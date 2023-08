Founders League Live Show kommt nach Mannheim

“Wir katapultieren die Founders League auf die nächste Stufe”, verkündet Johannes Kliesch. Und wo ginge das besser als in der Heimatstadt des Erfolgsunternehmers, der mit Snocks eine Millionenbrand auf die Beine gestellt hat? Im glanzvollen Ambiente des Spiegelpalast des Mannheimer Palazzo – dort wo sonst Akrobatik- und Tanzinszenierungen bestaunt werden – treten am Mittwoch, 13. September, fünf Start-ups mit ihren Gründungsideen gegeneinander an, um sowohl das Publikum als auch die Jury zu begeistern. Neben insgesamt 600 Gästen – namhaften Influencern und hochkarätige Investoren – holen sich Johannes Kliesch und Marcus Diekmann mit Schmuck-Multitalent und Purelei-Gründerin Alisa Jahnke sowie mit Saliha “Sally” Özcan, die mit ihrem Kanal “Sallys Welt” rund um die Themen Backen und Kochen zu den bekanntesten Youtuberinnen und Foodbloggerinnen Deutschlands zählt, zwei weitere Ausnahmetalent mit auf die Bühne. Für Alisa Jahnke, die wie Johannes Kliesch vor sieben Jahren ihr Unternehmen in Mannheim gründete, ist es das zweite Mal, dass sie die Founders League als Jurorin unterstützt.

Die Founders League – im April 2022 mit dem Ziel, jungen Gründerinnen und Gründern in der ersten anstrengenden Phase des Unternehmensaufbaus unter die Arme zu greifen, gestartet, hat sich durch bislang fünf erfolgreiche Live-Shows längst zur Kultinstitution etabliert. Mit der nunmehr sechsten Show soll noch mal einer drauf gesetzt werden, so der Wunsch von den Gründern Marc-Niclas Janz, Johannes Kliesch, Digital-Experte Marcus Diekmann und BDX-Überflieger Benjamin Diedering. Nachdem die vergangene Show in Mainz, die in der MEWA – Arena veranstaltet wurde, bereits alle Erwartungen übertreffen konnte, kein leichtes Unterfangen.

Dabei wurden die ersten Kontakte mit Tommy Balschbach, Prokurist des Mannheimer Palazzo, bereits im November 2022 geknüpft. “Als mir Johannes den Spiegelpalast gezeigt hat, habe ich den Kopf geschüttelt“, erinnert sich Julian Rauch. “Dass wir mit der Founders League einmal in so einer Location gastieren, fand ich absolut crazy.”

“Die Strahlkraft des Palazzo geht weit über die Stadtgrenzen hinaus – so wie wir es uns für die Founders League auch von Beginn an gewünscht haben. Für mich war daher sofort klar, dass das der Ort für unsere Live-Show sein sollte“…“, sagt Johannes Kliesch, Co-Gründer der Founders League.

Benjamin Diedering: „Wer bei uns pitcht, muss eine gute Show abliefern!“

Schnell waren auch Marcus Diekmann und Benjamin Diedering begeistert. “Wer bei uns pitcht, muss eine gute Show abliefern, um das Publikum für sich gewinnen zu können. Was würde das besser unterstreichen als das Ambiente des Palazzo, das mit seinen Kulissen an die großen Zirkusarenen von früher erinnert?”, ist sich der Agenturinhaber Diedering sicher. Und auch Digitalexperte Marcus Diekmann sieht in der ehrwürdigen Eventkulisse viele Parallelen zum Unternehmertum: “Ob in der Wirtschaft, in der Gastronomie oder in der Kulturbranche – wer sich selbst als Brand oder seine Dienstleistung verkaufen möchte, muss überzeugen. Dazu gehören gute Storys und Entertainment.”

Das Palazzo als Location für die sechste Founders League Live Show soll genau das bieten: Entertainment. Dafür wurde jedes kleinste Detail von Julian Rauch und seinem Team minutiös durchdacht. “Wir hatten drei Monate Zeit, um die Show komplett von links auf rechts zu drehen.”

Mit dem Ergebnis ist der CEO zufrieden: “Wir haben wirklich ein neues Level erreicht. Ich bin stolz auf die gesamte Crew.”

Verstärkung für die Jury: Mannheimerin Alisa Jahnke ist zum zweiten mal dabei

Mit an Bord im Palazzo ist auch Alisa Jahnke, die nicht nur den passenden Glamour ins Palazzo bringt, sondern auch eine gehörige Portion Expertise.

Alisa Jahnke ist Gründerin des Schmuck-Labels Purelei, das ebenso wie Snocks vor sieben Jahren in Mannheim gegründet wurde. Für die Jung-Unternehmerin ist es bereits das zweite Mal auf der Founders League-Bühne. “Ich freue mich auf dieses Event direkt vor der Haustür, vor allem auf die Start-ups – es ist unglaublich, wie viele bemerkenswerte Talente und Ideen es in Deutschland gibt. Ich finde es sehr wichtig, Unternehmertum und Kreativität zu fördern; ich bin daher sehr stolz auf mein Mitwirken und hoffe, als Teil der Jury den Start-ups hilfreiche Tipps geben zu können.”

Mit Saliha Özcan konnte die Jury um eine weitere erfolgreiche Unternehmerin aufgestockt werden, die den Start-ups weitreichende Unterstützung garantieren wird. Saliha Özcan ist durch ihren YouTube-Kanal hinreichend bekannt. Bereits 2012 startete sie “Sallys Welt”, der mit über 2 Millionen Abonnenten der erfolgreichste YouTube-Kanal zu den Themen Backen und Kochen ist. Dazu kommen weitere Millionen Follower auf Instagram und eine wachsende Fan-Gemeinde im sechsstelligen Bereich auf TikTok. Da sie obendrauf auch als Webproduzentin, Bloggerin und Autorin erfolgreich arbeitet, wird sie für die Start-ups jede Menge Tipps auf Lager haben.

Heimspiel nicht nur für die Jury – auch “Vlace” – Gründerin Viola Weller will Mannheim erobern

Eine Gründerin wird sicher davon profitieren können: Viola Weller, wohnhaft in Mannheim, gründete im vergangenen Jahr das Label ”Vlace”. Hinter der Brand stecken vollständig vegane und recycelte Sneaker, hergestellt aus Trauben- und Orangenleder. Die Mannheimerin gilt bereits nach nur einem Jahr seit der Gründung als Shootingstar der Modebranche. “Die Teilnahme bei der Founders League ist schon jetzt mein Highlight. Und dass die Show auch noch in Mannheim stattfindet – der Wahnsinn!”

Außerdem dabei, um mit einem nur dreiminütigen Pitch Jury und Publikum für ihre Geschäftsidee zu begeistern und das Preisgeld von 10.000 Euro abzukassieren:

Carsten Hinzer und Rouven Kosel von Spacies GmbH ⇒ für ein Müsli aus einer anderen Galaxie.

Markus Cremer und Stefan Kling von SongPush ⇒ die App verbindet Musik mit Social Media und schafft Next Level Kampagnen-Management für Labels

Thea Broszio von Womatics ⇒ das Cooling Gel für eine neue Generation von Müttern

Lukas Söllner von Vickii ⇒ die Finanzapp für die Gen Z im Dating-Style

Die Founders League legt seit Beginn der Shows den Fokus auf einen möglichst breit gestreuten Branchenmix. “Wir achten auf einen größtmöglichen Mehrwert für das Publikum und wollen uns daher nicht auf eine Branche beschränken. Sowohl Inventionen aus der IT- und der Foodbranche, wie auch die Bereiche Nachhaltigkeit, Mobilität und Mode sind es wert, bei uns zu pitchen”, erklärt Marc-Niclas Janz, Head of Partnerships der Founders League. “Einzige Bedingung von uns an die Start-ups: Macht die Welt ein Stück besser”, ergänzt Marcus Diekmann. Einen Tipp, wer das Rennen dieses Mal macht, möchte keiner der Beteiligten abgeben. Am 13. September ab 20 Uhr wissen alle mehr!

Founders League

Live Show, Palazzo Mannheim

September 2022 / 19.30 Uhr / Einlass 18 Uhr /

Aftershow-Party und Networking 22 Uhr