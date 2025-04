So geht Wellness heute: Was den Saunapark Kamperbrück besonders macht

Wer Saunakultur auf hohem Niveau sucht, landet früher oder später im Westen der Republik – genauer gesagt: in Kamp-Lintfort. Zwischen Ruhrgebiet und Niederrhein liegt eine Anlage, die sich nicht auf Oberflächen-Design oder überladene Versprechungen verlässt, sondern mit Authentizität, Vielfalt und gelebter Gastfreundschaft überzeugt. Der Saunapark Kamperbrück bietet nicht nur neun unterschiedliche Saunen in Mühlheim, sondern ein durchdachtes Gesamtkonzept, das sich zwischen Entschleunigung und Gesundheitsförderung einpendelt – ganz ohne künstliche Inszenierung.

Die Liste der Einrichtungen liest sich wie ein kleines Wellnesslexikon: Kräutersauna mit Kupferkessel, Blockhaussauna mit offenem Kamin, Mentholaufgüsse, tropisches Gewitter unter der Dusche, Eukalyptusdampf oder japanisches Heilpflanzenöl. Was auf den ersten Blick nach Wellnessroutine klingt, wird hier durch kleine, ehrliche Details geerdet. Beispielsweise durch stündlich wechselnde Aufgüsse, eine gepflegte FKK-Kultur, ein gemütliches Ruhehaus am Teich.

Ein Ort, an dem Vieles möglich ist, aber nichts aufgesetzt wirkt. Der Anspruch: Gesundheit und Wohlgefühl – konzentriert unter einem Dach. Wer einmal durch das Gelände schlendert, versteht schnell, warum Stammgäste hier nicht einfach nur einen Tag verbringen, sondern regelmäßig wiederkommen. Es wird deutlich: Der Park hat sich bewusst gegen Schnelllebigkeit entschieden – und für ein Konzept, das Atmosphäre, Temperatur und Timing ernst nimmt.

Business-on: Im Saunapark Kamperbrück stehen neun Saunatypen zur Auswahl – nach welchen Kriterien wurde dieses Angebot entwickelt, und wie finden Gäste die passende Kabine für ihre Auszeit vom Alltag?

Saunapark Kamperbrück: Der Saunapark Kamperbrück bietet neun verschiedene Saunatypen, um den unterschiedlichen Vorlieben und Bedürfnissen der Gäste gerecht zu werden. Jede Sauna ist auf eine bestimmte Temperatur eingestellt und bietet ein einzigartiges Erlebnis. Die Auswahl reicht von der klassischen Aufguss-Sauna mit ca. 85°C, in der stündlich wechselnde Aufgüsse stattfinden, bis hin zur großen finnischen Blockhaussauna mit offenem Kamin und einer Temperatur von etwa 95 bis 100°C. Weitere Saunen wie das Thermium, das Tepidarium, die Eukalyptussauna, die Biosauna und die Kräutersauna mit Kupferkessel bieten zusätzliche Vielfalt. Um den Gästen die Auswahl zu erleichtern, sind an den Türen der Saunen die jeweiligen Temperaturen und die Art der Sauna angegeben. So kann jeder Besucher die für ihn passende Sauna finden und ein individuelles Wellness-Erlebnis genießen. ​

Business-on: Der Saunapark setzt auf klassische Gesundheitsprinzipien, etwa bei Frischluft- und Kaltwasseranwendungen. Was darf an einem perfekten Wellnesstag nicht fehlen?

Saunapark Kamperbrück: Ein perfekter Wellnesstag im Saunapark Kamperbrück umfasst neben dem Saunieren auch klassische Gesundheitsanwendungen. Dazu gehören Frischluft- und Kaltwasseranwendungen, die den Kreislauf anregen und das Immunsystem stärken. Nach dem Saunagang stehen den Gästen verschiedene Abkühlungsmöglichkeiten zur Verfügung, darunter zwei Kaltwasser-Tauchbecken, Fußbadeplätze, Schwallbrausen, Massagebrausen und ein naturnah gestalteter Wasserfall. Zusätzlich bietet der Saunapark verschiedene Duschprogramme wie tropisches Gewitter, Duftnebel oder warmen Frühlingsregen, die das Wellness-Erlebnis abrunden. Für eine ganzheitliche Entspannung empfehlen sich auch klassische Massagen oder eine Hamambehandlung, die im Saunapark angeboten werden.

Business-on: Bei aller Vielfalt bleibt Ihre Anlage textilfrei. Wie gelingt es, diese besondere Atmosphäre zu pflegen, ohne dass sich neue Besucher überfordert fühlen?

Saunapark Kamperbrück: Der Saunapark Kamperbrück legt großen Wert auf eine angenehme und respektvolle Atmosphäre, insbesondere im textilfreien Bereich. Um neuen Besuchern den Einstieg zu erleichtern und eventuelle Hemmungen abzubauen, gibt das Team hilfreiche Tipps. So wird beispielsweise empfohlen, in den Kabinen ein Hamamtuch zu tragen, um sich langsam an das textilfreie Saunieren zu gewöhnen. Diese Vorgehensweise ermöglicht es den Gästen, sich nach und nach wohlzufühlen und die besondere Atmosphäre des Saunaparks in vollen Zügen zu genießen. Das Personal steht dabei stets unterstützend zur Seite und sorgt dafür, dass sich alle Besucher willkommen und respektiert fühlen.​

Business-on: Herzlichen Dank an den Saunapark Kamperbrück für das Gespräch und die Einblicke in die besondere Wellnesskultur!