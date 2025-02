Xing oder LinkedIn: Kampf der Business-Titanen

In der Welt der beruflichen Netzwerke haben sich zwei Plattformen als führend etabliert: Xing und LinkedIn. Während Xing seinen Schwerpunkt im deutschsprachigen Raum hat, agiert LinkedIn als globaler Marktführer. Beide Netzwerke bieten ähnliche Funktionen, unterscheiden sich jedoch in Zielgruppen, Reichweite und Nutzungsmöglichkeiten. Unternehmen, Fachkräfte und Selbstständige stehen vor der Entscheidung, welche Plattform für ihre Zwecke besser geeignet ist. Die Wahl hängt nicht nur von der eigenen Branche ab, sondern auch von den individuellen Karrierezielen und dem gewünschten Netzwerkumfang.

LinkedIn: Globaler Gigant

LinkedIn wurde 2002 gegründet und hat sich seitdem zur größten Business-Plattform der Welt entwickelt. Das Unternehmen gehört seit 2016 zu Microsoft und zählt weltweit über 900 Millionen Mitglieder. Besonders in den USA, Europa und Asien ist LinkedIn stark vertreten, während es in China aufgrund regulatorischer Maßnahmen nur eingeschränkt nutzbar ist. Die Social Media Plattform richtet sich an Fach- und Führungskräfte, Recruiter und Unternehmen, die sowohl für die Jobsuche als auch für die Generierung von Business Kontakte relevant sind. Die Integration in Microsoft-Dienste verstärkt die Position von LinkedIn als führendes Netzwerk für berufliche Vernetzung und Wissensaustausch.

Internationale Reichweite

Ein bedeutender Vorteil von LinkedIn ist seine globale Präsenz. Während Xing primär im DACH-Raum aktiv ist, erstreckt sich das Netzwerk von LinkedIn über nahezu alle Länder. Besonders für internationale Geschäftsbeziehungen oder die Jobsuche außerhalb des deutschsprachigen Raums ist LinkedIn die bessere Wahl. Durch die Vielzahl an Unternehmen, die auf der Plattform vertreten sind, ergibt sich ein umfangreicher Talentpool, der sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber attraktiv ist. Wer Karriere über nationale Grenzen hinweg anstrebt, findet auf LinkedIn eine größere Bandbreite an Möglichkeiten und potenziellen Kontakten. Das LinkedIn Profil ist also ein absolutes Muss für Personen, die sich in der digitalen Welt ein starkes Netz aus Business Kontakten aufbauen möchte.

Multifunktionalität

Neben dem klassischen Networking bietet LinkedIn zahlreiche weitere Funktionen. Nutzer können Artikel veröffentlichen, Videos teilen und Webinare veranstalten. Unternehmen nutzen die Plattform für Employer Branding, Marketing und Lead-Generierung. Auch im Bereich der Weiterbildung spielt LinkedIn eine wichtige Rolle: Mit LinkedIn Learning gibt es eine umfangreiche Bibliothek an Online-Kursen zu verschiedensten Themen. Durch den Fokus auf Content-Marketing und Wissensaustausch entwickelt sich LinkedIn zunehmend zu einer Mischung aus sozialem Netzwerk, Business-Plattform und Lernplattform.

Business-Orientierung

LinkedIn unterscheidet sich von klassischen sozialen Netzwerken durch seinen starken Fokus auf berufliche Inhalte. Während Facebook oder Instagram eher auf Unterhaltung und persönliche Interessen ausgerichtet sind, steht bei LinkedIn der geschäftliche Nutzen im Vordergrund. Das zeigt sich auch in der Art der Beiträge: Fachartikel, Branchentrends und Unternehmensneuigkeiten dominieren den Feed. Diese Business-Orientierung macht LinkedIn besonders für Fach- und Führungskräfte sowie für Unternehmen interessant, die gezielt B2B-Kontakte knüpfen möchten.

Basiskonto

Die Grundfunktionen von LinkedIn sind kostenlos nutzbar. Ein Basiskonto ermöglicht es, ein Profil zu erstellen, Kontakte zu knüpfen und Nachrichten an bestehende Verbindungen zu senden. Auch die Nutzung von Gruppen, das Veröffentlichen von Beiträgen und die Bewerbung auf Stellenanzeigen sind in der kostenlosen Version enthalten. Allerdings gibt es Einschränkungen, etwa bei der Anzahl der Personen, die pro Monat gesucht werden können. Wer intensiver nach Kontakten sucht oder erweiterte Analysefunktionen nutzen möchte, muss auf ein kostenpflichtiges Abonnement zurückgreifen.

Preise für Abonnements

LinkedIn bietet verschiedene Premium-Abonnements an, die sich an unterschiedliche Zielgruppen richten. Das „Premium Career“-Modell richtet sich an Jobsuchende und kostet rund 35 Euro pro Monat. Wer LinkedIn für Vertriebszwecke nutzen möchte, kann „Sales Navigator“ ab etwa 60 Euro monatlich buchen. Für Recruiter gibt es spezielle Lösungen, die je nach Umfang mehrere hundert Euro kosten können. Die Premium-Mitgliedschaften bieten unter anderem erweiterten Zugriff auf Profile, detaillierte Insights und unbegrenzte Nachrichten an Nicht-Kontakte.

Funktionsweise

Die Nutzung von LinkedIn ist intuitiv gestaltet. Nach der Registrierung wird ein Profil erstellt, das den beruflichen Werdegang, Qualifikationen und Interessen enthält. Durch das Vernetzen mit Kollegen, Vorgesetzten oder neuen Kontakten entsteht ein professionelles Netzwerk. Der LinkedIn-Feed zeigt branchenspezifische Beiträge, während Gruppen die Möglichkeit bieten, sich mit Experten auszutauschen. Unternehmen können Stellenanzeigen veröffentlichen und Mitarbeiter gewinnen. Über das Nachrichtensystem ist direkte Kommunikation möglich, wodurch LinkedIn nicht nur ein Netzwerk, sondern auch eine Recruiting- und Vertriebsplattform ist.

App für Smartphones

LinkedIn ist nicht nur über den Desktop, sondern auch als App für iOS und Android verfügbar. Die mobile Version bietet nahezu alle Funktionen der Webplattform. Besonders für Nutzer, die viel unterwegs sind, erleichtert die App das Networking. Push-Benachrichtigungen informieren über Nachrichten und Interaktionen in Echtzeit. Auch die mobile Jobsuche ist bequem möglich, da Bewerbungen direkt über das Smartphone eingereicht werden können. LinkedIn entwickelt seine App kontinuierlich weiter und integriert neue Features, um die Nutzererfahrung zu verbessern.

Insgesamt zeigt sich, dass LinkedIn eine vielseitige Plattform mit globaler Reichweite ist, die weit über reines Networking hinausgeht. Unternehmen und Fachkräfte profitieren von umfangreichen Möglichkeiten zur Karriereentwicklung, Geschäftsanbahnung und Weiterbildung.

Xing: Eine Vormachtstellung in Deutschland

Xing ist eines der bekanntesten und etabliertesten beruflichen Netzwerke im deutschsprachigen Raum. Während sich internationale Plattformen wie LinkedIn auf eine weltweite Vernetzung konzentrieren, hat Xing eine starke Position innerhalb Deutschlands, Österreichs und der Schweiz aufgebaut. Die Plattform wurde 2003 gegründet und hat sich im Laufe der Jahre als unverzichtbares Instrument für Fachkräfte, Recruiter und Unternehmen etabliert, die gezielt in diesen Ländern agieren wollen. Ein Grund für den Erfolg ist die konsequente Ausrichtung auf den deutschsprachigen Markt, was sich in vielen Funktionen, der Nutzerstruktur und der allgemeinen strategischen Ausrichtung widerspiegelt. Die Plattform wurde speziell für die Bedürfnisse dieser Region entwickelt, was sie von globalen Mitbewerbern unterscheidet.

Fokus auf Deutschland und die deutschsprachigen Länder

Xing konzentriert sich fast ausschließlich auf den deutschsprachigen Raum, insbesondere Deutschland, Österreich und die Schweiz . Dieser regionale Fokus bietet einige Vorteile gegenüber globalen Plattformen. Unternehmen können gezielt Fachkräfte aus diesen Ländern ansprechen, ohne sich durch eine Vielzahl internationaler Profile wühlen zu müssen. Auch für Arbeitssuchende ist Xing ein wertvolles Werkzeug, da es spezifische Informationen zu Arbeitsmärkten, Branchen und Unternehmen dieser Region bereitstellt. Hinzu kommt, dass Xing in Deutschland stark in die lokale Wirtschaft integriert ist. Viele Unternehmen nutzen die Plattform für Recruiting-Maßnahmen, wodurch sich Bewerber direkt mit relevanten Arbeitgebern vernetzen können. Zudem sind branchenspezifische Gruppen und Diskussionsforen oft auf den DACH-Raum ausgerichtet, was die Plattform für Fachkräfte besonders wertvoll macht.

Basiskonto

Xing bietet seinen Nutzern ein kostenloses Basiskonto, das Zugang zu vielen Grundfunktionen der Plattform gewährt. Mit einem solchen Konto können Nutzer ein Profil erstellen, berufliche Kontakte knüpfen und sich mit anderen Mitgliedern vernetzen. Zudem ermöglicht das Basiskonto den Zugriff auf verschiedene Gruppen und Diskussionsforen, die für Fachkräfte von Interesse sein können. Nachrichten können innerhalb bestimmter Einschränkungen gesendet werden, was jedoch für Gelegenheitsnutzer meist ausreicht. Die Suchfunktion erlaubt es, Unternehmen, Jobs und Kontakte zu finden, wenngleich sie in der kostenlosen Variante nicht in vollem Umfang genutzt werden kann. Wer Xing nur gelegentlich zur beruflichen Vernetzung nutzt, kommt mit einem Basiskonto meist gut zurecht. Allerdings bleiben einige wichtige Features, insbesondere erweiterte Kontakt- und Kommunikationsmöglichkeiten, den zahlenden Mitgliedern vorbehalten.

Preis des Abonnements

Xing bietet verschiedene Premium-Abonnements an, die unterschiedliche Zusatzfunktionen beinhalten. Der Preis eines Xing-Premium-Abonnements variiert je nach gewähltem Modell und Laufzeit. Die Standard-Premium-Mitgliedschaft kostet monatlich etwa 10 Euro, bietet jedoch Vergünstigungen bei einer längeren Vertragslaufzeit. Für Nutzer, die gezielt nach einem Job suchen, gibt es spezielle Tarife mit erweiterten Funktionen. Recruiter und Unternehmen haben die Möglichkeit, auf spezialisierte Unternehmenspakete zuzugreifen, die ihnen helfen, geeignete Fachkräfte gezielt anzusprechen. Ein Vorteil der Premium-Mitgliedschaft ist die erweiterte Suchfunktion, die es erlaubt, nach detaillierteren Kriterien nach Personen zu suchen. Auch das unbegrenzte Versenden von Nachrichten sowie die Möglichkeit, das eigene Profil gezielt hervorzuheben, sind in der Premium-Version enthalten. Viele Nutzer entscheiden sich für ein kostenpflichtiges Abonnement, wenn sie aktiv auf Jobsuche sind oder ihr berufliches Netzwerk intensiv ausbauen möchten.

Kleines, aber gezieltes Netzwerk

Im Vergleich zu internationalen Netzwerken wie LinkedIn ist die Nutzerbasis von Xing kleiner. Dennoch hat das Netzwerk eine hohe Relevanz im deutschsprachigen Raum, insbesondere in Deutschland. Die Plattform zielt darauf ab, qualitativ hochwertige berufliche Kontakte zu fördern, anstatt eine breite Masse von Nutzern zu bedienen. Gerade für mittelständische Unternehmen und Fachkräfte aus bestimmten Branchen kann Xing wertvoll sein, da sich die Vernetzung hier oft direkter und gezielter gestaltet als auf größeren Plattformen. Zudem gibt es auf Xing zahlreiche spezialisierte Gruppen, in denen sich Experten zu spezifischen Themen austauschen können. Die Interaktion in diesen Gruppen ist oft intensiver als auf anderen Plattformen, da der Fokus klar auf berufsrelevanten Diskussionen liegt.

Unternehmenskultur

Die Unternehmenskultur von Xing zeichnet sich durch eine starke regionale Verwurzelung aus. Als Unternehmen mit Sitz in Deutschland legt Xing großen Wert auf Datenschutz und Datensicherheit, was insbesondere im Vergleich zu US-amerikanischen Konkurrenten von Vorteil sein kann. Dies ist ein wichtiger Aspekt, der viele Nutzer in Deutschland dazu bewegt, Xing anstelle anderer Plattformen zu nutzen. Die Plattform stellt sicher, dass Nutzer ihre Daten weitgehend kontrollieren können und sie nicht ohne ihre Zustimmung weitergegeben werden. Zudem wird Wert auf eine professionelle Kommunikation gelegt, was sich auch in den Interaktionen innerhalb des Netzwerks zeigt. Xing ist eher auf langfristige berufliche Beziehungen ausgelegt, wodurch sich eine spezifische Community entwickelt hat, die sich auf den deutschsprachigen Arbeitsmarkt konzentriert.

Arbeitsweise

Die Arbeitsweise auf Xing unterscheidet sich in einigen Aspekten von anderen beruflichen Netzwerken. Die Plattform ist stark auf direkte berufliche Kontakte ausgerichtet und bietet zahlreiche Funktionen, um Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammenzubringen. Neben der klassischen Jobsuche gibt es Funktionen wie Empfehlungsmanagement, Unternehmensprofile und Veranstaltungen, die eine aktive Vernetzung erleichtern. Die Suchfunktion ist detailliert und ermöglicht eine gezielte Suche nach Unternehmen, Branchen oder bestimmten Karrieremöglichkeiten. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die Möglichkeit, eigene Inhalte zu publizieren, sei es in Form von Artikeln oder Beiträgen in Gruppen. Dies fördert den Wissensaustausch und erhöht die Sichtbarkeit innerhalb der eigenen Branche. Gerade für Selbstständige und Freelancer kann Xing eine wertvolle Plattform sein, um potenzielle Kunden und Kooperationspartner zu finden.

Anwendung für Smartphones

Xing bietet eine mobile Anwendung, die es Nutzern ermöglicht, auch unterwegs auf ihr Netzwerk zuzugreifen. Die App ist für iOS und Android verfügbar und enthält die meisten Funktionen der Desktop-Version. Nutzer können über die App Nachrichten senden, Kontakte verwalten und sich über neue Jobangebote informieren. Auch die Gruppendiskussionen und Unternehmensprofile sind in der mobilen Version gut nutzbar. Die Anwendung ist benutzerfreundlich gestaltet und bietet eine intuitive Navigation. Besonders hilfreich ist die Push-Benachrichtigungsfunktion, mit der Nutzer in Echtzeit über neue Nachrichten oder interessante Jobangebote informiert werden. Viele Berufstätige nutzen die App, um sich auch unterwegs mit potenziellen Arbeitgebern oder Geschäftspartnern zu vernetzen. Zudem erlaubt die mobile Version eine schnelle Reaktion auf Jobangebote und Einladungen zu Veranstaltungen, was den Bewerbungsprozess erleichtert.

Xing oder LinkedIn: Was ist die bessere Wahl

Die Wahl zwischen LinkedIn oder Xing hängt stark von den individuellen beruflichen Zielen, der Branche und der gewünschten Reichweite ab. Während Xing vor allem im deutschsprachigen Raum weit verbreitet ist, bietet LinkedIn eine internationale Plattform mit globalen Vernetzungsmöglichkeiten. Beide Portale ermöglichen es, berufliche Kontakte zu pflegen, Unternehmen zu folgen und sich über Branchentrends zu informieren. Dennoch gibt es deutliche Unterschiede hinsichtlich der Funktionen, Nutzerzahlen und der jeweiligen Ausrichtung. Xing ist stärker auf den DACH-Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) fokussiert, während LinkedIn durch seine internationale Reichweite vor allem für global agierende Fachkräfte und Unternehmen attraktiv ist.

Wann man sich für Xing entscheiden sollte

Xing eignet sich besonders für Berufstätige, die in Deutschland, Österreich oder der Schweiz tätig sind und ihre Karriere innerhalb dieser Regionen weiterentwickeln möchten. Das Netzwerk wird von zahlreichen mittelständischen Unternehmen genutzt, die gezielt nach Fachkräften suchen. Besonders im Bereich der traditionellen Industrie, des öffentlichen Dienstes und regionaler Unternehmen bietet Xing eine gute Möglichkeit zur Vernetzung. Zudem sind spezifische Gruppen und Events, die sich auf lokale Märkte konzentrieren, ein Vorteil. Xing ist auch für Personen geeignet, die sich nicht primär international orientieren, sondern gezielt in ihrem nationalen oder regionalen Umfeld Karrieremöglichkeiten ausloten möchten.

Wann man sich für LinkedIn entscheiden sollte

LinkedIn hingegen bietet eine größere Reichweite, insbesondere für Fachkräfte, die international tätig sind oder sich global vernetzen möchten. In Branchen wie IT, Marketing , Consulting und Wissenschaft hat LinkedIn einen hohen Stellenwert und ermöglicht den Austausch mit internationalen Experten. Unternehmen nutzen LinkedIn zunehmend als Recruiting-Plattform, wodurch sich vielfältige Karrieremöglichkeiten ergeben. Besonders in stark vernetzten und innovationsgetriebenen Sektoren bietet LinkedIn eine wertvolle Plattform für den beruflichen Austausch. Auch das Content-Format, das LinkedIn durch Artikel, Videos und interaktive Beiträge ermöglicht, trägt zur Sichtbarkeit und zum persönlichen Branding bei.

FAQ

Welche Plattform ist besser, Xing oder LinkedIn?

Es gibt keine allgemeingültige Antwort darauf, welche Plattform besser ist. Xing bietet Vorteile für diejenigen, die sich primär im deutschsprachigen Raum vernetzen möchten, während LinkedIn für eine internationale Karriere die bessere Wahl ist. Wer also in Deutschland, Österreich oder der Schweiz arbeiten möchte und vor allem mit dort ansässigen Unternehmen in Kontakt treten will, kann Xing als sinnvolle Option betrachten. Für internationale Unternehmen oder Fachkräfte mit globalen Ambitionen ist LinkedIn jedoch die stärkere Plattform.

Ist Xing noch zeitgemäß?

Xing hat in den letzten Jahren an Bedeutung verloren, insbesondere durch das Wachstum von LinkedIn. Während Xing in der DACH-Region weiterhin genutzt wird, ist das Netzwerk im Vergleich zu LinkedIn weniger dynamisch, da es weniger Interaktionsmöglichkeiten und Content-Formate bietet. Zudem haben viele Unternehmen ihre Recruiting-Strategien stärker auf LinkedIn ausgerichtet, was Xing unter Druck setzt. Dennoch bleibt Xing für lokale Netzwerke und bestimmte Branchen weiterhin relevant.

Ist Xing besser als LinkedIn?

Xing kann in bestimmten Fällen besser sein, etwa wenn der Fokus auf den deutschen, österreichischen oder Schweizer Arbeitsmarkt liegt. Wer jedoch eine größere Reichweite und bessere Möglichkeiten zur Interaktion und zum Netzwerken sucht, ist mit LinkedIn besser beraten. LinkedIn bietet mehr Funktionen zur beruflichen Präsentation, umfangreichere Networking-Möglichkeiten und eine aktivere Community.

Für wen ist Xing sinnvoll?

Xing ist vor allem für Fachkräfte in Deutschland, Österreich und der Schweiz sinnvoll, die auf den dortigen Arbeitsmarkt fokussiert sind. Besonders für Berufstätige in traditionellen Branchen, mittelständischen Unternehmen oder dem öffentlichen Dienst kann Xing eine wertvolle Plattform sein. Auch Personen, die sich nicht primär international orientieren, sondern gezielt in ihrem nationalen Umfeld Netzwerke aufbauen möchten, profitieren von Xing.

Fazit

Die Wahl zwischen Xing und LinkedIn hängt von individuellen Karriereplänen ab. Xing bleibt für deutschsprachige Fachkräfte und Unternehmen relevant, verliert aber zunehmend an Bedeutung gegenüber LinkedIn, das mit einer größeren Reichweite, interaktiveren Funktionen und besseren Karrierechancen überzeugt. Wer international agieren möchte oder in dynamischen Branchen tätig ist, sollte sich für LinkedIn entscheiden. Wer sich hingegen ausschließlich im deutschsprachigen Raum bewegt und hier gezielt Netzwerke aufbauen möchte, kann Xing als ergänzende Plattform nutzen.