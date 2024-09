Papershift-Erfahrungen: Stärken & Schwächen des Zeiterfassungstools

Die Schichtplanung und Zeiterfassung können für Unternehmen eine Herausforderung darstellen. Papershift bietet hier eine umfassende Lösung, die speziell für die Bedürfnisse kleiner und mittelständischer Unternehmen entwickelt wurde. Das Tool verspricht eine benutzerfreundliche Oberfläche, flexible Planung und effiziente Verwaltung von Abwesenheiten.

In diesem Erfahrungsbericht gehen wir auf das Thema Stärken und Schwächen von Papershift ein, geben Einblicke in Nutzerbewertungen und stellen Alternativen vor. Erfahren Sie, ob Papershift das richtige Tool für Ihre Schichtplanung ist und wie es Ihr Arbeitsmanagement optimieren kann.

Alles über Papershift

Die richtige Schichtplanung und Zeiterfassung sind entscheidend für den reibungslosen Ablauf in Unternehmen. Papershift bietet eine Lösung, die speziell für diese Aufgaben entwickelt wurde. Dieses Tool richtet sich an kleine und mittelständische Unternehmen, die ihre Arbeitsabläufe effizienter gestalten möchten. Das gleichnamige Unternehmen wurde von Michael Emaschow gegründet und hat seinen Hauptsitz in Karlsruhe.

Papershift ist eine cloudbasierte Softwarelösung für die Zeiterfassung. Das Tool bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, mit der Unternehmen die Prozesse ihrer Arbeit effizienter gestalten können. Durch die Integration von Funktionen wie Self-Service für Mitarbeiter und automatisierte Dienstpläne wird der administrative Aufwand erheblich reduziert.

Die Zeiterfassung ist dabei nur ein Teil-Produkt. Das Gesamtkonzept des Entwicklers bietet zudem Schnittstellen zu anderen Softwarepaketen von Papershift, wie Dienstplanung und Abwesenheitsmanagement, oder die Option zur Verknüpfung mit Drittsoftware, etwa für die Lohnabrechnung.

Zielgruppe

Die Hauptzielgruppe von Papershift sind kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) aus verschiedenen Branchen wie Einzelhandel, Gastronomie, Gesundheitswesen und Dienstleistungssektor. Diese Unternehmen profitieren von der Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit der Software, die sich an die spezifischen Anforderungen verschiedener Arbeitsumgebungen anpasst.

Vorteile und Nachteile

Wie jede Software hat das Tool von Papershift seine individuellen Stärken und Schwächen:

Vorteile

Benutzerfreundlichkeit: Die Software ist leicht verständlich und intuitiv bedienbar, was die Einarbeitung erleichtert.

Die Software ist leicht verständlich und intuitiv bedienbar, was die Einarbeitung erleichtert. Funktionalität: Umfangreiche Funktionen zur Schichtplanung, Zeiterfassung und Abwesenheitsverwaltung bieten eine ganzheitliche Lösung.

Umfangreiche Funktionen zur Schichtplanung, Zeiterfassung und Abwesenheitsverwaltung bieten eine ganzheitliche Lösung. Flexibilität: Anpassbar an die spezifischen Bedürfnisse unterschiedlicher Branchen und Unternehmensgrößen.

Anpassbar an die spezifischen Bedürfnisse unterschiedlicher Branchen und Unternehmensgrößen. Self-Service: Mitarbeiter können ihre Schichten einsehen, Urlaubsanträge stellen und Abwesenheiten eigenständig verwalten.

Nachteile

Technische Probleme: Einige Nutzer berichten über gelegentliche Softwarefehler und Systemausfälle.

Einige Nutzer berichten über gelegentliche Softwarefehler und Systemausfälle. Kundensupport: Der Support wird häufiger als unzureichend beschrieben, mit langsamen Reaktionszeiten und unzureichender Problemlösung.

Der Support wird häufiger als unzureichend beschrieben, mit langsamen Reaktionszeiten und unzureichender Problemlösung. Komplexität: Für sehr starre Arbeitszeitmodelle kann die Software zu komplex wirken.

Papershift bietet insgesamt eine umfassende Lösung für die Schichtplanung und Zeiterfassung, die besonders für KMUs, Schichtbetriebe und Firmen mit Angestellten im Homeoffice geeignet ist. Trotz kleinerer Schwächen überwiegen die Vorteile, insbesondere die Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität des Tools.

Das Versprechen von Papershift

Papershift möchte den Anforderungen kleiner und mittelständischer Unternehmen gerecht werden. Im Folgenden beleuchten wir die Haupt- und Alleinstellungsmerkmale sowie das Produktversprechen des Unternehmens:

Haupt- und Alleinstellungsmerkmal (USP)

Papershift bietet eine einzigartige Kombination aus Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität. Die Software ermöglicht eine einfache Verwaltung von Schichten, Urlaubsanträgen und Abwesenheiten durch eine intuitive Benutzeroberfläche und Self-Service-Funktionen für Mitarbeiter. Diese Eigenschaften heben Papershift von anderen Lösungen ab und machen es zu einem bevorzugten Werkzeug für Unternehmen, die ihre Arbeitsprozesse optimieren möchten.

Produktversprechen des Unternehmens

Papershift verspricht, Unternehmen bei der effizienten und unkomplizierten Schichtplanung und Zeiterfassung zu unterstützen. Das Unternehmen legt großen Wert auf eine nahtlose Integration in bestehende Arbeitsabläufe und kontinuierliche Weiterentwicklung der Software. Durch die Anpassung an die Bedürfnisse der Nutzer stellt Papershift sicher, dass die Verwaltung von Arbeitszeiten und Abwesenheiten zuverlässig und flexibel gestaltet wird.

Ziel ist es, den administrativen Aufwand zu reduzieren und die Mitarbeiterzufriedenheit durch transparente Prozesse zu erhöhen.

Nutzerbewertungen Papershift

Um einen umfassenden Überblick zu den Erfahrungen mit Papershift zu erhalten, lohnt es sich, die Bewertungen auf verschiedenen Review-Seiten zu lesen. Hier ist eine Zusammenfassung häufiger Meinungen:

Bewertungen

Papershift erhält überwiegend positive Bewertungen auf verschiedenen Plattformen. Auf OMR Reviews erzielt Papershift eine durchschnittliche Bewertung von 4,3, basierend auf 130 Nutzerbewertungen. Nutzer schätzen besonders die Benutzerfreundlichkeit (8.8 von 10) und die einfache Einrichtung (8.8 von 10) der Software.

Die Software wird als intuitiv beschrieben und ermöglicht eine effiziente Verwaltung von Schichten, Urlaubsanträgen und Abwesenheiten. Auf Capterra wird Papershift mit 4,4 von 5 Sternen bewertet, basierend auf 84 Bewertungen, wobei die Benutzerfreundlichkeit und der Kundenservice gelobt werden.

Trotz der positiven Resonanz gibt es auch einige Kritikpunkte. Nutzer auf OMR Reviews berichten von gelegentlichen Softwarefehlern, die die Nutzung beeinträchtigen können. Ein weiterer Kritikpunkt ist der Kundensupport, der von einigen Nutzern als unzureichend beschrieben wird.

Es wird berichtet, dass die Reaktionszeiten manchmal zu lang sind und Probleme nicht immer zufriedenstellend gelöst werden. Darüber hinaus empfinden einige Nutzer die Software als zu komplex für sehr starre Arbeitszeitmodelle und bemängeln, dass bestimmte Funktionen fehlen oder nicht optimal integriert sind​.

Viele der Reviews auf Capterra sprechen hingegen von guten Service-Leistungen und Reaktionszeiten, was darauf schließen lässt, dass die Qualität des Kundenservice etwas wechselhaft ist.

Auffällig ist, dass die Bewertungen auf Trustpilot von diesem Schema einer positiven Grundstimmung abweichen. Da dort aktuell nur Bewertungen von 5 Sternen oder einem Stern vorliegen, entsteht eine wenig abgerundete Sicht auf das Produkt, was etwas an der Authentizität der Reviews zweifeln lässt. Positiv ist allerdings, dass alle negativen Bewertungen eine Antwort von Papershift erhalten haben, die anbietet, das Problem gemeinsam zu lösen, bis die Person zufrieden ist.

Weiterempfehlungsrate

Die Weiterempfehlungsrate von Papershift ist ebenfalls hoch. Viele Nutzer empfehlen das Tool aufgrund seiner umfangreichen Funktionen und der guten Benutzererfahrung weiter. Auf Capterra liegt die Weiterempfehlungsrate bei 92 %, während sie auf OMR Reviews 85 % beträgt. Auf Trustpilot erreicht die Weiterempfehlungsrate 80 %, was die Zufriedenheit der Nutzer widerspiegelt, die die Flexibilität und Effizienz der Software loben​.

Vor allem für klassische Schichtbetriebe, wie die Gastronomie, scheint Papershift eine klare Weiterempfehlung zu sein.

Unsere Erfahrungen mit Papershift

Wir haben uns die Leistungen von Papershift genauer angeschaut, um unseren Lesern eine klare Empfehlung für die Nutzung einer Zeiterfassungssoftware geben zu können. Im Folgenden stellen wir unsere Erfahrungen mit dem Online-Tool vor:

Einrichtung und Einarbeitung

Die Einrichtung von Papershift ist relativ einfach und schnell. Die Software bietet eine 14-tägige Testversion, in der Nutzer alle Funktionen ausprobieren können. Der Onboarding-Prozess wird durch einen Account Manager unterstützt, der bei der Einrichtung und Integration in bestehende Systeme hilft. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche ist die Einarbeitung für Mitarbeiter unkompliziert und erfordert nur minimale Schulung.

Stärken und Schwächen

Im folgenden Abschnitt werden die Vor- und Nachteile von Papershift ausführlich beleuchtet.

Stärken

Benutzerfreundliche Oberfläche: Als neue Nutzer konnten wir uns schnell in der Basis-Software zurechtfinden, da die Benutzeroberfläche intuitiv und leicht verständlich ist. Dies hat die Einarbeitung erheblich erleichtert. Umfangreiche Funktionen: Papershift bietet eine beeindruckende Vielzahl an Funktionen für die Schichtplanung, Zeiterfassung und das Abwesenheitsmanagement. Besonders praktisch fanden wir die Integration von Urlaubs- und Krankheitsmeldungen direkt in den Schichtplan. Urlaubskontingente und Mitarbeiterressourcen konnten gut gemanagt werden. Automatisierung: Eine der großen Stärken von Papershift ist die Möglichkeit zur automatischen Schichtzuweisung. Diese erfolgt basierend auf der Verfügbarkeit und Qualifikation der Mitarbeiter, was unseren Planungsprozess erheblich vereinfacht hat. Darüber hinaus hat uns die automatische Benachrichtigung und Erinnerung bei Schichtänderungen sehr gefallen. Mobiler Zugriff: Mit den mobilen Apps von Papershift konnten wir unsere Schichten und Zeiten bequem von überall aus verwalten. Dies bot uns eine hohe Flexibilität und erleichterte die Kommunikation innerhalb des Teams, egal ob im Homeoffice oder vor Ort. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit: Papershift erlaubt es, Schichtpläne individuell anzupassen und spezifische Anforderungen und Regeln für verschiedene Abteilungen oder Teams zu berücksichtigen. Diese Flexibilität fanden wir besonders attraktiv. Reporting und Analysen: Die umfangreichen Berichtsfunktionen von Papershift lieferten uns wertvolle Einblicke in die Arbeitszeiten und die Auslastung der Mitarbeiter. Dies half uns, die Effizienz zu steigern und fundierte Entscheidungen zu treffen. Kundenservice: Anders als manche Bewertungen hatten wir in unserem Fall an dem Kundenservice nichts zu bemängeln. Wir haben schnell eine Antwort und kompetente Hilfe erhalten.

Schwächen

Komplexität für kleine Unternehmen: An manchen Stellen fanden wir die Software etwas zu komplex. Für kleinere Teams könnten einige Funktionen überflüssig sein und den Eindruck erwecken, dass die Software insgesamt zu umfangreich ist. Eingewöhnungszeit: Es hat uns ein wenig Zeit gekostet, alle Funktionen von Papershift vollständig nutzen zu können. Trotz der benutzerfreundlichen Oberfläche mussten wir uns erst mit den zahlreichen Möglichkeiten vertraut machen. Kosten: Die Kostenstruktur von Papershift empfanden wir als relativ hoch. Besonders für kleine und mittelständische Unternehmen könnte dies eine Hürde darstellen. Abhängigkeit von Internet: Eine stabile Internetverbindung ist Voraussetzung für die Nutzung von Papershift. In Gebieten mit schlechter Netzabdeckung hatten wir in Teilen Probleme, die Software effektiv zu nutzen. Anpassungsfähigkeit an spezifische Branchenanforderungen: Obwohl Papershift flexibel ist, stießen wir bei bestimmten Branchenanforderungen an Grenzen. Es könnte nötig sein, zusätzliche Anpassungen vorzunehmen oder nach ergänzenden Lösungen zu suchen.

Insgesamt bietet Papershift viele nützliche Funktionen für die Schichtplanung und Zeiterfassung. Unternehmen sollten jedoch sorgfältig prüfen, ob die Software sowohl funktional als auch kostentechnisch zu ihren spezifischen Bedürfnissen passt.

Bewertungen von Nutzern

Unsere überwiegend positive Liste der Features und Stärken von Papershift wird durch die oben beschriebenen Bewertungen anderer Kunden gestützt. Auch diese Nutzer loben die Benutzerfreundlichkeit und die umfangreichen Funktionen, kritisieren jedoch gelegentliche Softwarefehler und die Kosten.

Produktfunktionen und ihre Zielgruppe

Papershift bietet Funktionen wie Schichtplanung, Zeiterfassung, Abwesenheitsverwaltung und Self-Service-Optionen. Die Hauptzielgruppe sind kleine und mittelständische Unternehmen in Branchen wie Einzelhandel, Gastronomie, Gesundheitswesen und Dienstleistungssektor.

Anwendungsbeispiele

Unternehmen nutzen Papershift zur effizienten Verwaltung von Schichtplänen, Urlaubsansprüchen und Arbeitszeiten. Die Webseite der Software hat einige Kundenberichte, die verschiedene Optionen für die Anwendung vorstellen:

Voss GmbH & Co. KG: Durch den Einsatz von Papershift konnte die Voss GmbH & Co. KG eine signifikante Zeitersparnis bei der Schichtplanung erzielen. Die Automatisierung und Digitalisierung der Prozesse führten zu effizienteren Arbeitsabläufen. Lokalbäckerei BrotZeit: Papershift ermöglichte es der Lokalbäckerei BrotZeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, indem administrative Aufgaben rund um die Schichtplanung und Zeiterfassung vereinfacht wurden. BURGER KING: In über 50 Filialen setzt BURGER KING auf Papershift zur systematischen Personalplanung. Dies führte zu einer verbesserten Effizienz und Genauigkeit bei der Schichtplanung. DLRG Rüsselsheim: Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Rüsselsheim nutzt Papershift, um die Einsatzplanung und Zeiterfassung ihrer ehrenamtlichen Helfer zu verwalten, was die Organisation der Rettungseinsätze deutlich erleichtert. Zahnarztpraxis Dr. Simone Wunden: Die Zahnarztpraxis profitiert von einer konstanten Zusammenarbeit und flexiblen Arbeitszeitmodellen dank der Nutzung von Papershift. Zahnwelt Vier Linden: In der Zahnwelt Vier Linden wurde Papershift eingesetzt, um flexible Arbeitszeiten an drei Standorten zu managen und die Effizienz in der Praxis zu steigern. Funkhaus Ortenau: Das Funkhaus Ortenau gestaltet seinen Dienstplan „locker und easy“ mit Papershift, was zu einer entspannten und übersichtlichen Planung führt. DeliBurgers: In der Gastronomie setzt DeliBurgers auf Papershift für ein innovatives Personalmanagement, das die Effizienz und Mitarbeiterzufriedenheit steigert. Physiozentrum: Die Dienstplanerstellung im Physiozentrum erfolgt auf Basis der Raumplanung, wodurch die Praxis ihre Ressourcen optimal nutzen kann. Bratar: In der Gastronomie-Branche nutzt Bratar Papershift, um die Mitarbeiterintegration und die Dienstplanung zu optimieren.

Diese Anwendungsbeispiele zeigen, wie vielfältig Papershift in verschiedenen Branchen eingesetzt wird, um die Schichtplanung und Zeiterfassung zu verbessern und administrative Aufgaben zu erleichtern.

Analyse und Bewertung der Versprechen

Papershift erfüllt weitgehend seine Versprechen hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität. Die Software erleichtert die Schichtplanung und Zeiterfassung und verbessert die Transparenz und Effizienz in Unternehmen. Allerdings gibt es Verbesserungspotenzial in Bezug auf die technische Stabilität, die Kosten und den Kundensupport. Insgesamt bietet Papershift eine gute Lösung für Unternehmen, die ihre Arbeitsprozesse optimieren möchten.

Einige Alternativen zu Papershift

Papershift hat einige Konkurrenten mit jeweils einem anderen Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Top-Wettbewerber sind:

Einige Alternativen zu Papershift

Crewmeister: Crewmeister ist eine benutzerfreundliche Lösung für Zeiterfassung, Schichtplanung und Urlaubsverwaltung. Besonders geeignet für kleinere Unternehmen, bietet es eine intuitive Oberfläche und mobile App-Unterstützung. Unsere Crewmeister Erfahrungen finden Sie hier. Clockodo: Clockodo bietet eine einfache Zeiterfassung und Projektzeiterfassung für kleine und mittlere Unternehmen. Es zeichnet sich durch seine einfache Bedienung und Integration in andere Systeme aus. Personio: Personio ist eine umfassende HR-Software, die neben Schichtplanung und Zeiterfassung auch Funktionen für Bewerbermanagement, Onboarding und Gehaltsabrechnung bietet. Es ist besonders für mittelständische Unternehmen geeignet. Shiftbase: Shiftbase bietet eine umfangreiche Lösung für Personalmanagement, einschließlich Schichtplanung, Zeiterfassung und Urlaubsverwaltung. Es ist flexibel und eignet sich für verschiedene Branchen. ZEP Clock: ZEP Clock ist eine einfache und flexible Lösung für Zeiterfassung und Projektmanagement, die sich gut für Dienstleistungsunternehmen eignet. Es bietet Funktionen zur Erfassung von Arbeitszeiten und zur Verwaltung von Projekten und Aufgaben. ClockIn: ClockIn ist eine Software zur digitalen Zeiterfassung, die Arbeitszeiten per Smartphone, Tablet-Terminal und PC erfasst. Sie ermöglicht die Verwaltung von Abwesenheiten wie Urlaub und Krankheit, die Projekt- und Fahrzeitenerfassung sowie die Dokumentation von Projekten durch Foto-, Skizzen- und Notizfunktionen. ClockIn eignet sich besonders für kleine und mittelständische Unternehmen und bietet modulare Preispakete. Wir haben hier unsere ClockIn Erfahrungen zusammengefasst.

Diese Alternativen bieten jeweils unterschiedliche Schwerpunkte und Funktionen, die je nach den spezifischen Anforderungen eines Unternehmens besser geeignet sein können als Papershift.

Screenshots zum Tool Papershift

Hier sind einige Einblicke in die Testversion des Browser-Tools von Papershift:

Papershift Preise

Papershift bietet mehrere Preispläne, die sich nach den Bedürfnissen und der Größe des Unternehmens richten. Die Preise werden auf Anfrage bereitgestellt, was eine maßgeschneiderte Lösung für unterschiedliche Anforderungen ermöglichen soll.

Preisstaffelung

Es gibt verschiedene Module, darunter Dienstplanung, Zeiterfassung und HR, die individuell oder in Kombination genutzt werden können. Jedes Modul bietet spezifische Funktionen wie automatische Dienstplanung, Urlaubs- und Abwesenheitsverwaltung, sowie umfassende Reporting-Tools.

Eine Preisstaffelung gibt es nach den Produktklassen Core, Premium und Professional, die jeweils einen ansteigenden Funktionsumfang haben. Dementsprechend wird auch der Preis der Pakete parallel mit der ansteigenden Leitung wachsen.

Eine kostenlose Testversion ist für 14 Tage verfügbar, sodass Unternehmen die Software vor dem Kauf testen können.

Papershift Kundenmeinungen

Erfahrungsberichte in Textform zeigen am besten, welche Leistung die Nutzer gut fanden und wo Schwächen liegen. Deshalb haben wir hier aus mehreren Quellen Kundenmeinungen zusammengetragen:

“Meine Erfahrungen mit Papershift”

Was gefällt Dir am besten? „Es ist einfach mit dem Tool die Zeit zu erfassen, den Urlaub zu beantragen, sowie die erbrachten Stunden minutengenau zu verfolgen. Am besten gefällt mir an Papershift die Benutzerfreundlichkeit und die Effizienz. Die intuitive Oberfläche ermöglicht eine schnelle Orientierung. Man findet sich schnell zurecht. Zudem schätze ich die Möglichkeit, dass alle relevanten Informationen zentral an einem Ort verfügbar sind, was die Kommunikation und Koordination im Team erheblich erleichtert.“ Was gefällt Dir nicht? „Das Tracking der Überstunden könnte übersichtlicher/ intuitiver sein. Ansonsten ist mir nichts Negatives aufgefallen.“ Welche Probleme löst Du mit dem Produkt? „Kommunikation im Team: Papershift verbessert die interne Kommunikation, indem es allen Mitarbeitern ermöglicht, auf aktuelle Pläne und Änderungen zuzugreifen und darüber informiert zu werden. Überstunden und Überlastung: Durch die übersichtliche Darstellung von Arbeitszeiten und Schichten können Überstunden besser erkannt und vermieden werden.“

Autor: Alexander

“Sehr gute App und auch easy ”

Was gefällt Dir am besten? „Was mir an der App am besten gefällt, ist die intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche. Die Navigation ist klar strukturiert, sodass man schnell und einfach alle Funktionen findet, die man benötigt. Besonders hervorheben möchte ich die Geschwindigkeit und Stabilität der App. Selbst bei intensiver Nutzung läuft sie reibungslos und ohne Abstürze. Ein weiteres Highlight ist der ausgezeichnete Kundenservice, der bei Fragen und Problemen schnell und kompetent weiterhilft. Die regelmäßigen Updates sorgen dafür, dass die App stets auf dem neuesten Stand ist und neue Features hinzugefügt werden. Auch die Personalisierungsmöglichkeiten sind ein großer Pluspunkt, da ich die App nach meinen Bedürfnissen anpassen kann. Insgesamt eine hervorragende Anwendung, die ich gerne weiterempfehle.“ Was gefällt Dir nicht? „Was mir an der App nicht gefällt, ist die gelegentliche Langsamkeit beim Laden von Inhalten. Es kommt vor, dass sich die App aufhängt oder unerwartet schließt, was besonders ärgerlich ist, wenn man mitten in einer wichtigen Aufgabe steckt. Außerdem könnten die Benachrichtigungen besser strukturiert sein, da sie manchmal unübersichtlich wirken. Ein weiteres Manko ist die fehlende Offline-Funktionalität, die in Situationen mit schlechter Internetverbindung hilfreich wäre. Insgesamt gibt es hier noch Verbesserungspotenzial.“ Welche Probleme löst Du mit dem Produkt? „Mit Papershift löse ich die Probleme der Schichtplanung und -verwaltung effizient. Die App ermöglicht eine reibungslose Koordination und Kommunikation im Team, reduziert Fehler und spart Zeit. Ein großer Vorteil ist die einfache Übersicht über Arbeitszeiten und Urlaubsanträge, was die Organisation deutlich erleichtert.“

Autor: Lil

„Tolles Tool auch für kleine Unternehmen, um den Überblick zu behalten“

„Wir können unsere komplette Urlaubs-Jahresplanung hier abbilden. Man kann Urlaubsansprüche auch in Stunden angeben und verrechnen lassen, das hilft beim Einsatz von Teilzeitmitarbeitern enorm, um alles sauber abbilden zu können. Die Mitarbeiter selbst haben auch einen besseren Überblick über ihre Arbeitszeiten, Zeiterfassung sowie ihren eingereichten oder bereits genommenen Urlaub. Meine Schichtplanung kann ich auch hierüber abbilden, bzw. den Vertretungsplan in der Urlaubszeit. Die Zeiterfassung hilft, Überstunden besser zu monitoren.“ Vorteile „Den Mitarbeitern gefällt, dass sie ihre Arbeitszeiten auch über die App einsehen können. Für uns als Arbeitgeber entlastet es enorm bei der Schicht- und Urlaubsplanung sowie der Zeiterfassung. Die Urlaubsplanung kann nun in einem Tool für jeden sichtbar gemacht werden, ohne dass Zeiten bereits bestätigt werden müssen. Somit sehen die Kollegen, wo andere bereits Urlaub eingetragen haben.“ Nachteile „Die Software ist für richtige Schichtbetriebe ausgelegt, Hauptaugenmerk Gastro, meines Erachtens. Das ist nicht immer kompatibel mit unseren „starren“ Arbeitszeiten, es gibt aber gute Möglichkeiten auch das abzubilden. Die Darstellungsart der Wochenübersicht finde ich momentan noch nicht ideal, aber man kann sich behelfen mit Tags und verschiedenen Ansichten. Optimierungsbedarf gäbe es aus meiner Sicht beim Zurücknehmen von Urlauben, dass die Schichten wieder automatisch belegt werden. Auch bei der Anpassung von Arbeitszeiten und den dazugehörigen Sollstunden kommt es manchmal zu einem Durcheinander, wenn man nicht alle Eckpunkte bedenkt, da könnten Reminder helfen, das Ganze sauber neu aufzusetzen. Auch beim stundenweise Ausbuchen von Urlaub funktioniert die Zeiterfassung meines Erachtens nicht kompatibel. Aber das sind alles Kleinigkeiten, die man manuell trotzdem abbilden kann. Man muss aber höllisch aufpassen, dass es dann bei allen noch stimmt, bei 10 Mitarbeitern mag das noch überblickbar sein, bei mehr Mitarbeitern stelle ich mir das schwierig vor.“

Autor: Monika

Fazit – Weiterempfehlung mit leichten Schwächen

Papershift bietet eine Lösung für Schichtplanung und Zeiterfassung, die speziell auf die Bedürfnisse kleiner und mittelständischer Unternehmen zugeschnitten ist. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die umfangreichen Funktionen zur Verwaltung von Arbeitszeiten und Abwesenheiten erleichtern die Organisation, insbesondere in klassischen Schichtbetrieben.

Trotz einiger technischer Probleme und gelegentlich langsamer Reaktionszeiten des Supports überzeugt Papershift durch seine Flexibilität und Effizienz. Die hohe Weiterempfehlungsrate und positive Nutzerbewertungen bestätigen den Nutzen der Software. Papershift ist eine starke Option für Unternehmen, die ihre Arbeitsabläufe optimieren möchten, solange sie sich mit den Schwächen beschäftigen und diese in Kauf nehmen können.