Wie ist ein Anschreiben aufgebaut? Vom Briefkopf bis zum Schlussteil

Ein Anschreiben entscheidet mitunter darüber, ob Personalverantwortliche sich mit einer Bewerbung näher beschäftigen oder zum nächsten Dokument wechseln. Innerhalb einer einzigen DIN-A4-Seite entsteht der erste Eindruck von Person, Motivation und Passung zur ausgeschriebenen Stelle. Der Aufbau des Anschreibens ist dabei nicht bloß Formalität, sondern ordnet Informationen, lenkt Aufmerksamkeit und macht Argumente nachvollziehbar.

Wer versteht, wie ein professionelles Bewerbungsschreiben strukturiert ist, kann Qualifikationen, Erfahrungen und Soft Skills gezielt so anordnen, dass der Nutzen für das Unternehmen sichtbar wird. Der folgende Beitrag zeigt Schritt für Schritt, wie ein Anschreiben aufgebaut ist – vom Briefkopf über Einleitung und Hauptteil bis zum Schlussteil – und wie es sich stimmig in die gesamten Bewerbungsunterlagen einfügt.

Welche Rolle spielt das Anschreiben im Gesamtpaket der Bewerbung?

Das Anschreiben ist das strategische Eingangsdokument der Bewerbung. Es stellt die Verbindung zwischen Stellenausschreibung, Lebenslauf und Arbeitgeber her und beantwortet die zentrale Frage, warum die eigene Person für die ausgeschriebene Stelle einen besonderen Nutzen bietet.

Im Unterschied zum Lebenslauf, der Stationen und Daten strukturiert auflistet, ordnet das Anschreiben diese Fakten argumentativ. Aus Aufgaben, Projekten und Qualifikationen wird im Text eine Geschichte, die sich am Bedarf des Unternehmens orientiert. Dadurch wird erkennbar, wie Kenntnisse und Erfahrungen in der angestrebten Position eingesetzt werden können.

In vielen Unternehmen lesen Personalverantwortliche zunächst den Betreff, die Einleitung und einige Sätze aus dem Hauptteil, bevor sie entscheiden, ob sie sich weiter mit der Bewerbung beschäftigen. Ein gut aufgebautes Bewerbungsanschreiben hilft bei dieser schnellen Vorentscheidung. Der Aufbau unterstützt die Orientierung: Absender und Kontaktdaten, Betreff mit Positionsbezeichnung, Bezug auf die Stellenanzeige, geordnete Argumente im Hauptteil, ein stimmiger Schlussteil mit Gesprächswunsch.

Gleichzeitig schafft das Anschreiben die Verbindung zu den übrigen Bestandteilen der Bewerbungsunterlagen. Die Aussage im Text muss zu den Angaben im Lebenslauf, eventuell zu einem Bewerbungsfoto und zu weiteren Unterlagen wie Zeugnissen oder Projektübersichten passen. Wer im Anschreiben von umfangreicher Führungserfahrung berichtet, sollte diese Verantwortung im Lebenslauf mit Positionstiteln, Zeiträumen und Aufgaben untermauern.

Auch im Bewerbungsprozess selbst erfüllt das Anschreiben eine Brückenfunktion: Es bereitet das Vorstellungsgespräch vor. Formulierungen aus dem Text dienen Personalern häufig als Ausgangspunkt für Nachfragen. Wer den Aufbau nutzt, um wichtige Argumente prägnant zu platzieren, legt damit Themen fest, über die im persönlichen Gespräch voraussichtlich gesprochen wird.

Damit diese Rolle erfüllt werden kann, braucht das Anschreiben eine durchdachte Struktur. Sie beginnt nicht erst im Fließtext, sondern bereits im Briefkopf.

Welche formalen Bestandteile gehören in jedes Anschreiben?

Ein professionelles Anschreiben folgt einem gut nachvollziehbaren Aufbau von oben nach unten: Briefkopf, Empfänger, Datum, Betreffzeile, persönliche Anrede, Textblock aus Einleitung, Hauptteil und Schluss, abschließende Grußformel mit Unterschrift und Anlagenvermerk. Diese Reihenfolge gibt dem Dokument eine feste Struktur, in der sich Lesende schnell zurechtfinden.

Ganz oben stehen die Informationen zum Absender. Sie müssen vollständig und eindeutig sein, damit Arbeitgeber bei Rückfragen oder Einladungen zum persönlichen Gespräch schnell Kontakt aufnehmen können. Zum Briefkopf gehören in der Regel:

Name und Anschrift

Telefonnummer, unter der die Person zuverlässig erreichbar ist

seriöse E-Mail-Adresse, idealerweise mit Vor- und Nachnamen

optional ein Verweis auf eine professionelle Website oder ein Profil in einem Berufsnetzwerk

Diese Angaben wirken im gesamten Bewerbungsprozess wie eine Visitenkarte. Eine E-Mail-Adresse mit Spitznamen oder Fantasiebegriffen kann den ersten Eindruck unnötig schwächen. Wer stattdessen Vor- und Nachnamen verwendet, signalisiert Professionalität.

Ein Bewerbungsfoto gehört in Deutschland nicht zwingend ins Anschreiben. Üblich ist die Platzierung im Lebenslauf, häufig oben rechts oder integriert in ein gestaltetes Layout. Entscheidend ist, dass das Foto zum seriösen Gesamteindruck der Bewerbung passt und nicht zwischen Textbausteinen des Anschreibens „hängt“.

Empfänger, Datum und Betreffzeile

Unterhalb des eigenen Briefkopfs folgt die Empfängeradresse. Sie umfasst den Namen des Unternehmens, gegebenenfalls die Abteilung, den Namen der Ansprechperson, die Anschrift sowie Postleitzahl und Ort. Die Angaben sollten mit der Stellenanzeige übereinstimmen. Bei größeren Unternehmen lohnt ein Blick auf die Website, um die korrekte Schreibweise von Firmierung und Abteilung zu prüfen.

Rechtsbündig auf derselben Höhe oder leicht darunter steht das Datum. Es wirkt am professionellsten, wenn die Schreibweise in allen Unterlagen identisch ist, also zum Beispiel „20. Februar 2026“.

Darunter folgt der Betreff. Er darf weder zu knapp noch zu ausschweifend sein. Bewährt haben sich Varianten wie:

„Bewerbung als Referent Controlling, Kennziffer 12345“

„Bewerbung für die Position Sachbearbeitung Einkauf“

So erkennen Personalverantwortliche auf einen Blick, auf welche ausgeschriebene Stelle sich die Bewerbung bezieht. Ein sauber aufgebauter Betreff unterstützt die Zuordnung im Bewerbungsprozess, insbesondere wenn viele Bewerbungen auf eine Position eingehen.

Persönliche Anrede statt Standardformel

Direkt unter dem Betreff beginnt die Anrede. Sie prägt den Einstieg in den Textblock. Eine persönliche Anrede ist deutlich wirkungsvoller als eine neutrale Sammelformel. Die verbreitete Wendung „Sehr geehrte Damen und Herren“ wird meist nur dann verwendet, wenn partout keine konkrete Kontaktperson ermittelbar ist.

In vielen Stellenausschreibungen wird eine Ansprechperson genannt, häufig inklusive Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. Fehlt diese Angabe, lohnt ein kurzer Blick auf die Website des Unternehmens oder ein Anruf in der Zentrale. Schon der Aufwand, den richtigen Namen herauszufinden, signalisiert Interesse und Sorgfalt.

Eine typische persönliche Anrede könnte lauten:

„Sehr geehrte Frau Müller,“

„Sehr geehrter Herr Schneider,“

Die Anrede bildet den Übergang vom formalen Teil zum Inhalt. Direkt danach beginnt der Fließtext mit Einleitung, Hauptteil und Schlussteil.

Layout, Form und Umfang der Seite

Das Anschreiben wird heute überwiegend digital verschickt, häufig als PDF-Datei. Trotzdem bleibt die Anlehnung an die klassische DIN-A4-Seite gültig. Lesbarkeit entsteht durch:

eine gut erkennbare Schriftgröße (meist 11 oder 12 Punkt),

ausreichend große Seitenränder,

sinnvolle Absätze,

ein stimmiges Layout, das zu Lebenslauf und übrigen Unterlagen passt.

Wer das Anschreiben in Word erstellt, sollte es vor dem Versand in ein PDF umwandeln. So bleibt das Layout unabhängig vom Endgerät erhalten. Einheitliche Schriftarten und Abstimmung mit dem Lebenslauf vermitteln den Eindruck eines durchdachten Designs.

Damit sich Personalverantwortliche schnell orientieren können, gilt als Faustregel: Eine Seite genügt. Nur in Ausnahmefällen, etwa bei sehr komplexen Positionen mit umfangreicher Verantwortung, kann ein etwas längeres Anschreiben sinnvoll sein. Im Regelfall ist es besser, die wichtigsten Argumente präzise und strukturiert innerhalb einer Seite zu präsentieren.

Formale Bestandteile im Überblick

Die zentralen Bausteine lassen sich in einer kompakten Übersicht zusammenfassen:

Absender mit Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse

Datum

Empfängeradresse mit Unternehmen, Abteilung, Ansprechperson

Betreff mit Bezug auf die Stelle

persönliche Anrede

Einleitung

Hauptteil

Schlussteil mit Grußformel und Gesprächswunsch

Unterschrift (digital oder handschriftlich eingescannt)

Anlagenhinweis (zum Beispiel „Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse“)

Mit dieser Struktur ist der Rahmen des Anschreibens gesetzt. Im nächsten Schritt geht es um den inhaltlichen Aufbau von Einleitung, Hauptteil und Schluss.

Wie werden Einleitung, Hauptteil und Schluss aufgebaut?

Der Inhalt des Anschreibens gliedert sich in drei Kernbereiche: eine Einleitung, die Interesse weckt und Bezug zur Stelle herstellt, einen Hauptteil mit den wichtigsten Argumenten und einen Schlussteil mit Ausblick. Dieser Aufbau erleichtert es, Gedanken zu ordnen und dem Text eine nachvollziehbare Struktur zu geben.

Einleitung – vom ersten Satz an relevant

Die Einleitung beantwortet in wenigen Sätzen, warum diese Bewerbung auf diese Stelle bei diesem Unternehmen erfolgt. Sie stellt den ersten Kontakt zwischen Bewerberprofil und Arbeitgeber her. Statt mit der häufigen Standardformel „Hiermit bewerbe ich mich auf die ausgeschriebene Stelle …“ zu beginnen, wirkt ein Einstieg, der Substanz bietet, deutlich stärker.

Eine gelungene Einleitung zeichnet sich durch drei Elemente aus:

Bezug zur Stelle:

Bereits im ersten oder zweiten Satz sollte der Bezug zur Position oder zur Stellenausschreibung deutlich werden. Wird eine bestimmte Position genannt, hilft das bei der Zuordnung im Unternehmen und zeigt, dass die Anforderungen gelesen wurden. Bezug zum Unternehmen:

Ein kurzer Hinweis darauf, warum gerade dieses Unternehmen interessant ist, unterstreicht die Motivation. Das kann sich zum Beispiel auf Produkte, Marktposition, Werte oder bestimmte Projekte beziehen. Andeutung des eigenen Profils:

Die Einleitung gibt einen Ausblick darauf, welche fachlichen Schwerpunkte, Erfahrungen oder Fähigkeiten im Hauptteil vertieft werden.

Ein Beispielaufbau könnte so aussehen: Zunächst wird die Zielposition genannt, anschließend folgt ein Satz zur eigenen beruflichen Ausrichtung, danach ein kurzer Hinweis auf eine relevante Erfahrung oder Qualifikation, die für die Aufgabe wichtig ist. So entsteht ein stimmiger Übergang in den Hauptteil.

Hauptteil – Argumente, Qualifikationen und Soft Skills

Der Hauptteil ist der zentrale Block des Anschreibens. Hier werden die wichtigsten Argumente für die Eignung präsentiert. Er sollte übersichtlich gegliedert sein und sich eng an den Anforderungen der Stelle orientieren.

Ein sinnvoller Aufbau besteht aus:

fachlichen Qualifikationen,

beruflichen Erfahrungen,

Soft Skills und persönlichen Stärken,

Ergänzungen, die das Profil abrunden (zum Beispiel Sprachkenntnisse oder spezielle Kenntnisse in einer Software), sofern sie für die Position relevant sind.

Der Hauptteil sollte nicht den Lebenslauf wiederholen, sondern ausgewählte Stationen vertiefen. Statt alle Positionen noch einmal aufzuzählen, empfiehlt es sich, ein bis drei besonders aussagekräftige Beispiele zu wählen und daran Fähigkeiten und Ergebnisse zu zeigen. So wird aus einer reinen Aufzählung ein Argumentationsblock, der die Stellenausschreibung aufgreift.

Soft Skills sollten nicht isoliert neben Qualifikationen stehen, sondern mit konkreten Situationen verknüpft werden. Anstelle einer bloßen Behauptung wie „Teamfähigkeit“ wirkt ein kurzer Hinweis auf ein Projekt, in dem unterschiedliche Interessen koordiniert wurden, sehr viel greifbarer. Das gleiche gilt für Eigenschaften wie Neugierde, Belastbarkeit oder Organisationsfähigkeit.

Gut lesbar wird der Hauptteil, wenn er aus zwei bis drei Absätzen besteht, die jeweils einem inhaltlichen Schwerpunkt folgen. So können Personalverantwortliche schnell erfassen, wie das Profil aufgebaut ist und welche Fähigkeiten für den Job besonders wichtig sind.

Schlussteil – Ausblick, Gesprächswunsch und Anlagen

Der Schlussteil rundet das Anschreiben ab. Er soll den positiven Eindruck des Hauptteils sichern und einen Ausblick auf den weiteren Bewerbungsprozess geben. Gleichzeitig verweist er auf die beigefügten Unterlagen.

Typische Elemente des Schlussteils sind:

eine kurze Zusammenfassung der Motivation,

ein höflicher Hinweis auf das Interesse an einer Einladung zum Vorstellungsgespräch,

der Verweis auf beigefügte Bewerbungsunterlagen,

die Grußformel mit Unterschrift.

Die Zusammenfassung im Schlussteil sollte keine Wiederholung des gesamten Hauptteils sein, sondern ein komprimierter Satz, der die Passung zur Position noch einmal betont. Formulierungen wie „Über die Möglichkeit eines persönlichen Gesprächs freue ich mich“ oder „Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung“ haben sich etabliert, solange sie nicht mit weiteren Floskeln überladen werden.

Unterhalb der Grußformel folgt die Unterschrift – bei einer digitalen Bewerbung entweder eingescannte handschriftliche Unterschrift oder ein gut lesbarer Namenszug. Darunter kann der Anlagenvermerk stehen, etwa „Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse, Zertifikate“. So wissen Personalverantwortliche auf einen Blick, welche Unterlagen zusätzlich zum Anschreiben vorliegen.

In drei Schritten zum strukturierten Textblock

Ein einfacher Leitfaden für den inhaltlichen Aufbau lautet:

Einleitung: Bezug zu Stelle und Unternehmen, kurze Vorstellung des eigenen Profils. Hauptteil: Auswahl passender Qualifikationen, Erfahrungen und Soft Skills, die zur Position passen. Schlussteil: Ausblick auf den Bewerbungsprozess mit Gesprächswunsch, Hinweis auf die beigefügten Unterlagen.

Wer diesen Dreischritt beachtet, stellt sicher, dass der Text nicht in Einzelaspekten verliert, sondern einem gut nachvollziehbaren Aufbau folgt.

Wie verknüpft das Anschreiben Stellenausschreibung, Lebenslauf und Arbeitgeber?

Ein überzeugendes Anschreiben steht nie isoliert. Es verknüpft die Anforderungen der Stellenausschreibung, die Inhalte des Lebenslaufs und die Perspektive des Arbeitgebers zu einem stimmigen Gesamtbild. Der Aufbau unterstützt diese Verbindung, indem er im Betreff und in der Einleitung die Position benennt, im Hauptteil auf ausgewählte Stationen eingeht und im Schlussteil den nächsten Schritt im Bewerbungsprozess anspricht.

Im ersten Schritt lohnt ein genauer Blick auf die Stellenausschreibung. Viele Unternehmen formulieren darin sehr präzise, welche Aufgaben im Fokus stehen und welche Qualifikationen, Kenntnisse oder Soft Skills besonders wichtig sind. Diese Punkte dienen als Grundlage für die Argumentation im Anschreiben. Der Text greift einzelne Stichworte auf, übersetzt sie aber in vollständige Sätze und Beispiele.

Der Lebenslauf liefert die Belege für diese Argumente. Wenn im Anschreiben eine Erfahrung mit Projektarbeit, Kundenkontakt oder Führung genannt wird, sollten entsprechende Stationen und Funktionen im Lebenslauf erkennbar sein. So entsteht Konsistenz zwischen beiden Dokumenten. Der Aufbau des Anschreibens hilft, diese Verbindung sichtbar zu machen: Die Einleitung nimmt Bezug auf Position und Arbeitgeber, der Hauptteil sortiert relevante Erfahrungen, der Schluss verweist auf die vollständigen Unterlagen.

Hilfreich ist eine Art gedankliche Zuordnung zwischen Anforderung und eigener Argumentation. In vereinfachter Form könnte eine solche Zuordnung so aussehen:

Anforderung in der Stellenausschreibung Mögliche Argumentation im Anschreiben „Erfahrung im Projektmanagement“ „In meiner aktuellen Position koordiniere ich seit drei Jahren Projekte mit interdisziplinären Teams.“ „Sicherer Umgang mit Kunden“ „Im direkten Kundenkontakt habe ich Abläufe verbessert und langfristige Geschäftsbeziehungen aufgebaut.“ „Hohes Maß an Eigenverantwortung“ „Verantwortung für Budget und Terminplanung liegt seit mehreren Jahren eigenständig in meinem Aufgabenbereich.“

Diese Zuordnung erscheint natürlich nicht als Tabelle im Anschreiben selbst, verdeutlicht aber den inneren Aufbau: Jeder wichtige Punkt aus der Stellenausschreibung erhält im Hauptteil eine Antwort, die auf eigene Erfahrungen, Fähigkeiten oder Kenntnisse verweist.

Gleichzeitig sollte sich der Text am Selbstbild des Unternehmens orientieren. Wer sich auf eine Position in einem innovativen Umfeld bewirbt, wählt andere Beispiele und Formulierungen als bei einer stark prozessorientierten Aufgabe. Hier hilft oft ein kurzer Blick auf die Website des Unternehmens, um Tonfall, Werte und Schwerpunkte zu erfassen. Im Anschreiben lassen sich dann Aspekte wie Motivation, Interesse an bestimmten Themen oder passende Soft Skills so formulieren, dass sie zum Profil des Arbeitgebers passen.

Mit dieser Verknüpfung von Stellenausschreibung, Lebenslauf und Arbeitgeberperspektive erfüllt das Anschreiben seinen Zweck: Es zeigt, warum die Bewerbung zu dieser konkreten Position passt und warum die Person hinter den Unterlagen für das Unternehmen interessant sein kann.

Wie unterscheidet sich der Aufbau je nach Bewerbungsform?

Der inhaltliche Aufbau eines Anschreibens bleibt über alle Kanäle hinweg ähnlich, doch Form und Rahmenbedingungen unterscheiden sich. Ob klassische Bewerbungsmappe, E-Mail-Bewerbung oder Online-Bewerbungen über Portale: Briefkopf, Betreff, Einleitung, Hauptteil, Schlussteil und Unterschrift bleiben die wichtigsten Bestandteile. Wie diese Elemente präsentiert werden, hängt von Medium und Vorgaben des Unternehmens ab.

Bei einer klassischen Bewerbungsmappe liegt das Anschreiben häufig lose obenauf oder wird als erste Seite in eine Mappe eingeheftet. Papierqualität, Layout und saubere Ausdrucke gewinnen hier an Gewicht. Ein ordentliches Blatt auf hochwertigem Papier vermittelt Sorgfalt und passt zu Positionen, bei denen ein repräsentatives Auftreten wichtig ist. Im digitalen Bewerbungsprozess wird dieselbe DIN-A4-Seite meist als PDF verschickt, der formale Aufbau bleibt jedoch erhalten.

In der E-Mail-Bewerbung stellt sich die Frage, ob das Anschreiben direkt in den E-Mail-Text gehört oder als separate Anlage versendet wird. Viele Unternehmen akzeptieren beides, solange Betreffzeile, E-Mail-Adresse und Unterlagen stimmig sind. Wer den Text in die Nachricht selbst setzt, nutzt die E-Mail als Deckblatt: Betreff, Anrede, Einleitung, Hauptteil und Schlussteil stehen direkt im E-Mail-Text, die weiteren Bewerbungsunterlagen folgen im Anhang. Bei einem Anschreiben als PDF im Anhang enthält der E-Mail-Text einen kurzen Hinweis auf die Bewerbung, während das eigentliche Bewerbungsschreiben im Dokument steht.

Online-Bewerbungen über Portale arbeiten oft mit Textfeldern für Anschreiben, Lebenslauf und weitere Informationen. Die Felder sind teilweise begrenzt, was sich direkt auf Aufbau und Umfang auswirkt. Ein kompaktes, gut gegliedertes Anschreiben ist hier besonders wichtig. Absätze sollten trotz Formularfeldern erkennbar bleiben; so entsteht kein Textblock, der auf dem Bildschirm schwer zu lesen ist. Wenn das Portal zusätzlich einen Upload für Dateien anbietet, wird das Anschreiben meist als PDF hochgeladen und der Text aus dem Dokument ggf. in ein Feld kopiert.

Spezielle Formen wie Kurzbewerbungen oder Bewerbungen auf Messen verkürzen das Anschreiben, ändern aber nicht die Grundlogik. Auch hier geht es um Einleitung, Argumente im Hauptteil und einen Schlussteil mit Gesprächswunsch. Nur der Umfang reduziert sich, weil eine schnelle Übersicht gefragt ist.

In der Praxis unterscheidet sich der Aufbau vor allem in Form und Präsentation:

In der Mappe liegt ein ausgedrucktes Anschreiben auf Papier, ergänzt um Lebenslauf und weitere Unterlagen.

In der E-Mail sind Betreffzeile und Signatur zusätzlich wichtig.

In Online-Bewerbungen müssen Aufbau und Inhalt oft in vorgegebenen Masken abgebildet werden.

Wer diese Besonderheiten berücksichtigt, zeigt, dass das Anschreiben nicht nur fachlich, sondern auch formal zum Bewerbungsprozess des Unternehmens passt.

Unterschiede im Aufbau nach Bewerbungsform

Für die wichtigsten Varianten lassen sich typische Unterschiede festhalten:

Klassische Bewerbungsmappe: Anschreiben als erste Seite auf Papier, besonderes Gewicht auf Layout, Ausdruck und Haptik.

Anschreiben als erste Seite auf Papier, besonderes Gewicht auf Layout, Ausdruck und Haptik. E-Mail-Bewerbung: Betreffzeile der E-Mail und professionelle E-Mail-Adresse gewinnen an Bedeutung, Anlagenstruktur muss übersichtlich sein.

Betreffzeile der E-Mail und professionelle E-Mail-Adresse gewinnen an Bedeutung, Anlagenstruktur muss übersichtlich sein. Online-Bewerbungen im Portal: Zeichenbegrenzungen und Textfelder erfordern komprimierten Text, sorgfältig gesetzte Absätze und einen gut gegliederten Aufbau.

Zeichenbegrenzungen und Textfelder erfordern komprimierten Text, sorgfältig gesetzte Absätze und einen gut gegliederten Aufbau. Kurzbewerbung: stark reduzierte Länge, dennoch Einleitung, Argumentblock im Hauptteil und Schlussteil mit Gesprächswunsch.

So bleibt Aufbau und Inhalt des Anschreibens in allen Formaten vergleichbar, während Form und Rahmenbedingungen an Medium und Vorgaben des Unternehmens angepasst werden.

Welche typischen Fehler im Aufbau sollten vermieden werden?

Viele Anschreiben scheitern nicht an fehlenden Qualifikationen, sondern an Aufbau, Form und Inhalt. Häufige Fehler beginnen bereits im Betreff, setzen sich in der Einleitung fort und ziehen sich bis in den Schlussteil. Wer diese Stolpersteine kennt, kann sie gezielt vermeiden und das Anschreiben so strukturieren, dass es Personalern die Arbeit erleichtert.

Ein verbreiteter Fehler ist ein Betreff ohne präzisen Bezug zur Stelle. Ein allgemeiner Text wie „Bewerbung“ oder „Unterlagen“ sagt wenig aus und erschwert die Zuordnung. Deutlich besser ist eine Betreffzeile mit Jobtitel und Bezug zur Stellenanzeige. Auch eine vorhandene Kennziffer sollte nicht fehlen, weil sie im Unternehmen den internen Bewerbungsprozess erleichtert.

Der nächste kritische Punkt ist die Einleitung. Floskeln und austauschbare Phrasen wie „Hiermit bewerbe ich mich …“ oder „Mit großem Interesse habe ich Ihre Stellenanzeige gelesen“ nutzen sich schnell ab. Sie nehmen Platz ein, liefern aber kaum Informationen. Eine gute Einleitung benennt Position, Motivation und ersten Nutzen in Form von ein bis zwei gehaltvollen Sätzen.

Im Hauptteil treten häufig zwei gegensätzliche Probleme auf: entweder eine reine Wiederholung des Lebenslaufs ohne Einordnung oder ein unsortierter Mix aus Informationen, der keinen roten Faden erkennen lässt. Ein solches Anschreiben wirkt wie ein Block aus Stichworten. Besser ist ein Aufbau, der ausgewählte Erfahrungen und Fähigkeiten in wenigen strukturierten Absätzen zusammenfasst und jedes Beispiel mit einem Nutzen für die Position verknüpft.

Der Schlussteil wird oft unterschätzt. Entweder fehlt der Gesprächswunsch ganz, oder der Text endet abrupt nach dem letzten Argument. Ein fehlender Hinweis auf ein persönliches Gespräch, keine Grußformel oder keine Unterschrift hinterlassen einen unfertigen Eindruck. Eine sorgfältig gestaltete Schlusssequenz rundet das Anschreiben ab und zeigt, dass der Kandidat den gesamten Aufbau bis zum Ende durchdacht hat.

Auch formale Fehler beeinflussen die Wirkung. Unterschiedliche Schriftarten, wechselnde Schriftgrößen, fehlende Absätze oder unpassende Zeilenabstände machen den Text schwer lesbar. Widersprüche zwischen Angaben im Anschreiben und im Lebenslauf, etwa bei Datum, Position oder Unternehmensnamen, werfen Fragen auf und können Zweifel an Genauigkeit und Zuverlässigkeit wecken.

Typische Aufbaufehler im Anschreiben und wie sie sich vermeiden lassen

Unpräziser Betreff: Nur „Bewerbung“ oder „Unterlagen“, ohne Jobtitel oder Kennziffer.

→ Besser: Position und Referenznummer nennen.

Nur „Bewerbung“ oder „Unterlagen“, ohne Jobtitel oder Kennziffer. → Besser: Position und Referenznummer nennen. Floskelhafte Einleitung: Beginn mit austauschbaren Sätzen ohne Inhalt.

→ Besser: konkret auf Stelle und Motivation eingehen.

Beginn mit austauschbaren Sätzen ohne Inhalt. → Besser: konkret auf Stelle und Motivation eingehen. Wiederholung des Lebenslaufs: Hauptteil listet Stationen nur erneut auf.

→ Besser: ausgewählte Stationen mit Beispielen und Ergebnissen verknüpfen.

Hauptteil listet Stationen nur erneut auf. → Besser: ausgewählte Stationen mit Beispielen und Ergebnissen verknüpfen. Unstrukturierter Textblock: Keine Absätze, zu lange Sätze, schwer lesbar.

→ Besser: sinnvolle Abschnitte mit jeweils klar erkennbarem Schwerpunkt.

Keine Absätze, zu lange Sätze, schwer lesbar. → Besser: sinnvolle Abschnitte mit jeweils klar erkennbarem Schwerpunkt. Schwacher Schlussteil: Kein Gesprächswunsch, keine Grußformel, keine Unterschrift.

→ Besser: kurzen Abschlusssatz formulieren und Unterschrift ergänzen.

Kein Gesprächswunsch, keine Grußformel, keine Unterschrift. → Besser: kurzen Abschlusssatz formulieren und Unterschrift ergänzen. Formale Brüche: Unterschiedliche Schriften, unsauberes Layout, fehlende Angaben.

→ Besser: einheitliche Gestaltung, vollständige Kontaktdaten und konsistente Informationen.

Wer diese Fehler vermeidet, verbessert die Wirkung des Anschreibens deutlich. Der Aufbau wirkt durchdacht, der Text lässt sich leicht erfassen, und die wichtigsten Argumente gehen nicht im Layout verloren.

Wie entsteht ein individuelles Anschreiben-Muster, das zur Position passt?

Viele Personen beginnen mit Vorlagen, wenn sie ein Anschreiben formulieren. Das kann hilfreich sein, führt aber schnell zu Texten, die einander sehr ähnlich sehen. Ein individuelles Anschreiben-Muster nutzt den Vorteil einer festen Struktur, ohne in starre Sätze zu verfallen. Aufbau und Inhalt bleiben anpassbar, während Form und Reihenfolge der Bestandteile stabil sind.

Ein solches Muster besteht aus zwei Ebenen. Die erste Ebene umfasst Elemente, die sich selten ändern: Briefkopf mit Absender, Anschrift, Kontaktdaten, Datum, Aufbau der Seite, grundlegendes Layout und Anordnung von Betreff, Anrede, Einleitung, Hauptteil und Schlussteil. Diese Basis legt die Form fest, in der Informationen an Unternehmen übermittelt werden.

Die zweite Ebene enthält Bausteine, die für jede Bewerbung auf die jeweilige Stelle zugeschnitten werden. Dazu gehören:

Bezug auf die konkrete Stellenausschreibung,

Nennung von Unternehmen und Position,

Auswahl der wichtigsten Qualifikationen, Erfahrungen und Soft Skills,

Beispiele, die den Nutzen für den Arbeitgeber unterstreichen,

Details zu Motivation, Arbeitsweise oder besonderen Kenntnissen.

Ein praktischer Weg besteht darin, ein grundlegendes Anschreiben-Muster in einem Textprogramm wie Word anzulegen. Dort sind alle festen Bestandteile vorbereitet: Briefkopf, Empfängerfeld, Datum, Betreff, Struktur von Einleitung, Hauptteil und Schlussteil sowie der Bereich für Unterschrift und Anlagenvermerk. Dieses Dokument wird für jede Bewerbung kopiert und anschließend inhaltlich angepasst.

Damit aus einem Muster kein starrer Textblock wird, hilft eine kurze Checkliste, die vor dem Absenden abgearbeitet wird:

Stehen im Betreff die aktuelle Position und gegebenenfalls die Kennziffer aus der Stellenanzeige?

Bezieht sich die Einleitung konkret auf dieses Unternehmen und diesen Job?

Spiegelt der Hauptteil genau die Anforderungen wider, die hier genannt sind, oder sind noch allgemeine Formulierungen aus einer anderen Bewerbung enthalten?

Passt der Schlussteil zum Bewerbungsprozess, etwa bei Angabe eines frühestmöglichen Eintrittstermins oder bei speziellen Fragen, die im Text beantwortet werden sollten?

Bausteine eines individuellen Anschreiben-Musters

Ein gut aufgebautes Muster besteht aus:

einem festen Briefkopf mit vollständigen Kontaktdaten des Absenders,

einem Feld für die Empfängeradresse mit Unternehmen, Abteilung und Ansprechperson,

einem Platzhalter für Datum und Betreff,

einer Struktur mit Einleitung, Argumentblock im Hauptteil und Schlussteil,

einem definierten Bereich für Unterschrift und Anlagenvermerk.

Innerhalb dieser Form werden Aufbau und Inhalt auf die jeweilige Stelle abgestimmt. So entsteht ein Anschreiben-Muster, das einerseits Zeit spart und andererseits genügend Spielraum lässt, um auf unterschiedliche Positionen, Branchen und Unternehmen einzugehen. Durch diese Kombination aus Struktur und Individualität wirkt der Text wie ein maßgeschneiderter Beitrag zu genau der Stelle, auf die sich der Kandidat bewirbt.

Fazit – was macht den Aufbau eines überzeugenden Anschreibens aus?

Ein überzeugendes Anschreiben bringt Aufbau und Inhalt in eine stimmige Ordnung. Es ist formal sauber gestaltet, auf eine DIN-A4-Seite begrenzt, gut lesbar gegliedert und konsequent auf die ausgeschriebene Stelle ausgerichtet. Von Briefkopf und Betreff über Einleitung und Hauptteil bis zum Schlussteil ist erkennbar, dass jedes Element eine Aufgabe im Bewerbungsprozess erfüllt.

Der formale Aufbau sorgt für Orientierung: Absender, Empfänger, Datum, Betreff, Anrede, Text, Unterschrift und Anlagenvermerk bilden einen Rahmen, in dem sich Personalverantwortliche schnell zurechtfinden. Inhaltlich verknüpft das Anschreiben Stellenausschreibung, Lebenslauf und Unternehmensperspektive. Die Einleitung stellt die Verbindung her, der Hauptteil ordnet Erfahrungen, Qualifikationen, Fähigkeiten und Motivation, der Schlussteil öffnet die Tür zum persönlichen Gespräch.

So wird das Anschreiben zu einem kompakten Beispiel der eigenen Arbeitsweise – und genau das interessiert Unternehmen, wenn sie entscheiden, wen sie zum Vorstellungsgespräch einladen.