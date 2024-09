Timetac-Erfahrungen: Das kann die Zeiterfassungssoftware

Timetac ist eine Zeiterfassungssoftware, die Unternehmen eine flexible und benutzerfreundliche Lösung zur Verwaltung von Arbeitszeiten, Projekten und Abwesenheiten bietet. In diesem Erfahrungsbericht beleuchten wir die Stärken und Schwächen des Tools, basierend auf Nutzerbewertungen und eigenen Tests. Wir gehen dabei auf die wichtigsten Funktionen, den Support sowie die Nutzererfahrungen ein und bieten einen detaillierten Einblick, ob Timetac hält, was es verspricht.

Alles über Timetac

Timetac ist ein weitverbreitetes Werkzeug für die Online-Zeiterfassung. Timetac wurde von der gleichnamigen österreichischen Firma Timetac GmbH entwickelt. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und Bereitstellung von Zeiterfassungssoftware spezialisiert, die für verschiedene Branchen und Unternehmensgrößen geeignet ist.

Timetac ist eine umfassende Zeiterfassungssoftware, die darauf abzielt, Unternehmen bei der effizienten Verwaltung von Arbeitszeiten, Projekten und Abwesenheiten zu unterstützen. Die Software bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter:

Arbeitszeiterfassung: Ermöglicht die genaue Erfassung der Arbeitszeiten der Mitarbeiter, sei es über Desktop-PCs, mobile Apps oder stationäre Terminals. Dies umfasst auch Funktionen wie das Einstempeln und Ausstempeln, Pausenregelungen und flexible Arbeitszeitmodelle.

Ermöglicht die genaue Erfassung der Arbeitszeiten der Mitarbeiter, sei es über Desktop-PCs, mobile Apps oder stationäre Terminals. Dies umfasst auch Funktionen wie das Einstempeln und Ausstempeln, Pausenregelungen und flexible Arbeitszeitmodelle. Projektzeiterfassung: Timetac bietet detaillierte Funktionen zur Projektzeiterfassung, wodurch Unternehmen die aufgewendete Zeit für verschiedene Projekte und Aufgaben exakt nachverfolgen können. Dies ist besonders nützlich für Unternehmen, die Projekte nach Zeit abrechnen oder die Effizienz ihrer Arbeitsabläufe überwachen möchten.

Timetac bietet detaillierte Funktionen zur Projektzeiterfassung, wodurch Unternehmen die aufgewendete Zeit für verschiedene Projekte und Aufgaben exakt nachverfolgen können. Dies ist besonders nützlich für Unternehmen, die Projekte nach Zeit abrechnen oder die Effizienz ihrer Arbeitsabläufe überwachen möchten. Urlaubsverwaltung: Die Software unterstützt die einfache Planung und Verwaltung von Urlaubszeiten, Krankheitsausfällen und anderen Abwesenheiten. Mitarbeiter können Urlaubsanträge direkt über die Software einreichen, und die Verwaltung dieser Anträge erfolgt nahtlos innerhalb des Systems.

Die Software unterstützt die einfache Planung und Verwaltung von Urlaubszeiten, Krankheitsausfällen und anderen Abwesenheiten. Mitarbeiter können Urlaubsanträge direkt über die Software einreichen, und die Verwaltung dieser Anträge erfolgt nahtlos innerhalb des Systems. Integration und Erweiterbarkeit: Timetac lässt sich in bestehende Systeme wie CRM- oder HRM-Software integrieren und bietet zudem die Möglichkeit, die Zeiterfassung durch RFID/NFC-Chip-Technologie zu automatisieren.

Zielgruppe

Timetac richtet sich an eine breite Zielgruppe von Unternehmen unterschiedlicher Größe und Branchen. Die Software ist mitunter geeignet für:

Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU): Dank ihrer Flexibilität und Skalierbarkeit ist Timetac ideal für Unternehmen, die eine einfache und kosteneffiziente Lösung zur Zeiterfassung suchen.

Dank ihrer Flexibilität und Skalierbarkeit ist Timetac ideal für Unternehmen, die eine einfache und kosteneffiziente Lösung zur Zeiterfassung suchen. Große Unternehmen: Unternehmen mit komplexen Arbeitszeitmodellen und vielen Mitarbeitern profitieren von den umfassenden Funktionen zur Projektzeiterfassung und der detaillierten Urlaubsverwaltung.

Unternehmen mit komplexen Arbeitszeitmodellen und vielen Mitarbeitern profitieren von den umfassenden Funktionen zur Projektzeiterfassung und der detaillierten Urlaubsverwaltung. Unternehmen mit Remote- oder Hybridarbeit: Timetac unterstützt die Verwaltung von Arbeitszeiten in verschiedenen Arbeitsmodellen, einschließlich Homeoffice und flexiblen Arbeitszeiten, was es besonders nützlich für moderne Arbeitsumgebungen macht.

Vorteile und Nachteile

Das Zeiterfassungssystem hat spezifische Stärken und Schwächen:

Vorteile:

Umfassende Funktionalität: Timetac deckt alle wichtigen Aspekte der Zeiterfassung ab, von der Arbeitszeiterfassung bis zur Projekt- und Urlaubsverwaltung.

Timetac deckt alle wichtigen Aspekte der Zeiterfassung ab, von der Arbeitszeiterfassung bis zur Projekt- und Urlaubsverwaltung. Flexibilität: Die Software ist sowohl als Cloud-Lösung verfügbar als auch über mobile Apps nutzbar, was eine hohe Flexibilität und Zugänglichkeit für die Nutzer gewährleistet.

Die Software ist sowohl als Cloud-Lösung verfügbar als auch über mobile Apps nutzbar, was eine hohe Flexibilität und Zugänglichkeit für die Nutzer gewährleistet. Exzellenter Support: Nutzer loben den schnellen und kompetenten Kundenservice sowie den hilfreichen Onboarding-Service, der den Einstieg in die Software erleichtert.

Nutzer loben den schnellen und kompetenten Kundenservice sowie den hilfreichen Onboarding-Service, der den Einstieg in die Software erleichtert. Automatisierung und Genauigkeit: RFID- und NFC-Technologien ermöglichen eine automatische Erfassung der Anwesenheitszeiten von Mitarbeitern. Mitarbeiter müssen lediglich ihre RFID-Karte oder ihr NFC-fähiges Gerät (z. B. Smartphone) an ein Lesegerät halten, um ihre Arbeitszeiten zu erfassen. Dies minimiert Fehler und Betrug, die bei manuellen Einträgen auftreten könnten.

Nachteile:

Komplexität bei der Einrichtung: Die Vielzahl an Funktionen und die Anpassungsmöglichkeiten können zu einer längeren Einarbeitungszeit führen, insbesondere für Unternehmen, die vorher keine ähnliche Software genutzt haben.

Die Vielzahl an Funktionen und die Anpassungsmöglichkeiten können zu einer längeren Einarbeitungszeit führen, insbesondere für Unternehmen, die vorher keine ähnliche Software genutzt haben. Kosten: Obwohl Timetac flexible Preismodelle anbietet, können die Kosten bei umfangreicher Nutzung und vielen Nutzern steigen, was für kleine Unternehmen eine finanzielle Herausforderung darstellen könnte.

Das Versprechen von Timetac

Timetac positioniert sich als eine der führenden Lösungen für Zeiterfassung, die Unternehmen dabei unterstützt, Arbeitszeiten, Projekte und Abwesenheiten effizient zu verwalten. Die Timetac GmbH, das Unternehmen hinter der Software, betont, dass ihre Lösung nicht nur technisch ausgereift, sondern auch flexibel und benutzerfreundlich sein soll.

Haupt- und Alleinstellungsmerkmal (USP)

Das Alleinstellungsmerkmal von Timetac ist seine hohe Flexibilität und Anpassbarkeit. Die Software wurde so entwickelt, dass sie sich nahtlos in unterschiedliche Unternehmensstrukturen und -bedürfnisse integrieren lässt. Dies wird durch eine modulare Architektur erreicht, die es den Nutzern ermöglicht, genau die Funktionen auszuwählen, die sie benötigen, sei es die Arbeitszeiterfassung, Projektzeiterfassung oder Urlaubsverwaltung. Während viele andere Zeiterfassungstools, die wir uns bisher angeschaut haben, vor allem auf KMUs ausgerichtet sind, bietet Timetac gezielt auch ein Angebot für Großunternehmen.

RFID/NFC-Technologie ermöglicht die kontaktlose Zeiterfassung direkt am Arbeitsplatz. Mitarbeiter können ihre Arbeitszeiten durch das Scannen von RFID/NFC-Chips automatisch erfassen lassen. Dies ist besonders nützlich in Umgebungen, in denen eine schnelle und sichere Erfassung erforderlich ist, wie z. B. in großen Unternehmen oder in Bereichen mit hohem Sicherheitsbedarf.

Timetac erlaubt eine sehr detaillierte Erfassung von Arbeitszeiten auf Projektebene. Diese Funktion ermöglicht es Unternehmen, die auf projektbasierte Arbeit angewiesen sind, genaue Abrechnungen und Analysen für jede Aufgabe durchzuführen. Dies ist besonders relevant für Dienstleistungsunternehmen oder Unternehmen, die nach Zeit abrechnen.

Timetac bietet nicht nur eine einfache Urlaubsverwaltung, sondern auch die Möglichkeit, komplexe Abwesenheitsregelungen wie Elternzeit, Sabbaticals oder flexible Arbeitszeitmodelle effizient zu verwalten. Dies ist besonders vorteilhaft für Unternehmen mit vielfältigen Arbeitszeitmodellen und speziellen Anforderungen an die Abwesenheitsverwaltung.

Die Software bietet erweiterte Funktionen zur Datenanalyse, die es Unternehmen ermöglichen, detaillierte Berichte und Statistiken zu erstellen. Diese Berichte können maßgeschneidert werden, um spezifische Bedürfnisse zu erfüllen, und bieten tiefgehende Einblicke in die Arbeitszeitauslastung, Projektkosten und Mitarbeitereffizienz.

Timetac ist darauf ausgelegt, auch komplexe Arbeitszeitmodelle wie Gleitzeit, Schichtarbeit oder Jahresarbeitszeitkonten zu verwalten. Dies macht die Software besonders wertvoll für Unternehmen, die nicht nur einfache 9-to-5-Arbeitszeiten abbilden müssen, sondern eine hohe Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung benötigen.

Produktversprechen des Unternehmens

Die Timetac GmbH verspricht mit ihrer Software eine effiziente, sichere und benutzerfreundliche Lösung, die den Verwaltungsaufwand in Unternehmen deutlich reduziert und die Produktivität steigert. Dieses Versprechen basiert auf der Philosophie des Unternehmens, innovative und gleichzeitig praktikable Lösungen zu entwickeln, die den Anforderungen moderner Unternehmen gerecht werden.

Ein zentraler Aspekt des Produktversprechens ist die DSGVO-Konformität der Software. Timetac gewährleistet, dass alle Daten sicher und im Einklang mit den europäischen Datenschutzbestimmungen verarbeitet werden, was für Unternehmen ein entscheidender Faktor in der Auswahl von Softwarelösungen ist. Die Server für die Cloud-Lösung stehen in Deutschland.

Das Unternehmen hebt auch die Qualität des Kunden-Supports hervor. Von der ersten Implementierung über das Onboarding bis hin zur kontinuierlichen Nutzung bietet Timetac umfassende Unterstützung, um sicherzustellen, dass die Software optimal eingesetzt wird. Regelmäßige Updates und Erweiterungen der Software sollen garantieren, dass Timetac stets auf dem neuesten Stand der Technik bleibt und auf neue Anforderungen flexibel reagieren kann.

Mit diesen Versprechen positioniert sich Timetac als eine robuste und zukunftssichere Lösung für Unternehmen, die ihre Zeiterfassung optimieren und gleichzeitig auf höchste Sicherheits- und Datenschutzstandards setzen möchten.

Nutzerbewertungen Timetac

Bevor man eine neue Software einführt, sind die Erfahrungen anderer Nutzer oft entscheidend. Nutzerbewertungen bieten wertvolle Einblicke in die tatsächliche Leistung und Zuverlässigkeit einer Software im Alltag. Timetac, eine führende Lösung für Zeiterfassung und Projektmanagement, wurde auf verschiedenen Plattformen von seinen Nutzern bewertet. Hier sind einige wichtige Meinungen:

Bewertungen

Timetac wird von Nutzern überwiegend positiv bewertet. Auf Plattformen wie Capterra und OMR Reviews hebt sich die Software durch ihre Benutzerfreundlichkeit, den umfangreichen Funktionsumfang und den hervorragenden Kundenservice hervor.

Auf Capterra erreicht Timetac eine Gesamtbewertung von 4,6 von 5 Sternen, allerdings haben dort bisher nur 13 Reviewer einen Bericht hinterlassen. Diese Nutzer loben insbesondere die intuitive Benutzeroberfläche und die flexible Anpassbarkeit der Software an verschiedene Unternehmensbedürfnisse.

Der Kundenservice wird oft als herausragend beschrieben, wobei viele Nutzer die schnelle und kompetente Hilfe des Support-Teams schätzen. Kritische Stimmen erwähnen gelegentlich, dass die Software zu viele Funktionen bietet, was für neue Nutzer überwältigend sein kann​.

Auch auf OMR Reviews erhält Timetac positive Rückmeldungen mit 4,5 Sternen bei 104 Bewertungen. Nutzer schätzen die Funktionalität und die Fähigkeit der Software, komplexe Arbeitszeitmodelle und Projekterfassungen zu unterstützen. Einige Bewertungen weisen jedoch darauf hin, dass die mobile App gelegentlich Bugs aufweist und die Einarbeitung etwas Zeit in Anspruch nehmen kann.

Auf Trusted.de wird Timetac gut, aber etwas niedriger bewertet. Hier liegen 2.817 Reviews vor, die zusammen eine 4,3 ergeben. Insgesamt werden die Flexibilität und der umfangreiche Funktionsumfang der Software positiv hervorgehoben. Einige Nutzer bemängeln allerdings die Kostenstruktur, die für kleinere Unternehmen als etwas hoch empfunden werden könnte.

Weiterempfehlungsrate

Die Weiterempfehlungsrate von Timetac zeigt insgesamt ein sehr positives Bild. Auf Capterra entspricht die Bewertung einer Zufriedenheitsrate von 92 %, was nahelegt, dass die Mehrheit der Nutzer die Software gerne weiterempfehlen würde.

Auch auf OMR Reviews fällt die Weiterempfehlungsrate mit 90 % ebenfalls hoch aus. Diese Zahlen unterstreichen, dass Timetac von den meisten Nutzern als zuverlässige und benutzerfreundliche Lösung wahrgenommen wird.

Auf Trusted.de liegt die Zufriedenheitsrate mit 86 % etwas niedriger. Trotzdem zeigt auch diese Zahl, dass Timetac von einer großen Mehrheit der Nutzer positiv bewertet und wahrscheinlich weiterempfohlen wird.

Insgesamt spiegelt diese Auswertung der Bewertungen die Zufriedenheit der Nutzer wider und bestätigt die Qualität und Zuverlässigkeit von Timetac.

Unsere Erfahrungen mit Timetac

In diesem Abschnitt teilen wir unsere eigenen Erfahrungen mit Timetac, basierend auf Tests der Software:

Einrichtung und Einarbeitung

Die Einrichtung von Timetac erfordert einige Sorgfalt und Zeit, besonders wenn viele Module oder spezielle Anpassungen gewünscht sind. Die Software bietet jedoch umfangreiche Unterstützung durch den Onboarding-Service. Wir konnten hier auf detaillierte Anleitungen und persönlichen Support zurückgreifen, was den Prozess deutlich erleichtert hat.

Trotz dieser Hilfen war die Initialphase etwas zeitintensiv. Obwohl die Benutzeroberfläche intuitiv ist, gibt es einfach viele Funktionen, die etwas Einarbeitung benötigen.

Stärken und Schwächen

Welche Vor- und Nachteile bietet das Zeiterfassungstool? Im Folgenden werden die positiven und negativen Seiten beleuchtet.

Stärken

Modulare Flexibilität: Unsere Tests haben gezeigt, dass Timetac eine äußerst anpassungsfähige Software ist. Wir konnten die verschiedenen Module nach Bedarf auswählen und so die Software optimal auf unsere Anforderungen zuschneiden. Diese Flexibilität macht Timetac zu einer wertvollen Lösung für Unternehmen unterschiedlichster Branchen und Größen.

Unsere Tests haben gezeigt, dass Timetac eine äußerst anpassungsfähige Software ist. Wir konnten die verschiedenen Module nach Bedarf auswählen und so die Software optimal auf unsere Anforderungen zuschneiden. Diese Flexibilität macht Timetac zu einer wertvollen Lösung für Unternehmen unterschiedlichster Branchen und Größen. Benutzerfreundlichkeit: Die Benutzeroberfläche von Timetac ist intuitiv und übersichtlich gestaltet. Trotz der Vielzahl an verfügbaren Funktionen konnten wir die Software effizient nutzen.

Die Benutzeroberfläche von Timetac ist intuitiv und übersichtlich gestaltet. Trotz der Vielzahl an verfügbaren Funktionen konnten wir die Software effizient nutzen. Exzellenter Kundenservice: Unsere Erfahrungen mit dem Kundenservice waren durchweg positiv. Das Support-Team reagierte prompt auf unsere Anfragen und unterstützte uns kompetent bei der Einrichtung und Anpassung der Software. Dieser zuverlässige Service hat uns den Start mit Timetac erheblich erleichtert.

Unsere Erfahrungen mit dem Kundenservice waren durchweg positiv. Das Support-Team reagierte prompt auf unsere Anfragen und unterstützte uns kompetent bei der Einrichtung und Anpassung der Software. Dieser zuverlässige Service hat uns den Start mit Timetac erheblich erleichtert. Automatisiert Zeiterfassung: Wir haben für unseren Test vorübergehend ein Terminal mit Lesegerät in unserem Büro aufgebaut. Mit NFC-fähigen Smartphones konnten unsere Tester die Arbeitszeit extrem schnell und einfach erfassen, ohne aufwendige Klicks.

Schwächen

Komplexität bei der Einrichtung: Obwohl der Onboarding-Service hilfreich war, stellten wir fest, dass die Einrichtung von Timetac zeitintensiver war, als wir erwartet hatten. Besonders in größeren Organisationen oder bei speziellen Anforderungen kann die Anpassung der Software umfangreicher sein, als ursprünglich angenommen.

Kosten: Das Pro-User-Preissystem ist grundlegend praktisch, da man nur das zahlt, was man benötigt. Je mehr Benutzer man hat und wenn man für diese noch unterschiedliche Module des Softwareanbieters nutzt, kann diese Kostenstruktur aber etwas komplex werden. Die Gesamtkosten können bei intensiver Nutzung und der Wahl mehrerer Module höher ausfallen als die Abonnementpreise anderer Anbieter.

Mobile App Bugs: Während unserer Nutzung der mobilen App traten gelegentlich Bugs auf, die die Benutzererfahrung beeinträchtigten. Diese Probleme betrafen vor allem das Einstempeln und die Übernahme von Pausenzeiten, was den Arbeitsablauf in manchen Situationen störte.

Diese Punkte spiegeln unsere umfassenden Erfahrungen mit Timetac wider und zeigen, dass trotz einiger Schwächen die Vorteile der Software überwiegen.

Anwendungsbeispiele

Auf der Webseite des Anbieters gibt es einige Kundenberichte, die den langfristigen Gebrauch des Zeiterfassungstools und seine Anwendungsfelder gut darstellen. Diese Fallstudien bieten wertvolle Einblicke in die vielseitige Nutzung von Timetac in unterschiedlichen Branchen.

Sportalm GmbH (Textilindustrie):

Die Sportalm GmbH, ein führendes Modeunternehmen in Österreich, nutzt Timetac zur Verwaltung der Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter in der Produktion und im Einzelhandel. Durch die Implementierung von Timetac konnte das Unternehmen die Effizienz in der Schichtplanung deutlich steigern und die Arbeitszeiten präziser erfassen. Besonders hervorgehoben wird die Möglichkeit, die Zeiterfassung nahtlos in die bestehenden Abläufe zu integrieren, was den administrativen Aufwand erheblich reduzierte. Raiffeisen-Lagerhaus (Landwirtschaft und Einzelhandel):

Das Raiffeisen-Lagerhaus setzt Timetac zur Verwaltung der Arbeitszeiten in mehreren Filialen ein. Die Software unterstützt das Unternehmen dabei, die Arbeitsstunden über verschiedene Standorte hinweg zentral zu verwalten. Die Integration von Timetac hat nicht nur die Genauigkeit der Zeiterfassung verbessert, sondern auch die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Arbeitszeiten für die Mitarbeiter erhöht. Besonders vorteilhaft erwies sich die mobile Zeiterfassung für Außendienstmitarbeiter, die ihre Zeiten nun auch unterwegs einfach erfassen können. Stadtwerke Brixen (Energieversorgung):

Die Stadtwerke Brixen, ein regionaler Energieversorger in Südtirol, verwendet Timetac, um die Arbeitszeiten der Mitarbeiter in den verschiedenen Abteilungen zu erfassen. Die Software erleichtert die Verwaltung komplexer Schichtmodelle und ermöglicht eine genaue Projektzeiterfassung. Dadurch konnte das Unternehmen die Produktivität steigern und die interne Kommunikation verbessern, da alle relevanten Informationen in Echtzeit verfügbar sind.

Diese Beispiele verdeutlichen, wie Timetac in verschiedenen Branchen erfolgreich eingesetzt wird, um Arbeitsprozesse zu optimieren, die Effizienz zu steigern und die Verwaltung von Arbeitszeiten und Projekten zu vereinfachen.

Produktfunktionen und ihre Zielgruppe

Timetac bietet flexible Arbeitszeiterfassung, detaillierte Projektzeiterfassung, umfassende Urlaubsverwaltung und erweiterte Reporting-Tools, die ideal für Unternehmen mit komplexen Arbeitszeitmodellen und projektbasierten Anforderungen sind. Die mobile Zeiterfassung und RFID/NFC-Integration machen es besonders geeignet für Außendienstmitarbeiter und Unternehmen mit hohen Sicherheitsanforderungen.

Analyse und Bewertung der Versprechen

Timetac verspricht eine flexible, benutzerfreundliche und DSGVO-konforme Lösung zur Zeiterfassung, die den administrativen Aufwand verringert und die Produktivität steigert. Unsere Analyse bestätigt, dass die Software diese Versprechen weitgehend erfüllt. Die modulare Flexibilität ermöglicht es Unternehmen, spezifische Funktionen auszuwählen und so maßgeschneiderte Lösungen zu schaffen.

Die intuitive Benutzeroberfläche und der exzellente Kundenservice tragen ebenfalls dazu bei, dass die Implementierung und Nutzung der Software auch bei dem komplexen Funktionsumfang vergleichsweise reibungslos verläuft.

Jedoch gibt es kleinere Schwächen, wie die Komplexität bei der Einrichtung und gelegentliche Bugs in der mobilen App. Trotz dieser Punkte überwiegen die Stärken deutlich, und Timetac hält in den meisten Bereichen seine Versprechen, insbesondere was die Anpassungsfähigkeit und die Unterstützung durch den Kundenservice betrifft.

Insgesamt bietet Timetac eine leistungsstarke Lösung, die den Anforderungen moderner Unternehmen gerecht wird und ihre Versprechen in hohem Maße einhält.

Einige Alternativen zu Timetac

Für Unternehmen, die nach Alternativen zu Timetac suchen, gibt es mehrere vergleichbare Zeiterfassungstools, die je nach spezifischen Anforderungen in Betracht gezogen werden können:

Clockify:

Clockify ist eine beliebte, kostenlose Zeiterfassungslösung, die sich durch ihre Benutzerfreundlichkeit und umfassenden Funktionen auszeichnet. Sie eignet sich besonders für kleine bis mittelgroße Unternehmen, die eine einfache und kostengünstige Lösung zur Zeiterfassung und Projektverfolgung suchen. Papershift:

Papershift ist eine umfassende Lösung für Schichtplanung und Zeiterfassung. Es eignet sich besonders für Unternehmen mit komplexen Schichtsystemen und bietet zusätzlich Funktionen zur Urlaubsverwaltung und Personalplanung. Unseren Beitrag zu den Papershift Erfahrungen finden Sie hier. Toggl Track:

Toggl Track bietet eine intuitive Benutzeroberfläche und ist besonders für Unternehmen geeignet, die eine einfache, aber effektive Zeiterfassungslösung benötigen. Es ist ideal für Dienstleister und Agenturen, die projektbasierte Zeiterfassung und Abrechnung benötigen. ClockIn:

ClockIn ist ein einfaches und benutzerfreundliches Zeiterfassungstool, das sich besonders für kleine Unternehmen und Handwerksbetriebe eignet. Es bietet mobile Zeiterfassung, die es den Mitarbeitern ermöglicht, Arbeitszeiten direkt vor Ort zu erfassen. Crewmeister:

Crewmeister ist speziell auf kleine Unternehmen und Handwerksbetriebe ausgerichtet. Es bietet eine einfache Zeiterfassung sowie eine mobile App, die es den Mitarbeitern ermöglicht, ihre Arbeitszeiten direkt über ihr Smartphone zu erfassen. Hier ist unser Bericht zu den Crewmeister Erfahrungen . Timebutler:

Timebutler bietet eine flexible und detaillierte Zeiterfassung mit zusätzlichen Funktionen zur Projektverfolgung und -abrechnung. Es ist besonders für Freiberufler und kleine Unternehmen geeignet, die eine einfache, aber umfassende Lösung zur Verwaltung ihrer Arbeitszeiten benötigen.

Diese Alternativen bieten jeweils eigene Stärken und können je nach spezifischen Anforderungen und Budget eines Unternehmens eine gute Wahl sein. Die Entscheidung für die passende Software sollte daher auf den individuellen Bedürfnissen basieren.

Screenshots zum Tool Timetac

Timetac Preise

Die Zeiterfassung mit Timetac wird überwiegend pro Mitarbeiter abgerechnet. Dabei hat jedes Modul, wie Zeiterfassung, Projektzeiterfassung und Urlaubsverwaltung, einen eigenen Preis. Zusätzlich bietet Timetac auch erweiterte Angebote, wie das Verleihen von Geräten wie Terminals oder Tablet-Apps. Für den technischen Betrieb, Wartungen und regelmäßige Updates, inklusive der App-Nutzung, gibt es zudem eine Basis-Gebühr im Monat.

Preisstaffelung

Arbeitszeiterfassung: 4 € pro Nutzer/Monat

4 € pro Nutzer/Monat Projektzeiterfassung: 8 € pro Nutzer/Monat

8 € pro Nutzer/Monat Urlaubsverwaltung: 2,50 € pro Nutzer/Monat

2,50 € pro Nutzer/Monat Basis-Gebühr: 20 € im Monat

20 € im Monat Virtuelle Terminal-App: 10 € im Monat

10 € im Monat Hardware-Terminal: ab 29,90 € pro Monat für die günstigste Option, 34,90 € oder 49,90 € für jeweils fortschrittlichere Modelle

Timetac Kundenmeinungen

Auf Review-Webseiten finden sich einige aussagekräftige Bewertungen, die einen guten Einblick in die Features sowie Vor- und Nachteile der Software bieten:

“Starkes Tool für die Zeit Erfassung mit hervorragende Support”

Was gefällt Dir am besten? „TimeTac hat eine sehr angenehme Benutzeroberfläche und ist schnell, mit ein paar Klicks, individuell auf jeden Mitarbeiter einstellbar. Die Möglichkeiten sind unendlich und auch die Zusatztools wie Fingerprint-Reader etc. sind per Plug&Play einsetzbar. Außerdem ist das Support-Team einzigartig. Immer erreichbar, kompetent und blitzschnell.“ Was gefällt Dir nicht? „Beim Einstellen zum Beispiel eines halben Tages Urlaub kann man zwar die Startzeit einstellen aber es wird dann doch eine feste Uhrzeit angelegt. Wenn das Übertragen von Urlaubstagen in das neue Jahr nicht gewünscht ist kann das nur relativ kompliziert eingestellt werden. Es wäre schön wenn es noch eine schlankere Browserversion für das Handy geben würde. Die App ist super aber als Admin muss man manchmal auf die Browserversion gehen und die ist etwas unübersichtlich auf dem Handy.“ Welche Probleme löst Du mit dem Produkt? „Wir haben gerade in der Pandemie verschiedene Abteilungen die alle anders mit TimeTac arbeiten müssen. Viele sind im Homeoffice während einige vor Ort sein müssen. TimeTac lässt die Nutzung bei jedem individuell Einstellen. Browser, App, Fingerprint-Terminal…Die Zeit Modelle können individuell und schnell bearbeitet werden. Sehr praktisch ist die Funktion das sich jeder Mitarbeiter seine Zeiten und Projekte selbst Auswerten und per Excel oder PDF ziehen kann.“

Autor: Björn

“Super onlinebasierte Zeiterfassung für kleine und mittlere Unternehmen”

Was gefällt Dir am besten? „Wir nutzen Timetac seit einem knappen Jahr und sind damit mehr als zufrieden! Vorher hatten wir eine andere Lösung, die lediglich auf einem Computer Auswertungen erlaubte. Das war doch eher suboptimal, da bei uns mehrere Ansprechpartner Zugriff auf die Zeiterfassung benötigen. Mit Timetac ist das Geschichte und der Support ist nicht nur sehr geduldig und hilfreich, sondern auch extrem schnell!“ Was gefällt Dir nicht? „Die Usability ist teils nicht so gut, aber das ist eher etwas subjektives. Die Online-Dokumentation ist sehr hilfreich und zur Not antwortet der Support innerhalb von Minuten mit einer ausführlichen Antwort, die bislang jede Frage erschlagen hatte. Man muss auch die Mächtigkeit und Möglichkeiten der Lösung in Betracht ziehen. Dann relativiert sich die Aussage wieder!“ Welche Probleme löst Du mit dem Produkt? „Unsere Kollegen haben die Möglichkeit transparent ihre Stunden einzusehen. Das reduziert den Flurfunk, dass Stunden nicht passen würden etc. Wissen ist nunmal Holschuld! Bei unserer bisherigen Lösung war es so, dass alle Zeitbuchungen intransparent und abgekapselt waren. Ohne die zugehörige Software auf dem Rechner hatte man keinen Einblick!“

Autor: Sven

„Flexibel und übersichtlich“

„Mit TimeTac konnten wir endlich das Problem lösen, innerhalb von einer Software einerseits die Arbeitszeit unserer MitarbeiterInnen inkl. deren Urlaubsverwaltung zu erfassen und andererseits eine extrem flexible Projektzeiterfassung zu bewerkstelligen, ohne doppelt Zeiten erfassen oder mühsam im Nachhinein zuordnen zu müssen. Durch TimeTac lassen sich für uns nicht nur auf Knopfdruck Projektzeitauswertungen auf Knopfdruck für die Kundenverrechnung darstellen, sondern auch ein effizientes Live-Projektcontrolling umsetzen. Wir haben TimeTac in unserem Unternehmen seit 2019 im Einsatz und ich würde mich jederzeit wieder dafür entscheiden!“ Vorteile: „Bei der Einführung einer neuen Zeiterfassungssoftware war uns wichtig, maximal flexibel zu sein und gleichzeitig unseren Mitarbeitern eine benutzerfreundliche Oberfläche zu bieten. TimeTac verbindet beide Anforderungen optimal! Als Agentur wissen wir besonders die flexible Projektzeiterfassung zu schätzen, mit der wir unsere Kundenaufträge wunderbar abbilden können. Zusätzlich lässt sich mit TimeTac ein hervorragendes Projektcontrolling durchführen, indem sich die Kosten- und Verrechnungssätze sowohl individuell je Mitarbeiter aber auch je Aufgabe eintragen lassen. Besonders häufig in Verwendung ist bei uns die Abwesenheitsübersicht, mit der sich die ständige Verfügbarkeit einzelner Abteilungen wunderbar steuern lässt. Abgerundet wird TimeTac über ein durchdachtes Berechtigungskonzept, dass einerseits eine maximal individuelle Zuordnung garantiert und andererseits dennoch übersichtlich verwaltet werden kann.“ Nachteile: „TimeTac bietet lediglich eine vorgegebene Auswahl an Auswertungen, die nur dann erweitert wird, wenn ein Bedarf durch mehrere Kunden besteht. In der Regel findet man damit allerdings leicht das Auslangen, da die Auswertungen die gängigsten Anforderungen durch die Manager abdecken. Sollte man dennoch zusätzliche Auswertungen benötigen, gibt es stets die Möglichkeit eines Excel-Exports, wodurch sich auch die individuellsten Anforderungen durchführen lassen.“

Autor: Florian

Fazit

Timetac überzeugt als flexible und benutzerfreundliche Zeiterfassungssoftware mit umfassenden Funktionen für Arbeitszeiten, Projekte und Abwesenheiten. Besonders hervorzuheben sind die Anpassbarkeit, die durchdachten Module und der exzellente Kundenservice. Zwar können die Einrichtung und die Kostenstruktur für größere Unternehmen komplex sein, doch überwiegen die Vorteile deutlich.

Mit spezialisierten Funktionen wie RFID/NFC-Integration und detaillierter Projektzeiterfassung eignet sich Timetac für Unternehmen verschiedener Größen und Branchen. Die positiven Nutzerbewertungen und vielseitigen Anwendungsbeispiele bestätigen die Zuverlässigkeit und Qualität dieser Lösung.