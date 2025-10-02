Connect with us

Arbeitsleben

Perfekt gekleidet im Job: von Smart Casual bis Business Formal

Veröffentlicht

Im Arbeitsalltag gibt es eine Reihe unterschiedlicher Dresscodes, die je nach Branche, Tätigkeit und Anlass passend sind. Wer nicht spezielle Arbeitskleidung vom Arbeitgeber gestellt bekommt oder Schutzkleidung tragen muss, steht daher vor der großen Frage: Mit welchem Outfit bin ich gut gekleidet und weder zu lässig noch zu formell angezogen. Die Frage der Kleiderwahl am Arbeitsplatz hängt allerdings auch vom ausgeübten Beruf und den individuellen Ansprüchen des Arbeitgebers ab. Sie sollte daher im Zweifelsfall vorab erfragt werden.

Inhaltsverzeichnis Verbergen
1 Smart Casual: der lässige Look für Kreative
2 Business Casual: die elegante Lässigkeit
3 Business Attire: der elegante Business-Look
4 Business Formal: das formelle Outfit für klassische Berufe

Smart Casual: der lässige Look für Kreative

Der lässigste Stil unter den Dresscodes für den Arbeitsalltag ist Smart Casual. Er ähnelt dem Freizeit-Outfit der Arbeitnehmer und muss nur wenige Regeln befolgen. Wichtig ist, dass die gewählten Kleidungsstücke sauber und gepflegt sind. Auf sehr grelle Farbkombinationen und Muster sollte besser verzichtet werden, sonst ist beinahe alles erlaubt. Als Anhaltspunkt für die Wahl der Kleidung am Arbeitsplatz bei Herren können eine Hose aus elegantem Stoff, wie die typische Hose Chino, und ein Poloshirt oder hochwertiges T-Shirt dienen. Damen greifen wahlweise zur Stoffhose oder zum Rock und tragen dazu eine Bluse, einen Rollkragenpullover oder ebenfalls ein elegantes T-Shirt.

Business Casual: die elegante Lässigkeit

Der im Arbeitsleben besonders weitverbreitete Dresscode ist Business Casual. Damit ist gemeint, dass das Outfit zwar etwas lässiger ausfallen darf, gleichzeitig jedoch elegant und gepflegt sein sollte. Für Herren bieten sich als Oberteil das Poloshirt oder Hemd mit leichtem Muster zu einer Stoffhose oder dunklen Jeans an. Frauen hingegen kombinieren eine Bluse mit einem Rock oder einer Stoffhose und achten dabei auch dezent aufeinander abgestimmte Farben sowie eine mindestens knielange Rocklänge. Business Casual ist inzwischen der Dresscode in zahlreichen Berufen und ein Kleidungsstil, mit dem Arbeitnehmer in der Regel nicht negativ auffallen. Er bietet zudem viele Kombinationsmöglichkeiten, um persönliche Vorlieben bei der Kleiderwahl ausleben zu können.

Business Attire: der elegante Business-Look

Beim Dresscode Business Attire werden klassische Elemente auf nicht ganz so strenge Weise miteinander kombiniert. Männer tragen für diesen Look Anzug und entscheiden sich für ein einfarbiges Hemd in schlichter Farbe. Auch die Krawatte und Lederschuhe sind Teil des Outfits für den Business Attire Stil. Frauen sind mit einem Kostüm oder Hosenanzug in Kombination mit einer dezenten Bluse optimal gekleidet. Die Schuhe sollten einen moderaten Absatz haben, und grelle Muster sind ebenso wie markante Farben eher unpassend. Der Dresscode Business Attire wird unter anderem in traditionsreichen Berufen wie dem des Bankers, Anwalts oder Notars bevorzugt.

Business Formal: das formelle Outfit für klassische Berufe

Zu besonderen Anlässen im Arbeitsleben, wie einem Geschäftsessen mit Investoren oder einer Präsentation, und in einigen wenigen Berufen ist der geforderte Dresscode besonders formell und wird Business Formal genannt. Für Herren bedeutet das, dass der dreiteilige, schwarze Anzug die geeignete Kleiderwahl ist. Er wird mit einem klassischen, weißen Hemd, einer Krawatte und schlichten Lederschuhen kombiniert. Für Frauen reicht die Auswahl beim Dresscode Business Formal vom klassischen Hosenanzug über das Kostüm bis hin zum Businesskleid. Zu Hosenanzug oder Kostüm wird eine weiße Bluse getragen. Ebenfalls Teil des Outfits sind eine Strumpfhose und Pumps. Dezente Accessoires sind erlaubt, sollten jedoch ähnlich stilvoll wie das Outfit sein.

Arbeitsleben

