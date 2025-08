Vident – Dentaltechnologie mit Verantwortung

Zahnmedizin befindet sich im Wandel: Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Patientenorientierung verändern nicht nur den Praxisalltag, sondern auch die Anforderungen an Partner im zahntechnischen Bereich. Ein Unternehmen, das diesen Wandel nicht nur mitgeht, sondern aktiv mitgestaltet, ist Vident. Als modernes zahntechnisches Labor mit Sitz in Deutschland verbindet Vident traditionelle Handwerkskunst mit digitalen Lösungen – und wird damit zum strategischen Partner für Zahnärztinnen, Kieferorthopädinnen und Patient*innen.

Der Anfang: Wie aus Erfahrung Vision wurde

Die Geschichte von Vident beginnt nicht mit einer Gründung im klassischen Sinne, sondern mit dem Anspruch, mehr zu bieten als nur Zahnersatz. In einer Zeit, in der viele Dentallabore zwischen Kosten- und Zeitdruck an Präzision verlieren, setzt Vident bewusst auf Qualität, Innovation und Kommunikation auf Augenhöhe. Dieser Anspruch geht auf die Gründer zurück, die selbst jahrelang als Zahntechniker gearbeitet haben – mit tiefem Verständnis für den Praxisalltag und die Herausforderungen moderner Patientenversorgung.

Seit der Gründung hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt: Vom kleinen Labor mit regionalem Fokus hin zu einem national vernetzten Anbieter mit eigener Infrastruktur, digitalem Workflow und einem klaren Qualitätsversprechen.

Mehr als Zahnersatz: Die Philosophie von Vident

Die Dentalbranche leidet seit Jahren unter einem Spagat: zwischen der Erwartungshaltung von Patient*innen, wirtschaftlichem Druck in Praxen und steigenden technischen Möglichkeiten. Vident begegnet diesem Spannungsfeld mit einer klaren Haltung:

Zahnersatz ist Medizin, kein Massenprodukt.



Digitale Technik ergänzt, aber ersetzt nicht die Kompetenz erfahrener Zahntechniker.



Partnerschaftlichkeit auf Augenhöhe ist Voraussetzung für langfristigen Erfolg.



Dieser Dreiklang zieht sich durch alle Prozesse des Unternehmens – von der Erstberatung über die Materialauswahl bis zur Auslieferung.

Vident im digitalen Workflow: Präzision trifft Effizienz

In kaum einer Branche hat die Digitalisierung so tiefgreifende Veränderungen gebracht wie in der Zahntechnik. Vident gehört zu den Vorreitern: Das Unternehmen hat früh in CAD/CAM-Technologie, 3D-Druck und digitale Modellanalysen investiert. Zahnarztpraxen profitieren heute von einem durchgängigen digitalen Workflow, der Fehlerquellen minimiert und Planungsprozesse optimiert.

In der Praxis bedeutet das:

Digitale Abformung: Kompatibilität mit allen gängigen Intraoralscannern



Digitale Modellanalyse & Design: via 3D-Software individuell planbar



Präzise Fertigung: mit 5-Achs-Fräszentren, Lasersinterverfahren oder Hochleistungskeramiken



Transparente Kommunikation: Live-Tracking von Aufträgen, digitale Patientenberatung



Dabei bleibt der Mensch im Mittelpunkt: Jeder Datensatz wird von erfahrenen Techniker*innen kontrolliert, ergänzt und erst nach finaler Prüfung freigegeben.

Qualität ohne Kompromisse – auch bei Materialien und Fertigung

Ein zentrales Merkmal von Vident ist die kompromisslose Qualität – nicht nur bei der Fertigung, sondern bereits bei der Auswahl der Materialien. Zum Einsatz kommen ausschließlich geprüfte Hochleistungswerkstoffe, die internationalen Medizinstandards entsprechen. Biokompatibilität, Langlebigkeit und ästhetische Wirkung stehen dabei gleichermaßen im Fokus.

Vident arbeitet unter anderem mit:

Vollkeramiksystemen auf Zirkonbasis



Galvanoformtechnik für präzise Goldkappen



Hochleistungskunststoffen für temporäre Lösungen



Titan- und Hybridwerkstoffen für Implantatversorgungen



Alle Prozesse sind nach ISO 13485 zertifiziert und erfüllen die Anforderungen der Medizinprodukteverordnung (MDR). Der Anspruch: gleichbleibend hohe Qualität – unabhängig von Stückzahl, Komplexität oder Lieferzeit.

Kundenservice auf Augenhöhe: Der Mensch zählt

Ein technisches Labor kann noch so gut ausgestattet sein – ohne Kommunikation auf Augenhöhe bleibt es anonym. Vident setzt deshalb auf persönliche Ansprechpartner, feste Teams und einen Support, der mitdenkt. Egal ob Rückfragen zu einem Auftrag, Notfallversorgungen oder individuelle Sonderlösungen – das Team ist erreichbar, flexibel und lösungsorientiert.

Hier zeigt sich auch der Unterschied zum reinen Online-Labor: Vident ist digital, aber nicht anonym. Das Unternehmen versteht sich als verlängerte Werkbank der Praxis – aber auch als kreativer Partner bei komplexen Versorgungsfragen.

Ein wichtiger Baustein dieser Partnerschaft ist der Servicebereich, der neben telefonischer Beratung auch Schulungen, Fortbildungen und Fallbesprechungen umfasst – auf Wunsch auch direkt in der Praxis oder via Online-Session.

Standort Deutschland: Regional verankert, national aktiv

Während viele Dentallabore aus Kostengründen ins Ausland verlagert wurden, bleibt Vident bewusst am Standort Deutschland. Produziert wird ausschließlich im Inland – mit kurzen Wegen, klarer Verantwortung und gesicherter Lieferkette. Das schafft Vertrauen – sowohl bei den behandelnden Ärztinnen als auch bei den Patientinnen.

Die zentrale Lage und der eigene Logistikdienst ermöglichen deutschlandweite Belieferung innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Dabei profitieren Kund*innen von einem flexiblen Abhol- und Lieferservice – auch bei kurzfristigen Änderungen.

Fortbildung und Wissenstransfer: Gemeinsam besser werden

Wissen ist der Rohstoff der Zukunft – auch in der Zahnmedizin. Deshalb engagiert sich Vident über den Tagesbetrieb hinaus für den Austausch zwischen Praxis, Technik und Forschung. In Kooperation mit Dentalverbänden, Universitäten und Herstellern werden regelmäßig Workshops, Fallstudien und Innovationsgespräche organisiert.

Diese Veranstaltungen richten sich sowohl an Zahnärzt*innen als auch an Praxisteams und Auszubildende. Im Zentrum steht der Austausch – über Techniktrends, Materialfragen, Patientenkommunikation oder auch wirtschaftliche Aspekte der Zahnersatzversorgung.

Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung

Auch im Bereich Nachhaltigkeit geht Vident neue Wege. Zahntechnik gilt traditionell als energie- und materialintensiv – doch das Unternehmen zeigt, dass es auch anders geht:

Reduktion von Einwegmaterialien



Recycling von Fräsabfällen und Edelmetallresten



Umstellung auf Ökostrom am Hauptstandort



Digitale Prozesse zur Minimierung von Papierverbrauch



Kooperationen mit regionalen Lieferanten zur CO₂-Reduktion



Zudem engagiert sich Vident sozial – etwa durch kostenlose Prothetikleistungen für Bedürftige oder Ausbildungsprojekte für benachteiligte Jugendliche im Gesundheitsbereich.

Patientenorientierung: Transparenz schafft Vertrauen

Ein oft unterschätzter Aspekt in der Dentaltechnik ist die Rolle der Patientinnen. Vident bindet diese aktiv ein – nicht nur über die behandelnden Praxen, sondern auf Wunsch auch direkt. Über eine Patientenplattform können individuelle Fragen geklärt, Materialien erklärt und Behandlungsschritte visualisiert werden.

Gerade bei komplexen Versorgungen – etwa bei Implantaten, Totalprothetik oder ästhetischen Rekonstruktionen – hilft das, Ängste abzubauen und realistische Erwartungen zu entwickeln.

Nicht zuletzt werden so auch Rückfragen und Anpassungen reduziert – was am Ende allen zugutekommt: Praxis, Labor und Patient.

Digitale Sichtbarkeit: Präsenz, wo Patienten suchen

Auch online ist das Unternehmen präsent – nicht nur als technischer Dienstleister, sondern als moderner Partner im digitalen Gesundheitswesen. Auf der Website von Vident finden Zahnärztinnen und Patientinnen gleichermaßen Informationen, Fallbeispiele, Technik-Updates und Services rund um moderne Zahntechnik.

Ein Blog bietet zusätzlich praxisnahe Inhalte, etwa zur Pflege von Zahnersatz, zu neuen Materialien oder zur ästhetischen Zahnversorgung. Damit etabliert sich Vident auch als Informationsquelle – und nicht nur als Lieferant.

Ausblick: Technologischer Vorsprung und menschliche Nähe

Die Zukunft der Zahnmedizin ist digital, vernetzt und patientenzentriert – und Vident ist bereit. Mit einem klaren Bekenntnis zu Qualität, Technik und Kommunikation wird das Unternehmen auch künftig Standards setzen. Der technologische Vorsprung allein reicht jedoch nicht – entscheidend bleibt der Mensch im Mittelpunkt.

Vident sieht sich daher nicht als reinen Dienstleister, sondern als Partner auf Augenhöhe. Für Zahnärztinnen, die mehr erwarten als nur schnelle Lieferung. Für Patientinnen, die echte Qualität spüren wollen. Und für eine Branche, die sich stetig neu erfindet – mit Verantwortung, mit Präzision und mit Vertrauen.

Qualität ist kein Zufall – Vident setzt Maßstäbe

Vident steht für ein neues Selbstverständnis in der Zahntechnik: hochwertig, digital, menschlich. Das Unternehmen verbindet technologische Exzellenz mit handwerklichem Können und partnerschaftlichem Service. Wer auf der Suche nach einem Labor ist, das mitdenkt und vorausgeht, findet hier einen starken Partner – für eine Zahnmedizin, die ihren Namen verdient.

Bildquellen: Foto von Caroline LM

https://unsplash.com/de/fotos/mann-im-weissen-hemd-mit-schwarzem-stift–m-4tYmtLlI