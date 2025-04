Im Interview mit Ferienwohnung ALEXBAD: Wie das Alte Kurhaus in Bad Alexandersbad moderne Erholung neu denkt

Wer in Bad Alexandersbad ankommt, betritt ein Heilbad mit Geschichte – und einen Raum, in dem architektonisches Erbe und wohltuende Gegenwart miteinander verschmelzen. Das Alte Kurhaus steht dabei fast sinnbildlich für diesen Wandel: ein traditionsreiches Haus, in dem heute moderne, barrierearme Ferienwohnungen zu finden sind, durchdacht eingerichtet und mit Blick für die Bedürfnisse ganz unterschiedlicher Gäste.

Ein Detail, das vieles sagt: Der Bademantelgang. Klingt kurios? Ist aber vor allem komfortabel. Wer etwa direkt vom Frühstückstisch in die Sauna des ALEXBADs schlendern will, kann das hier – ohne Umwege durch Regen oder Schnee. Der Zugang zur Therme ist inzwischen sogar kostenfrei. Ein kleines Detail, aber eines, das zeigt, wie sehr hier in Lebensqualität investiert wird.

Gleichzeitig hat das Haus ein Gespür für Menschen, die nicht nur auf der Suche nach Erholung, sondern auch nach Entlastung sind – etwa Familien mit therapeutischen Verpflichtungen. Dass das Osteopathische Kinderzentrum Filumi im selben Gebäude liegt, ist mehr als nur praktisch gedacht.

Das Fichtelgebirge rundherum – das ist Natur pur. Aber wer genauer hinschaut, erkennt: Es ist auch ein Raum für wohltuende Pausen, für Begegnungen, für einen bewussten Rückzug. Sieben individuelle Wohnungen, klingende Namen wie „Großfürstin Alexandra“ oder „Prinz Wilhelm“, dazu ein hauseigenes Bistro, ein Trainingspark und ein Spielbereich für Kinder – das alles macht den Aufenthalt zu mehr als nur einer Übernachtung.

Und wer sich vorab ein Bild machen möchte, kann sich hier eine Ferienwohnung im Fichtelgebirge ansehen und einen Blick auf die stilvoll ausgestatteten Rückzugsorte werfen.

Business-on: Die Ferienwohnungen im Alten Kurhaus sind mehr als nur ein Ort zum Übernachten – sie verbinden Wellness, Therapie und Alltag. Wie gelingt es, diese unterschiedlichen Bedürfnisse unter einem Dach zu vereinen?

Altes Kurhaus Bad Alexandersbad: Unsere Ferienwohnungen sind bewusst so gestaltet, dass sie den individuellen Bedürfnissen unserer Gäste gerecht werden. Zum einen bieten sie die Ruhe und den Komfort eines privaten Rückzugsorts, zum anderen sind sie direkt an unser Gesundheits- und Therapieangebot angebunden. Gäste können ihren Aufenthalt flexibel gestalten – sei es für eine Auszeit mit Wellness, eine gezielte Therapie oder einfach als erholsamen Urlaub im Alltag. Die Kombination aus hochwertig ausgestatteten Apartments, therapeutischen Leistungen und dem Zugang zum ALEXBAD schafft eine besondere Atmosphäre, in der Erholung, Gesundheit und Lebensqualität nahtlos ineinandergreifen.

Business-on: Mit dem kostenfreien Zugang zum ALEXBAD haben Sie einen wichtigen Mehrwert für Gäste geschaffen. Welche Rolle spielt das Thema Gesundheit im Gesamtkonzept Ihres Hauses?

Altes Kurhaus Bad Alexandersbad: Gesundheit ist ein zentrales Element unseres Konzepts. Wir verstehen uns nicht nur als Gastgeber, sondern als Begleiter für Wohlbefinden und Regeneration. Der kostenfreie Zugang zum ALEXBAD ermöglicht unseren Gästen, die Vorteile von Bewegung, Entspannung und Wasseranwendungen direkt in ihren Aufenthalt zu integrieren. Viele Gäste nutzen die Möglichkeit, in der Therme oder der Saunalandschaft zu entspannen, an Gesundheitskursen teilzunehmen oder sich osteopathisch behandeln zu lassen. Unser Ziel ist es, Gesundheit nicht als einmaliges Angebot, sondern als nachhaltiges Erlebnis zu gestalten – ob zur Prävention, zur Rehabilitation oder einfach zur Steigerung des persönlichen Wohlbefindens.

Business-on: Viele Ferienunterkünfte sprechen von Barrierefreiheit – Sie setzen das Thema ganz selbstverständlich um. Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht, und wo liegen die Herausforderungen?

Altes Kurhaus Bad Alexandersbad: Wir sprechen bewusst von Barrierearmut, denn unser Ziel ist es, den Aufenthalt für alle Gäste so angenehm und zugänglich wie möglich zu gestalten. Im Alten Kurhaus haben wir das Beste aus den baulichen Gegebenheiten herausgeholt, um eine größtmögliche Barrierearmut zu erreichen. Breite Türen, schwellenlose Übergänge und gut durchdachte Bewegungsflächen sind für uns selbstverständlich. Allerdings gibt es aufgrund der historischen Bausubstanz Bereiche, in denen eine vollständige, hundertprozentige Barrierefreiheit nicht umsetzbar war. Dennoch versuchen wir, durch flexible Lösungen und individuelle Anpassungen jedem Gast den bestmöglichen Komfort zu bieten. Unser Anspruch ist es, eine Umgebung zu schaffen, in der sich jeder willkommen fühlt – unabhängig von seinen individuellen Bedürfnissen.

Business-on: Nicht zuletzt spielt auch die Umgebung eine große Rolle: das Fichtelgebirge, das Freilichttheater, das Felsenlabyrinth. Wie wichtig ist für Sie die Einbettung in die regionale Kultur- und Naturkulisse?

Altes Kurhaus Bad Alexandersbad: Die Lage im Fichtelgebirge ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Angebots. Unsere Gäste schätzen die einzigartige Kombination aus Natur, Kultur und Erholung. Die Möglichkeiten für Wanderungen, Radtouren oder einfach nur das bewusste Erleben der Landschaft tragen wesentlich zur Erholung bei. Gleichzeitig bereichert das kulturelle Angebot – von den Luisenburg-Festspielen bis hin zu regionalen Traditionen – das Urlaubserlebnis. Wir sehen uns als Teil dieser Region und möchten unseren Gästen nicht nur einen Ort zum Übernachten bieten, sondern sie aktiv in das Erleben der Umgebung einbinden. Unser Konzept verbindet den Komfort einer hochwertigen Unterkunft mit der Vielfalt der Natur- und Kulturlandschaft des Fichtelgebirges.

Business-on: Vielen Dank für das Gespräch und für den spannenden Einblick in ein Haus, das echte Erholung verspricht.