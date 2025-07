Ganzheitlich in Balance – Wie Chiropraktik neue Wege in der Gesundheitsvorsorge eröffnet

Rückenschmerzen, Verspannungen, eingeschränkte Beweglichkeit – Beschwerden wie diese begleiten immer mehr Menschen im Alltag. Der moderne Lebensstil fordert seinen Tribut: Wenig Bewegung, viel Bildschirmzeit und Stress wirken sich langfristig auf unseren Bewegungsapparat aus. Immer mehr Betroffene suchen daher nach ganzheitlichen Alternativen zur klassischen Schulmedizin. Eine dieser Alternativen ist die Chiropraktik.

Ein Fachgebiet, das sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt hat und heute weit mehr als „Wirbel einrenken“ umfasst. Besonders in München hat sich ein Name in der modernen Chiropraktik etabliert: ein kompetenter Chiropraktiker aus München – Thomas Altmann. In seiner Praxis verfolgt er einen individuellen, ganzheitlichen Ansatz und kombiniert fundierte Diagnostik mit präziser manueller Therapie.

Im Gespräch mit business-on.de gibt Thomas Altmann Einblicke in seine tägliche Arbeit, erklärt, worauf es bei moderner Chiropraktik ankommt – und warum die richtige Justierung oft mehr als nur körperliche Veränderungen bewirken kann.

Business-on: Herr Altmann, was hat Sie ursprünglich zur Chiropraktik geführt und was fasziniert Sie heute noch an diesem Beruf?

Thomas Altmann: Es war während der Ausbildung in der Joseph-Angerer-Schule hier in München. Dort wurde die ganze Palette der Naturheilkunde unterrichtet, unter anderem auch Chiropraktik. Dabei merkte ich schnell, dass man damit effektiv helfen kann.

Business-on: Ihre Praxis verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz. Was bedeutet das konkret für Ihre Patienten?

Thomas Altmann: Dass immer eine Kombination von Osteopathie, Chiropraktik, manuelle Therapien wie zb. Triggerpunkt, Fascien, Muskuläre und Gelenk-Behandlungen, sowie Schröpfen, Baunscheidtieren und Naturheilkundliche Mittel angewendet wird.

Business-on: Viele Menschen haben Vorbehalte gegenüber Chiropraktik. Wie begegnen Sie diesen Ängsten?

Thomas Altmann: Man muss die Menschen aufklären, dass bei richtigen Techniken keinerlei Verletzungsgefahr besteht.

Business-on: Welche Beschwerden behandeln Sie in Ihrer Praxis am häufigsten?

Thomas Altmann: Rücken, Gelenk, Kopfschmerzen, Störungen der inneren Organe, CMD und muskuläre Dysbalancen.

Business-on: Gibt es typische „Fehler“, die Menschen im Alltag machen, die langfristig zu Beschwerden führen?

Thomas Altmann: Falsches Sitzen, Heben, zu wenig Ausgleichssport oder auch den falschen.

Business-on: Wie wichtig ist Prävention in Ihrer Arbeit – und was können Menschen selbst tun, um ihre Gesundheit langfristig zu erhalten?

Thomas Altmann: Ich erkläre den Patienten immer, wie Sie sich im Alltag verhalten sollen, sowie was es zu vermeiden gilt.

Business-on: Was unterscheidet Ihre Praxis und Ihren Behandlungsansatz von anderen chiropraktischen Angeboten?

Thomas Altmann: Der ganzheitliche Ansatz von Osteopathie, Chiropraktik, manuellen Therapien sowie mit anderen naturheilkundlichen Möglichkeiten.

Business-on: Wie sieht ein typischer erster Termin bei Ihnen aus – was erwartet neue Patientinnen und Patienten?

Thomas Altmann: Erst einmal wird ein ausführliches Anamnesegespräch geführt, dann die gesamte Statik von den Füßen bis zum Kopf untersucht und dann wird die passende Therapie durchgeführt.

Business-on: Blick in die Zukunft: Wie wird sich die Chiropraktik Ihrer Meinung nach in den kommenden Jahren entwickeln?

Thomas Altmann: Ich denke, der Stellenwert in der Medizin wird sicher zunehmen, da die korrekte Statik und muskuläre Balance eine zentrale Rolle spielen für die körperliche und auch mentale Gesundheit.

Business-on: Herzlichen Dank an Thomas Altmann für das aufschlussreiche und authentische Gespräch. Seine Einblicke in die moderne Chiropraktik, den ganzheitlichen Behandlungsansatz sowie die Bedeutung von Prävention und individueller Betreuung zeigen, wie vielfältig und wirkungsvoll alternative Heilmethoden heute sein können. Besonders wertvoll ist sein Engagement, Patientinnen und Patienten nicht nur symptomatisch zu behandeln, sondern ihnen eine ganzheitliche Kombination an Therapiemöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Wir danken ihm für seine Zeit, seine Expertise und den inspirierenden Blick in die Zukunft eines wichtigen medizinischen Fachbereichs.