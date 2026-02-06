Vertikale Mobilität ohne Stillstand: warum der Aufzug Chefsache sein sollte

In modernen Bürokomplexen, Hotels oder Einkaufszentren ist der Aufzug so selbstverständlich wie der Strom aus der Steckdose. Niemand verschwendet einen Gedanken daran, solange die Fahrt reibungslos verläuft. Doch sobald die Kabine steht oder das Schild „Außer Betrieb“ an der Tür klebt, ändert sich die Wahrnehmung schlagartig.

Ein defekter Fahrstuhl ist weit mehr als ein technisches Ärgernis. Er wird zur Barriere für Kunden, bremst den Warenfluss und sorgt für Frust bei der Belegschaft. Für Gebäudebetreiber und die Verwaltung bedeutet jeder Stillstand nicht nur organisatorischen Stress, sondern oft auch einen greifbaren Imageverlust und unnötige Kosten.

Funktionierende Aufzugsanlagen sind daher ein entscheidender Baustein für die Infrastruktur und den Wert einer Immobilie. Um zu verstehen, warum gute Wartung die beste Versicherung gegen Ausfälle ist, hat sich unsere Redaktion mit ONIK Liftservice ausgetauscht.

Das Unternehmen erklärt im folgenden Interview, warum die Betreiberverantwortung nicht auf die leichte Schulter genommen werden darf und weshalb unabhängige Expertise oft flexibler ist als starre Konzernverträge.

Wartung als Investition

business-on.de:

Viele Eigentümer betrachten Wartungsverträge zunächst als reinen Kostenfaktor. Welchen wirtschaftlichen Hebel bietet eine professionelle, regelmäßige Instandhaltung tatsächlich, wenn man die Verlängerung der Lebensdauer der Anlage und die Vermeidung teurer Notfallreparaturen in die langfristige Gesamtkalkulation mit einbezieht?

Die Geschäftsführung des ONIK Liftservice:

Ein Aufzug ist ein langlebiges Investitionsgut mit einer geplanten Nutzungsdauer von 25 bis 30 Jahren. Ob diese Lebensdauer tatsächlich erreicht oder sogar überschritten wird, entscheidet sich nicht bei der Installation, sondern im laufenden Betrieb. Regelmäßige, professionelle Instandhaltung wirkt dabei wie ein wirtschaftlicher Hebel an mehreren Stellen gleichzeitig.

Erstens verlängert sie nachweislich die Lebensdauer zentraler Komponenten wie Antrieb, Steuerung und Türsysteme. Durch frühzeitiges Erkennen von Verschleiß lassen sich Bauteile instand setzen oder gezielt austauschen, bevor Folgeschäden entstehen. Das verschiebt kostenintensive Modernisierungen oft um viele Jahre nach hinten – ein erheblicher Effekt in der Gesamtkalkulation.

Zweitens reduzieren Wartungen ungeplante Stillstände. Notfallreparaturen sind nicht nur deutlich teurer als geplante Maßnahmen, sie verursachen auch indirekte Kosten: Nutzungsausfälle, unzufriedene Mieter, organisatorischen Aufwand und im schlimmsten Fall Haftungsrisiken. Eine stabile Verfügbarkeit senkt diese Risiken und schafft Planbarkeit.

Drittens werden Wartungskosten planbar und budgetierbar. Anstatt unvorhersehbarer Einzelrechnungen entsteht ein kalkulierbarer Kostenrahmen, der Eigentümern Sicherheit gibt und Liquidität schont. In der Lebenszykluskostenrechnung liegt eine gut gewartete Anlage daher deutlich unter den Gesamtkosten einer vernachlässigten.

Kurz gesagt: Wer Wartung nur als laufenden Aufwand betrachtet, schaut auf den falschen Zeitraum. Über den gesamten Lebenszyklus gerechnet senkt regelmäßige Instandhaltung die Gesamtkosten, erhöht den Anlagewert und schützt vor finanziellen Überraschungen. Genau darin liegt ihr wirtschaftlicher Hebel.

Technik und Personal

business-on.de:

Die Technik in modernen Aufzugsanlagen wird zunehmend komplexer und digitaler. Wie schwierig ist es in der heutigen Zeit, qualifizierte Fachkräfte für die Wartung von Aufzügen zu finden oder auszubilden, die nicht nur die Mechanik beherrschen, sondern auch die elektronischen Steuerungen sicher analysieren können?

Die Geschäftsführung des ONIK Liftservice:

Aus Sicht eines Unternehmensführers ist das Thema Fachkräfte heute klar eine Herausforderung.

Moderne Aufzüge sind hochkomplexe mechatronische Systeme. Servicetechniker müssen Mechanik, Elektrik und elektronische Steuerungen gleichermaßen beherrschen. Solche Allround-Profile sind am Arbeitsmarkt rar, zumal wir im Wettbewerb mit anderen technischen Branchen stehen.

Deshalb liegt der Fokus weniger auf dem reinen Rekrutieren, sondern auf gezielter Ausbildung und kontinuierlicher Weiterbildung. Der Qualifizierungsaufwand ist deutlich gestiegen, zahlt sich aber aus: Gut ausgebildete Techniker erkennen Probleme früher, vermeiden Fehlreparaturen und sichern eine hohe Anlagenverfügbarkeit.

Haftung und Vorschriften

business-on.de:

Der Gesetzgeber nimmt Gebäudebetreiber durch die Betriebssicherheitsverordnung streng in die Pflicht. Welche konkreten Haftungsrisiken gehen Unternehmen ein, die vorgeschriebene Prüfintervalle vernachlässigen, und wie entlastet ein spezialisierter Dienstleister die Verwaltung bei der Einhaltung dieser rechtlichen Hürden?

Die Geschäftsführung des ONIK Liftservice:

Die Haftungsrisiken bei Vernachlässigung der Prüfpflichten können erheblich sein. Werden vorgeschriebene Prüfintervalle nicht eingehalten, drohen nicht nur Bußgelder, sondern auch strafrechtliche Konsequenzen und persönliche Haftung der Verantwortlichen insbesondere bei Personen- oder Sachschäden. Zudem kann der Versicherungsschutz im Schadensfall ganz oder teilweise entfallen.

Ein spezialisierter Dienstleister entlastet die Verwaltung, indem er Prüfungen fristgerecht koordiniert, dokumentiert und revisionssicher nachweist. Betreiber erhalten damit Rechtssicherheit, klare Zuständigkeiten und eine lückenlose Dokumentation. So werden rechtliche Risiken minimiert und der Verwaltungsaufwand deutlich reduziert.

Flexibilität durch Unabhängigkeit

business-on.de:

Am Markt dominieren oft große Konzerne mit standardisierten Angeboten. Welche Vorteile bietet ein mittelständischer, herstellerunabhängiger Servicepartner, wenn es um die schnelle Beschaffung von Ersatzteilen für verschiedenste Marken oder um individuelle Lösungen jenseits von starren Vertragsmodellen geht?

Die Geschäftsführung des ONIK Liftservice:

Wir als mittelständischer, herstellerunabhängigen Servicepartner sehen genau darin unseren größten Vorteil. Wir sind nicht an einen Hersteller gebunden und können Ersatzteile markenübergreifend beschaffen, was im Störungsfall Zeit spart und Stillstände verkürzt. Entscheidungswege sind bei uns deutlich kürzer, individuelle Lösungen lassen sich ohne Konzernvorgaben schnell umsetzen. Statt starrer Vertragsmodelle bieten wir flexible Konzepte, die sich am tatsächlichen Zustand und der Nutzung der Anlage orientieren. Das schafft Kostentransparenz und passgenaue Leistungen. Für Eigentümer bedeutet das vor allem eines: mehr Handlungsspielraum, schnellere Reaktionen und einen Service, der sich an ihren Bedürfnissen ausrichtet.

Sicherheit im Notfall

business-on.de:

Der Stillstand einer Kabine zwischen zwei Etagen ist für Nutzer eine absolute Stresssituation. Wie entscheidend sind eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit und eine rund um die Uhr besetzte Notrufzentrale, um im Ernstfall Panik zu vermeiden und die Mobilität im Gebäude schnellstmöglich wiederherzustellen?

Die Geschäftsführung des ONIK Liftservice:

Ein Aufzugsstillstand ist immer ein Ausnahmezustand vor allem für die eingeschlossenen Personen. In dieser Situation entscheidet die erste Minute darüber, ob Panik entsteht oder Vertrauen bleibt. Eine rund um die Uhr besetzte Notrufzentrale mit geschultem Personal kann sofort beruhigen, informieren und die richtigen Maßnahmen einleiten. Ebenso entscheidend ist eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit im Serviceeinsatz, um die Befreiung schnell und sicher durchzuführen. Je kürzer die Wartezeit, desto geringer sind Stress, Gesundheitsrisiken und Folgeschäden. Für Betreiber ist das kein Komfortmerkmal, sondern ein zentraler Bestandteil ihrer Verantwortung für Sicherheit und Mobilität im Gebäude.