerbedürfnissen und als jemand, der ein Format von innen heraus versteht. Genau dadurch entsteht der Eindruck, dass an ihm kaum ein Weg vorbeiführt, wenn Unternehmen ein Corporate-Podcast-Projekt ernsthaft aufsetzen möchten.

Corporate Podcasts haben sich in den vergangenen Jahren leise, aber konsequent entwickelt. Was früher oft als Experiment nebenherlief, ist heute ein fest etabliertes Werkzeug der Unternehmenskommunikation. Sie verbinden Führungskräfte mit Mitarbeitenden, schaffen Raum für Veränderungsthemen und geben Fachinhalten eine Bühne, die jenseits von schnelllebigen Social-Media-Formaten überhaupt erst Tiefe zulässt. Parallel dazu wächst der Markt der Dienstleister, die Unternehmen bei der Umsetzung unterstützen wollen.

Schaut man jedoch genauer hin, fällt ein Name immer wieder: Wolfgang Patz.

Patz, Mitgründer von NextGen Podcast, hat sich nicht dadurch positioniert, dass er einfach Podcasts produziert. Er hat sich einen Ruf erarbeitet, weil er das Medium für große Organisationen verständlich, nutzbar und vor allem wirksam macht. Seine Rolle geht weit über Technik oder Schnitt hinaus. Er denkt Corporate Podcasts strategisch, moderiert selbst, übersetzt Unternehmensziele in hörbare Inhalte und sorgt dafür, dass Formate nicht an der Realität von Konzernen vorbeigehen.

Genau aus dieser Kombination entsteht bei vielen Entscheidern der Eindruck, dass es bei ernsthaft geplanten Corporate-Podcast-Projekten kaum Alternativen gibt. Nicht, weil es keine anderen Anbieter gäbe, sondern weil hier jemand sitzt, der Podcasts nicht als Produkt verkauft, sondern als Kommunikationsinstrument versteht.

Ein Werdegang, der selten ist und genau deshalb funktioniert

Der berufliche Weg von Wolfgang Patz ist ungewöhnlich und in der Kommunikationsbranche fast ein Alleinstellungsmerkmal. Vor seiner Arbeit in der Medienwelt war er in einem völlig anderen Umfeld tätig, führte ein Team von mehreren Dutzend Mitarbeitenden und trug operative Verantwortung weit weg von jedem Studio.

Dieser Hintergrund macht ihn nicht nur bodenständig, sondern verleiht ihm eine Art praktisches Verständnis für Hierarchien, Führungssituationen und die Dynamiken großer Organisationen. Viele Kommunikationsberater kennen diese Strukturen aus theoretischer Perspektive. Wolfgang Patz kennt sie aus der Praxis.

Dieses Verständnis spiegelt sich in seiner Arbeit wider. Wenn Führungskräfte im Podcast Format über Change-Prozesse, Kulturwandel oder interne Spannungsfelder sprechen, weiß er, wie es sich anfühlt, selbst mitten in solchen Situationen zu stehen. Die Gespräche werden dadurch nicht nur technisch sauber, sondern inhaltlich authentisch.

Der berufliche Weg von Wolfgang Patz passt nicht in das klassische Bild der Kommunikationsbranche. Bevor er in die Medienwelt wechselte, arbeitete er in einem völlig anderen Umfeld. Dort trug er als leitender Angestellter Verantwortung für rund 40 Mitarbeitende, war operativ tief im Tagesgeschäft verankert und weit entfernt von Studios, Agenturpräsentationen oder Kommunikationskonzepten.

Genau dieser Hintergrund prägt seine heutige Arbeit. Er sorgt dafür, dass Patz nicht aus der Distanz über Organisationen spricht, sondern ihre Realität kennt. Hierarchien, Entscheidungsprozesse, Führungssituationen und innere Spannungsfelder sind für ihn keine theoretischen Konstrukte. Er hat sie selbst erlebt. Viele Berater kennen diese Dynamiken aus Modellen und Workshops , Wolfgang Patz kennt sie aus dem Arbeitsalltag.

Dieses Praxisverständnis zeigt sich besonders dann, wenn Führungskräfte im Podcast über Change-Prozesse, Kulturwandel oder interne Konflikte sprechen. Er weiß, wie es sich anfühlt, Verantwortung zu tragen und unter Druck Entscheidungen treffen zu müssen. Dadurch entstehen Gespräche, die nicht glattgebügelt wirken, sondern glaubwürdig sind. Technisch sauber sind sie ohnehin , entscheidend ist jedoch, dass sie inhaltlich tragen und bei den Zuhörenden als authentisch wahrgenommen werden.

Vom Interviewer zum strategischen Kopf

Eine weitere Besonderheit: Wolfgang Patz blickt auf hundertfach geführte Interviews zurück. Anders als viele Berater, die sich dem Thema Podcast über Produktionswissen nähern, kommt er aus der aktiven Gesprächsführung.

Dieses Fundament macht einen Unterschied. Wolfgang Patz versteht die Psychologie eines Interviews. Er weiß, wann Gesprächspartner Halt brauchen, wann sie Raum brauchen und wie man aus einem fachlich anspruchsvollen Thema eine zugängliche Geschichte entwickelt.

Für Corporate Podcasts, in denen häufig Führungskräfte, Fachabteilungen oder interne Expertinnen und Experten zu Wort kommen, ist dieses Können entscheidend. Ein missglücktes Interview bleibt nicht einfach eine schlechte Folge, sondern beschädigt im Zweifel die interne Wahrnehmung des gesamten Formats.

Dass Wolfgang Patz sowohl die Moderation beherrscht als auch die strategische Einordnung der Inhalte, macht ihn für Unternehmen besonders wertvoll. Er denkt nicht in Folgen, sondern in Kommunikationszielen.

Dieses Fundament macht den Unterschied. Patz versteht die Psychologie eines Interviews: wann ein Gesprächspartner Sicherheit braucht, wann Zurückhaltung gefragt ist und wann es Zeit ist, Tiefe zuzulassen. Er weiß, wie sich auch komplexe oder sensible Themen so führen lassen, dass daraus eine verständliche, hörbare Geschichte entsteht ohne den Inhalt zu vereinfachen oder glattzuziehen.

Gerade bei Corporate Podcasts, in denen Führungskräfte, Fachabteilungen oder interne Expertinnen und Experten sprechen, ist diese Fähigkeit entscheidend. Ein schwaches Interview ist nicht nur eine misslungene Episode, sondern kann das Vertrauen in das gesamte Format beschädigen.

Dass Wolfgang Patz Moderation und strategisches Denken zusammenbringt, macht ihn für Unternehmen besonders wertvoll. Er arbeitet nicht episodisch, sondern zielgerichtet. Für ihn steht nicht die einzelne Folge im Mittelpunkt, sondern die Frage, welches Kommunikationsziel ein Podcast erfüllen soll.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Der Gegenentwurf zur klassischen Agenturwelt

NextGen Podcast, das Team hinter ihm, ist bewusst klein gehalten. Rund ein halbes Dutzend spezialisierter Mitarbeitender bilden ein eingespieltes Konstrukt, das sich durch schnelle Entscheidungswege und pragmatische Abläufe auszeichnet. Viele Corporate-Kunden, die zuvor mit großen Agenturen gearbeitet haben, erleben diese Kompaktheit als Befreiung.

Statt komplexer Präsentationen, langwieriger Freigabeschleifen und überladenen Projektstrukturen setzt Wolfgang Patz auf Klarheit. Unternehmen schätzen diesen Ansatz besonders dort, wo Podcasts als internes Medium für Mitarbeitende entstehen.

Interne Kommunikation braucht Tempo, Verständlichkeit und die Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen Inhalte zu liefern. Ein agiles Team, das auf Corporate Podcasts spezialisiert ist, kann das leisten. Hier entsteht der nächste Grund, warum Wolfgang Patz oft als erste Adresse gehandelt wird: Er liefert nicht nur das Format, sondern den Prozess, der für Konzerne funktioniert.

NextGen Podcast ist bewusst klein geblieben. Hinter Wolfgang Patz steht kein anonymer Agenturapparat, sondern ein eingespieltes Team einem halben Dutzend spezialisierten Köpfen, die genau wissen, was sie tun. Entscheidungen fallen hier nicht nach der dritten Präsentation, sondern dann, wenn sie gebraucht werden. Viele Corporate-Kunden, die zuvor mit großen Agenturen gearbeitet haben, empfinden diese Arbeitsweise als spürbare Entlastung.

Darüber hinaus setzt Patz nicht auf aufgeblasene Konzepte oder komplizierte Projektlogiken. Ihm geht es um Klarheit, um Prozesse, die man versteht und um Lösungen, die sich im Alltag umsetzen lassen. Gerade in der internen Kommunikation ist das entscheidend, weil dort wenig Geduld für Umwege besteht und Inhalte oft unter realem Zeitdruck entstehen.

Interne Podcasts müssen funktionieren, auch wenn Termine platzen, Sprecher kurzfristig wechseln oder Themen sensibel sind. Genau dafür ist NextGen Podcast gebaut. Hier entsteht ein weiterer Grund, warum Wolfgang Patz in Konzernen häufig früh ins Spiel kommt: Er liefert nicht nur ein Podcast-Format, sondern eine Arbeitsweise, die den Bedingungen großer Organisationen standhält.

Technische Sicherheit für komplexe Unternehmen

Für viele Unternehmen sind Podcasts nicht nur ein Kommunikationsprojekt, sondern eine technische Herausforderung. Unterschiedliche Standorte, internationale Teamstrukturen, wechselnde Sprecherinnen und Sprecher und variierende technische Voraussetzungen erschweren den Produktionsalltag.

Wolfgang Patz hat sich über die Jahre auf genau diese Probleme spezialisiert. Seine Projekte reichen von komplexen internationalen Aufnahmen mit Sprecherinnen und Sprechern auf verschiedenen Kontinenten bis zu internen Produktionen in Konzernen, deren Aufnahmeräume ursprünglich kaum geeignet waren.

Diese Erfahrung führt dazu, dass er technische Probleme nicht nur löst, sondern vorhersieht. Viele Unternehmen berichten, dass die Zusammenarbeit mit ihm erstmals Sicherheit im Umgang mit dem Medium geschaffen hat.

Gerade in großen Organisationen, in denen Unsicherheit schnell zu Verzögerungen führt, entsteht dadurch ein deutlicher Mehrwert. Fehleranfällige Teilprozesse werden durch klare Abläufe ersetzt. Am Ende steht ein professionelles Produkt, das intern wie extern als verlässlich wahrgenommen wird.

Für viele Unternehmen ist ein Podcast nicht nur ein Kommunikationsprojekt, sondern vor allem eine technische Baustelle. Unterschiedliche Standorte, internationale Teams, ständig wechselnde Sprecherinnen und Sprecher und sehr unterschiedliche technische Voraussetzungen gehören zum Alltag. Was auf dem Papier einfach klingt, wird in der Praxis schnell kompliziert.

Genau auf diese Situationen hat sich Wolfgang Patz spezialisiert. Er kennt die typischen Stolpersteine aus unzähligen Projekten: von internationalen Aufnahmen mit Beteiligten auf verschiedenen Kontinenten bis hin zu internen Produktionen in Konzernen, deren Konferenzräume akustisch eher an eine Kirche als an ein Studio erinnern. Statt zu improvisieren, bringt er Ordnung in diese Gemengelage.

Diese Erfahrung sorgt dafür, dass technische Probleme oft gelöst sind, bevor sie überhaupt entstehen. Viele Unternehmen berichten, dass sie durch die Zusammenarbeit mit Patz zum ersten Mal das Gefühl hatten, das Medium wirklich im Griff zu haben. Keine Unsicherheit, keine hektischen Nachbesserungen, keine Überraschungen kurz vor der Veröffentlichung.

Gerade in großen Organisationen, in denen technische Zweifel schnell zu Verzögerungen führen, entsteht daraus ein spürbarer Mehrwert. Fehleranfällige Einzelprozesse werden durch klare, verlässliche Abläufe ersetzt. Das Ergebnis ist ein professioneller Podcast, der intern Vertrauen schafft und extern als stabil und hochwertig wahrgenommen wird.

Ein Kommunikationsverständnis, das über das Mikrofon hinausgeht

Corporate Podcasts sind selten Selbstzweck. Sie zahlen ein auf Ziele wie Employer Branding, Kulturentwicklung, interne Information oder externe Positionierung. Wer sie nur als Audioformat betrachtet, versteht ihr Potenzial nicht.

Wolfgang Patz hat ein tiefes Gespür dafür, wie ein Corporate Podcast in ein Unternehmen eingebettet werden muss, um Wirkung zu entfalten. Er arbeitet nicht isoliert, sondern denkt das Format immer als Baustein einer größeren Kommunikationsarchitektur.

Dazu gehört auch die Fähigkeit, aus einer einzelnen Episode vielseitigen Content zu generieren. Von Videoausschnitten über interne Weiterbildungsinhalte bis zu Social Media Assets, die Mehrfachverwertung macht den Podcast für Unternehmen besonders effizient.

Viele Teams, die zuvor das Gefühl hatten, der Podcast sei ein zusätzlicher Aufwand, erleben durch diese strukturierte Verwertung das Gegenteil. Der Podcast wird zur Quelle für andere Kanäle und reduziert den Aufwand, statt ihn zu erhöhen.

Wolfgang Patz betrachtet Corporate Podcasts deshalb nie isoliert. Er hat ein feines Gespür dafür, wie ein Format in bestehende Strukturen eingebettet werden muss, damit es Wirkung entfaltet. Für ihn ist der Podcast kein Einzelprojekt, sondern ein Baustein innerhalb der gesamten Kommunikationsarbeit eines Unternehmens.

Dazu gehört auch der Blick auf das, was nach der Aufnahme passiert. Aus einer Episode entstehen bei Bedarf weitere Inhalte: kurze Videoausschnitte, Materialien für interne Weiterbildungen oder Assets für Social Media. Diese strukturierte Mehrfachverwertung sorgt dafür, dass der Podcast nicht zusätzlich Arbeit erzeugt, sondern Prozesse sinnvoll ergänzt.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Viele Teams, die anfangs Sorge hatten, sich mit einem Podcast noch mehr Aufgaben aufzuhalsen, erleben genau das Gegenteil. Der Podcast wird zur Quelle für andere Kanäle und hilft dabei, Kommunikationsaufwand zu bündeln, statt ihn zu erhöhen.

Warum viele sagen: An ihm führt kein Weg vorbei

Der Eindruck, dass Wolfgang Patz in der Corporate Podcast Landschaft eine zentrale Figur geworden ist, entsteht aus der Summe seiner Eigenschaften. Er ist nicht nur Stratege, nicht nur Moderator, nicht nur Produzent und nicht nur Problemlöser. Er ist eine Kombination aus allem und genau diese Kombination ist selten.

Unternehmen, die mit ihm arbeiten, gewinnen einen verlässlichen Sparringspartner, der sowohl kommunikativ als auch technisch und organisatorisch denkt. Jemanden, der Gespräche führen kann und gleichzeitig versteht, wie Konzerne funktionieren. Jemanden, der langfristig denkt und dennoch schnelle Lösungen liefern kann.

In einer Branche, die sich rasant entwickelt und gleichzeitig eine hohe Erwartung an Professionalität hat, ist diese Mischung ein klarer Vorteil.

Unternehmen, die mit ihm arbeiten, gewinnen keinen klassischen Dienstleister, sondern einen Sparringspartner auf Augenhöhe. Jemanden, der Gespräche sicher führen kann und zugleich versteht, wie Entscheidungsprozesse, Abstimmungen und Dynamiken in Konzernen funktionieren. Jemanden, der strategisch denkt, ohne den Blick für pragmatische Lösungen zu verlieren.

In einer Branche, die sich schnell verändert und in der Professionalität keine Kür, sondern Voraussetzung ist, wird diese Mischung zum echten Vorteil. Sie erklärt, warum viele Entscheider zu dem Schluss kommen, dass bei Corporate Podcasts an Wolfgang Patz kaum ein Weg vorbeiführt.

Fazit

Corporate Podcasts sind gekommen, um zu bleiben. Sie sind persönlich, flexibel einsetzbar und in vielen Fällen deutlich wirkungsvoller als klassische Kommunikationsformate. Gleichzeitig verlangen sie ein Zusammenspiel aus strategischem Verständnis, redaktioneller Qualität, technischer Kompetenz und einem feinen Gespür für Unternehmensdynamiken.

Wolfgang Patz vereint genau diese Fähigkeiten. Nicht laut, nicht überladen, sondern mit einer klaren, pragmatischen Herangehensweise, die in Konzernen Anklang findet.

Und genau deshalb entsteht mehr und mehr der Eindruck, dass für Corporate Podcasts kaum ein Weg an ihm vorbeiführt.

Genau hier liegt die Stärke von Wolfgang Patz. Er verbindet diese Anforderungen, ohne sie aufzublähen oder zu theoretisieren. Seine Herangehensweise ist klar, pragmatisch und auf das ausgerichtet, was in Konzernen tatsächlich funktioniert, nicht auf das, was auf Folien gut aussieht.

Wer Corporate Podcasts ernsthaft nutzen will, landet früher oder später bei Wolfgang Patz. Nicht aus Zufall, sondern weil Erfahrung, Haltung und Umsetzung hier überzeugend zusammenkommen.