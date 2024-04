Herausforderung des NAS-Backups

Bedingt durch die weit fortgeschrittene Digitalisierung wächst das Volumen an Daten in fast jedem Unternehmen beständig heran. Für die Datenspeicherung haben sich NAS-Sicherungssysteme als hilfreich etabliert. Damit die wertvollen und wichtigen Informationen den bestmöglichen Schutz erhalten, sind innovative Lösungen im Hinblick auf das Backup erforderlich. Jedoch gehen diese mit gewissen Herausforderungen einher, damit eine umfassende Sicherheit herrscht.

Zuverlässige Datensicherung mit NAS

Unternehmen können dank NAS (Network Attached Storage) alle ihre Daten in einer sicheren Umgebung speichern. Dabei sind den Nutzern ein einfacher Zugriff und niedrige Kosten garantiert, in Verbindung mit einer hohen Speicherkapazität. NAS führt den Speicher an einem einzigen Ort zusammen, dazu unterstützt es gängige Cloud-Funktionen wie Archivierung und Backup. Dieses Sicherungssystem ist auf ein spezielles NAS-Gerät angewiesen, welches im Aufbau einem kleinen Computer ähnelt. Dazu gehören die folgenden Einheiten:

Betriebssystem

Gehäuse

Eine oder mehrere Festplatten

Prozessor

Nach der Installation erfolgt der Anschluss des Speichersystems über einen Router oder sonstigen Verteiler an das firmeneigene Netzwerk. Anhand von Übertragungsprotokollen findet die Freigabe der Daten im Netzwerk an berechtigte Mitarbeiter statt. Für dieses System ist kein eigener PC oder Server notwendig, damit es funktioniert. Vielmehr ist es direkt mit dem zuständigen Netzwerk verbunden und arbeitet auf eine autonome Weise. Genau wie bei anderen Speichersystemen ist ein regelmäßiger und zuverlässiger NAS-Backup erforderlich. Ansonsten kann es im Extremfall zum Verlust aller Daten kommen. Allerdings stellen sich dabei neue Herausforderungen ein, da die Datenmengen einen sehr großen Umfang einnehmen können.

Relevanz von Backups beim NAS-Sicherungssystem

In Unternehmen ist das Risiko von Datenverlusten nicht zu unterschätzen. Dabei dient ein Backup als Absicherung gegen Defekte bei der Hardware. Außerdem kann es durch diverse Faktoren zu inkorrekten Abwandelungen bei den Daten kommen, welche die Mitarbeiter nicht rechtzeitig bemerken. Dabei handelt es sich häufig um das versehentliche Löschen und Verändern von Daten durch gemeinsame Zugriffe. Darüber hinaus können sich Fehler bei der Anwendung und Silent Data Corruption ergeben, welche zu unbeabsichtigten und unwiederbringlichen Änderungen im Bit-Bereich führen. Des Weiteren ereignen sich in der heutigen Zeit immer mehr Angriffe von Hackern auf die Daten von Unternehmen, mit der Absicht, diese für kriminelle Zwecke zu missbrauchen. Um digitale Datenbestände zu beschützen und jederzeit rekonstruieren zu können, ist deswegen ein periodischer Backup unabkömmlich. Außerdem besteht für Unternehmen in Deutschland eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht von geschäftlichen Unterlagen, um die betriebliche Integrität und kontinuierliche Transparenz sicherzustellen.

Herausforderungen beim NAS Backup meistern

Mit dem Rubrik NAS Direct Archive lassen sich unstrukturierte Datensätze jeder Größenordnung speichern, sowohl lokal als auch in der Cloud. Dabei können Unternehmen mit schnellen Scans von Dateien rechnen. Außerdem sorgen indizierte Metadaten für einen zuverlässigen Datenzugriff und eine zeitnahe Wiederherstellung von allen Daten. Bedingt durch den Schutz der NAS-Daten in einem generischen Format erhalten die Nutzer einfach auszuführende Funktionen im Hinblick auf die Archivierung, welche plattformübergreifend möglich ist. Das Backup erfolgt bedarfsgerecht entweder in der Private oder der Public Cloud. Des Weiteren lassen sich die NAS-Daten auf die favorisierten Speicherplattformen verlagern, um so die Bindung an einen einzigen Anbieter zu umgehen.

Fazit

Dank innovativer Lösungen können Unternehmen die gegenwärtigen Herausforderungen beim NAS-Backup problemlos bewältigen. So lassen sich gravierende Datenverluste und der fatale Folgen nachhaltig vermeiden.