Wo finde ich meine Steuernummer auf der Lohnabrechnung?

Auf der Lohnabrechnung steht in vielen Fällen nicht die Steuernummer, sondern die Steuer-ID. Das führt in der Praxis oft zu Verwechslungen, weil beide Nummern im Alltag mit Steuern, Steuererklärung und Finanzamt verbunden werden. Wenn auf der Lohnabrechnung überhaupt eine Steuernummer auftaucht, dann meist nur in bestimmten Abrechnungssystemen und häufig als kurze Angabe wie „St.-Nr.“ oder „Steuernummer“ im Umfeld von Finanzamt und Lohnsteuer.

Für die schnelle Einordnung gilt: Die Steueridentifikationsnummer (Steuer-ID, IdNr) bleibt für Steuerpflichtige in Deutschland in der Regel lebenslang gleich. Die Steuernummer dagegen kann sich ändern, etwa bei einem Umzug oder wenn ein anderes Finanzamt zuständig wird.

Steuernummer oder Steuer-ID: Was genau wird gesucht?

Wer im Alltag „Nummer fürs Finanzamt“ sagt, meint nicht immer dasselbe. Im deutschen Steuersystem gibt es mehrere Identifikationsmerkmale, die je nach Rolle, Steuerarten und Zweck verwendet werden. Für Arbeitnehmer ist die klare Trennung entscheidend, weil sie bestimmt, welche Informationen auf der Lohnabrechnung überhaupt auftauchen.

Was ist die Steuer-ID?

Die Steuer-ID ist die Steueridentifikationsnummer, oft auch Identifikationsnummer genannt. In Formularen erscheint zusätzlich die Abkürzung IdNr. Rechtlich ist sie in § 139b der Abgabenordnung verankert und wird zentral geführt, unter anderem über das Bundeszentralamt für Steuern. Diese Nummer ist personenbezogen, begleitet Bundesbürger in Deutschland dauerhaft und ist damit für viele steuerliche Prozesse die stabilste Referenz.

Wichtig für die Praxis: Die Steuer-ID bleibt ein Leben lang gleich. Auch bei einem Umzug, einem Wechsel des Arbeitgebers oder einem Wechsel des Bundeslandes bleibt die Steueridentifikationsnummer unverändert. Genau deshalb findet sie sich häufig in Unterlagen rund um Lohn, lohnsteuerliche Meldungen und die Einkommensteuererklärung.

Im Sprachgebrauch tauchen verschiedene Schreibweisen auf. Korrekt ist Steuer-ID, in manchen Systemen steht jedoch „Steuer ID“ oder „Steuer ID Nummer“. Entscheidend ist nicht die Schreibweise, sondern die Funktion: Es handelt sich um eine eindeutige Identifikationsnummer für eine Person.

Was ist die Steuernummer?

Die Steuernummer ist keine lebenslange Kennziffer, sondern eine verwaltungsbezogene Nummer, die beim zuständigen Finanzamt als Aktenzeichen für Steuerangelegenheiten dient. Sie wird typischerweise im Zusammenhang mit der Einkommensteuer geführt und taucht auf Dokumenten wie dem Steuerbescheid oder Schreiben der Finanzbehörden auf.

Die Steuernummer kann wechseln. Ein häufiger Fall ist der Umzug in einen anderen Zuständigkeitsbereich: Dann kann sich das zuständige Finanzamt ändern, und damit oft auch die Steuernummer. Auch ein neuer Bearbeitungsfall oder organisatorische Änderungen bei den Finanzbehörden können eine Anpassung auslösen. Deshalb ist die Steuernummer weniger geeignet, um eine Person über das ganze Leben hinweg eindeutig zu identifizieren. Die Steuer-ID erfüllt genau diese Aufgabe.

Kurzvergleich: Unterschiede auf einen Blick

Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer, IdNr): personenbezogen, in der Regel lebenslang, zentral zugeordnet, relevant für viele Informationen rund um Steuererklärung und Arbeitgebermeldungen.

Steuernummer: vom Finanzamt vergeben, verwaltungsbezogen, kann sich bei Umzug oder Wechsel ändern, häufig auf Steuerbescheid und in der Einkommensteuer.

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (Umsatzsteuer ID, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer): betrifft Unternehmen und Umsatzsteuer, für reine Arbeitnehmer in der Lohnabrechnung meist ohne Bedeutung.

Warum taucht die Umsatzsteuer-ID hier überhaupt auf?

Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer wird bei grenzüberschreitenden Geschäften von Unternehmen genutzt und hängt mit Umsatzsteuer und Umsatzsteuerpflicht zusammen. In einer klassischen Lohnabrechnung eines Arbeitnehmers spielt sie normalerweise keine Rolle. Sie wird dennoch häufig gesucht, wenn neben dem Angestelltenverhältnis eine unternehmerische Tätigkeit existiert oder wenn Begriffe aus unterschiedlichen Steuerarten vermischt werden. Im Kontext dieses Themas ist sie vor allem als Abgrenzung wichtig.

Steuer-ID verstehen: lebenslang, eindeutig, zentral erfasst

Die Steuer-ID wurde eingeführt, um Bürger in Deutschland eindeutig zu identifizieren, unabhängig davon, wo sie leben und welche steuerlichen Vorgänge aktuell laufen. Für Steuerzahler bedeutet das: Eine einzige Identifikationsnummer bleibt über das gesamte Leben hinweg stabil.

Für die Praxis rund um Lohnsteuer und Lohnabrechnung ist das relevant, weil Arbeitgeber die Steuer-ID für Meldungen und für die Zuordnung der lohnsteuerlichen Daten benötigen. Darum wird sie in vielen Abrechnungen oder begleitenden Dokumenten ausgewiesen.

Auch bei digitalen Verfahren spielt die Steuer-ID eine Rolle. Bei ELSTER, also der Plattform für die elektronische Übermittlung der Steuererklärung, ist die Identifikationsnummer in vielen Fällen ein zentrales Merkmal zur Zuordnung. Das betrifft vor allem die Einkommensteuererklärung, aber auch andere Steuerangelegenheiten.

Steuernummer verstehen: zuständiges Finanzamt, Aufbau, Zwecke

Die Steuernummer ist eng an das zuständige Finanzamt gekoppelt. Sie dient dort als Ordnungsmerkmal für Vorgänge und Akten. Deshalb steht die Steuernummer häufig auf Bescheiden und Schreiben, die das Finanzamt verschickt, etwa auf dem Steuerbescheid nach Abgabe der Einkommensteuer.

So ist die Steuernummer aufgebaut: Warum der Aufbau je nach Bundesland variiert

Der Aufbau einer Steuernummer ist nicht überall identisch. In Deutschland gibt es unterschiedliche Formate, die historisch und organisatorisch geprägt sind. Je nach Bundesland können die Ziffern anders gruppiert sein. Häufig enthält die Nummer Hinweise auf Finanzamtsbezirk und interne Zuordnung, was die Unterschiede im Format erklärt.

Für die Suche nach der Steuernummer in Unterlagen hilft dieser Punkt vor allem indirekt: Eine Steuernummer wirkt oft „behördlicher“ und weniger wie eine reine Ziffernfolge ohne erkennbare Struktur. Genau deshalb wird sie in Schreiben des Finanzamts meist deutlich gekennzeichnet.

Wo steht welche Nummer auf der Lohnabrechnung?

Die Lohnabrechnung, oft auch Gehaltsabrechnung genannt, ist in erster Linie ein Dokument über Lohn, Abzüge und Auszahlungsbetrag. Sie enthält zahlreiche Inhalte, die für die Lohnsteuer relevant sind, aber nicht zwangsläufig alle Identifikationsmerkmale, die in der Steuererklärung oder beim Finanzamt verwendet werden.

Welche Bereiche der Lohnabrechnung sind für die Suche wichtig?

Typische Lohnabrechnungen sind in drei Zonen aufgebaut:

Kopfbereich: Arbeitgeber, Person, Abrechnungszeitraum, Personalnummer, oft auch sozialversicherungsbezogene Angaben. Steuer- und Abgabenblock: Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag, Steuerklasse, Kinderfreibeträge und weitere Merkmale. Ergebnisblock: Brutto, Abzüge, Netto, ggf. Hinweise oder Summen.

Wenn eine Nummer auf der Lohnabrechnung steht, dann fast immer in der Nähe der lohnsteuerlichen Merkmale. Eine Steuernummer steht dagegen häufig gar nicht auf dem Dokument.

Typische Bezeichnungen für die Steuer-ID auf der Lohnabrechnung

In der Praxis erscheinen mehrere Varianten. Häufig ist es „Steuer-ID“. Manche Systeme nutzen „Steuer ID“ oder „IdNr“. Auch „Steueridentifikationsnummer“ kommt vor, je nach Layout und verfügbarem Platz.

Auffällig ist oft die Länge: Die Identifikationsnummer besteht aus einer festen Folge von Ziffern. Wird in einer Lohnabrechnung eine lange Zahlenfolge mit dem Hinweis „IdNr“ ausgewiesen, ist damit praktisch immer die Steuer-ID gemeint.

Typische Bezeichnungen für die Steuernummer, falls sie überhaupt auftaucht

Wenn eine Steuernummer auf der Lohnabrechnung steht, dann meist nicht prominent, sondern als Zusatzangabe. Üblich sind:

„Steuernummer“

„St.-Nr.“

gelegentlich im Zusammenhang mit „Finanzamt“ oder „Finanzamt-Nummer“

Ob diese Angabe vorhanden ist, hängt stark vom Arbeitgeber, von der Abrechnungssoftware und vom jeweiligen Prozess im Unternehmen ab. Viele Arbeitgeber benötigen für die laufende Abrechnung vor allem die Steuer-ID und die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale, nicht die Steuernummer aus der Einkommensteuer.

Schritt für Schritt: So wird auf der Lohnabrechnung gesucht

Kopfbereich prüfen: Begriffe wie Steuer-ID, Steuer ID oder IdNr stehen dort gelegentlich bei den Personaldaten. Steuerblock prüfen: In der Nähe von Lohnsteuer und Steuern nach „Steuernummer“ oder „St.-Nr.“ suchen. Ergebnisblock und Hinweise prüfen: Manche Systeme drucken zusätzliche Informationen in den Anmerkungen aus.

Damit ist die Kernfrage zur Lohnabrechnung geklärt: Wenn es um die Steuernummer geht, ist die Lohnabrechnung nicht immer die richtige Quelle. Häufig findet sich stattdessen die Steuer-ID, die für viele Zwecke bereits ausreicht, etwa im Zusammenhang mit Steuererklärung und der Kommunikation über ELSTER.

Wenn die Steuernummer nicht auf der Lohnabrechnung steht: Wo findet man sie zuverlässig?

Wenn auf der Lohnabrechnung keine Steuernummer angegeben ist, ist das kein Fehler. Für viele Vorgänge rund um Lohnsteuer und den monatlichen Abzug reichen die lohnsteuerlichen Merkmale aus, die elektronisch geführt werden. Die Steuernummer wird dagegen in der Regel dann wichtig, wenn es um die Einkommensteuer und den Kontakt mit dem Finanzamt als Behörde geht. Der schnellste Weg führt deshalb über typische Unterlagen, die im Steuerprozess ohnehin entstehen.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Steuerbescheid: Der verlässlichste Fundort für die Steuernummer

Der Steuerbescheid ist in vielen Fällen die sicherste Quelle. Er wird vom Finanzamt nach der Bearbeitung der Steuererklärung verschickt und enthält im Kopfbereich die Steuernummer. Dort steht sie meist so, dass keine Verwechslung möglich ist, oft gemeinsam mit Angaben zum zuständigen Finanzamt und weiteren Aktenzeichen.

Praktisch bedeutet das: Wer bereits eine Einkommensteuererklärung abgegeben hat, findet die Steuernummer meist ohne Umwege auf dem letzten Steuerbescheid. Das gilt auch dann, wenn zwischenzeitlich ein Wechsel des Arbeitgebers stattgefunden hat, denn der Bescheid gehört zu den eigenen Unterlagen und ist unabhängig vom Arbeitgeber.

Schreiben vom Finanzamt und weitere Unterlagen

Auch andere Schreiben der Finanzbehörden enthalten oft die Steuernummer. Dazu gehören Mitteilungen, Erinnerungsschreiben, Nachfragen oder formale Hinweise im laufenden Bearbeitungsfall. Gerade wenn es Rückfragen zu Angaben in der Steuererklärung gibt, wird die Steuernummer als Ordnungsmerkmal fast immer mitgeführt.

Eine kurze Orientierung, welche Unterlagen besonders häufig helfen, lässt sich problemlos in die Ablage integrieren:

letzter Steuerbescheid zur Einkommensteuer

ältere Schreiben vom Finanzamt zu Steuerangelegenheiten

Mitteilungen nach einem Umzug oder nach einem Wechsel der Zuständigkeit

Bescheide zu weiteren Steuerarten, sofern sie die Steuernummer aufführen

Ablage aus ELSTER, sofern dort Bestätigungen oder Mitteilungen gespeichert sind

Diese Liste ist bewusst pragmatisch. Sie ersetzt keine Ordnung, zeigt aber, wo man in der Praxis am häufigsten schnell fündig wird.

Lohnsteuerbescheinigung: Was steht dort wirklich?

Die Lohnsteuerbescheinigung wird vom Arbeitgeber für das jeweilige Kalenderjahr erstellt. Sie ist ein zentrales Dokument für die Einkommensteuererklärung, weil sie die im Jahr abgeführte Lohnsteuer, die einbehaltenen Abgaben und weitere Angaben zusammenfasst.

Wichtig ist die inhaltliche Trennung: In vielen Fällen ist auf der Lohnsteuerbescheinigung die Steueridentifikationsnummer angegeben, also die Steuer-ID beziehungsweise IdNr. Ob eine Steuernummer dort auftaucht, ist dagegen nicht in jedem Fall zwingend. Der Zweck der Lohnsteuerbescheinigung ist die korrekte Übernahme von Lohnsteuerdaten in die Steuererklärung, nicht die Abbildung aller verwaltungsbezogenen Aktenzeichen der Finanzbehörden.

Für die Praxis heißt das: Die Lohnsteuerbescheinigung hilft häufig bei der Steuer-ID, kann aber je nach Fall und Layout nicht die zuverlässigste Quelle für die Steuernummer sein. Wer die Steuernummer sucht, hat mit dem Steuerbescheid meist den schnelleren Treffer.

Wie bekommt man die Steuer-ID oder die Steuernummer, wenn alles fehlt?

Manchmal sind Unterlagen unauffindbar oder es gab noch keinen Steuerbescheid, etwa weil noch keine Einkommensteuererklärung abgegeben wurde. Dann stellt sich die Frage, wie man an die richtige Nummer kommt, ohne unnötige Schleifen.

Steuer-ID beantragen oder erneut anfordern: Was in der Praxis wirklich gemeint ist

Die Formulierung Steuer-ID beantragen wird häufig verwendet, obwohl die Steueridentifikationsnummer in der Regel bereits existiert. Für Bundesbürger in Deutschland wird sie vergeben und bleibt dann lebenslang bestehen. In der Praxis geht es daher meist um das erneute Anfordern oder um die Mitteilung der Steuer-ID, nicht um einen komplett neuen Antrag.

Ein typischer Weg führt über das Bundeszentralamt für Steuern. Dort kann die Steuer-ID erneut mitgeteilt werden, wenn die Nummer nicht mehr vorliegt. Je nach Verfahren müssen bestimmte Informationen eingegeben werden, damit die Zuordnung eindeutig ist. Dazu gehören in der Regel personenbezogene Daten, die eine Person identifizieren, zum Beispiel Name, Geburtsdatum und Anschrift. Auch eine E-Mail-Adresse kann in einzelnen Prozessschritten eine Rolle spielen, etwa für Rückfragen oder Bestätigungen, je nach Kontaktweg und Bearbeitung.

Der entscheidende Punkt bleibt: Die Steuer-ID ändert sich nicht. Wer sie einmal hatte, kann sie wiederbeschaffen, ohne dass ein Wechsel stattfindet.

Steuernummer erfragen: zuständiges Finanzamt und typische Fälle

Bei der Steuernummer sieht es anders aus. Sie hängt am zuständigen Finanzamt und an einem verwaltungsbezogenen Vorgang. Wenn die Steuernummer nicht bekannt ist, ist das Finanzamt in vielen Fällen der richtige Ansprechpartner, insbesondere wenn bereits Steuerangelegenheiten geführt werden oder wenn man schon einmal Post erhalten hat, die nur nicht mehr vorliegt.

Typische Fälle, in denen eine Steuernummer neu auftaucht oder sich ändert:

erstmalige Abgabe einer Einkommensteuererklärung, wodurch ein Vorgang beim Finanzamt angelegt wird

Umzug in ein anderes Bundesland oder in einen anderen Finanzamtsbezirk, wodurch ein Wechsel der Zuständigkeit möglich wird

organisatorischer Wechsel bei den Finanzbehörden, der zu einer neuen Zuordnung führen kann

neuer Bearbeitungsfall oder Zusammenführung von Vorgängen

Da der Aufbau je nach Bundesland variiert, ist es nicht sinnvoll, die Nummer aus einzelnen Ziffern „zu erraten“. Stattdessen ist der sicherste Weg, die Steuernummer direkt über passende Unterlagen oder über das Finanzamt zu erhalten.

Arbeitgeber fragen: wann es sinnvoll ist und wann nicht

Viele Arbeitnehmer vermuten, dass der Arbeitgeber alle steuerlichen Nummern gespeichert hat. In der Praxis stimmt das nur teilweise. Für die Lohnabrechnung und den Lohnsteuerabzug arbeitet der Arbeitgeber vor allem mit den lohnsteuerlichen Merkmalen und der Steuer-ID. Die Steuernummer aus der Einkommensteuer ist für die monatliche Abrechnung oft nicht erforderlich.

Deshalb kann eine Nachfrage beim Arbeitgeber helfen, wenn es um die Steueridentifikationsnummer geht, aber sie führt nicht in jedem Fall zur Steuernummer. Der Arbeitgeber ist für die korrekte Erstellung der Lohnabrechnung verantwortlich, nicht für die Verwaltung persönlicher Aktenzeichen, die beim Finanzamt geführt werden.

Warum ändern sich manche Nummern und andere nicht?

Wenn man die Logik einmal verstanden hat, wird die Suche leichter. Die Steuer-ID ist auf Stabilität angelegt. Die Steuernummer ist ein verwaltungsbezogenes Zeichen, das sich an Zuständigkeiten orientiert.

Lebenslang gleich: die Rolle der Steuer-ID im Steuersystem

Die Steuer-ID ist ein dauerhaftes Identifikationsmerkmal im Steuersystem. Sie sorgt dafür, dass Steuerpflichtigen eindeutig erfasst werden können, unabhängig davon, ob sie umziehen, den Arbeitgeber wechseln oder sich ihre persönlichen Lebensumstände verändern. Der Bezug zu Bürger und Bundesbürger ist dabei kein Zufall: Die Identifikationsnummer ist auf die Person bezogen und soll eine eindeutige Zuordnung ermöglichen.

Das ist auch einer der Gründe, warum Begriffe wie Steueridentifikationsnummer oder Identifikationsnummer in vielen Formularen im Vordergrund stehen. Für viele Prozesse, etwa rund um ELSTER oder die digitale Übermittlung von Daten, ist diese Stabilität zentral.

Warum die Steuernummer wechseln kann: Umzug, Finanzamt, Zuständigkeit

Die Steuernummer ist an das Finanzamt und damit an Verwaltungsstrukturen gebunden. Wenn sich das zuständige Finanzamt ändert, etwa durch Umzug, kann sich auch die Steuernummer ändern. Ein Wechsel ist auch dann möglich, wenn es eine organisatorische Änderung bei den Finanzbehörden gibt oder wenn Vorgänge neu zugeordnet werden.

In der Praxis wirkt das manchmal wie Bürokratie, hat aber eine klare Funktion: Die Steuernummer dient als Aktenzeichen innerhalb eines Systems, das nach Zuständigkeiten und Bearbeitungsabläufen organisiert ist.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Häufige Fragen aus der Praxis

Reicht die Steuer-ID für die Einkommensteuererklärung?

Für viele Vorgänge ist die Steuer-ID ausreichend, weil sie die Identifikationsnummer ist, über die Steuerpflichtigen eindeutig zugeordnet werden. In der Einkommensteuererklärung werden jedoch je nach Formular und Verfahren auch weitere Angaben verwendet. Wenn eine Steuernummer vorhanden ist, wird sie häufig ebenfalls genutzt, insbesondere in der Kommunikation mit dem Finanzamt.

Kann man mit der Steuer-ID die Steuernummer herausfinden?

Die Steuer-ID und die Steuernummer sind unterschiedliche Nummern mit unterschiedlichen Zwecken. Die Steuer-ID bleibt stabil, die Steuernummer kann wechseln. Wer die Steuernummer nicht kennt, findet sie am zuverlässigsten auf dem Steuerbescheid oder in Schreiben vom Finanzamt, nicht durch Ableiten aus der Steuer-ID.

Steht die Steuernummer auf jeder Lohnabrechnung?

Nein. Viele Lohnabrechnungen enthalten zwar Angaben zu Steuern und Lohnsteuer, aber nicht zwingend die Steuernummer. Häufig findet man stattdessen die Steuer-ID oder lohnsteuerliche Merkmale. Das ist systembedingt und kein Hinweis auf eine fehlerhafte Abrechnung.

Was gilt bei Jobwechsel oder neuem Arbeitgeber?

Beim Wechsel des Arbeitgebers bleibt die Steuer-ID gleich. Der neue Arbeitgeber nutzt sie für die korrekte Zuordnung der lohnsteuerlichen Merkmale. Eine Steuernummer wird dadurch nicht automatisch neu vergeben. Wenn sich später durch Umzug das zuständige Finanzamt ändert, kann sich die Steuernummer ändern, unabhängig vom Arbeitgeber.

Was ist bei Selbstständigkeit neben dem Job: Umsatzsteuer-ID?

Wer neben dem Arbeitsverhältnis ein Unternehmen betreibt oder umsatzsteuerliche Pflichten hat, kann zusätzlich eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer benötigen. Diese Umsatzsteuer ID hat einen anderen Zweck als Steuer-ID und Steuernummer. Sie bezieht sich auf Umsatzsteuer und wird typischerweise im Geschäftsverkehr genutzt, nicht auf der Lohnabrechnung eines Arbeitnehmers.

Was tun, wenn Unterlagen vom Finanzamt verloren sind?

Dann sind zwei Wege sinnvoll: Entweder über vorhandene digitale Ablagen, etwa in ELSTER, falls dort Dokumente gespeichert wurden, oder über die Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Finanzamt. Bei der Steuer-ID ist auch das Bundeszentralamt für Steuern ein wichtiger Ansprechpartner, wenn die Identifikationsnummer nicht mehr vorliegt.

Welche Nummer braucht ELSTER wirklich?

ELSTER arbeitet stark mit der Steuer-ID beziehungsweise IdNr, weil sie die eindeutige Identifikationsnummer ist. Je nach Formular und Kontext können weitere Angaben relevant sein. Für viele Nutzer ist die Steuer-ID der Schlüssel, um die eigenen Daten korrekt zuzuordnen und die Steuererklärung digital zu verwalten.

Welche Rolle spielt die Lohnsteuerbescheinigung im Jahresablauf?

Die Lohnsteuerbescheinigung bündelt die Jahreswerte aus Lohn, Lohnsteuer und weiteren Abgaben. Sie ist eine zentrale Grundlage für die Einkommensteuererklärung, weil sie die vom Arbeitgeber übermittelten Daten zusammenfasst. Für die Steuernummer ist sie jedoch nicht in jedem Fall die beste Quelle, weil diese eher im Steuerbescheid und in der Kommunikation des Finanzamts geführt wird.

Fazit: Der schnellste Weg zur richtigen Nummer

Wer auf der Lohnabrechnung nach der Steuernummer sucht, findet häufig stattdessen die Steuer-ID oder IdNr. Das ist normal, weil der Arbeitgeber für die laufende Lohnsteuer vor allem diese Identifikationsnummer nutzt.

Die Steuernummer steht am zuverlässigsten auf dem Steuerbescheid oder in Schreiben vom Finanzamt, weil sie dort als Aktenzeichen für Steuerangelegenheiten geführt wird. Fehlen alle Unterlagen, hilft bei der Steuer-ID häufig das Bundeszentralamt für Steuern, während die Steuernummer über das zuständige Finanzamt geklärt wird.