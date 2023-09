Wie Sie Ihr Gehalt verbessern können – praxiserprobte Tipps

Wie können Sie Ihr Gehalt steigern?

Es gibt einige Möglichkeiten, um das eigene Einkommen zu erhöhen. Eine gute Chance auf eine bessere Bezahlung oder eine besser bezahlte Tätigkeit ergibt sich, wenn man in sich selber investiert und eine zusätzliche Qualifikation nachweisen kann. Je mehr Kompetenzen Sie besitzen, desto wertvoller sind Sie für Ihren Arbeitgeber. Eine Fortbildung oder ein zusätzliches Zertifikat können sich daher lohnen und Ihnen helfen, in Ihrer Karriere ein gutes Stück voranzukommen.

Eine eiserne Regel für Gehaltsverhandlungen lautet: immer selbstbewusst auftreten. Das entspricht zwar nicht den gängigen deutschen Vorstellungen von Hierarchie und Bescheidenheit, aber es zahlt sich aus. Bis heute hält sich hartnäckig der Glaubenssatz: Über Gehalt spricht man nicht, aber das Tabuthema Gehalt sollte der Vergangenheit angehören. Wer seine Leistungen kennt und selbstbewusst auftritt, kann erfolgreich verhandeln und sollte es auch auf jeden Fall versuchen. Eine Gehaltsvergleich Software verschafft Überblick, ob das eigene Gehalt angemessen ist, oder ob es sich nach oben korrigieren lässt.

Generell lohnt es sich, sich klare Ziele für Ihre Karriere zu setzen und konsequent und gezielt auf die Zielerreichung hinzuarbeiten. Überlegen Sie, wo Sie in fünf Jahren stehen möchten und welche Schritte dafür notwendig sind. Man kann sich auch innerhalb des eigenen Arbeitsgebietes umsehen: Vielleicht gibt es in Ihrem Unternehmen eine andere Abteilung oder Position, die besser zu Ihnen passt und die zudem noch höher dotiert ist. Oder aber es gibt einen potenziellen anderen Arbeitgeber, der Ihnen bessere Perspektiven bietet.

Für das Ziel „mehr Gehalt“ ist ein gewisses Maß an Selbstreflexion und Zielorientierung sowie die Bereitschaft zur Weiterbildung und Offenheit für neue Möglichkeiten nötig. Wer diese Tipps beherzigt, wird langfristig erfolgreich sein und sein Einkommen steigern können.

Seien Sie offen für neue Möglichkeiten

Seien Sie offen für neue Möglichkeiten. Seien Sie bereit, neue Wege zu gehen und sich auf unerwartete Gelegenheiten einzulassen. Vielleicht gibt es in Ihrem Unternehmen eine neue Position oder eine Gelegenheit, in eine andere Abteilung zu wechseln. Einen Positions-Wechsel mit besserer Bezahlung begründen Sie, indem Sie Ihre unter Beweis gestellten Kompetenzen beim Arbeitgeber in Erinnerung bringen und Ihren Nutzen für das Unternehmen betonen. Manchmal werden in Unternehmen neue Abteilungen gegründet, mit passenden Arbeitsgebieten. So richten zum Beispiel kommunale oder städtische Verwaltungen oft neue Arbeitsgebiete ein, die in politischen Sitzungen als notwendig beschlossen wurden. Grundsätzlich hilft es bei Karriereplanungen, ein Netzwerk aufzubauen und Kontakte zu knüpfen, um über potenzielle Chancen informiert zu werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Schritte Sie unternehmen sollen oder wie Sie von neuen Möglichkeiten erfahren können, sprechen Sie mit anderen Fachleuten in Ihrer Branche oder wenden Sie sich an einen spezialisierten Karriereberater. Mit einer offenen Einstellung und der Bereitschaft, Risiken einzugehen, können Sie das Potenzial Ihres beruflichen Lebens voll ausschöpfen und Ihr Gehalt steigern.

Insgesamt sollten Sie jedoch bei allem Ehrgeiz nicht vergessen, dass ein höheres Gehalt nicht alles im Leben ist. Eine gute Work-Life-Balance und ein angenehmes Arbeitsumfeld sind auf Dauer wichtiger für das persönliche Wohlbefinden und die Gesundheit. Wenn Sie jedoch das Gefühl haben, dass Ihr derzeitiges Gehalt nicht angemessen ist und Sie mehr verdienen könnten, sollten Sie die genannten Tipps in Betracht ziehen und aktiv daran arbeiten, Ihre Karriere voranzutreiben.