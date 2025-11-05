Interview mit Daniela Häusler-Konrad: Sicherheit mit Weitblick – Warum persönliche Beratung in der Versicherungswelt unverzichtbar bleibt

Versicherungen gehören zu den zentralen Themen des modernen Lebens – egal, ob es um den Schutz von Familie, Eigentum oder unternehmerischen Risiken geht. In einer Zeit, in der sich Tarife, Anbieter und digitale Vergleichsportale ständig verändern, wird persönliche Beratung immer wertvoller. Ein kompetenter Ansprechpartner hilft nicht nur bei der Auswahl der richtigen Policen, sondern sorgt auch im Schadensfall für Sicherheit und Klarheit.

Wir haben mit Daniela Häusler-Konrad gesprochen, die als kompetente Versicherungsvertreterin in Rosenheim Privat- und Firmenkunden in allen Fragen rund um Versicherung und Vorsorge begleitet. Ihr Ziel: individuelle Lösungen statt Standardprodukte – mit Fokus auf langfristige Betreuung und verständliche Beratung.

Häusler-Konrad erklärt, dass viele Menschen heute von der Vielfalt der Angebote überfordert sind. Während Online-Vergleiche oft nur oberflächliche Preisunterschiede zeigen, geht es in der professionellen Beratung darum, Risiken ganzheitlich zu betrachten. Dabei spielen Lebenssituation, Zukunftsplanung und persönliche Werte eine ebenso große Rolle wie finanzielle Aspekte.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt für sie auf Transparenz und Vertrauen. Gerade in einer Branche, die häufig als kompliziert wahrgenommen wird, möchte sie Aufklärung schaffen – mit ehrlicher Kommunikation und einem offenen Ohr für die Sorgen ihrer Kunden. Moderne Versicherungsagenturen sehen sich heute nicht mehr als reine Vermittler, sondern als Berater, die aktiv dazu beitragen, finanzielle Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.

Wir haben mit Daniela Häusler-Konrad über die Entwicklungen in der Versicherungsbranche, die Chancen der Digitalisierung und den Wert persönlicher Beratung gesprochen.

business-on.de: Frau Häusler-Konrad, wie hat sich die Versicherungsberatung in den letzten Jahren verändert?

Daniela Häusler-Konrad:

Die positiven Entwicklungen in der Digitalisierung erleichtern den Zugang zur Beratung erheblich, indem Prozesse vereinfacht und verkürzt werden. Video-Calls und digitale Vergabemöglichkeiten erlauben es Kunden, flexibel und ortsunabhängig wichtige Entscheidungen zu treffen. Dennoch sorgt die Komplexität des Versicherungsdschungels dafür, dass die persönliche Beratung von erfahrenen Fachleuten unverzichtbar bleibt, um individuell passende Lösungen zu finden und fundierte Entscheidungen zu treffen. Die menschliche Expertise hilft, detaillierte Fragen zu klären und echte Sicherheit in der Auswahl zu bieten. Besonders Themen, die eine hohe Expertise erfordern, wie zum Beispiel die private Krankenversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Geschäftsführerversorgung, betriebliche Versorgung und Altersvorsorge.

business-on.de: Welche Vorteile bietet eine unabhängige Beratung gegenüber klassischen Versicherungsagenturen?

Daniela Häusler-Konrad:

Alle Vertriebswege haben ihre Berechtigung. Seien es Einzelvertretungen oder “klassische Versicherungsbüros“, wie Sie es nennen, Makler oder Mehrfachvertreter.

Wir sind tatsächlich eine Versicherungsagentur im klassischen Sinne und arbeiten ausschließlich mit einem Produktpartner, der R+V Allgemeine Versicherung AG, zusammen. Unsere Kunden und Kundinnen beraten wir nach hohen Standards und legen dabei großen Wert darauf, ganz genau die Absicherung zu finden, die für den Kunden oder die Kundin die beste ist. Bei uns steht der Kunde, als Mensch, mit seiner Familie, seiner Firma usw., mit all seinen individuellen Bedürfnissen im Mittelpunkt. Da unser Produktpartner ein umfangreiches Vollsortiment bietet, können wir nahezu alle Lösungen für den Kunden problemlos anbieten.

Ein wesentlicher Vorteil unseres Vertriebsweges ist das tiefe Produktwissen und die enge Bindung zu einem spezifischen Versicherer, was oft zu exklusiven Angeboten oder besonderen Konditionen führt.

Zudem profitieren Kunden von einer langfristigen Beziehung und dem Vertrauen, das durch den direkten Kontakt und die kontinuierliche Betreuung entsteht. Klassische Agenturen stehen für bewährte Strukturen und Zuverlässigkeit, wodurch Kunden sich sicherer fühlen können. Darüber hinaus bieten sie oft umfangreiche Serviceleistungen und Unterstützung im Schadensfall, die durch ihre langjährige Erfahrung besonders effizient und kundenorientiert sind.

Entscheidend ist es, die Risikosituation des Kunden genau zu erfassen und zu beurteilen und dann die richtige Absicherung zu finden und im entscheidenden Moment für den Kunden oder die Kundin da zu sein und ihn zu unterstützen.

Vor dem Schaden ist nach dem Schaden. Nur, wenn der Vertrag passt, gibt es im Nachhinein eine saubere Leistungsabwicklung für den Kunden.

business-on.de: Wie wichtig ist der persönliche Kontakt zu Ihren Kunden in Zeiten digitaler Kommunikation?

Daniela Häusler-Konrad:

Beim Reden kommen die Leute zusammen. Ich erlebe häufig, dass erst im Gespräch und auf genauere Nachfrage gewisse Aspekte aufkommen, die ansonsten vergessen werden. Oft ist es effektiver, kurz zu telefonieren oder sich kurz zu treffen – ob vor Ort oder im Videocall – als über WhatsApp oder E-Mail hin und her zu schreiben und am Ende festzustellen: “Mist, warum habe ich daran nicht gedacht.”

business-on.de: Welche Versicherungsbereiche sind aktuell besonders gefragt – privat wie auch gewerblich?

Advertisement. Scroll to continue reading.

Daniela Häusler-Konrad:

Privat ist das Thema Berufsunfähigkeit und Dienstunfähigkeit sehr gefragt – Schüler:innen, Student:innen, Azubis und Referendar:innen fragen hier häufig nach. Auch eine umfassende Beratung im Bereich der privaten Krankenversicherung, Zahnversicherung und Pflegeversicherung ist sehr gefragt. Die Themen Erben und Vererben und Vermögen übertragen werden immer stärker. Viele Menschen wünschen eine Überprüfung Ihrer bestehenden Versicherungen, wenn sie diese noch nicht bei uns haben, da veraltete Verträge dringenden Handlungsbedarf erfordern. Und natürlich ist das Thema Frühstartrente derzeit in aller Munde.

Im Firmenbereich ist die betriebliche Versorgung wichtig: betriebliche Altersvorsorge, betrieblicher Unfallschutz und betriebliche Krankenversicherung sind Themen, bei denen Unterstützung in der Gestaltung benötigt wird, um diese sauber und rechtssicher umzusetzen und den Mitarbeitenden attraktiv zu präsentieren. Forderungsausfälle und Rechtsstreite im Bau und Handwerk nehmen spürbar zu. Die Absicherung von Haftungsthemen sowohl für Firmen mit einer Betriebshaftpflicht, als auch für Geschäftsführer selbst im Rahmen einer D&O-Versicherung spielen eine große Rolle. Neue Interessenten möchten zudem oft ihre bestehenden Versicherungen mit unseren Angeboten vergleichen und den bestehenden Versicherungsschutz überprüfen lassen.

business-on.de: Wie schaffen Sie es, komplexe Themen wie Absicherung oder Vorsorge verständlich zu vermitteln?

Komplizierte Dinge einfach zu machen gehört zu meinem Job und ist mir persönlich sehr wichtig. Ich lege großen Wert darauf, dass meine Kunden und Kundinnen genau wissen, was sie bei mir kaufen. In einem Dialog auf Augenhöhe – durch aktives Zuhören, eine saubere und transparente Darstellung der Themen, nachvollziehbare Beispiele und mit etwas Humor – funktioniert das wunderbar.

Daniela Häusler-Konrad:

business-on.de: Welche Entwicklungen erwarten Sie für die Zukunft der Versicherungsbranche?

Daniela Häusler-Konrad:

Ich erwarte, dass die Rolle des persönlichen Beraters oder der Beraterin weiter an Bedeutung gewinnt. Obwohl Kunden heute durch online verfügbare Informationen besser vor informiert sind, schätzen sie weiterhin die persönliche Beratung und Betreuung. Eine große Herausforderung für die Versicherungsbranche ist der Rückgang der selbständigen Vermittler und die Gewinnung von Fachkräften. Ein Rückgang der selbstständigen Vermittler ist unter anderem durch die Überalterung in der Berufsgruppe bedingt. Die Digitalisierung und der Einsatz künstlicher Intelligenz vereinfachen viele Prozesse für Vermittler und Kunden, doch der Faktor Vertrauen, Ehrlichkeit und zwischenmenschliche Beziehungen kann dadurch nicht ersetzt werden. Ich denke an das Herzblut, mit dem mein Team und ich unsere Kunden betreuen und beraten, manchmal über viele Jahre hinweg.

In Zukunft werden diese Qualitäten der persönlichen Ansprache und Dauerbetreuung weiterhin entscheidend sein, um Kundenbindung aufzubauen und zu erhalten.

business-on.de: Frau Häusler-Konrad, wir danken Ihnen herzlich für das Gespräch und die wertvollen Einblicke. Es zeigt sich, dass persönliche Beratung, Vertrauen und individuelle Betreuung auch in einer digitalisierten Welt der Schlüssel zu echter Sicherheit bleiben.