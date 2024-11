Expertentalk mit Traurednerin Alexandra Klein von unser-perfekter-tag.com

Hochzeiten sind so einzigartig wie die Paare, die sie feiern. Neben der perfekten Planung spielt vor allem die Trauzeremonie eine entscheidende Rolle, denn sie ist das Herzstück des großen Tages. Genau hier kommt die Arbeit einer Traurednerin ins Spiel, die mit einfühlsamen Worten und persönlicher Gestaltung eine unvergessliche Atmosphäre schafft. Doch ihre Arbeit bietet weit mehr als nur romantische Momente: Als Traurednerin erhält sie spannende Einblicke in verschiedene Familienstrukturen, Werte und Traditionen. Sie erlebt hautnah, wie unterschiedlich Paare ihre Liebe und ihre Lebensvorstellungen zelebrieren, und wie Gäste aus verschiedenen sozialen Milieus zusammenkommen, um diesen besonderen Tag zu feiern.

Wir haben mit Traurednerin Alexandra Klein gesprochen, die in Bayern nicht nur Zeremonien gestaltet, sondern als erfahrene Hochzeitsplanerin auch den gesamten Ablauf eines perfekten Tages koordiniert. Im Interview gibt sie Einblicke in ihre Arbeit, verrät, wie sie Paare begleitet, und erklärt, was sie daran fasziniert, jeden Moment ganz individuell zu gestalten und gleichzeitig einen einzigartigen Blick auf die gesellschaftliche Vielfalt zu gewinnen.

Business-On: Herzlich Willkommen, Alexandra Klein, Gründerin und Geschäftsführerin von unser-perfekter-tag. Seit 2016 bietet sie ihre Dienstleistungen als Einzelunternehmerin vor allem am Chiemsee, in Tirol und im Salzburger Land an. Die meisten unserer Leser können sich vermutlich unter Hochzeitsplanung und Traurede etwas vorstellen, aber schildern Sie uns bitte noch einmal, was Sie genau übernehmen können und wie die Wünsche Ihrer Kunden typischerweise aussehen.

Alexandra Klein: Es muss nicht immer die Hochzeitsplanung am Chiemsee oder die Durchführung von A bis Z sein, denn es gibt durchaus Paare, die haben viel freie Zeit zur Verfügung und sind selbst auch sehr planungsfreudig und sicher, ihnen wird es leicht fallen alle wichtigen Dinge zu organisieren und festzulegen. Hier werden oft nur einige Anregungen oder Tipps benötigt und die Planung läuft sehr selbstständig.

Andere wiederum brauchen etwas mehr Unterstützung, weil die Ideen fehlen, oder einfach auch die nötige Zeit, um selbst zu organisieren, das liegt ja auch nicht jedem. Hier empfiehlt es sich dann, mit mir als professioneller Hochzeitsplanerin und Dekorateurin gemeinsam ein Hochzeitskonzept zu entwickeln und auszuarbeiten. Ich übernehme dann die Planung, Ausführung und Leitung am Tage der Hochzeit. Natürlich ist es auch immer möglich, nur Teile zu planen oder nur den Tag zu leiten. So kann jedes Paar für sich entscheiden, was es an Unterstützung benötigt.

Als Traurednerin begleite ich Paare im in- und Ausland. Bei einem Treffen, telefonisch oder per Videocall, lernen wir uns kennen. Ich erfahre die Geschichte des Paares, die Gründe für die Entscheidung zu einer freien Trauung. Gemeinsam entsteht dann das Konzept für eine individuelle freie Trauung. Mit Geschichten, Gedanken, Ritualen und Trausprüchen, die zum Brautpaar passen und speziell auf die beiden zugeschnitten sind, erstelle ich eine persönliche Trauzeremonie, in die ich immer gerne Familie und Freunde einbinde.

Neben freien Trauungen biete ich auch gerne eine Erneuerung des Ehegelübdes an, gerade nach schweren Krisen oder Krankheiten ist dies Paaren oft ein Anliegen. Auch Ehejubiläen sind ein schöner Anlass für eine erneute Trauung.

Business-On: Welche Aspekte Ihrer Arbeit finden Sie dabei besonders faszinierend oder auch belohnend?

Alexandra Klein: Mein Lieblingssatz ist „Heute wird wieder geheiratet“ und das ist jedes mal mit Vorfreude verbunden. Für mich ist der größte Moment einer strahlenden, fertig gestylten Braut auf dem Weg zu ihrem Mann in die Augen zu sehen! Das Strahlen der Braut, wenn sie auf ihren zukünftigen Mann bei der freien Trauung – meist am Arm ihres Vaters – zuschreitet; dass ist ein ganz besonderer Moment für alle Beteiligten.

Viele Brautpaare sind zudem überwältigt, wenn sie das erste Mal die fertige, von mir dekorierte Location sehen. Wenn die angehenden Eheleute mit allem zufrieden sind und sich bei mir bedanken, dann weiß ich jedes Mal wieder, dass jede Mühe im Vorfeld wert war. Ich heirate ein Stück weit mit jedem Brautpaar mit.

In jeder Trauung , jeder Planung steckt so viel Herzblut. Ich glaube nur wenn man das was man tut liebt und voller Überzeugung tut dann wird es auch ein Erfolg.Und erfolgreich bin ich nun schon viele Jahre , wie meine 5.0 Sterne Bewertung auf Google zeigt, wofür ich mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bedanken möchte.

Business-On: Sie haben sich vor mittlerweile acht Jahren selbstständig gemacht. Welche besonderen Aufgaben oder Herausforderungen haben einen festen Platz in Ihren Erinnerungen gefunden?

Alexandra Klein: Der Wunsch nach dem unvergesslichen Moment, der perfekten freien Trauung, dem perfekten Hochzeitstag mit dem Trauredner oder dem Hochzeitsplaner der zum jeweiligen Brautpaar passt, ist groß. Aber woran soll man sich auf der Suche nach dem richtigen Trauredner dem passenden Hochzeitsplaner orientieren. Wie findet ihr als Brautpaar euren passenden Trauredner oder Planer der eure Traurede mit Leidenschaft erzählt und die Zeremonie und euren großen Tag einzigartig macht.

Meine Erfahrung als Planerin und Traurednerin in den letzten zehn Jahren hat gezeigt, dass jedes Brautpaar denjenigen Redner findet, der ihnen das geben kann, was sie von ihrer Zeremonie, ihrer Hochzeit & ihrer freien Trauung erwarten. Die Kunst ist ihre Wünsche und Vorstellungen mit dem eigenen Können, Engagement und Wissen so umsetzen, dass es eine unvergessliche Erinnerung wird: Der Start in euer Leben als Ehepaar.

Business-On: Als A-Z Dienstleisterin rund um Trauungen gewinnen Sie sicher auch tiefe Einblicke in die sozialen Beziehungen, die Werte und die sozialen Milieus Ihrer Kunden. Welche gesellschaftlichen Veränderungen haben Sie in Bayern wahrnehmen können?

Alexandra Klein: Liebe kennt keine Grenzen, keine Nationalität, kein Geschlecht, keine Konfession und keine Hautfarbe – Liebe kennt nur die Liebe! Und man verliebt sich in den Menschen, nicht in ein Geschlecht oder eine Nationalität. Für mich zählt immer nur der Mensch an sich.

Ich denke, Menschen sind so verschieden, jeder Mensch einzigartig und individuell und so wird auch jeder Mensch, jedes Brautpaar bei mir behandelt. Jede Hochzeit, jede Feier, jedes Konzept ist einzigartig. So wie meine Paare auch.

Business-On: Vielen Dank für diese spannenden Einblicke in eine Arbeit, die am Kern unserer Gesellschaft ansetzt und intime Einblicke in die Lebensgewohnheiten ganz unterschiedlicher Menschen gewährt, Alexandra Klein, Gründerin und Geschäftsführerin von unser-perfekter-tag.com.