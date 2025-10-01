Digital und doch persönlich: Ein Interview mit der Hausverwaltung Sägmühle – Im Wandel der Zeit

Eine Hausverwaltung ist für viele das Herzstück ihrer Immobilie. Sie kümmert sich um alles Notwendige – von der Nebenkostenabrechnung bis zur Organisation von Reparaturen. Doch ihre Rolle hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Mit der Digitalisierung sind neue Möglichkeiten entstanden, die den Verwaltungsalltag einfacher und transparenter gestalten.

Das birgt jedoch eine Herausforderung: Wie gelingt es, die Vorteile moderner Technik zu nutzen, ohne den persönlichen Kontakt zu verlieren? Die Beziehung zwischen Eigentümern und Verwaltern basiert auf Vertrauen und menschlicher Nähe. Eine App allein kann dies nicht ersetzen.

Genau diese Balance zwischen digitaler Effizienz und persönlicher Betreuung zeichnet eine gute Hausverwaltung heute aus. Es geht darum, neue Wege zu beschreiten, ohne die bewährten Tugenden des Handwerks zu vergessen.

Die Rolle der modernen Hausverwaltung

business-on.de: Die Anforderungen an Hausverwaltungen sind komplexer geworden: vom technischen Management über rechtliche Fragen bis hin zur Kommunikation. Wie definiert sich die Rolle einer modernen Hausverwaltung heute, und welche Aufgaben sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten, um Eigentümern den Rücken freizuhalten? Insbesondere in einer Region wie Rosenheim, in der Immobilienbesitz oft eine hohe emotionale und finanzielle Bedeutung hat, suchen Eigentümer nicht nur nach einem Verwalter, sondern nach einem verlässlichen Partner. Worauf kommt es an, wenn man die richtige Hausverwaltung in Rosenheim sucht, und wie geht Ihr Unternehmen auf diese spezifischen Bedürfnisse ein?

Hausverwaltung Sägmühle: Als familiengeführtes Unternehmen im Raum Rosenheim betreuen wir Immobilien, als wären es unsere eigenen. Wir verstehen uns nicht nur als Verwaltung, sondern als verlässlicher Partner, der Eigentümern den Rücken freihält – mit Herz, Kompetenz und klarer Kommunikation.

Mit Projekten wie „Dahoam im Inntal“ zeigen wir, was uns antreibt: Wir entwickeln und verwalten Lebensräume mit Zukunft – Orte, an denen sich Menschen wirklich „dahoam“ fühlen können.

Durch unsere digitalen Lösungen, das Kundenportal und unsere App schaffen wir Transparenz, Effizienz und schnelle Kommunikation – jederzeit und überall. So behalten Eigentümer und Beiräte stets den Überblick.

Unser Leistungsspektrum reicht von der klassischen WEG- und Mietverwaltung über nachhaltiges Quartiersmanagement, das Gemeinschaft und Lebensqualität fördert, bis hin zu Makler- und Hausmeisterservice – alles aus einer Hand.

Besonders stolz sind wir auf unsere ISO 9001-Zertifizierung, die für höchste Qualitätsstandards und kontinuierliche Verbesserung steht. Wir verbinden Tradition, Regionalität und Innovation – für eine Hausverwaltung in Rosenheim, die Menschen und Immobilien gleichermaßen im Blick hat.

Balance zwischen digitaler Effizienz und persönlichem Kontakt

business-on.de: Die Digitalisierung bietet enormes Potenzial für die Immobilienbranche. Ihr Unternehmen setzt auf digitale Portale und ein Ticketsystem für Ihre Kunden. Viele Eigentümer schätzen die schnelle und transparente Kommunikation. Gleichzeitig befürchten manche, dass der persönliche Kontakt verloren geht. Wie schafft Ihr Unternehmen die Balance zwischen digitaler Effizienz und menschlicher Nähe? Inwiefern haben digitale Werkzeuge die Qualität und Schnelligkeit Ihrer Dienstleistungen verbessert, ohne das persönliche Vertrauensverhältnis zu beeinträchtigen, das für Sie so wichtig ist?

Hausverwaltung Sägmühle: Digitalisierung ist für uns kein Selbstzweck, sondern ein Werkzeug, um Zeit für das Wesentliche zu gewinnen. Durch unsere digitalen Prozesse können wir Routineaufgaben und Verwaltungsabläufe im Hintergrund automatisieren.

So bleibt unserem Team mehr Freiraum, sich auf komplexe Themen und den direkten Austausch mit Eigentümern und Beiräten zu konzentrieren – etwa auf die Umsetzung von Beschlüssen oder die Arbeiten im Rahmen eines individuellen Sanierungs- und Instandhaltungsfahrplans (ISFP), um Gebäude zukunftsfähig zu machen.

Besonders wichtig war uns von Anfang an, dass digitale Lösungen Einfachheit statt Hürden schaffen. Viele unserer Kunden schätzen, dass sie Dokumente oder Schadensmeldungen jederzeit digital einsehen können, ohne auf Rückrufe warten zu müssen. Gleichzeitig wissen sie, dass wir greifbar bleiben – persönlich vor Ort, am Telefon oder in regelmäßigen Jour-Fixe-Terminen.

Das steigert nicht nur die Qualität unserer Arbeit, sondern auch das Vertrauen, weil Eigentümer erleben, dass wir proaktiv handeln. So entsteht eine Balance: digitale Prozesse im Hintergrund, menschliche Nähe im Vordergrund. Wir sehen Digitalisierung deshalb als Mittel, um mehr Zeit für den direkten, persönlichen Austausch mit unseren Kunden zu gewinnen.

Langfristiger Werterhalt von Immobilien

business-on.de: Eine Hausverwaltung bedeutet auch, den Wert einer Immobilie langfristig zu erhalten und zu steigern. Das erfordert ein strategisches Vorgehen bei Instandhaltung, Sanierung und Modernisierung. Wie gehen Sie dabei vor, um die Interessen aller Eigentümer und Mieter zu berücksichtigen und gleichzeitig zukunftssichere Entscheidungen zu treffen? Welche Rolle spielt die frühzeitige Erkennung von Mängeln, und wie beraten Sie Eigentümergemeinschaften, um teure Notfallreparaturen zu vermeiden?

Hausverwaltung Sägmühle: Der Werterhalt und die Wertsteigerung einer Immobilie sind keine Zufallsprodukte, sondern das Ergebnis von strategischer Planung und vorausschauendem Handeln. Unser Ziel ist es, nicht nur auf Probleme zu reagieren, sondern sie frühzeitig zu erkennen, um gemeinsam mit den Eigentümern zukunftssichere Entscheidungen zu treffen.

Ein zentrales Werkzeug dafür ist der ISFP – der individuelle Sanierungs- und Instandhaltungsfahrplan. Er ist vergleichbar mit einem medizinischen Check-up für Gebäude: Wir analysieren den aktuellen Zustand einer Immobilie, decken Schwachstellen auf und entwickeln einen maßgeschneiderten Maßnahmenplan. Dieser zeigt, welche Instandhaltungen und Modernisierungen in den kommenden Jahren notwendig sind – von der energetischen Sanierung über Dach- und Fassadenarbeiten bis hin zur technischen Gebäudeausstattung.

So können Eigentümergemeinschaften vorausschauend planen, Rücklagen gezielt aufbauen und Fördermöglichkeiten nutzen.

Die frühzeitige Erkennung von Mängeln ist dabei entscheidend. Durch digitale Tools, regelmäßige Objektbegehungen und unser Ticketsystem erfassen wir Schäden oft, bevor sie zu einem ernsten Problem werden. Das spart nicht nur Kosten für teure Notfallreparaturen, sondern verhindert auch Konflikte innerhalb der Eigentümergemeinschaft, weil Entscheidungen auf klaren Daten und transparenten Prozessen basieren.

Unser Ansatz kombiniert also strategische Planung, digitale Unterstützung und persönliche Beratung. So stellen wir sicher, dass jede Maßnahme nicht nur kurzfristig wirkt, sondern langfristig den Wert der Immobilie sichert oder steigert – und gleichzeitig die Interessen aller Eigentümer und Mieter berücksichtigt.

Nachhaltigkeit als strategisches Element

business-on.de: Nachhaltigkeit ist kein vorübergehender Trend, sondern ein zunehmend wichtiger Faktor im Immobilienmanagement. Welche Rolle spielt dieses Thema in Ihrer täglichen Arbeit? Inwiefern können Hausverwaltungen ihre Kunden aktiv dabei unterstützen, ihre Immobilien umweltfreundlicher und energieeffizienter zu gestalten? Gibt es konkrete Beispiele für Projekte, bei denen Sie erfolgreich nachhaltige Maßnahmen umgesetzt haben und welche Vorteile diese für die Bewohner und die Umwelt mit sich bringen?

Hausverwaltung Sägmühle: Nachhaltigkeit ist für uns kein Trend, sondern ein zentraler Bestandteil unserer Arbeit. Immobilien haben großen Einfluss auf die CO₂-Bilanz. Daher sehen wir uns in der Verantwortung, gemeinsam mit unseren Kunden umweltfreundliche und zukunftsfähige Lösungen umzusetzen.

Ein wichtiger Beitrag ist die Digitalisierung: Durch den vollständig digitalen Versand sparen wir Papier und Ressourcen. Hybride und digitale Eigentümerversammlungen vermeiden unnötige Anfahrten – das reduziert Emissionen und macht die Teilnahme für Eigentümer bequemer.

Darüber hinaus begleiten wir aktiv nachhaltige Modernisierungsprojekte. Ein aktuelles Beispiel ist die Einführung eines intelligenten Lademanagements in einer der größten WEG-geführten Tiefgaragen Bayerns mit 443 Stellplätzen auf einer Ebene. Dabei schaffen wir Anschlussmöglichkeiten für Wallboxen und bereiten den Ausbau von Photovoltaikanlagen vor.

Durch smarte Steuerung werden Lastspitzen vermieden, Kosten gesenkt und eine zukunftssichere Infrastruktur geschaffen – ein entscheidender Schritt bei einem Projekt dieser Größenordnung. So verbinden wir ökologische Verantwortung, digitale Innovation und strategische Planung, um Immobilien effizienter und umweltfreundlicher zu machen – mit spürbaren Vorteilen für Eigentümer, Bewohner und die Umwelt.

Blick in die Zukunft der Hausverwaltung

business-on.de: Die Hausverwaltungsbranche steht vor großen Herausforderungen: Fachkräftemangel, die zunehmende Komplexität rechtlicher Vorschriften und die sich wandelnden Erwartungen der Kunden. Wie sehen Sie die Zukunft Ihrer Branche in den nächsten Jahren? Welche neuen Technologien oder Dienstleistungen könnten zukünftig eine Rolle spielen, und wie bereitet sich Ihr Unternehmen darauf vor, diesen Entwicklungen einen Schritt voraus zu sein? Welche Fähigkeiten werden für Hausverwalter in Zukunft besonders wichtig sein?

Hausverwaltung Sägmühle: Unsere Branche befindet sich im tiefgreifenden Wandel. Immer komplexere Vorschriften, der Fachkräftemangel und steigende Erwartungen erfordern völlig neue Ansätze. Wir bei der Hausverwaltung Sägmühle haben uns das Ziel gesetzt, die Zukunft der Immobilienverwaltung aktiv zu gestalten – moderner, effizienter und kundenorientierter.

Ein Schlüssel dazu sind KI-gestützte Assistenten und digitale Wissensdatenbanken, die nahtlos mit unseren ERP-, CRM- und DMS-Systemen verbunden sind. Diese Technologien vernetzen Daten in Echtzeit, automatisieren Routineaufgaben und liefern sogar proaktive Empfehlungen – etwa für Instandhaltungen, rechtssichere Beschlüsse oder das frühzeitige Erkennen von Problemen. So gewinnen unsere Teams Zeit, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt: die individuelle Beratung und die strategische Weiterentwicklung der Immobilien.

Doch Technologie allein reicht nicht. Die Branche muss lernen, den Wert professioneller Verwaltung sichtbar zu machen. Unsere Strategie basiert auf drei Prinzipien:

Performance: Aufzeigen, welchen echten Mehrwert wir schaffen.



Prozesse: Klare Strukturen und digitale Effizienz etablieren.



Nachweisbarkeit: Mit Zahlen und Fakten belegen, warum Qualität ihren Preis wert ist.

Immobilienverwalter der Zukunft benötigen drei entscheidende Fähigkeiten: digitale Kompetenz, um moderne Tools souverän zu nutzen; Kommunikationsstärke, um komplexe Themen verständlich zu machen; und strategisches Denken, um Immobilien nicht nur zu verwalten, sondern aktiv zukunftsfähig zu gestalten.

Wir bei der Hausverwaltung Sägmühle wollen nicht nur Schritt halten, sondern die Immobilienverwaltung von morgen aktiv prägen – intelligent vernetzt, digital unterstützt und menschlich nah.

Hausverwaltung Sägmühle GmbH – der Verwalter mit Herz

Verfasser: Sebastian Stapleton-Hain, Geschäftsführer der Hausverwaltung Sägmühle GmbH