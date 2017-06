Die Verpackung – immer wichtiger für den Produkterfolg

Die Funktionalität spielt eine zentrale Rolle

Wie hochwertig das Design einer Verpackung auch ist, wie unkonventionell und raffiniert, eine Sache steht immer an erster Stelle, die Funktionalität. Denn auch die schönste Verpackung nützt nichts, wenn das Produkt darin nicht geschützt ist. Besonders wichtig ist deshalb zunächst immer erst einmal die Stabilität. Vorteilhaft ist es außerdem, wenn die Verpackung möglichst leicht ist, sodass sie die Kunden am Point of Sale möglichst leicht in die Hand nehmen können.

Darüber hinaus ist die Funktionalität natürlich immer auch in Hinblick auf die Unternehmensziele zu betrachten. Die Verpackung soll so gestaltet sein, dass ihre Merkmale in erster Linie die vorab definierte Zielgruppe ansprechen. Sie soll Merkmale ihrer sozialen Lebenswelt und ihres Lifestyles enthalten, sodass Interessenten auf Anhieb eine familiäre Bindung aufbauen. Gleichzeitig hängt der Erfolg eines Produkts auch davon ab, dass die Verpackung in dezentem Maß von anderen Verpackungen abweicht. Andernfalls würde sie in der Masse der Produkte schlichtweg untergehen.Viele raffinierte Verpackungsdesigns und Unterstützung bei der Gestaltung erhält man beispielsweise auf dieser Seite.

Der Lebenszyklus einer Verpackung

Strategisch denkende Marketing-Abteilungen bedenken, dass der Zweck einer Verpackung sich nicht darin erschöpft, das Produkt vom Hersteller über den Händler zum Endverbraucher zu bringen. Am besten ist es hier, wenn die Verpackung so praktisch gestaltet ist, dass sie auch an anderer Stelle im Haushalt verwendbar ist. Das hat zwei Vorteile. Zum einen assoziiert der Käufer den Markennamen noch stärker mit Qualität und Stabilität und zum anderen ist das Unternehmen in seinem privaten Umfeld stets präsent. Dadurch strahlt es eine noch stärkere Aura der Familiarität aus, was Folgekäufe beim selben Hersteller begünstigt. Das gilt besonders bei Verpackungen, die schlichtweg zu schön zum Wegwerfen sind. Sie eignen sich hervorragend, um darüber hinaus noch als raffinierter Blickfang zu dienen.

Die Verpackung aus einem weiteren Blickwinkel zu betrachten, wird vor allem auch deshalb immer wichtiger, weil sich das Kaufverhalten der Kunden vor allem bei Impulsprodukten stark verändert hat. So muss eine Packung Kaugummi heute schon noch einen zusätzlichen Nutzen, z.B. als stylische Aufbewahrungsbox, bieten, wenn die Kunden sich dafür interessieren sollen. Weitere Informationen zu dem Thema finden Sie in diesem Artikel des Handelsblatts.

Ganz wichtig – das Ansprechen der Sinne

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass ein Reiz umso stärker verarbeitet wird, je mehr Sinne er anspricht. Deshalb ist es bei Verpackungen nicht nur wichtig, auf die Farbe und die Form zu achten. Auch Faktoren wie die Oberflächenbeschaffenheit, das Gewicht, Geräusche und sogar der Geruch spielen hier eine Rolle. Deshalb ist es bei der Entwicklung einer Verpackung besonders wichtig, ein Material auszuwählen, das unter all diesen Gesichtspunkten einen angenehmen Eindruck hinterlässt. Sehr gut ist hier beispielsweise Karton geeignet, da er auch für ökologische Nachhaltigkeit und Robustheit steht. Auch Verpackungen, die ein spannendes Knistern hinterlassen, bleiben lange im Gedächtnis. Weitere Faktoren, die bei der Auswahl eine Rolle spielen, finden Sie in diesem Artikel von bw-h.de.

(Redaktion)