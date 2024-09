Clockin Erfahrungen

Clockin ist ein Zeiterfassungstool, das in den letzten Jahren immer mehr an Beliebtheit gewonnen hat. Viele Unternehmen, aber auch Einzelunternehmer, greifen auf dieses Tool zurück, um ihre Arbeitszeiten effizient zu verwalten und nachzuverfolgen. Doch wie sind die Erfahrungen mit Clockin? In diesem Artikel erfährst Du alles, was Du über Clockin wissen musst, einschließlich einer detaillierten Einführung in das Tool, weitere Informationen zur Zielgruppe sowie seine Vor- und Nachteile.

Alles über Clockin

Clockin ist ein digitales Zeiterfassungstool, mit dem kleine und mittlere Unternehmen die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter digital per App erfassen können. Zusätzlich zur Zeiterfassung für verschiedene Tätigkeiten haben Nutzer die Möglichkeit, Aufträge mithilfe digitaler Checklisten, Fotoskizzen und Notizen zu dokumentieren. Auch das Management von Abwesenheiten ist in der App integriert. Das Team hinter Clockin hat das Ziel, eine umfassende Plattform für die Organisation des gesamten Unternehmens zu bieten.

Zielgruppe

Die Zeiterfassungssoftware der Clockin GmbH richtet sich hauptsächlich an kleine und mittlere Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbeitern, die eine einfache und effiziente Lösung zur Zeiterfassung suchen. Auch Freiberufler und Selbstständige können von den Funktionen des Tools profitieren. Unternehmen aus verschiedenen Branchen – vom Handwerk über die Dienstleistungsbranche bis hin zu Büroumgebungen – nutzen Clockin, um ihre Arbeitsprozesse zu optimieren.

Vorteile und Nachteile

Wie jedes Tool hat auch Clockin seine Stärken und Schwächen. Hier sind einige der wichtigsten Vor- und Nachteile:

Vorteile:

Einfache Bedienung: Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht eine schnelle Einarbeitung und unkomplizierte Nutzung. Flexibilität: Dank der mobilen App können Arbeitszeiten von überall erfasst werden. Erreichbarkeit: Über die eigene Unternehmens-App sind Mitarbeiter jederzeit und überall erreichbar. Individuelle Anpassung: Die App kann im eigenen Unternehmenslook angepasst werden. Projektmanagement: Arbeitszeiten können spezifischen Projekten und Aufgaben zugeordnet werden, was eine einfache Einsatzplanung ermöglicht. Zeitersparnis: Die Zeiterfassungssoftware ermöglicht eine schnelle und einfache Dokumentation der Arbeitszeiten.

Nachteile:

Eingeschränkte Funktionen: Für sehr große Unternehmen mit komplexen Anforderungen könnte Clockin möglicherweise nicht ausreichend sein. Fehlende Analysefunktionen: Tiefergehende Analysemöglichkeiten für erweiterte Handlungsoptionen in der Planung wären wünschenswert.

Das Versprechen von Clockin

Haupt- und Alleinstellungsmerkmal (USP)

Clockin verspricht eine einfache, aber effektive Lösung für die Zeiterfassung und Projektverwaltung. Das Tool wurde entwickelt, um den administrativen Aufwand zu reduzieren und den Nutzern mehr Zeit und Geld für ihre eigentlichen Aufgaben zu verschaffen. Clockin zeichnet sich dabei durch folgende Alleinstellungsmerkmale aus:

Preis-Leistungs-Sieger : Ab 3,69 € pro Mitarbeiter/Monat

: Ab 3,69 € pro Mitarbeiter/Monat Mehrfach ausgezeichnet : Vielfacher OMR-Reviews Leader

: Vielfacher OMR-Reviews Leader Benutzerfreundlichkeit: Hohe Benutzerfreundlichkeit

Produktversprechen des Unternehmens

Das Produktversprechen von Clockin ist klar und deutlich: Clockin möchte die Arbeitszeiterfassung so einfach wie möglich gestalten und gleichzeitig die Effizienz und Produktivität der Nutzer steigern. Das Unternehmen verspricht, kontinuierlich an der Verbesserung und Weiterentwicklung des Tools zu arbeiten, um den sich verändernden Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden.

Clockin setzt auf Transparenz, sowohl in der Erfassung und Auswertung der Arbeitszeiten als auch in der Kommunikation mit den Nutzern. Regelmäßige Updates und ein engagierter Support sind Teil des Versprechens, um sicherzustellen, dass die Nutzer immer die bestmögliche Erfahrung mit dem Tool haben.

Durch die Kombination aus Benutzerfreundlichkeit, Flexibilität und kontinuierlicher Verbesserung positioniert sich Clockin als zuverlässiger Partner für bereits über 2.500 Unternehmen, die ihre Arbeitszeiterfassung optimieren möchten.

Nutzerbewertungen Clockin

Bewertungen

Clockin erhält auf verschiedenen Bewertungsportalen und Softwarevergleichsseiten hohe Bewertungen. Auf Plattformen wie Trustpilot und Capterra erreicht Clockin Bewertungen von 4 bis 5 Sternen. Nutzer loben dabei die einfache Implementierung und die Zeitersparnis, die durch die Nutzung des Tools entsteht. Besonders kleinere und mittlere Unternehmen zeigen sich zufrieden mit der Funktionalität und dem Preis-Leistungs-Verhältnis von Clockin.

In detaillierten Bewertungen heben Nutzer die klar strukturierte Benutzeroberfläche und die verlässlichen Berichterstellungsfunktionen hervor. Diese ermöglichen es den Unternehmen, detaillierte Einblicke in die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter zu gewinnen und so die Effizienz und Produktivität zu steigern. Trotz einiger Wünsche nach erweiterten Funktionen und Integrationen bleibt die allgemeine Bewertung von Clockin äußerst positiv.

Weiterempfehlungsrate

Die Weiterempfehlungsrate von Clockin ist beeindruckend hoch. Etwa 90 % der Nutzer würden das Tool an Kollegen und andere Unternehmen weiterempfehlen. Diese hohe Quote verdeutlicht die Zufriedenheit und den Nutzen, den die Nutzer aus Clockin ziehen. Besonders hervorgehoben wird die Zeitersparnis, die durch die einfache und effiziente Zeiterfassung erzielt wird, sowie die Verbesserung der organisatorischen Abläufe innerhalb der Unternehmen.

Unsere Erfahrung mit Clockin

Analyse und Bewertung der Versprechen

Clockin verspricht eine einfache und flexible Zeiterfassungslösung, und dieses Versprechen wird größtenteils erfüllt. Die Benutzeroberfläche ist tatsächlich sehr intuitiv gestaltet, was den Einstieg erleichtert. Die Flexibilität, die durch die mobile App geboten wird, ist ein weiterer großer Pluspunkt.

Das Versprechen, den administrativen Aufwand zu reduzieren, konnten wir in unserer Nutzung bestätigen, da die Zeiterfassung und Projektverwaltung effizient und zeitsparend abliefen. In Bezug auf die erweiterte Integration in bestehende Systeme gibt es jedoch noch Verbesserungspotenzial, um das Versprechen einer nahtlosen Integration vollständig zu erfüllen.

Nutzerbewertungen

Die Nutzerbewertungen von Clockin spiegeln weitgehend unsere eigenen Erfahrungen wider. Viele Nutzer loben die einfache Handhabung und die Zeitersparnis, die durch die Nutzung des Tools erzielt wird. Besonders die mobile App wird häufig positiv hervorgehoben. Kritische Stimmen bemängeln hauptsächlich die begrenzten Integrationsmöglichkeiten und wünschen sich mehr Anpassungsoptionen.

Auch der Support von Clockin lässt laut einigen Nutzern zu wünschen übrig. Positiv fällt jedoch auf, dass Clockin auf kritische Bewertungen reagiert und weitere Hilfe anbietet. Dennoch ist die überwiegende Mehrheit der Bewertungen sehr positiv und betont die Effizienz und Benutzerfreundlichkeit von Clockin.

Anwendungsbeispiele

Clockin eignet sich hervorragend für verschiedene Anwendungsbeispiele. Kleine und mittlere Unternehmen können das Tool nutzen, um die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter effizient zu erfassen und zu verwalten. Freiberufler und Selbstständige profitieren von der einfachen Projektzuordnung und der detaillierten Zeiterfassung, die eine genaue Abrechnung ermöglicht.

Unternehmen mit mobilen oder dezentralen Teams schätzen die Flexibilität der mobilen App, die es den Mitarbeitern ermöglicht, ihre Zeiten auch von unterwegs aus zu erfassen. Insgesamt bietet Clockin eine vielseitige Lösung für diverse Arbeitsumgebungen und Anforderungen.

Produktfunktionen und ihre Zielgruppe

Clockin bietet eine Vielzahl von Funktionen, die auf die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen sowie Freiberufler und Selbstständige zugeschnitten sind. Die Hauptfunktionen umfassen die einfache Zeiterfassung, die Projektverwaltung, die Erstellung detaillierter Berichte und die Verwaltung von Urlaubs- und Krankentagen.

Die Zielgruppe umfasst Unternehmen, die eine benutzerfreundliche und flexible Zeiterfassungslösung suchen, sowie Einzelunternehmer, die eine genaue Nachverfolgung ihrer Arbeitszeiten benötigen. Durch die mobile App eignet sich Clockin auch für Unternehmen mit mobilen oder dezentralen Teams.

Stärken und Schwächen

Zu den Stärken von Clockin zählen die Benutzerfreundlichkeit, die intuitive Bedienoberfläche und die Flexibilität durch die mobile App. Die Möglichkeit, Arbeitszeiten detailliert zu erfassen und Projekten zuzuordnen, ist ein weiterer großer Vorteil.

Besonders positiv sticht hervor, dass man Mitarbeitern über die App Arbeitsanweisungen, Hinweise und Projektdaten mitteilen kann. Auch die zuverlässigen Berichte und die Zeitersparnis, die durch die Nutzung des Tools entsteht, werden positiv bewertet.

Zu den Schwächen gehören die begrenzten Integrationsmöglichkeiten mit anderen Softwarelösungen und die teilweise fehlenden Anpassungsoptionen für spezifische Unternehmensbedürfnisse. Trotz dieser Schwächen bleibt Clockin ein wertvolles Tool für die Zeiterfassung und Projektverwaltung.

Einrichtung und Einarbeitung

Die Einrichtung von Clockin verlief reibungslos und schnell. Nach der Registrierung und der grundlegenden Konfiguration konnten wir sofort mit der Zeiterfassung beginnen. Die Benutzeroberfläche ist so gestaltet, dass sie auch ohne umfangreiche Schulungen oder Handbücher verständlich ist. Die Einarbeitung war dementsprechend kurz und unkompliziert.

Einige Alternativen zu Clockin

Wenn Du nach Alternativen zu Clockin suchst, gibt es mehrere Zeiterfassungstools auf dem Markt, die unterschiedliche Funktionen und Vorteile bieten. Hier sind einige der bekanntesten Alternativen:

Clockodo: Clockodo bietet ähnliche Funktionen wie Clockin, darunter eine detaillierte Zeiterfassung und umfassende Berichtsfunktionen. Es ist besonders für Unternehmen geeignet, die eine tiefgehende Analyse ihrer Arbeitszeiten benötigen. Unsere Clockodo Erfahrungen findest Du hier. Clockify: Clockify ist eine cloudbasierte und vor Ort verfügbare Zeiterfassungslösung, die Unternehmen hilft, die Produktivität, Anwesenheit und abrechenbare Stunden ihrer Mitarbeiter zu überwachen. Jibble: Jibble ist eine Software zur Zeit- und Anwesenheitsverfolgung für Branchen wie Baugewerbe, Einzelhandel, Fertigung und Gastgewerbe. Sie ermöglicht die einfache Erfassung der Arbeitszeiten der Mitarbeiter. Replicon: Replicon bietet eine cloudbasierte TimeCost-Lösung, die Teil der Time-Intelligence-Plattform ist und Unternehmen bei der Verwaltung mehrerer Projekte und der Produktivität der Ressourcen unterstützt. Connecteam: Connecteam ist eine All-in-one-Lösung, die speziell für Außendienstmitarbeiter entwickelt wurde. Mit der mobilen App können Unternehmen ihre Mitarbeiter einbinden und verwalten. Factorial: Factorial ist eine cloudbasierte Personalmanagementlösung für kleine Unternehmen in verschiedenen Branchen. Zu den wichtigsten Funktionen gehören Zeitmanagement, Talentmanagement und ein Mitarbeiterportal.

Screenshots von Clockin

Um Dir einen besseren Eindruck von Clockin zu vermitteln, siehst Du hier einige Screenshots der Benutzeroberfläche:

Clockin Preise

Clockin bietet verschiedene Preisoptionen, die auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Nutzer und Unternehmensgrößen abgestimmt sind. Die Preise variieren je nach Funktionsumfang und Anzahl der Nutzer und werden als Abo-Modell angeboten.

Preisstaffelung

Digitale Stechuhr:

Preis: 3,59 € pro Lizenz/Monat

3,59 € pro Lizenz/Monat Gesamtpreis: 35,91 € pro Monat (zzgl. MwSt.)

35,91 € pro Monat (zzgl. MwSt.) Paketumfang: Enthält alle grundlegenden Funktionen zur Zeiterfassung

Enthält alle grundlegenden Funktionen zur Zeiterfassung Testphase: 14 Tage kostenlos, ohne automatisches Abo

Projekt Zeiterfassung:

Preis: 6,29 € pro Lizenz/Monat

6,29 € pro Lizenz/Monat Gesamtpreis: 62,91 € pro Monat (zzgl. MwSt.)

62,91 € pro Monat (zzgl. MwSt.) Paketumfang: Umfasst erweiterte Funktionen zur Projektzeiterfassung

Umfasst erweiterte Funktionen zur Projektzeiterfassung Testphase: 14 Tage kostenlos, ohne automatisches Abo

Zeiterfassung & Dokumentation:

Preis: 8,99 € pro Lizenz/Monat

8,99 € pro Lizenz/Monat Gesamtpreis: 89,91 € pro Monat (zzgl. MwSt.)

89,91 € pro Monat (zzgl. MwSt.) Paketumfang: Ermöglicht vollständiges digitales Arbeiten inklusive Dokumentation

Ermöglicht vollständiges digitales Arbeiten inklusive Dokumentation Testphase: 14 Tage kostenlos, ohne automatisches Abo

Clockin Kundenmeinungen

LinkedIn

Auf LinkedIn findet man zahlreiche Beiträge und Kommentare zu Clockin, die die positiven Erfahrungen der Nutzer widerspiegeln. Viele Unternehmensprofile berichten von der erfolgreichen Implementierung des Tools und heben die Effizienzsteigerungen hervor, die sie dadurch erzielt haben. Die einfache Bedienung und die flexible Zeiterfassung werden auch hier häufig gelobt.

Besonders in Diskussionen und Erfahrungsberichten wird oft auf die Zuverlässigkeit des Tools eingegangen. Nutzer schätzen die Möglichkeit, detaillierte Berichte zu erstellen, die ihnen helfen, die Produktivität ihrer Teams zu überwachen und zu verbessern.

Trustpilot

Auf Trustpilot erhält Clockin ebenfalls überwiegend positive Bewertungen. Viele Nutzer vergeben 4 bis 5 Sterne und betonen die Benutzerfreundlichkeit und die Effektivität des Tools, wobei die Gesamtbewertung bei 3,7 Sternen liegt. Die einfache und schnelle Einrichtung wird oft als großer Vorteil gesehen, da sie den Start mit Clockin unkompliziert und zeitsparend macht.

Allerdings gibt es auch etwas Kritik. So wird oft das Abo-Modell von Clockin kritisiert, da für jeden Mitarbeiter ein neues Abonnement abgeschlossen werden muss. Darüber hinaus berichten viele Nutzer davon, dass der Support nicht angemessen schnell reagiert. Auch hier ist Clockin noch ausbaufähig.

Fazit

Aus unserer Sicht ist Clockin ein äußerst benutzerfreundliches und effizientes Zeiterfassungstool für kleine und mittlere Unternehmen. Du kannst Arbeitszeiten und Projekte einfach verwalten, was Deinen Arbeitsalltag erheblich erleichtern wird. Besonders hervorzuheben ist die Flexibilität durch die mobile App und die Reduzierung der Zettelwirtschaft.

Trotz kleinerer Schwächen hinsichtlich des Abo-Modells, der Integrationsmöglichkeiten und des Supports bietet Clockin ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist definitiv eine Empfehlung wert.