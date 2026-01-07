Gesetzliche Krankenversicherung: Worauf Unternehmen bei Mitarbeiterwechsel achten sollten

Jede Neueinstellung bringt frischen Wind in die Abteilungen, bedeutet für die Personalverwaltung jedoch zunächst einen administrativen Kraftakt. Neben Arbeitsverträgen und Onboarding-Plänen fordert der Gesetzgeber präzise Abläufe im Sozialversicherungsrecht. Wer hier Fristen versäumt oder falsche Berechnungen anstellt, riskiert nicht nur Nachzahlungen, sondern im schlimmsten Fall ein Bußgeld. Besonders die korrekte Einordnung neuer Mitarbeiter in das System der Sozialversicherung erfordert Aufmerksamkeit, da sich Grenzwerte und Beitragssätze regelmäßig ändern.

Für das Jahr 2026 gelten angepasste Rechengrößen, die direkten Einfluss auf die Lohnbuchhaltung haben. Arbeitgeber fungieren hierbei als treuhänderische Verwalter der Sozialabgaben. Sie führen Gelder ab, die das deutsche Gesundheitssystem am Laufen halten. Ein genauer Blick auf die Mechanismen zwischen Bruttolohn, Krankenkasse und Gesundheitsfonds schafft Rechtssicherheit im Betrieb.

Erste Schritte für Arbeitgeber: Meldepflichten in der gesetzlichen Krankenversicherung meistern

Der administrative Startschuss fällt lange vor dem ersten Arbeitstag. Arbeitgeber sind verpflichtet, neue Mitarbeiter bei der zuständigen Einzugsstelle anzumelden. Dies ist in der Regel die Krankenkasse, bei der die Beschäftigten zuletzt versichert waren. Die gesetzliche Grundlage hierfür bilden die Meldepflichten nach § 28a Sozialgesetzbuch (SGB IV). Um diese Pflicht zu erfüllen, benötigt die Personalabteilung eine Mitgliedsbescheinigung oder zumindest die verlässliche Angabe der Versicherungsnummer und der gewählten Kasse.

Es kommt häufig vor, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den Jobwechsel zum Anlass nehmen, ihre Versicherungssituation zu überdenken (z.B. um einen geringeren Krankenkassenbeitrag zu zahlen). Möchte ein neuer Mitarbeiter seine Krankenkasse wechseln, muss die neue Mitgliedschaft rechtzeitig vor Arbeitsbeginn bestätigt sein. Die Wahl der Kasse ist ein fundamentales Recht der Versicherten. Der Arbeitgeber ist an diese Wahl gebunden und muss die Beiträge an die neu gewählte Institution abführen.

Liegt keine Mitgliedsbescheinigung vor und kann der neue Angestellte keine Angaben machen, hat der Arbeitgeber die Pflicht, bei der letzten bekannten Kasse nachzuforschen. Fehler bei der Anmeldung führen oft zu unnötigen Korrekturschleifen. Es lohnt sich, frühzeitig alle Informationen einzuholen, um den Start für beide Seiten reibungslos zu gestalten.

Kalkulation der Beiträge: Fakten für Arbeitnehmer und die Finanzierung der Kassen

Sobald die Anmeldung steht, geht es an die Zahlen. Ein Arbeitgeber muss für seine Mitarbeiter in der gesetzlichen Krankenversicherung die Beiträge berechnen und die Hälfte davon abführen. Das Prinzip der Parität ist hierbei zentral: Der Betrag zur gesetzlichen Krankenversicherung wird paritätisch zwischen Arbeitgeber (Arbeitgeberanteil) und Arbeitnehmer (Arbeitnehmeranteil) aufgeteilt.

Die Basis für 2026 zeigt deutlich gestiegene Kostenfaktoren. Der allgemeine Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung beträgt 14,6 Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen. Hinzu kommt der kassenindividuelle Zusatzbeitrag. Da die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds oft nicht zur Deckung der Ausgaben ausreichen, müssen Krankenkassen einen einkommensabhängigen Zusatzbeitrag erheben. Dieser wird für das Jahr 2026 im Durchschnitt bei 2,9 % liegen. Auch hier gilt die faire Teilung: Der Zusatzbeitrag wird seit dem 1. Januar 2019 zu gleichen Teilen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern geleistet.

Daraus ergibt sich eine konkrete Belastung: Der Arbeitgeber übernimmt die Hälfte des allgemeinen Beitragssatzes zur Krankenkasse in Höhe von 14,6 Prozent (also 7,3 %) sowie die Hälfte des kassenindividuellen Zusatzbeitrags (im Schnitt 1,45 %). Der Anteil des Arbeitgebers zur gesetzlichen Krankenversicherung beträgt insgesamt 8,75 % im Jahr 2026 – vorausgesetzt, die Kasse verlangt den durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz.

Wichtig für die Lohnbuchhaltung ist die Obergrenze. Die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung werden bis zur Beitragsbemessungsgrenze erhoben. Diese Grenze verschiebt sich jährlich nach oben und liegt 2026 bei 5.812,50 Euro monatlich. Das bedeutet im Umkehrschluss: Der Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Krankenversicherung wird nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze fällig. Alles, was an Gehalt oder Bruttoeinkommen darüber hinausgeht, bleibt bei der Verbeitragung zur Krankenversicherung außen vor.

Der Arbeitgeber zieht den Arbeitnehmeranteil vom Bruttogehalt ab und überweist den gesamten Betrag an die Krankenkasse. Diese Funktion als Einzugsstelle verlangt absolute Pünktlichkeit, da Säumniszuschläge drohen.

Besonderheiten bei der Kranken- und Pflegeversicherung: Privatversicherte und Gutverdiener

Nicht jeder Mitarbeiter ist automatisch in der GKV pflichtversichert. Arbeitnehmer sind in Deutschland versicherungspflichtig, solange ihr Einkommen die Jahresarbeitsentgeltgrenze nicht überschreitet. Verdient eine Fachkraft dauerhaft mehr, eröffnet sich die Option zur privaten Krankenversicherung (PKV) mit besseren Leistungen oder zur freiwilligen Mitgliedschaft in der gesetzlichen Kasse.

Entscheidet sich ein Mitarbeiter unter diesen Möglichkeiten für die PKV, entfällt die direkte Abführung an die GKV, doch die finanzielle Beteiligung bleibt bestehen. Der Arbeitgeberzuschuss zur privaten Krankenversicherung beträgt in der Regel 50 Prozent der Gesamtbeiträge. Hierbei greift jedoch eine Deckelung: Der Arbeitgeber übernimmt die Hälfte des allgemeinen Beitragssatzes zur privaten Krankenversicherung, der 14,6 Prozent beträgt, sowie die Hälfte des kassenindividuellen Zusatzbeitrags, begrenzt auf den Höchstbetrag, der für einen gesetzlich Versicherten fällig wäre. Um den Arbeitgeberzuschuss zur privaten Krankenversicherung zu erhalten, muss der Arbeitnehmer einen Nachweis über die private Krankenversicherung vorlegen.

Dieser Zuschuss ist steuerfrei, solange der Arbeitgeber nicht mehr als den gesetzlich festgelegten Betrag zahlt. Auch für die Pflegeversicherung gelten ähnliche Regeln. Der Arbeitgeber übernimmt die Hälfte der Beiträge zur Pflegeversicherung. Bei privat Versicherten beträgt der Arbeitgeberzuschuss zur privaten Pflegeversicherung ebenfalls die Hälfte des Beitrags, jedoch nicht mehr als der halbe Höchstbeitrag gesetzlich Versicherter.

Ein Sonderfall betrifft Kinderlose in der Pflegeversicherung. Hier müssen die Beschäftigten einen Beitragszuschlag für Kinderlose allein tragen. Der Arbeitgeberanteil bleibt davon unberührt. Dies muss in der Lohnabrechnung präzise berücksichtigt werden, da der Abzug vom Netto des Mitarbeiters erfolgt.

Spezielle Berufsgruppen wie Künstler oder Publizisten sind oft über die Künstlersozialkasse versichert. Wechselt jemand aus einer solchen selbstständigen Tätigkeit in ein Angestelltenverhältnis, endet diese spezielle Art der Versorgung meist, und die reguläre Versicherungspflicht als Arbeitnehmer tritt in Kraft. Hier ist eine genaue Prüfung der Voraussetzungen für die Befreiung oder Pflichtversicherung nötig.

Struktur der gesetzlichen Krankenversicherung: Solidarität, Gesundheitsfonds und Lohnfortzahlung

Das Verständnis der Finanzströme hilft, die Relevanz der korrekten Abrechnung einzuordnen. Die gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland funktioniert nach dem Solidarprinzip, wobei Gesunde für Kranke zahlen und Besserverdienende die Einkommensschwächeren stützen. Die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung wurde mit der Einführung des Gesundheitsfonds im Jahr 2009 neu gestaltet.

Die Beiträge zur GKV werden von den Mitgliedern der Krankenkasse und den Arbeitgebern einkommensabhängig getragen und fließen dem Gesundheitsfonds zu. Ergänzend dazu zahlt der Bund Mittel aus dem Steueraufkommen. Der Bundeszuschuss wird aus Steuermitteln an die GKV gezahlt und beträgt seit 2017 pauschal 14,5 Milliarden Euro jährlich, wobei temporäre Erhöhungen zur Stabilisierung vorkommen können.

Aus diesem Topf werden die Gelder an die einzelnen Kassen verteilt. Die Krankenkassen erhalten vom Gesundheitsfonds eine einheitliche Grundpauschale pro Versichertem plus alters-, geschlechts-, risiko- und regional adjustierte Zu- und Abschläge. Dieser Risikostrukturausgleich sorgt dafür, dass Kassen mit vielen älteren oder kranken Versicherten nicht benachteiligt werden. Das Geld fließt schlussendlich an Leistungserbringer wie Krankenhäuser oder Ärzte.

Für Unternehmen ist neben den Beiträgen auch die Lohnfortzahlung ein relevanter Kostenfaktor im Krankheitsfall. Bei unverschuldeter Arbeitsunfähigkeit zahlt der Arbeitgeber für die ersten sechs Wochen Lohnfortzahlung. Erst danach springt die Krankenkasse mit dem Krankengeld ein, welches deutlich niedriger ist als das reguläre Arbeitsentgelt. Diese sechs Wochen sind für die betriebliche Kalkulation von hoher Bedeutung, da hier Kosten entstehen, ohne dass eine Arbeitsleistung erbracht wird.

In der Praxis müssen Personalabteilungen zudem Besonderheiten wie die Familienversicherung im Blick behalten. Ehegatten und Kinder können unter bestimmten Voraussetzungen beitragsfrei mitversichert werden, wenn ihr eigenes Einkommen eine gewisse Einkommensgrenze nicht übersteigt. Für den Arbeitgeber ändert dies an der Beitragsberechnung für das Mitglied selbst nichts, ist aber eine wichtige Information für die Mitarbeiterbindung und Beratung.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Gesetzliche Krankenversicherung: Arbeitgeber müssen bei Mitarbeiterwechsel einiges beachten

Es zeigt sich, dass die korrekte Abwicklung der Kranken- und Pflegeversicherung weit mehr ist als das Ausfüllen von Formularen. Es ist ein komplexes Zusammenspiel aus Gesetzen, Verordnungen und fristgerechten Meldungen. Die Qualität der Personalarbeit misst sich auch daran, wie geräuschlos diese Prozesse im Hintergrund ablaufen. Fehler bei der Berechnungsgrundlage oder der Zuordnung von Zusatzbeiträgen fallen spätestens bei der nächsten Betriebsprüfung der Rentenversicherung auf. Wer hier als Unternehmen sorgfältig arbeitet, vermeidet Nachforderungen und bietet seiner Belegschaft die Sicherheit, dass ihr Sozialversicherungsschutz lückenlos gewährleistet ist. Eine transparente Kommunikation über die Zusammensetzung von Gehalt und Abzügen stärkt zudem das Vertrauen der Arbeitnehmerinnen in ihren Arbeitgeber.