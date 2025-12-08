Die häufigsten Gründe für Berufsunfähigkeit 2025 – und warum sie jeden treffen können

Burnout, Depression oder Rückenschmerzen: Die unterschätzten Hauptursachen

Viele Menschen glauben noch immer, Berufsunfähigkeit treffe vor allem Handwerker oder Menschen mit körperlich belastenden Jobs. Die Realität sieht jedoch ganz anders aus. Über 75 Prozent aller Fälle entstehen nicht durch Unfälle oder einzelne körperliche Ereignisse, sondern durch Krankheiten – und davon sind alle Berufsgruppen betroffen, vom Büroangestellten über die Lehrkraft bis hin zur Führungskraft oder Selbstständigen.

Aktuelle Zahlen zeigen, dass psychische Belastungen, chronische Schmerzen und schwerwiegende Erkrankungen immer häufiger dazu führen, dass Menschen ihren Beruf dauerhaft oder über längere Zeit nicht mehr ausüben können. Genau diese Entwicklung macht deutlich, wie wichtig eine rechtzeitige und solide Absicherung geworden ist.

Psychische Erkrankungen: Der häufigste Grund für Berufsunfähigkeit

Mit einem Anteil von rund 36 Prozent stehen psychische Erkrankungen auch 2025 wieder an der Spitze der Berufsunfähigkeitsursachen – und ihr Anteil steigt weiter. Dazu gehören vor allem Depressionen, Burnout-Syndrome, Angst- und Panikstörungen oder posttraumatische Belastungsstörungen.

Diese Erkrankungen betreffen längst nicht mehr nur Menschen in sozialen, medizinischen oder pädagogischen Berufen. Auch Angestellte im Büro, Lehrkräfte, Manager oder Selbstständige geraten durch Dauerstress, hohen Erwartungsdruck, digitale Überlastung und mangelnde Erholung immer häufiger an ihre psychischen Grenzen. Hinzu kommen wirtschaftliche Unsicherheiten und gesellschaftliche Veränderungen, die viele Menschen zusätzlich belasten. Wer psychisch ausfällt, fällt heute oft über Monate oder Jahre aus dem Erwerbsleben – ein deutlicher Hinweis darauf, wie ernst dieses Risiko geworden ist.

Erkrankungen des Skelett- und Bewegungsapparates: Rückenschmerzen als Volkskrankheit

Mit knapp 18 Prozent folgen Erkrankungen des Bewegungsapparates auf Platz zwei – allen voran chronische Rückenprobleme, Bandscheibenvorfälle, Arthrose, Gelenkverschleiß oder rheumatische Beschwerden. Betroffen sind längst nicht nur körperlich arbeitende Menschen. Auch langes Sitzen, monotone Bewegungen oder Fehlhaltungen im Büro führen dazu, dass selbst vermeintlich leichte Tätigkeiten zu erheblichen gesundheitlichen Einschränkungen führen können. Die moderne Arbeitswelt mit langen Bildschirmzeiten trägt massiv dazu bei, dass Rückenschmerzen zur Volkskrankheit geworden sind.

Krebserkrankungen: Lebensverändernd und existenzbedrohend

Krebserkrankungen liegen mit rund 17 Prozent auf Platz drei der häufigsten BU-Ursachen. Diagnosen wie Brustkrebs, Lungenkrebs, Darmkrebs oder Leukämie bedeuten für Betroffene eine lange Phase der Behandlung, Rehabilitation und körperlichen Belastung. Viele kehren danach nur eingeschränkt oder gar nicht mehr in ihren Beruf zurück. Gerade hier zeigt sich, wie wichtig eine finanzielle Absicherung im Falle einer längeren Erkrankung ist – denn Krebs trifft Menschen unabhängig von Alter, Beruf oder Fitnessgrad.

Herz- und Gefäßerkrankungen: Die oft unbemerkten Risiken

Herzinfarkte, Herzrhythmusstörungen und Bluthochdruck sind für etwa sechs Prozent aller BU Fälle verantwortlich. Viele dieser Erkrankungen entwickeln sich über Jahre hinweg, oft unbemerkt, verstärkt durch Stress, ungesunde Ernährung, Rauchen oder Bewegungsmangel. Wenn es zu einem akuten Ereignis kommt, ist eine langfristige Einschränkung häufig die Folge. Die unterschätzte Gefahr: Diese Erkrankungen betreffen zunehmend auch jüngere Menschen.

Unfälle: Seltener als gedacht – aber oft besonders schwerwiegend

Nur rund sieben Prozent der Berufsunfähigkeitsfälle entstehen durch Unfälle. Das widerspricht klar der verbreiteten Annahme, dass ein einzelnes Missgeschick oder äußerer Einfluss das größte Risiko darstellt. Tatsächlich entstehen die meisten Berufsunfähigkeiten schleichend – durch körperliche oder psychische Erkrankungen, die man oft lange ignoriert.

Sonstige Erkrankungen: Die unsichtbaren Ursachen

Etwa 16 Prozent der Fälle entfallen auf sonstige Diagnosen wie Multiple Sklerose, Diabetes, Autoimmunerkrankungen oder chronische Infektionen. Diese Erkrankungen entwickeln sich häufig langsam und führen über die Zeit zu erheblichen Einschränkungen. Sie verdeutlichen, dass Berufsunfähigkeit selten ein plötzliches Ereignis ist, sondern oft das Ergebnis eines längeren gesundheitlichen Prozesses.

Die entscheidende Erkenntnis: Krankheiten verursachen mehr als 75 % aller BU-Fälle

Addiert man alle gesundheitlichen Ursachen, zeigt die Statistik ein klares Bild: Über drei Viertel aller Berufsunfähigkeiten entstehen durch Krankheiten – und nicht durch gefährliche Arbeitsbedingungen oder Unfälle. Dieser Trend hat sich über die letzten zehn bis fünfzehn Jahre deutlich verstärkt. Heute ist praktisch jede Berufsgruppe betroffen – vor allem jene, die geistig oder psychisch anspruchsvolle Tätigkeiten ausüben.

Warum öffentliche Wahrnehmung und Realität so weit auseinanderliegen

Während Unfälle häufig in Medien und Öffentlichkeit präsent sind, verlaufen psychische, neurologische oder chronische Erkrankungen leise und oft unsichtbar. Viele Menschen glauben deshalb noch immer, dass sie persönlich kein relevantes Risiko tragen. Gerade Akademiker, Selbstständige oder Mitarbeiter in kaufmännischen Berufen schätzen ihr Risiko oft deutlich zu niedrig ein. Die Statistik zeigt jedoch, dass genau diese Gruppen zunehmend betroffen sind.

Warum eine Berufsunfähigkeitsversicherung heute wichtiger ist als je zuvor

Berufsunfähigkeit ist kein Ausnahmefall, sondern eine reale Gefahr für die eigene finanzielle Stabilität. Die gesetzliche Erwerbsminderungsrente reicht in den meisten Fällen nicht aus, um den bisherigen Lebensstandard zu halten – oft liegt sie deutlich unter dem Niveau, das für ein normales Leben notwendig wäre.

Eine gute Berufsunfähigkeitsversicherung schützt genau dort, wo die gesetzliche Absicherung endet. Sie sichert dein Einkommen, wenn du deinen Beruf dauerhaft oder über eine längere Zeit nicht mehr ausüben kannst – egal, ob aufgrund einer psychischen Belastung, einer chronischen Erkrankung oder einer schweren Diagnose wie Krebs. Aus diesem Grund sollte jeder eine BU Beratung Anspruch nehmen.

Berufsunfähigkeit kann jeden treffen – unabhängig vom Beruf

Die Zahlen für 2025 zeigen deutlich:

Psychische Erkrankungen sind mit Abstand die häufigste Ursache.

Krankheiten insgesamt verursachen über 75 Prozent aller BU-Fälle.

Unfälle spielen eine vergleichsweise geringe Rolle.

Damit wird klar: Niemand ist vor Berufsunfähigkeit geschützt. Sie betrifft nicht nur körperlich arbeitende Menschen, sondern alle, die von ihrem Einkommen leben. Wer früh vorsorgt, schützt sich nicht nur besser, sondern erhält in jungen, gesunden Jahren auch deutlich günstigere Konditionen – und gewinnt langfristige Sicherheit für die eigene Zukunft.